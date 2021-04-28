50 оттенков жёлтого

Ну да. Потому что в зависимости от типа воды, изнутри на трубах быстрее или медленнее может появляться известковый налёт. Слой за слоем, миллиметр за миллиметром, он будет осложнять движение воды до тех пор, пока ситуация не станет критической. Под катом ещё фотографии.