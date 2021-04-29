30 главных парков Москвы

Зарядье

В 2017 году на территории исторического района Зарядье был открыт одноименный природно-ландшафтный парк. Над разработкой концепции совместно трудились американское и русское архитектурные бюро. В основу проекта были положены принципы природного урбанизма, при котором объекты городской среды соседствуют с естественными пейзажами. На данный момент в Зарядье созданы основные ландшафтные зоны России: тундра, болото, степь, лес. Также планируется завершение строительства филармонии и гостиницы. Все исторические памятники (церкви и храмы) сохранены.

Парк Музеон

Музей скульптуры под открытым небом, оформленный в виде ландшафтного парка и расположенный за Крымским мостом около филиала Третьяковской галереи. Его экспозиция состоит из произведений искусства XX века, которые помещены в тематические зоны. Здесь можно увидеть работы В. И. Мухиной, З. М. Виленского, Е. В. Вучетича – известных советских скульпторов, и несколько сотен изваяний, созданных современными мастерами.

Парк Горького

После масштабной реконструкции 2011-2012 годов и демонтажа старых аттракционов вместе с хаотичной застройкой парк превратился в креативное и ухоженное пространство, которое со временем стало популярным у прогрессивной молодежи. В выходные здесь можно увидеть сотни людей, передвигающихся на всех мыслимых видах транспорта от велосипедов до лонгбордов, сидящих на террасах в кафе, прогуливающихся по набережной Москвы-реки или отдыхающих на зеленых газонах. Зимой здесь работает каток, в любое время года устраивают выставки, концерты и народные гуляния.

Александровский сад

Парк находится в центре Москвы на территории Тверского района, он вплотную примыкает к стенам Кремля. Прежде всего он интересен своими историческими памятниками. Здесь располагаются Итальянский грот, обелиск в честь 300-летия династии Романовых, объекты, посвященные Отечественной войне 1812 года и, разумеется, Вечный Огонь с Могилой Неизвестного Солдата. Главные посетители Александровского сада – гости столицы и иностранцы.

Сад Эрмитаж

Парк располагается в районе улицы Каретный Ряд. На его территории находятся три театра: «Новая Опера», «Сфера», «Эрмитаж», а также Щукинская сцена и открытая эстрадная площадка. С XIX века сад был любимым местом прогулок москвичей. Сегодня это оазис спокойствия посреди шумного мегаполиса. Аллеи парка, беседки, скамейки – гармоничные объекты ландшафтного дизайна, которые прекрасно смотрятся на фоне исторических построек.

Нескучный сад

Когда-то сад был частью ансамбля усадьбы Нескучное, сегодня его территория входит в состав Парка Горького, составляя вместе с ним и заказником «Воробьевы горы» единый рекреационный комплекс. В Нескучном саду немало архитектурных памятников: ротонда середины XVIII столетия, известная как Охотничий домик, Александрийский дворец, Чайный и Винный домики, построенные в XVIII-XIX веках.

«Аптекарский огород»

Ботанический сад МГУ, один из самых старых в России, он был основан еще при Петре I. Его можно посетить в составе экскурсии, что более продуктивно, чем бродить самому, – гид расскажет о растениях и покажет самое интересное. Каждую неделю в «Аптекарском огороде» проходят концерты классической музыки и народных песен, также здесь регулярно устраивают тематические фестивали и выставки.

Парк Победы

Другое распространенное название парка – Поклонная гора. Он представляет собой один из самых больших в России и мире мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне. Главные достопримечательности: обелиск высотой более 140 метров – монумент Победы, музей, храм Георгия Победоносца, мемориальные мечеть и синагога (с музеем Холокоста), а также памятники в честь солдат и жертв войны.

Парк Останкино

Территория парка окружает дворянскую усадьбу Шереметьевых и составляет с ней единый ландшафтно-архитектурный ансамбль. После реконструкции 2014 года к Останкино вернулся его первоначальный облик, каким его придумал граф Николай Петрович еще в XVIII веке, но в то же время здесь организовали современную инфраструктуру: проложили велодорожки и тропы для конных прогулок, оборудовали спортивные площадки, лодочную станцию и танцевальную сцену.

ВДНХ

История парка началась в 1930-х годах с организации большой всесоюзной выставки. В советское время ВДНХ был огромной парадной площадкой страны, где демонстрировали самое лучшее и передовое. Сегодня это обширная зона с тематическими павильонами, широкими прогулочными аллеями, музеями, концертными и спортивными площадками, фонтанами и множеством развлечений. На ВДНХ работает самый большой океанариум в России, зимой открывается нарядно украшенный каток, летом устраивают световые шоу и проводят концерты.

