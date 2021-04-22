Рисунки углём в стиле фотореализм

На выполнение каждой работы у художника уходит около 100 часов, при этом как-то Дилан даже потратил на одно своё произведение 205 часов.



Эти изделия парня в какой-то момент стали настолько популярными, что сейчас они продаются по цене около 6 тысяч долларов.



Несмотря на своё невероятное мастерство, Дилан, сам который из Нью-Йорка, признался, что его никогда до конца не устраивает то, что он пишет.