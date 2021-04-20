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Этот пост поможет вам вспомнить своё детство, вдруг вы что-то начали забывать. Сегодня без комментариев.
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Метки: СССР детство ностальгия память
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Не то что нынешний ширпотреб!
А вот эта штука на фото, для тех кто не в курсе, называется механическая заводная бритва. Там сзади заводной ключик, которым заводилась пружина. В 1988 году я такую с собой в армию взял. Но долго она у меня не пробыла- выпросили у меня ее в обмен на электронные часы, как сейчас помню...
Это была дефицитнейшая вещь- снималась головка, приделывался к валу простейший кривошипно- шатунный механизм, к которому крепилась струна, находящаяся в корпусе от стержня шариковой ручки. Получалась машинка для нанесения татуировок. Ну и били на предплечьях и кистях что то а стиле "ПрикВО 1988-1990"...