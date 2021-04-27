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Смерч и радуга: охотник за торнадо из США сделал уникальный кадр

Смерч и радуга: охотник за торнадо из США сделал уникальный кадр (8 фото)

Автор:
27 апреля 2021 13:51
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: охотники за торнадо   радуга   смерчи   сша   торнадо   торнадо стихия   уникальный кадр   шторм   
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Торнадо принес гигантский град и сильный ветер в штат Техас, недалеко от границы с Оклахомой. Охотники за штормами, проезжавшие в пятницу по северному Техасу, сделали потрясающие снимки радуги, возвышающейся над торнадо.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: охотники за торнадо   радуга   смерчи   сша   торнадо   торнадо стихия   уникальный кадр   шторм   
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Максим 2 часа назад
Смотрел раньше передачи по Дискавери "Охотники за торнадо", впечатляло всегда. Машины как танки, лезут в самое пекло и довольные делятся впечатлениями.
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