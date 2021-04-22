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30 крупнейших городов Киргизии

30 крупнейших городов Киргизии (1 фото)

Автор:
22 апреля 2021 08:38
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   города   киргизия   красота   отдых   фото   
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Киргизия – живописная страна, которая только недавно стала раскрывать свой туристический потенциал. Путешественникам нравятся ее горные пейзажи, очарование природы и восточный самобытный колорит жизни местного населения. Жители городов гостеприимны и добродушны. Они с гордостью готовы рассказать и показать туристам самые интересные места своей страны и своего города.

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Метки: Россия   города   киргизия   красота   отдых   фото   
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Евгений 48 минут назад
Увы! Очень низкий уровень жизни.... До чего довели страну, погранцы на границе - клянчат деньги со всех подряд! И это люди которые стоят на переднем крае защиты страны!
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