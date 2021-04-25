Большие собаки забыли, что они выросли

Многие из них убеждены, что могут запросто запрыгнуть вам на колени, несмотря на то, что они уже далеко не крошечного размера. Владельцы огромных неуклюжих собак с радостью делятся снимками, на которых их питомцы ну никак не хотят считаться с тем, что уже выросли.

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