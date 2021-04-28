50 оттенков жёлтого

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Известковый налёт в трубе водоснабжения.
Ну да. Потому что в зависимости от типа воды, изнутри на трубах быстрее или медленнее может появляться известковый налёт. Слой за слоем, миллиметр за миллиметром, он будет осложнять движение воды до тех пор, пока ситуация не станет критической. Под катом ещё фотографии.
В данном случае скорее всего труба с завода, где использовалась в качестве шламопровода (высокое содержание извести). Хотя работники теплосетей парируют, что толстые трубы с толщиной стали 15 мм во времена СССР часто использовали – могли себе позволить.
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Метки: вода водопровод короткопост налёт фото
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Ещё авторитетное мнение бомжей спроси, они же на трубах спят, значит в теме.
Другой вопрос. Если эти трубы были задействованы в промышленности, по почему их регулярно не чистили какой ни будь спец химией? в общем, одни вопросы
Что в ней за говно, непонятно.
Существуют какие нибудь вообще трубы, чтобы они, в принципе, были устойчивы к накоплению накипи (известкового налёта)?
Блин, весь мир такой технологичный, а трубы до сих пор отложениями забиваются..
Банальные какие нибудь "фильтры" неинтересны, это не решение, а вот если к самим трубам просто ничего прилипать не будет внутри, то, по идее, это же и есть решение подобных проблем?
Или это слишком какие то сложные технологии? Или вообще невозможно?
Я не химик, и не сантехник, знаний по теме не имею, но технически интересно, что то подобное вообще сделать можно? Или уже существует? Мож кто в курсе?)
Как-то так. За подробностями - к настоящим водяным, я на котлах только КИП проверял.
Сдаётся мне, что это очень древний способ и сильно затратный