FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Пандемия 664 поста • 113 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Настоящая катастрофа с ковидом разразилась в Индии

Настоящая катастрофа с ковидом разразилась в Индии (13 фото)

Автор:
23 апреля 2021 15:51
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   антирекорд   больницы   вторая волна коронавируса   индия   катастрофа   
2486
13

В стране установлен мировой антирекорд по количеству заболевших в день. Не хватает коек в больницах, нет кислорода, морги переполнены, трупы десятками сжигают на улицах.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: COVID-19   антирекорд   больницы   вторая волна коронавируса   индия   катастрофа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Игорь Час назад
Откровенно говоря - я ждал чего-то подобного ещё год назад. Индия вообще была в моём представлении самый "рай" для короны. Антисанитария, большое количество людей, географическая близость с Китаем. Но, только сейчас началось. Что странно, но прогнозируемо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Robin Hood 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mirza Huseyinov 9 минут назад
Просто интересно было бы смотреть на индийские филмы про зомби-апокалипсис..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 13 минут назад
Я думаю, и у нас определенный всплеск ещё возможен. БЗдительность утрачена - попривыкли к ежедневным смертям, маски долой или на подбородок, массовые народные гуляния на носу, а вакцинация идёт вяло. Вон, Израиль - быстренько дисциплинированно привились и забыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergei Ogarkov 17 минут назад
При их раздолбайском отношении к гигиене в частности и к жизни в целом, вообще не удивлён. Учитывая как они там плодятся, численность населения восстановится быстро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
Племянник Путина 21 минуту назад
танцы тут уже не помогут. Но с другой стороны, выживут сильнейшие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
pynh 23 минуты назад
а чо, купание в ганге уже не помогает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кирилл Полчаса назад
Чистота - залог здоровья:) Советский человек это помнит с пеленок:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Нанук Паналык Полчаса назад
В миллиардной стране печи плавятся от 1500 человек в день (при том что ковид просто часто меняет сам характер смерти)?

На фоне 10 миллионов (30 тысяч в день) в целом? Кто-то пистит.

И да,половину этих фоток,я лет десять уже встречаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
liveevil Полчаса назад
Т.е. "открыты рынки, торговые центры и разрешено проведение больших свадеб" и они еще удивляются такому всплеску заболеваемости?! Ну, пусть продолжают в том же духе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
goraccio Полчаса назад
А что, в России уже нет что ли коронавируса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152k
☭Cheкаво☭ 39 минут назад
"Неприкасаемых" вообще наверно никто не лечит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
parallax 42 минуты назад
Кроме самих себя, им винить не кого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа Час назад
-"разрешением устроить фестиваль Кумбха Мела. Который проходит священном городе Хардваре на берегу Ганга."-
-зато скрепы не пострадали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил Опиум для народа 57 минут назад
Где-то массово празднуют Кумбха Мела, а где-то майские праздники в почете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа Михаил 53 минуты назад
Мне пох"й,я на оба майских праздника работаю.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов Михаил Полчаса назад
В Москве помоему все уже переболели, во всяком случае в моем окружении, никого не переболевшего не осталось.. ктото по второму разу уже пошел.. Но второй раз на порядки легче.. в апреле лежал человек в больнице под кислородной маской, в августе антитела уже никакие, а сейчас сдавал, и igm и igg в крови, т.е только переболел.. без малейшего симптома..(жена у него медик, они постоянно сдают кровь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео) Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео) Индийский поклонник Трампа узнал, что тот заразился Covid, расстроился и умер Индийский поклонник Трампа узнал, что тот заразился Covid, расстроился и умер В Томске переполнена медсанчасть и новым пациентам предлагают сидячие места В Томске переполнена медсанчасть и новым пациентам предлагают сидячие места Коронавирус имеет серьезное влияние на психику Коронавирус имеет серьезное влияние на психику В столице Черноземья только-только запустили коронавирусный стационар В столице Черноземья только-только запустили коронавирусный стационар Трупы вперемешку с живыми: в Сети появились кадры из индийской больницы, где лечат COVID Трупы вперемешку с живыми: в Сети появились кадры из индийской больницы, где лечат COVID
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

332566



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Без права на самооборону: почему давшие отпор преступникам оказываются за решеткой
1
225
Без права на самооборону: почему давшие отпор преступникам оказываются за решеткой
Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений
8
55
Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Звезды с интересной внешностью, в которых смешались несколько национальностей
0
62
Звезды с интересной внешностью, в которых смешались несколько национальностей
Вечерний марафон картинок от матери Природы 21.04.2021
0
1
Вечерний марафон картинок от матери Природы 21.04.2021
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото)
Как мы организовали крутое 14-летие для дочки (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#история#аварии#СССР#автомобили#авто аварии#космос#приколы#природа
#фото#животные#города#дтп#сша#отдых#красота#новости#фотографии#интересное
#интересно#прикол#автомир#люди#подборка#факты#картинки#позитив#прикольные#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться