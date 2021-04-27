Смерч и радуга: охотник за торнадо из США сделал уникальный кадр

131
8
Торнадо принес гигантский град и сильный ветер в штат Техас, недалеко от границы с Оклахомой. Охотники за штормами, проезжавшие в пятницу по северному Техасу, сделали потрясающие снимки радуги, возвышающейся над торнадо.
Охотники за штормами - группа энтузиастов, которые отслеживают торнадо и предлагают туристам возможность сделать то же самое - под их чутким руководством - за 3500 долларов. Райан Шепард - один из них. Он работает гидом в компании Silver Lining Tours, которая занимается организацией Close Encounters Tour, туров по "погоне за штормом".
Райан Шепард сумел сделать потрясающие снимки во время сильного шторма в северном Техасе, недалеко от городка Локетт. На одном из снимков вихрь соседствует с радугой!
Райан Шепард сумел сделать потрясающие снимки во время сильного шторма в северном Техасе, недалеко от городка Локетт. На одном из снимков вихрь соседствует с радугой!
Today was alright, near Lockett, TX #TXWX pic.twitter.com/SLPKwkBHm4— Storm of Passion 🌪 (@AStormofPassion) April 24, 2021
×
А вот та же картина немного с другого ракурса
Эксперты говорят, что увидеть торнадо и радугу одновременно - редкость. Последним широко известным снимком этого явления был кадр, сделанный фотографом Эриком Нгуеном в Канзасе в 2004 году.
Видео смерча и радуги
Смерчи - их был не один - принесли разрушительный ветер и град
По данным The Washington Post, на этот район обрушилось как минимум шесть различных торнадо.
А вы знали о том, что существует такая услуга для туристов, как "погоня за штормом"?
Туристы могут заплатить 3500 долларов, чтобы принять участие в штормовой погоне под руководством опытных профессионалов.
Фотография Шепарда, на которой торнадо соседствует с радугой, быстро стала вирусной в социальных сетях.
"Я был гидом в нашем первом туре штормовых погонь в этом сезоне, - написал Шепард в Twitter. - У нас в группе были как опытные гости, так и несколько новых. Некоторым из них удалось увидеть свои первые торнадо в этот день".
"Я был гидом в нашем первом туре штормовых погонь в этом сезоне, - написал Шепард в Twitter. - У нас в группе были как опытные гости, так и несколько новых. Некоторым из них удалось увидеть свои первые торнадо в этот день".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Путин оценил флаг ЛГБТ на здании посольства США и задумался о мороженом
- В Америке торнадо забрал жизни 22 человек
- В США торнадо не смог похоронить людей, и тогда он закидал их трупы обломками
- На американский город Орландо обрушился сильный торнадо
- На восток Китая обрушились два водяных смерча
10
Понравилось10
Новости партнёров