Почему распался "Осторожно, модерн". И где сейчас Сергей Рост

Проект был настолько успешен, что артистов стали откровенно переманивать на другие каналы. В 1998 году руководство телеканала РТР предложило команде 18 тысяч долларов на съемку одной серии против 2,5 тысяч, которые платил создателям «Модерна» СТС. Было над чем задуматься.



Но и СТС не хотел терять дойную корову: рейтинги шоу неизменно зашкаливали. Канал еще удвоил сумму обещанную артистам РТР, а заодно закрепил отношения с создателями шоу контрактом, в котором сразу заказал 28 серий. Сотрудничество не задалось: после дефолта СТС не смог выправить свое финансовое положение, и в 1998 году «Модерну» пришлось искать другой канал для выпуска свежих передач.



В 1999 году на государственном телеканале РТР вышел малобюджетный сериал «Полный модерн». Руководство канала припомнило отказ актеров уйти с СТС и больше не собиралось тратить ранее предложенные суммы на Роста и Нагиева.



Время шло, популярность программы росла. Однако Сергею Росту был нанесен удар оттуда, где он его совсем не ждал. И между друзьями возник конфликт. Дмитрий Нагиев был звездой сериала. Но не меньшей звездой был и Сергей Рост. К тому же, Росту полагалась оплата за написание сценариев.



Неизвестно, что стало основной причиной, денежный вопрос или профессиональная ревность, но Нагиев предложил Росту уйти с экрана и остаться в программе в качестве сценариста.