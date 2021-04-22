Рисунки углём в стиле фотореализм

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Американский художник Дилан Икин с 2016 года пробует себя в стиле фотореализм. Это было нелегкое путешествие, но сегодня парень гордится проделанной работой и своими результатами. Его основной инструмент - угольный карандаш, а для выделения деталей в ход идет графитовый.
Эти гиперреалистичные изображения могут выглядеть как профессиональные фотографии, но на самом деле они представляют собой тщательно проработанные рисунки, созданные углём.
Художник Дилан Икин (Dylan Eakin) рисует замысловатые и невероятно реалистичные изображения, используя фотографию в качестве образца, тогда как основным инструментом для их создания выступает уголь, а иногда графитный карандаш.
Художник Дилан Икин (Dylan Eakin) рисует замысловатые и невероятно реалистичные изображения, используя фотографию в качестве образца, тогда как основным инструментом для их создания выступает уголь, а иногда графитный карандаш.
30-летний Дилан фотографирует свою девушку, соседа по комнате и друзей, превращая кадры с ними в рисунки размером 45×60 см.
От капель пота на лбу до качественно прорисованных ресниц — рисунки Дилана, в которых используется техника, известная как фотореализм (жанр искусства, в котором художник изучает фотографию, после чего пытается максимально реалистично её воспроизвести), выглядят удивительно реалистично.
От капель пота на лбу до качественно прорисованных ресниц — рисунки Дилана, в которых используется техника, известная как фотореализм (жанр искусства, в котором художник изучает фотографию, после чего пытается максимально реалистично её воспроизвести), выглядят удивительно реалистично.
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На выполнение каждой работы у художника уходит около 100 часов, при этом как-то Дилан даже потратил на одно своё произведение 205 часов.
Эти изделия парня в какой-то момент стали настолько популярными, что сейчас они продаются по цене около 6 тысяч долларов.
Несмотря на своё невероятное мастерство, Дилан, сам который из Нью-Йорка, признался, что его никогда до конца не устраивает то, что он пишет.
Эти изделия парня в какой-то момент стали настолько популярными, что сейчас они продаются по цене около 6 тысяч долларов.
Несмотря на своё невероятное мастерство, Дилан, сам который из Нью-Йорка, признался, что его никогда до конца не устраивает то, что он пишет.
«Я бы не достиг такого уровня фотореализма, если бы меня когда-либо устраивало произведение», — сказал он.
«Если я когда-нибудь введу себя в заблуждение, думая, что что-то идеально, я перестану продолжать этим заниматься.»
«Если я когда-нибудь введу себя в заблуждение, думая, что что-то идеально, я перестану продолжать этим заниматься.»
Дилан, который создаёт лишь чёрно-белые изображения, добавляет, что у него нет соблазна рисовать цветные произведения.
«Уголь всегда был моей любовью», — добавил он.
«Как только я понял, насколько он универсален, я никогда не видел причин переходить на цвет.»
«Как-то кто-то пытался у меня заказать цветной портрет, однако у меня не было никакого желания этим заниматься.»
«Уголь всегда был моей любовью», — добавил он.
«Как только я понял, насколько он универсален, я никогда не видел причин переходить на цвет.»
«Как-то кто-то пытался у меня заказать цветной портрет, однако у меня не было никакого желания этим заниматься.»
Дилан избегает профессиональных моделей, поскольку он находит своих друзей, в том числе лучшую подругу Лорен Хлубни (Lauren Hlubny), которая, как он считает, здорово помогла ему в его творческом процессе, более «настоящими».
«Если вы мой сосед по комнате, лучший друг или девушка, я буду рисовать вас снова и снова. Я сделал 12 рисунков своего старого соседа по комнате», — отметил парень.
«Если вы мой сосед по комнате, лучший друг или девушка, я буду рисовать вас снова и снова. Я сделал 12 рисунков своего старого соседа по комнате», — отметил парень.
«Я создаю портреты своей лучшей подруги Лорен несколько раз в год.»
«Мне не нравится работать с профессиональными моделями — они приходят со всеми этими предвзятыми мнениями. Любительские модели более настоящие.»
А ещё он признался, что создаёт своё искусство для людей, поэтому их он и рисует.
«Мне не нравится работать с профессиональными моделями — они приходят со всеми этими предвзятыми мнениями. Любительские модели более настоящие.»
А ещё он признался, что создаёт своё искусство для людей, поэтому их он и рисует.
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