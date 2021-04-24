Почему распался "Осторожно, модерн". И где сейчас Сергей Рост

750
7
5
"Осторожно, модерн", Нет наверное человека в нашей стране, кто бы не знал об этой юмористической передаче и хотя бы раз не посмотрел её. Искрометные шутки, короткие сюжеты с неожиданным финалом из жизни семейства прапорщика Задова. Колоритнейшая личность, надо сказать.
Чего только стоит его хищения урана со склада. Который он выносил в карманах форменых брюк )
Чего только стоит его хищения урана со склада. Который он выносил в карманах форменых брюк )
Создали этот комедийный сериал Сергей Рост и Дмитрий Нагиев. Вернее даже больше можно назвать создателем этого популярного ТВ скетч-шоу Сергея Роста. Именно он писал сценарии к сценкам. Их он написал к передаче более 300
Однако проект сейчас закрыт, тандем великолепных артистов распался. Дмитрий Нагиев появляется на различных ТВ площадкахя, а вот его бывшего коллегу можно заметить гораздо реже. Куда же пропал с экранов Сергей Рост?
Его называли актером тысячи лиц. В комедийном шоу, которое смотрела вся страна, Рост за 20 минут успевал сыграть с десяток персонажей, и все они были смешными и совершенно разными.
Однако проект сейчас закрыт, тандем великолепных артистов распался. Дмитрий Нагиев появляется на различных ТВ площадкахя, а вот его бывшего коллегу можно заметить гораздо реже. Куда же пропал с экранов Сергей Рост?
Его называли актером тысячи лиц. В комедийном шоу, которое смотрела вся страна, Рост за 20 минут успевал сыграть с десяток персонажей, и все они были смешными и совершенно разными.
Сергей родился 3 марта 1965 года в Ленинграде ( фамилия при рождении — Титивин ). Детство и юность провел в родном городе, окончив школу, а потом и театральный институт, выйдя оттуда режиссером театра. Кстати, актерский факультет пришлось сменить на режиссерский – педагоги заявили, что с такой внешностью он вряд ли сможет стать звездой экрана и сцены.
Успешно занимался спортом, борьбой.
Успешно занимался спортом, борьбой.
Будущие партнеры познакомились еще во времена студенческих стройотрядов. Тогда они друг к другу отнеслись настороженно и не поладили. Только в процессе общения отношения оттаяли, когда выяснилось, что оба, что называется, «на одной волне». Им нравились одинаковые вещи, их смешили одинаковые шутки, и они подружились. Именно Нагиев порекомендовал другу взять себе творческий псевдоним Рост, чтобы свой недостаток превратить в достоинство. Сергей очень небольшого роста и сильно комплексовал по этому поводу.
Сначала они стали работать на питерском радио "Модерн". Именно там они опробовали свои первые сценки и сценические роли. Там же и набирались опыта.
В 1996 году они перешли на ТВ СТС. С этого начался их путь на телевидении. И страна стала хохотать над незадачливыми персонажами комедийного шоу.
Сначала они стали работать на питерском радио "Модерн". Именно там они опробовали свои первые сценки и сценические роли. Там же и набирались опыта.
В 1996 году они перешли на ТВ СТС. С этого начался их путь на телевидении. И страна стала хохотать над незадачливыми персонажами комедийного шоу.
Проект был настолько успешен, что артистов стали откровенно переманивать на другие каналы. В 1998 году руководство телеканала РТР предложило команде 18 тысяч долларов на съемку одной серии против 2,5 тысяч, которые платил создателям «Модерна» СТС. Было над чем задуматься.
Но и СТС не хотел терять дойную корову: рейтинги шоу неизменно зашкаливали. Канал еще удвоил сумму обещанную артистам РТР, а заодно закрепил отношения с создателями шоу контрактом, в котором сразу заказал 28 серий. Сотрудничество не задалось: после дефолта СТС не смог выправить свое финансовое положение, и в 1998 году «Модерну» пришлось искать другой канал для выпуска свежих передач.
В 1999 году на государственном телеканале РТР вышел малобюджетный сериал «Полный модерн». Руководство канала припомнило отказ актеров уйти с СТС и больше не собиралось тратить ранее предложенные суммы на Роста и Нагиева.
