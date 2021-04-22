30 крупнейших городов Киргизии

Бишкек

Столица страны, сочетающая наследие прошлого и современный ритм. Одно из самых интересных мест – рынок Дордой. Именно сюда направляются в первую очередь туристы. Ассортимент рынка впечатляет – от продуктов и сувениров до бытовой техники и ковров ручной работы. В Бишкеке сохранилось большое количество монументов и зданий из советского прошлого. Интересна площадь в центре города – Ала-Тоо.

Население – 1 027 200 человек (2019).

Ош

Город, который сохранил очарование древней восточной архитектуры. Издавна город располагался на пересечении торговых путей и славился своими рынками. И сейчас старинный «Жайма базар» способен удивить путешественников. В городе Ош находится отправная точка для пеших или конных маршрутов в горы Памира и Тянь-Шаня. В окрестностях города есть несколько живописных природных парков.

Население – 257 100 человек (2019).

Джалал-Абад

Город подойдет для спокойного и размеренного отдыха. В нем отличная экология и приветливые жители. Лечебно-оздоровительный курорт предлагает грязевые процедуры, термальные минеральные ванны и кумысотерапию. Для любителей активного отдыха предлагают конные прогулки в горы, рыбалку и параглайдинг. Известный культурный памятник – древние петроглифы Саймалуу-Таша.

Население – 109 200 человек (2017).

Каракол

Город удачно расположен среди большого количества природных памятников. Одним из них является ущелье Джети-Огуз со скалами красного цвета причудливой формы. Удивительные виды открываются в Каракольском ущелье и ущелье Ак-Суу. Во многих ущельях есть термальные источники. Они обустроены для принятия горячих лечебных ванн туристами. В зимний период в Караколе работает горнолыжная база.

Население – 70 400 человек (2017).

Узген

Расположен в Ферганской долине. Первые поселения на месте современного города возникли еще в I-II веке до нашей эры. С XI-XII веков сохранился культурно-исторический памятник зодчества мастеров Средней Азии. Интересными достопримечательностями являются 27-метровый минарет и комплекс мавзолеев. Они возведены из кирпича в разное время и имеют разный стиль постройки.

Население – 58 800 человек (2018).

Токмак

Основан в качестве крепости в начале XIX века. Когда-то в нем находилась крупная авиабаза, этим объясняется большое количество памятников-самолетов в разных частях города. Местные жители гордятся установкой памятника национальному герою Манап-бию. Он прославился в битвах против джунгарских завоевателей. Самой известной достопримечательностью является башня Бурана у ущелья Кегети.

Население – 53 231 человек (2009).

Кызыл-Кия

Бывший шахтерский город. После развала СССР пришел в упадок. Для туристов город интересен возможностью выйти из него в поход к отрогам Тянь-Шаня. С туристических баз в горы уходят караваны из активных путешественников. Местные жители с удовольствием предоставляют в аренду лошадей и ослов. Экскурсионные тропы проложены мимо водопадов, священных религиозных памятников и горных пещер.

Население – 51 300 человек (2015).

Кара-Балта

Поселения людей возникли на этом месте еще в V веке. После нашествия Чингисхана на этих землях обитали племена скотоводов-кочевников. В советское время город становится промышленным, часть производственных предприятий была засекречена. Интересных туристических мест в городе мало. Примечателен памятник Жайыл Баатыру и центр в его честь, в котором собраны вещи героя – доспехи, одежда, посуда.

Население – 45 300 человек (2017).

Балыкчы

Расположен на северном берегу озера Иссык-Куль. Путешественникам город интересен из-за возможности проживания рядом с самым известным озером Киргизии. В городе есть несколько баз отдыха, но пляжная и туристическая инфраструктура развита слабо. Жилье можно снять и у частников, они же могут готовить еду для гостей. Чаще всего в Балыкчы останавливаются любители «дикого» отдыха с палатками.

Население – 42 380 человек (2009).

Таш-Кумыр

Раньше был шахтерским поселком, который начал активно развиваться в 30-ые годы прошлого века. Расцвета город достиг в советское время – помимо добычи угля, открывались заводы, развивалось строительство. Сейчас объемы добываемого угля значительно меньше, чем десятки лет назад. Жителей в городе с каждым годом становиться все меньше, ведь молодежь уезжает в более перспективные города.

