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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4835 постов • 663 подписчика подписаться
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Прощай,черный Абдулла!

Прощай,черный Абдулла! (2 фото)

Автор:
27 апреля 2021 13:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   кавсадзе   потеря   
510
2
В Тбилиси ,на 86-м году жизни скончался актер Кахи Кавсадзе, который находился на лечении в клинике, где сражался с двусторонней пневмонией.

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Метки: artist   кавсадзе   потеря   
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10  комментариев
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11k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Самый крутой и стильный отрицательный герой из моего детства... Прощай Абдулла...
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Leonid 4 минуты назад
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Leonid Минуту назад
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Leonid 39 секунд назад
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TirAn 48 минут назад
самый хороший из плохих
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13k
Ser Час назад
Жаль, но эпоха уходит.
Нормальный, добрый человек. Дух грузина из него искрился! Так случилось отдыхали в Сочи, в одном санатории в начале 80-х!
Память.
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