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30 главных парков Москвы

30 главных парков Москвы (1 фото)

Автор:
29 апреля 2021 10:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   досуг   отдых   парк   парки москвы   фото   
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В таком громадном мегаполисе как Москва люди должны иметь возможно побыть наедине с природой и отдохнуть от суеты. Эту задачу с успехом реализуют многочисленные парки столицы, которые располагаются в каждом административном округе, буквально опоясывая районы города и не давая ему превратиться в каменные джунгли.

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Метки: Москва   досуг   отдых   парк   парки москвы   фото   
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