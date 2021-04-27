Прощай,черный Абдулла!

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В Тбилиси ,на 86-м году жизни скончался актер Кахи Кавсадзе, который находился на лечении в клинике, где сражался с двусторонней пневмонией.
Кахи Кавсадзе - ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели.
На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов. Кавсадзе был широко известен за пределами Грузии.
Он много снимался в кино.
Но главная роль, по которой он стал известен миллионам советских зрителей, это Абдулла из фильма «Белое солнце пустыни»
На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов. Кавсадзе был широко известен за пределами Грузии.
Он много снимался в кино.
Но главная роль, по которой он стал известен миллионам советских зрителей, это Абдулла из фильма «Белое солнце пустыни»
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Нормальный, добрый человек. Дух грузина из него искрился! Так случилось отдыхали в Сочи, в одном санатории в начале 80-х!
Память.