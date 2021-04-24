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Почему распался "Осторожно, модерн". И где сейчас Сергей Рост

Почему распался "Осторожно, модерн". И где сейчас Сергей Рост (7 фото + 5 видео)

Автор:
24 апреля 2021 06:59
Метки: modern   Сергей Рост   осторожно   распался   
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"Осторожно, модерн", Нет наверное человека в нашей стране, кто бы не знал об этой юмористической передаче и хотя бы раз не посмотрел её. Искрометные шутки, короткие сюжеты с неожиданным финалом из жизни семейства прапорщика Задова. Колоритнейшая личность, надо сказать.
Чего только стоит его хищения урана со склада. Который он выносил в карманах форменых брюк )

Источник:

Метки: modern   Сергей Рост   осторожно   распался   
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2k
Владимир Час назад
где деньги-там дружбы нет!
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1k
Broscan 22 минуты назад
Да,были смешные постановки,но что бы вау нет!

А поступок Нагиева, которого актер искренне считал своим близким другом, очень задел Роста.

Так предают как раз свои,враг предать не может
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37
Pabl Час назад
Это эбандос конечно, эти два поца. Просто палмфейс, больше ничего. Кто им сказал что они могут в юмор? Данный пост называется - почему распался осторожно модерн, а у меня другой вопрос - каким образом он вообще образовался, этот модерн?? Бесталаннейшие люди с чувством юмора на уровне суслика, принялись шутить с большого экрана. Ужос, ужос. Почему распался - да спасибо что распался. Помер максим да и [eq c ним
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37
Pabl 49 минут назад
О, ценители изысканного юмора меня минусуют))
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466
Андрей 2 часа назад
Не нравилась мне эта передача!
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8k
Клёст 2 часа назад
Популярность действительно зашкаливала, как вспомню - так вздрогну))
Представители шоу-бизнеса выжимали из неё кто что мог.
Было отчётливо видно и понятно, что именно из-за неё, например, Невзоров привлёк их в свой проект ,,Чистилище,,.
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1k
Albigoec 2 часа назад
- Вы Сара Коннор?
- Нет, что Вы! Я Саммуил Яковлевич! )))

-Ало, Вова?, это Задов, ну Васька, вместе дзюдой занимались. Слушай Вова ты там страной руководишь вообще, или только костюмы меняешь? А, куда пошел?, Я пошел?!...

Таня (слыша крики Василия): "Папа!"
Нина: "Судя по запаху, да."

- Нина, а... возможен, так сказать, интимный акт... между живым человеком и трупом?
-Ну, у меня же с тобой получается.
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