Время шло, популярность программы росла. Однако Сергею Росту был нанесен удар оттуда, где он его совсем не ждал. И между друзьями возник конфликт. Дмитрий Нагиев был звездой сериала. Но не меньшей звездой был и Сергей Рост. К тому же, Росту полагалась оплата за написание сценариев.
Неизвестно, что стало основной причиной, денежный вопрос или профессиональная ревность, но Нагиев предложил Росту уйти с экрана и остаться в программе в качестве сценариста.
Но и СТС не хотел терять дойную корову: рейтинги шоу неизменно зашкаливали. Канал еще удвоил сумму обещанную артистам РТР, а заодно закрепил отношения с создателями шоу контрактом, в котором сразу заказал 28 серий. Сотрудничество не задалось: после дефолта СТС не смог выправить свое финансовое положение, и в 1998 году «Модерну» пришлось искать другой канал для выпуска свежих передач.
В 1999 году на государственном телеканале РТР вышел малобюджетный сериал «Полный модерн». Руководство канала припомнило отказ актеров уйти с СТС и больше не собиралось тратить ранее предложенные суммы на Роста и Нагиева.
Время шло, популярность программы росла. Однако Сергею Росту был нанесен удар оттуда, где он его совсем не ждал. И между друзьями возник конфликт. Дмитрий Нагиев был звездой сериала. Но не меньшей звездой был и Сергей Рост. К тому же, Росту полагалась оплата за написание сценариев.
Неизвестно, что стало основной причиной, денежный вопрос или профессиональная ревность, но Нагиев предложил Росту уйти с экрана и остаться в программе в качестве сценариста.
Для Роста это оказывается ударом ниже пояса, он не соглашается уйти со съемок. В 2004 году совместное детище Нагиева и Роста разваливается.
Рост признался, что больше всего его расстроил не сам факт прекращения сотрудничества, а то, что Нагиев не поговорил с ним об этом лично.
Рост признался, что больше всего его расстроил не сам факт прекращения сотрудничества, а то, что Нагиев не поговорил с ним об этом лично.
"...Кто-то что-то наговорил Диме. Однажды он решил, что ему будет лучше развиваться одному. Молодость и амбиции взяли вверх. Наш дуэт был самым популярным в стране. Нас не воспринимали по одиночке. Это было зря сделано с его стороны. Он намекал мне, намекал, а потом пришел его посланник, директор, и сказал мне, что Дима с Нового года отправляется в сольное плавание. Я звонил ему, Дима не брал трубку, я писал сообщения — он не отвечал"
Поступок Нагиева, которого актер искренне считал своим близким другом, очень задел Роста.
"Мне это было очень обидно. Наверное, его раздражало, что нас не воспринимали по одиночке. Я до сих пор считаю, что это было зря сделано. Можно было делать сольные проекты и заниматься нашими. Значит, не дружба была. Просто есть люди, которые могут переступить и пойти дальше. Я не такой человек, я живу, не просчитывая. И я не могу сказать другу или подруге, что ты мне нужен, я хочу дальше идти. Я и сейчас не вижу вокруг него друзей. Не вижу, чтобы кто-то писал, что я вот там с Нагиевым чай пил".
"Мне это было очень обидно. Наверное, его раздражало, что нас не воспринимали по одиночке. Я до сих пор считаю, что это было зря сделано. Можно было делать сольные проекты и заниматься нашими. Значит, не дружба была. Просто есть люди, которые могут переступить и пойти дальше. Я не такой человек, я живу, не просчитывая. И я не могу сказать другу или подруге, что ты мне нужен, я хочу дальше идти. Я и сейчас не вижу вокруг него друзей. Не вижу, чтобы кто-то писал, что я вот там с Нагиевым чай пил".
После распада дуэта, Дмитрий Нагиев пробовал делать сольные спин-оффы — шоу «Осторожно, Задов!» и «Zадов in Rеалити» — однако они не пользовались популярностью у зрителей. Тогда Нагиев сделал акцент на актерской деятельности и начал сниматься в детективном сериале 2000-х «Каменская», параллельно ведя различные популярные телевизионные шоу. Среди них: «Окна», «Большие гонки», «Голос».
Его бывший коллега и друг Сергей Рост пошел другим путем, отдавая предпочтение не популярным проектам, а тем, которые были ему интересны в творческом плане.
