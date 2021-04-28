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50 оттенков жёлтого

50 оттенков жёлтого (3 фото)

Автор:
28 апреля 2021 08:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: вода   водопровод   короткопост   налёт   фото   
1653
3
Известковый налёт в трубе водоснабжения.

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Метки: вода   водопровод   короткопост   налёт   фото   
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8k
Павел 2 часа назад
Вы много труб водоснабжения видели, что соединяются с зачеканиванием? Канализационная чугунина. Поэтому, либо надо пост делать с ПРУФАМИ и не с шиздением работников теплотрасс из СССР.
Ещё авторитетное мнение бомжей спроси, они же на трубах спят, значит в теме.
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Показать 1 ответ
608
Сергей 2 часа назад
походу по этим трубам что то сливали. Верно подмечено в каментах, что это трубы не пригодны для транспортировки под давлением.

Другой вопрос. Если эти трубы были задействованы в промышленности, по почему их регулярно не чистили какой ни будь спец химией? в общем, одни вопросы
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1k
карлсон Сергей 22 минуты назад
ну потому что незачем их чистить спецхимией, если это шламопровод. И тупо дешевле эти трубы было периодически менять. Работал я на алюминиевом заводе, дак и не такое видел в трубах...
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну... это какая-то безнапорная труба... только почему она тогда работала на полное сечение?..
Что в ней за говно, непонятно.
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30k
KiploksAKS 2 часа назад
Скорее всего, это трубы теплообменника или водогрейного котла.
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1k
карлсон KiploksAKS 21 минуту назад
Ну на фото видно, что труба с раструбом. Так что едва ли это трубы, в которых жидкость циркулировала под давлением
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2k
Vitamin 2 часа назад
А вот вопрос по теме, если кто нибудь в теме вопроса...
Существуют какие нибудь вообще трубы, чтобы они, в принципе, были устойчивы к накоплению накипи (известкового налёта)?
Блин, весь мир такой технологичный, а трубы до сих пор отложениями забиваются..
Банальные какие нибудь "фильтры" неинтересны, это не решение, а вот если к самим трубам просто ничего прилипать не будет внутри, то, по идее, это же и есть решение подобных проблем?
Или это слишком какие то сложные технологии? Или вообще невозможно?
Я не химик, и не сантехник, знаний по теме не имею, но технически интересно, что то подобное вообще сделать можно? Или уже существует? Мож кто в курсе?)
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6k
Ysik Vitamin Час назад
Есть полимерные покрытия для трубопроводов, так же есть трубы с тефлоновым покрытием. На них ничего не налипает. Используются в химическом производстве и лабораториях. Но ценник на них фантастический, проще обычные многократно менять. Да и для здоровья не факт что они хороши, нет исследований.
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1k
карлсон au3 18 минут назад
У нас была пивоварня на предприятии. Часть водопровода была из нержавейки. Осадок вполне себе накапливался
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1k
карлсон Сергей 17 минут назад
а я видел))) именно водопроводные. Любое место соединения работает как тормоз и отложения начинаются именно с них
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2k
Vitamin Сергей 16 минут назад
А, ну может быть тоже вариант с пластиком..
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2k
Vitamin Сергей 16 минут назад
Прикольно)
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
Слева труба с раструбом. Сдаётся мне, это не напорная, а канализационная труба (чугуниевая). На это намекает и высокая сохранность труб
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30k
KiploksAKS Андрей Иванов 2 часа назад
Раструб бывает и на трубах водогрейного котла, и на паровых трубах парового котла водотрубного типа.
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19k
Андрей Иванов KiploksAKS 2 часа назад
Не встречал. Как на раструбе достигается герметичность под давлением?
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30k
KiploksAKS Андрей Иванов 2 часа назад


Как-то так. За подробностями - к настоящим водяным, я на котлах только КИП проверял.
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19k
Андрей Иванов KiploksAKS 2 часа назад
На схеме - заглушки и соединение по принципу канализационной. Давление такое держать не будет.

Сдаётся мне, что это очень древний способ и сильно затратный
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