Население – 40 400 человек (2017).

Нарын

Этот город славится обилием флоры и фауны. Среди редких растений выделяют тянь-шаньскую голубую ель, а среди животных и птиц – снежного барса, красного волка, черного аиста. В городе сохранилось несколько древних строений. Самое известное – каменный караван-сарай Таш-Рабат, основанный в XV веке. В Средней Азии это самое большое подобное сооружение, которое к тому же отличается сложностью постройки.

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Население – 40 049 человек (2017).

Талас

Этот город и местность вокруг него редко посещают туристы. И именно здесь можно отдохнуть в уединении среди прекрасной природы. Долина, в которой расположен город, окружена горами, в ущельях хребтов много горных озер и удивительной растительности. Город подойдет и любителям познавательного туризма. Им стоит посетить исторический комплекс Манас Ордо и захоронения древнего племени гуннов.

Население – 32 886 человек (2009).

Кербен

В 1930 году на этом месте находилось село Караван, которому в 2004 году присвоили статус города с названием Кербен. Он считается развивающимся – есть прогресс в урбанизации, строятся промышленные предприятия. Кербен имеет городскую инфраструктуру и культурные объекты. До ближайшей железнодорожной станции 60 км, но с другими городами страны город связывает развитая сеть автомобильных дорог.

Население – 28 300 человек (2017).

Исфана

Молодой город с богатой историей. Статус города Исфана получил в 2001 году, однако первые поселения на этом месте возникли еще в XVI веке. Город окружают горы, самые высокие расположены на юге от города и являются частью Туркестанского хребта. В городе есть три музея, парк им. Садыкова и большой стадион. Большинство домов города построена в советские время, новостроек практически нет.

Население – 28 085 человек (2011).

Сулюкта

Поселение основано в 1868 году как центр угольной добычи. В 1940 году Сулюкта получил статус города. Помимо угля в нем добывают известняк и кварцевый песок, есть перерабатывающие предприятия. Расположен город достаточно далеко от столицы страны, у предгорий Туркестанского хребта. Через город проходит узкоколейная железнодорожная ветка, которая соединяет Таджикистан и Киргизию.

Население – 27 725 человек (2013).

Баткен

Природа области интересна и разнообразна. Здесь находится самая низкая точка страны, на склонах Туркестанского и Алтайского хребтов расположено более 500 ледников. В горах много пещер, самая известная из них Кан-и-Гут. В народе она имеет название Рудник гибели. В Баткенской области растет редкий цветок Айгуль, внесенный в Красную книгу. Осенью в Баткене собирают урожай сладких абрикосов.

Население – 24 400 человек (2017).

Кара-Суу

Город расположен у границы с Узбекистаном, в 650 км от столицы страны. Основой экономики города является крупный рынок, на который съезжаются покупатели из южных районов Киргизии, а также из Таджикистана и Узбекистана. Товары на рынок поставляются напрямую из Китая, поэтому цены на них достаточно низкие. В городе есть две мечети и Центр по изучению священного Корана.

Население – 22 900 человек (2012).

Майлуу-Суу

Название города означает «Масляная, жирная вода». Изначально это название носила река, которая дала название городу. Оно связано с месторождением нефти в этих местах. С 1946 года по 1968 года город находился в статусе закрытого из-за разработки месторождения радиобарита. У города расположено хранилище радиоактивных отходов, из-за чего Майлуу-Суу является одним из самых загрязненных городов мира.

Население – 21 900 человек (2017).

Кант

Название города переводится как «сахар» – ранее здесь находился крупный завод по производству сахара. Кант – многонациональный город. Помимо киргизов в нем проживают казахи, узбеки, русские. Город расположен в северной части страны, которая известна красивой природой. Зимой в Кант приезжают кататься на лыжах, летом – насладиться чистым воздухом и цветущими растениями.

Население – 21 400 человек (2017).

Кара-Куль

Находится в горном ущелье, в месте слияния рек Нарын и Кара-Су. В самом городе есть три искусственных озера, а по другую сторону горного хребта расположена плотина. В настоящее время в городе активно развивают туризм – строят базы отдыха, кафе, места для развлечений. В Кара-Куле есть парк с аттракционами и каруселями, дом культуры, где проводят дискотеки и концерты.

Население – 21 300 человек (2017).

