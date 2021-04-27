Смерч и радуга: охотник за торнадо из США сделал уникальный кадр

Охотники за штормами - группа энтузиастов, которые отслеживают торнадо и предлагают туристам возможность сделать то же самое - под их чутким руководством - за 3500 долларов. Райан Шепард - один из них. Он работает гидом в компании Silver Lining Tours, которая занимается организацией Close Encounters Tour, туров по "погоне за штормом".



Райан Шепард сумел сделать потрясающие снимки во время сильного шторма в северном Техасе, недалеко от городка Локетт. На одном из снимков вихрь соседствует с радугой!