Сергей перебрался в Москву, где продолжил сниматься в кино, играть в театре и принимать участие в телепередачах. Несмотря на то, что актера постоянно окружает большое количество народа, он теперь очень неохотно пускает других людей в свою жизнь.
«Я пишу пьесы, ставлю как режиссер, сам играю — не зарабатываю много денег, но делаю то, что мне нравится. Есть передачи, в которых я шучу».
Правда у Нагиева есть своя версия того, что они расстались.
Его бывший коллега и друг Сергей Рост пошел другим путем, отдавая предпочтение не популярным проектам, а тем, которые были ему интересны в творческом плане.
Сергей перебрался в Москву, где продолжил сниматься в кино, играть в театре и принимать участие в телепередачах. Несмотря на то, что актера постоянно окружает большое количество народа, он теперь очень неохотно пускает других людей в свою жизнь.
«Я пишу пьесы, ставлю как режиссер, сам играю — не зарабатываю много денег, но делаю то, что мне нравится. Есть передачи, в которых я шучу».
Правда у Нагиева есть своя версия того, что они расстались.
У Нагиева своя версия происшедшего. Прежде всего, он отрицает общение с Ростом через посредника. По его словам Сергей ушел сам.
«Он был хороший второй - это тоже профессия. Но это не значит, что он будет плохим первым. Он никакой. Это моя печаль, потому что мы десять лет шли с ним по жизни. Сергей Анатольевич не справился с тщеславием, пожелав стать хорошим первым. Это очень тяжело: в любой работе я всегда держу ритм того, что мы делаем, динамику всего происходящего. А Рост лишь подхватывал, другого ему не дано».
«Он был хороший второй - это тоже профессия. Но это не значит, что он будет плохим первым. Он никакой. Это моя печаль, потому что мы десять лет шли с ним по жизни. Сергей Анатольевич не справился с тщеславием, пожелав стать хорошим первым. Это очень тяжело: в любой работе я всегда держу ритм того, что мы делаем, динамику всего происходящего. А Рост лишь подхватывал, другого ему не дано».
Со временем Дмитрий Нагиев стал одним из самых известных и высокооплачиваемых телеведущих российского телевидения.
И если послушать, то у каждого своя правда. Жаль, что творческого дуэта больше нет... Он ведь был очень успешным. И жаль, что расставание было довольно скандальным.
Сергей Рост долго слыл холостяком. Женился он в возрасте 45 лет на молодой журналистке Ольге. Девушка младше артиста на 20 лет. В 2011 году супруги стали счастливыми родителями девочки Алисы.
И если послушать, то у каждого своя правда. Жаль, что творческого дуэта больше нет... Он ведь был очень успешным. И жаль, что расставание было довольно скандальным.
Сергей Рост долго слыл холостяком. Женился он в возрасте 45 лет на молодой журналистке Ольге. Девушка младше артиста на 20 лет. В 2011 году супруги стали счастливыми родителями девочки Алисы.
Сергей говорит, что формулу счастья уже давно просчитал. Нужно иметь работу, куда хочется идти и иметь дом, в который хочется возвращаться. Это – все, что нужно человеку.
И в жизни этих артистов: Сергея Роста и Дмитрия Нагиева был замечательный комедийный сериал "Осторожно, модерн".
И в жизни этих артистов: Сергея Роста и Дмитрия Нагиева был замечательный комедийный сериал "Осторожно, модерн".
Источник:
Метки: modern Сергей Рост осторожно распался
41
Понравилось41
Новости партнёров
А поступок Нагиева, которого актер искренне считал своим близким другом, очень задел Роста.
Так предают как раз свои,враг предать не может
Представители шоу-бизнеса выжимали из неё кто что мог.
Было отчётливо видно и понятно, что именно из-за неё, например, Невзоров привлёк их в свой проект ,,Чистилище,,.
- Нет, что Вы! Я Саммуил Яковлевич! )))
-Ало, Вова?, это Задов, ну Васька, вместе дзюдой занимались. Слушай Вова ты там страной руководишь вообще, или только костюмы меняешь? А, куда пошел?, Я пошел?!...
Таня (слыша крики Василия): "Папа!"
Нина: "Судя по запаху, да."
- Нина, а... возможен, так сказать, интимный акт... между живым человеком и трупом?
-Ну, у меня же с тобой получается.