Настоящая катастрофа с ковидом разразилась в Индии

В стране установлен мировой антирекорд по количеству заболевших в день. Не хватает коек в больницах, нет кислорода, морги переполнены, трупы десятками сжигают на улицах.
Пока Россия и некоторые другие страны отходят от пандемии, в Индии произошел небывалый всплеск заболеваемости - вчера было зафиксировано более 314 тысяч зараженных в сутки (общее количество больных ковидом - 15 930 965 человек). Это мировой рекорд - такого не было даже в во время первой волны пандемии.
Многих заболевших попросту не забирают в больницы и просят переболеть дома, а те больные, которые самостоятельно добрались до клиники, вынуждены ждать в очереди на парковке.
Семьи госпитализированных часами ждут новостей о состоянии родственников - в больницы их не пускают из-за тесноты и опасности заражения.
И это при том, что клиники довольно халатно относятся к больничным отходам, выбрасывая их прямо на улицу, где ветер разносит их по городу.
В больницах катастрофически не хватает кислорода - пациенты получают его только по 6-10 часов в сутки. В одной из клиник закончился кислород и его подача в аппараты ИВЛ прекратилась на полчаса. За эти 30 минут умерло 22 человека.
Врачи в соцсетях умоляют здоровых людей оставаться дома, носить маски и вакцинироваться, потому что система здравоохранения уже попросту не справляется.
Переполненные морги уже не в состоянии принимать новые тела. Волонтерам приходится сжигать трупы прямо на улицах.
Всплеск заболеваемости в Индии связывают с проведением массовых митингов перед местными выборами и разрешением устроить фестиваль Кумбха Мела. Который проходит священном городе Хардваре на берегу Ганга.
Ожидается, что на массовое омовение в реке, символизирующее очищение души и тела, к концу апреля приедут 150 миллионов человек.
«Мы никогда не думали, что вторая волна ударит по нам так сильно. Самодовольство привело к непредвиденной нехватке лекарств, предметов медицинского назначения и больничных коек», - рассказала основательница биотехнологической компании Biocon Limited и Biocon Biologics Limited Киран Мазумдар-Шоу.
Источник:
- Индийский поклонник Трампа узнал, что тот заразился Covid, расстроился и умер
- В столице Черноземья только-только запустили коронавирусный стационар
- В Сети появилось видео госпитализации ребенка, больного коронавирусом
- Трупы вперемешку с живыми: в Сети появились кадры из индийской больницы, где лечат COVID
- Криштиану Роналду не отдаст свои отели для больных коронавирусом
Понравилось22
На фоне 10 миллионов (30 тысяч в день) в целом? Кто-то пистит.
И да,половину этих фоток,я лет десять уже встречаю...
-зато скрепы не пострадали.