Царицыно

Великолепный дворцово-парковый ансамбль на юге столицы, заложенный еще при Екатерине II. C 1984 года он имеет статус музея-заповедника. Архитектура расположенных на территории Царицыно зданий представляет собой русскую готику во всем блеске. Над проектами трудились В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. Парк относится к категории пейзажных – помимо величественных и живописных дворцов, здесь построены красивые мосты, гроты, проложены мощеные аллеи и лесные дорожки.

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Измайловский парк

Даже по московским меркам территория Измайловского парка довольно велика – он занимает площадь более 1,5 тыс. га. Он состоит из двух зон: благоустроенной парковой и дикой лесной. В первой посетителям доступны все возможные развлечения: аттракционы, кинотеатры, спортивные тренажеры на открытых площадках, велодорожки, концертные подмостки, где в теплое время выступают джазовые и классические коллективы. В лесной чаще до сих пор можно встретить лесных животных.

Коломенское

Бывшее подмосковное село и царская резиденция, которая появилась еще в XVI веке при Василии III. От насыщенного событиями прошлого в Коломенском сохранились церковь Вознесения Господня и Передние ворота, построенные в XVI-XVII веках. В 2010 году был воссоздан дворец Алексея Михайловича. Парк спускается к живописным берегам Москвы-реки, его прогулочные аллеи лежат среди ярких цветочных клумб и деревьев. Коломенское часто становится местом проведения исторических реконструкций и этнографических фестивалей.

Братеевский каскадный парк

Парк был основан не так давно – в 2006 году на территории районов Москворечье-Сабурово и Братеево. Для этого пришлось засыпать широкий искусственный залив, посадить деревья для укрепления почвы, а набережную одеть в гранитный камень. На территории парка есть пруд, система аллей, каскадами спускающихся к воде, и детская площадка. Для жителей ближайших спальных районов это место стало главной прогулочной зоной.

Парк Кусково

Бывшая летняя резиденция графов Шереметьевых, где устраивали пышные приемы и театральные представления. Архитектурно-парковый ансамбль Кусково прекрасно сохранился до наших дней и сегодня посетители имеют возможность любоваться классическим дворцами, павильонами, скульптурами и прудами. В главной усадьбе (барском доме) размещается коллекция Музея керамики с уникальными экспонатами.

Екатерининский парк

Зеленая территория причислена к памятникам садово-паркового искусства. Она находится в центре Москвы неподалеку от Олимпийского проспекта. Площадь зоны невелика – всего 16 га, посередине располагается пруд, на берегах которого стоит барочный летний павильон. При желании здесь можно взять в аренду лодку и насладиться водной прогулкой. С южной стороны парка стоит усадьба Салтыковых.

Парк Сокольники

Название парка имеет интересную историю – дело в том, что в XVI-XVII веках здесь была непроходимая чащоба, куда приезжали на соколиную охоту цари. Первые дорожки и просеки здесь проложили в XVIII-XIX столетиях. Сегодня Сокольники – это огромный спортивно-развлекательный комплекс, состоящий из нескольких зон: прогулочной, заповедной и историко-культурной. В парке часто проходят общественные мероприятия: концерты, фестивали, праздники.

Воронцовский парк

Рекреационная зона на Юго-Западе Москвы. В XVI веке эти земли принадлежали боярину Воронцову. К сожалению, в советское время парк пришел в сильное запустение, многие исторические постройки были разрушены. После реконструкции 2006-2007 годов его вновь открыли для посещения. Из архитектурных объектов внимания заслуживают выездные ворота с башнями и оранжерея XVIII века, храм Живоначальной Троицы и усадебные флигели.

Парк Фили

Территория парка простирается вдоль поймы Москвы-реки на 5 км. Он появился в 1950-х годах на месте бывших деревень Кунцево, Фили и Мазилово. Сегодня он привлекает посетителей наличием живописной прогулочной набережной, благоустроенного пляжа и лодочной станции. Для детей предусмотрены многочисленные игровые площадки, взрослые могут полюбоваться на усадьбу Нарышкиных, построенную в XVIII веке.

Кузьминки

Обширная лесопарковая зона на юго-востоке Москвы, занимающая несколько городских районов и уходящая дольше в Московскую область. На территории парка находится комплекс усадебных построек, состоящий из храма, конного двора, флигелей и оранжерей, где размещаются музейные коллекции. Здесь много прогулочных аллей и велодорожек. Главное место притяжения – Верхний пруд, где в теплое время бывает довольно многолюдно.

Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН

Московский ботанический сад считается самым крупным в Европе – в его коллекции присутствуют растения со всего земного шара – более 16 тысяч видов. Это не только зона для научных изысканий, но также огромный парк с элементами ландшафтного дизайна. В 2014 году его объединили с ВДНХ и Останкинским парком, вход стал свободным. В саду множество дорожек и потаенных троп, летом здесь можно встретить немало велосипедистов, а зимой – лыжников.

Парк Красная Пресня

Небольшой по меркам Москвы парк в Пресненском районе, ранее окружавший дворянскую усадьбу «Студенец». В качестве общественной зоны для отдыха он заработал в 1930-х годах. С тех времен сохранились только голландские пруды и фонтан. Мосты в стиле ампир были построены значительно позже. Для посетителей парка открыты пункты прокатов электрокаров и велосипедов, работают футбольное поле, спортивные и детские площадки.

Терлецкий парк

Массив располагается на территории Измайлово и Перово. Часть парка облагорожена и отнесена к памятникам садового искусства XVIII столетия. В 1970-х годах здесь еще была дубрава, а сам район считался Подмосковьем. После реконструкции 2007 года самым живописным местом стали лежащие среди зеленых газонов Терлецкие пруды – искусственные водоемы, созданные 200 лет назад и облагороженные в соответствии с нормами современного ландшафтного дизайна.

Парк 50-летия Октября

Спокойное и малолюдное место на юго-западе Москвы, где приятно отдохнуть у берегов небольшой речки и прогуляться среди деревьев по тихим аллеям. Здесь нет такой развитой инфраструктуры, как в более известных московских парках, но есть все для уединения и созерцательных прогулок. В центре, куда приводят все прогулочные дорожки, располагается открытая концертная площадка.

Парк 850-летия Москвы

Главная зеленая зона района Марьино, созданная в конце 1990-х годов на левом берегу Москвы-реки. Среди достопримечательностей можно отметить современные памятники Гансу Христиану Андерсену, комплекс «Добрый ангел мира» и «Счастливый пятак». В настоящее время развитие парка продолжается: в планах – обустройство детских площадок, велодорожек, открытие катка и зон для занятий спортом.

Лианозовский парк

Когда Лианозово был дачным поселком в первой половине XX века, специально для его жителей разбили парк. После того, как здесь вырос новый район Москвы, зеленая зона продолжала выполнять свои функции. В 1994 году здесь открылся конный клуб, в 2008 создали Аллею Сказок, которую украсили скульптурами фольклорных персонажей, в 2010 после реконструкции заработали веревочный городок, скейт-площадка и лодочная станция.

Парк Северное Тушино

Территория парка располагается в пределах одноименного района на берегах Химкинского водохранилища и канала им. Москвы. Людей сюда привлекают пляжи, пристани, где швартуются прогулочные суда, протяженные набережные. На против находится северный Речной вокзал. Также здесь можно посмотреть на музейную композицию, состоящую из катера на воздушной подушке, подводной лодки и корабля-экранолета.

Сад имени Н. Э. Баумана

Парк находится в Басманном районе Москвы. Он появился в XVIII веке благодаря князю Голицыну, который решил открыть свой сад для свободного посещения. В начале XX века территорию расширили за счет присоединения парков соседних усадеб. После реставрации 2012-2013 годов место приобрело ухоженный и современный облик. Сюда приходят для того, чтобы посетить детский театр или послушать концерт, встретиться с друзьями в кафе и привести малышей на игровую площадку.

Воробьевы горы

Холмистая местность на юго-западе Москвы, раскинувшаяся на высоких берегах реки. Это одно из самых живописных мест в городе, откуда можно насладиться великолепной панорамой столицы – не даром, здесь располагается популярная смотровая площадка, постоянно заполненная людьми. Парк имеет сложный рельеф: поднимаясь и спускаясь по его аллеям, можно порядком устать, поэтому большинство посетителей предпочитают прогуливаться вдоль набережной.

Лосиный остров

Национальный парк прямо в сердце города, где посреди белого дня можно встретить лосей (не зря у него такое название). Его обширная территория пролегает вдоль Ярославского шоссе, достигая Мытищ и Королева. Это прекрасное место для велопоходов, пробежек, прохождения лыжных маршрутов и других видов спорта. Парк больше похож на лес, кое-где проложены асфальтированные аллеи и оборудованы места для отдыха.