Прощай,черный Абдулла!

Кахи Кавсадзе - ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели.

На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов. Кавсадзе был широко известен за пределами Грузии.

Он много снимался в кино.

Но главная роль, по которой он стал известен миллионам советских зрителей, это Абдулла из фильма «Белое солнце пустыни»