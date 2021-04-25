FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Одна поездка из жизни необычного таксиста Одна поездка из жизни необычного таксиста Во Владимирской области чиновницу убило ударом молнии на городском субботнике Во Владимирской области чиновницу убило ударом молнии на городском... Как в СССР создавали леса в форме слов Как в СССР создавали леса в форме слов Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей В Забайкалье во время охоты на кабана егерь застрелил главу УФСИН и начальника СИЗО В Забайкалье во время охоты на кабана егерь застрелил главу УФСИН... Дикие животные, которые ведут себя как домашние питомцы Дикие животные, которые ведут себя как домашние питомцы Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Охота кота Охота кота Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Книга в картинках Книга в картинках Провинциальные 90-е Провинциальные 90-е Бабушка попросила отвезти ее в Дом престарелых, через 2 недели ее похоронили Бабушка попросила отвезти ее в Дом престарелых, через 2 недели ее... Гифки Гифки «За мечтами и за запахом тайги...» «За мечтами и за запахом тайги...» 15 снимков, сделанных за секунду до небольшой катастрофы 15 снимков, сделанных за секунду до небольшой катастрофы Занимательное видео о трудностях погрузки хрупких предметов Занимательное видео о трудностях погрузки хрупких предметов Музей Сталина в Нижегородской области Музей Сталина в Нижегородской области "Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист "Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист Шильдер Андрей Николаевич (1861-1919) Шильдер Андрей Николаевич (1861-1919)
Большие собаки забыли, что они выросли

Большие собаки забыли, что они выросли (13 фото)

Автор:
25 апреля 2021 15:14
Метки: Юмор   животные   прикол   смешно   собаки   
632
13
Многие из них убеждены, что могут запросто запрыгнуть вам на колени, несмотря на то, что они уже далеко не крошечного размера. Владельцы огромных неуклюжих собак с радостью делятся снимками, на которых их питомцы ну никак не хотят считаться с тем, что уже выросли.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   животные   прикол   смешно   собаки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
120k
Игорь 4 часа назад
Забыли... Да они этого и не знают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Поматросил и бросил? Звездные красавчики, женившиеся на миллионершах (18 фото) Поматросил и бросил? Звездные красавчики, женившиеся на миллионершах (18 фото) Пользователи интернета поделились забавными историями, которые произошли с их собаками Пользователи интернета поделились забавными историями, которые произошли с их собаками Наглость зашкаливает: коты, использующие собак вместо подушки Наглость зашкаливает: коты, использующие собак вместо подушки Собаки, которые точно этого не делали! Собаки, которые точно этого не делали! Собаки-чудяки Собаки-чудяки 15+ ситуаций, к которым нужно быть готовым хозяевам домашних питомцев 15+ ситуаций, к которым нужно быть готовым хозяевам домашних питомцев
Андрей Любимов

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

718



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как снимают взлет ракеты на Байконуре
9
36
Как снимают взлет ракеты на Байконуре
10 фотографий, демонстрирующих, как растут некоторые известные продукты
6
53
10 фотографий, демонстрирующих, как растут некоторые известные продукты
﻿
Набирающие популярность
Mercedes-Benz E-Class модифицировали до неузнаваемости и хотят продать
0
19
Mercedes-Benz E-Class модифицировали до неузнаваемости и хотят продать
Праздничный салат с курицей «Пасхальное яйцо»
0
6
Праздничный салат с курицей «Пасхальное яйцо»
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото)
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#СССР#люди#в мире#сатира#прикольные#комментарии#шоу бизнес#природа
#фото#Россия#прикол#приколы#смех#фотографии#Фотографии.#сша#вертикальное видео#кот
#история#картинки#животные#смешно#девушки#эстетика#Reddit#факты#подборка#страна

На что жалуетесь?

Вернуться