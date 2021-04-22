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В пресс-релизе GS Group указывается, что производимая для Philax материнская плата является на сегодняшний момент единственной российской платформой для процессоров AMD. На начальной стадии планируется производство не менее 40 000 материнских плат Philax, а также до 50 000 мониторов.В основе локализованной для российского рынка материнской платы Philax применяется чипсет AMD B450. Плата предназначена для работы с процессорами AMD Ryzen 2000-й, 3000-й и 5000-й серий, предлагает установку до 128 Гбайт ОЗУ DDR4 с частотой до 3200 МГц, имеет два разъёма PCI Express 3.0 x16 и один слот PCI Express 2.0 x1.В её оснащение также входят четыре разъёма SATA III 6.0 Гбайт/с, два разъёма USB 2.0, четыре USB 3.1 Gen1, а также разъём COM для подключения периферийных устройств и комбинированный разъём PS/2. Прототипом российской материнской платы Philax послужила модель B450M Pro4 компании ASRock.От иностранного аналога её отличает ряд особенностей. Например, она позволяет производить установку модуля доверенной загрузки, который обеспечит систему дополнительной защитой. Отмечается, что такая возможность может быть принципиально важной для государственных организаций или финансовых структур. Функциональность материнской платы соответствуют базовым требованиям реестра Минпромторга, поэтому компьютеры на её основе могут поставляться в государственные структуры. Материнская плата будет включена в ГИСП по итогу проходящей сейчас экспертизы, которая завершится в мае этого года.На ближайшие 18 месяцев также запланирована разработка и производство материнской платы для моноблоков и компактных Barebone-систем. Помимо этого, компания Philax займётся освоением выпуска материнских плат для отечественных процессоров («Эльбрус», «Байкал»), расширит производство мониторов и разработает совместно с GS Group специализированную сенсорную панель для образовательных учреждений.