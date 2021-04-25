Большие собаки забыли, что они выросли

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Многие из них убеждены, что могут запросто запрыгнуть вам на колени, несмотря на то, что они уже далеко не крошечного размера. Владельцы огромных неуклюжих собак с радостью делятся снимками, на которых их питомцы ну никак не хотят считаться с тем, что уже выросли.
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