2172
15
Подборка гифок на различный вкус.
1.
2.
×
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 20 совершенно идиотских ошибок дизайнеров
- 20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке
- Когда иронии слишком много
- Косячницы. Про девушек, с которыми постоянно что-то приключается
- Дети, лица которых просто обязаны стать самыми популярными мемами
Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...
Например, моя машина не даст вынуть ключ, пока не поставишь ручку в паркинг и не затянешь ручник. Т.е. все колёса заблокированы.
Приржаветь слегка после долгого простоя - это было, а вот примёрзнуть - никогда.
Просто перед тем, как запарковаться, нужно вспомнить, ездил ли по мокрому, и, в крайнем случае, просушить барабаны, слегка затянув ручник на ходу.
Межсезонье только. Днём конденсат, ночью минус.
Надо очень постараться, чтобы это поймать. Но поймав, очень пожалеешь))