Токтогул

Расположен на берегу крупного водохранилища на реке Нарын между гор и небольших холмов. Такое расположение прекрасно подходит для отдыха на природе. Вода в водохранилище прогревается до +25 градусов. Для отдыхающих построены пансионаты, многие люди предпочитают просто разбить палатку на берегу. Рыбаки также часто приезжают к водохранилищу – в нем водятся карп, форель, сазан и судак.

Население – 19 200 человек (2017).

Ноокат

Основан в 1823 году, статус города получил в 2003 году. В этом молодом городе проживают разные национальности – узбеки, киргизы, казахи, дунганы, турки. Название города означает «многослойный кустарник» и имеет турецко-персидское происхождение. Летом в городе стоит жаркая погода практически без осадков, зимой – умеренно тепло. Летом жители области приезжают на отдых в парк Сахоба.

Население – 16 600 человек (2017).

Кочкор-Ата

Расположен в Кочкорской долине, посещение которой стало популярным туристическим направлением. В нескольких километрах от города раскинулось высокогорное озеро Сон-Куль изумительной красоты, а природа самой долины поражает своей первозданностью. В городе сохранились древние традиции киргизского народа. Путешественники могут познакомиться с самобытной культурой и бытом местных жителей.

Население – 16 200 человек (2017).

Кадамжай

Город расположен на границе с Узбекистаном в ущелье реки Ак-Суу. Территория у озера Джидалик является крупной рекреационной зоной. Вода озера используется в качестве питьевой и обладает лечебными свойствами. Особенно полезным считается купание в озере для людей с кожными заболеваниями. Погода летом благоприятна для отдыха у воды – температура воздуха составляет от +25 градусов до +35 градусов.

Население – 13 200 человек (2017).

Чолпон-Ата

Небольшой курортный город на побережье озера Иссык-Куль популярен для отдыха среди путешественников. Туристическая инфраструктура соответствует всем современным требованиям. В городе есть множество отелей, гостиниц, кафе и ресторанов. Из развлечений есть аквапарк, ночные клубы. На пляжах города есть услуги по организации дайвинга и серфинга, прокату яхт, скутеров и катеров.

Население – 12 568 человек (2017).

Айдаркен

Рабочий поселок на этом месте построен в начале XX века для освоения месторождения ртути. В 1941 году Айдаркен получил статус города. Интересным местом города является пещера Сель-Ункур. При ее обследовании археологи обнаружили древние следы пребывания человека. Ученые расходятся во мнении насчет возраста антропологических материалов, по разным оценкам им от 126 тысяч до 1 млн лет.

Население – 11 400 человек (2017).

Кёк-Джангак

Основан на месте пшеничных полей в 1910 году после обнаружения угольного месторождения. В советское время добыча угля была основой экономики города, помимо этого развивалось сельское пригородное хозяйство. В настоящее время добычи угля стала меньше по сравнению с прошлыми объемами, но по-прежнему процветает сельскохозяйственное направление. Инфраструктура города достаточно хорошо развита.

Население – 11 400 человек (2017).

Кемин

Город расположен в долине Чон-Кемен. Это место часто посещают путешественники как в составе группы, так и самостоятельно. Помимо долины в природный комплекс входит ущелье с бурной рекой. Уникальная природа долины защищена государством и является национальным парком. На берегах семи озер в долине обитают редкие животные – фазан и заяц-толай, растут редкие растения – хвойник и эфедра.

Население – 9 400 человек (2017).

Шопоков

Небольшой город находится в 20 км от столицы страны. Он расположен на склоне Киргизского хребта. В этой местности преобладает приятный для отдыха и проживания климат. Температура воздуха летом достигает +40 градусов. Температура зимой не опускается ниже -7 градусов. Через город проходит автомобильная дорога и железнодорожная ветка. В Шопокове есть несколько крупных предприятий и заводов.

Население – 8 700 человек (2009).

Каинды

Расположен на берегах реки Чон-Каинды. Ранее город был небольшим поселением под названием Молотовский. Благодаря проходящей рядом железной дороге поселение быстро развивалось и в 2012 году получило статус города. В советский период в нем основали крупные предприятия по производству строительных материалов и выпуску хлебной продукции. Успешно работают и торговые фирмы.

Население – 7 526 человек (2009).