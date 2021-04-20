FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) Что было изначально только мужским, а стало исключительно женским Что было изначально только мужским, а стало исключительно женским Зачем спидометры малолитражек снабжают разметкой до 200 км/ч Зачем спидометры малолитражек снабжают разметкой до 200 км/ч 15 дизайнеров, у которых фантазия разгулялась не на шутку 15 дизайнеров, у которых фантазия разгулялась не на шутку Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Девушка с голосом «Алисы» разыграла продавца умной колонки Девушка с голосом «Алисы» разыграла продавца умной колонки Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть Эффектное завершение ссоры девушки с парнем Эффектное завершение ссоры девушки с парнем Мемориал Советскому Солдату Мемориал Советскому Солдату Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Сыну Рамзана Кадырова присудили очень спорную победу в боксерском поединке Сыну Рамзана Кадырова присудили очень спорную победу в боксерском... "Крыло" - уникальный элемент доспеха с Дальнего Востока "Крыло" - уникальный элемент доспеха с Дальнего Востока Почему бездомные собаки переходят дорогу по зебре и светофору? Почему бездомные собаки переходят дорогу по зебре и светофору? Момент нападения рыси на женщину попал на видео Момент нападения рыси на женщину попал на видео Опять подорожало. Разбор полетов от пользователей соцсетей Опять подорожало. Разбор полетов от пользователей соцсетей Креветка-пистолет: Превратил клешню в «плазменную пушку». Создаёт температуру 7700 градусов, крошит породу и оглушает рыб Креветка-пистолет: Превратил клешню в «плазменную пушку». Создаёт... Закономерный итог: быстрый мотоциклист столкнулся с автомобилем в Москве Закономерный итог: быстрый мотоциклист столкнулся с автомобилем в... Россиянин случайно попал на китайскую "Фабрику звезд", и теперь умоляет отпустить его домой Россиянин случайно попал на китайскую "Фабрику звезд", и теперь... 22 исторические личности из XIX века: детство тех, кто изменил мир 22 исторические личности из XIX века: детство тех, кто изменил мир
Что-то из детства

Что-то из детства (30 фото)

Автор:
20 апреля 2021 00:10
Метки: СССР   детство   ностальгия   память   
811
30
Этот пост поможет вам вспомнить своё детство, вдруг вы что-то начали забывать. Сегодня без комментариев.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: СССР   детство   ностальгия   память   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Дмитрий Григорьев 8 часов назад
Аж олдскулы свело (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 37 минут назад
Волкман и билетная касса самообслуживания существовали строго один после другой. Но кому-то повезло застать ребенком и то и это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
335
Андрей 2 часа назад
Надёжные и неубиваемые вещи!

Не то что нынешний ширпотреб!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec 2 часа назад
В деревнях до сих пор встречаются. 21 век, блин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Похабыч 3 часа назад
Волкманы здесь явно не к месту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Паша Эмильевич 7 часов назад
Ну, очень многие вещи, такие как рукомойник, безмен, навесной замок и т.п. до сих пор ещё в строю на даче...
А вот эта штука на фото, для тех кто не в курсе, называется механическая заводная бритва. Там сзади заводной ключик, которым заводилась пружина. В 1988 году я такую с собой в армию взял. Но долго она у меня не пробыла- выпросили у меня ее в обмен на электронные часы, как сейчас помню...
Это была дефицитнейшая вещь- снималась головка, приделывался к валу простейший кривошипно- шатунный механизм, к которому крепилась струна, находящаяся в корпусе от стержня шариковой ручки. Получалась машинка для нанесения татуировок. Ну и били на предплечьях и кистях что то а стиле "ПрикВО 1988-1990"...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий 8 часов назад
был у меня вон тот столярный набор, лучковой пилой пользоваться было можно)) остальным - особенно рубанком - очень сложно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ginny Перст Указующий 11 минут назад
ТОЖЕ БЫЛ, ДЕД ПОКУПАЛ МНЕ НА ДНЮХУ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Андрей Иванов 8 часов назад
Безмен и точилка до сих пор работают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
blus Андрей Иванов 4 часа назад
Сделано в СССР. Да и ломаться там нечему. ;-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Счастливое детство: 20 атмосферных фотографий советских детей Счастливое детство: 20 атмосферных фотографий советских детей Первая советская "эротика", учившая детей резать и раздевать Первая советская "эротика", учившая детей резать и раздевать Самые милые привидения в мультфильмах СССР Самые милые привидения в мультфильмах СССР Конь педальный: ностальгический пост про советский транспорт детства Конь педальный: ностальгический пост про советский транспорт детства Теплые фотографии времен СССР, которые пробивают на ностальгию Теплые фотографии времен СССР, которые пробивают на ностальгию
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3644430



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Что-то из детства
0
72
Что-то из детства
ЗАЗ-965. Как рождался "горбатый"
0
19
ЗАЗ-965. Как рождался "горбатый"
﻿
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео)
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#история#факты#животные#сша#СССР#война#в мире#смешные#на различный вкус#дети
#Юмор#интересно#люди#картинки#прикольные#прикол#интересное#авто аварии#Фотографии.#женщины
#фото#Россия#дтп#кино#фотографии#подборка#аварии#автомир#природа#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться