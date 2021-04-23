Настоящая катастрофа с ковидом разразилась в Индии

Пока Россия и некоторые другие страны отходят от пандемии, в Индии произошел небывалый всплеск заболеваемости - вчера было зафиксировано более 314 тысяч зараженных в сутки (общее количество больных ковидом - 15 930 965 человек). Это мировой рекорд - такого не было даже в во время первой волны пандемии.