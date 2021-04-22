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Рисунки углём в стиле фотореализм

Рисунки углём в стиле фотореализм (20 фото)

Автор:
22 апреля 2021 08:48
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   карандаши   карандашный рисунок   красиво   рисуноки   фотореализм   художники   
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Американский художник Дилан Икин с 2016 года пробует себя в стиле фотореализм. Это было нелегкое путешествие, но сегодня парень гордится проделанной работой и своими результатами. Его основной инструмент - угольный карандаш, а для выделения деталей в ход идет графитовый.
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Метки: искусство   карандаши   карандашный рисунок   красиво   рисуноки   фотореализм   художники   
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1  комментарий
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Logo66 2 часа назад
Судя по сюжету рисунков, автор (художник) явно не здоров. Больше половины лиц - вообще какие то фрики.
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Deiz

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