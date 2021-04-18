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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
18 апреля 2021 17:06
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
2172
15
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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30
allexx 11 часов назад
1-19.gif Псёлы?
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23k
Павел Плеханов 11 часов назад
Эвакуатор, конечно, интересный. Но как быть, если задние колёса заблокированы ручником?
Например, моя машина не даст вынуть ключ, пока не поставишь ручку в паркинг и не затянешь ручник. Т.е. все колёса заблокированы.
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160
ramz Павел Плеханов 8 часов назад
Странно, зимой ручник примерзает.
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23k
Павел Плеханов ramz 7 часов назад
За более чем 20 лет у меня на всех машинах (были разные, включая "копейку") ручник работал всегда. И я всегда ставил машину только на ручник, а не на передачу. И зимой тоже ставил, и НИ РАЗУ ручник даже не сделал попытки примерзнуть.
Приржаветь слегка после долгого простоя - это было, а вот примёрзнуть - никогда.
Просто перед тем, как запарковаться, нужно вспомнить, ездил ли по мокрому, и, в крайнем случае, просушить барабаны, слегка затянув ручник на ходу.
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160
ramz Павел Плеханов 7 часов назад
Я два раза зимой приморозил.
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23k
Павел Плеханов ramz 5 часов назад
После глубокого или пушистого снего тоже нужно прогреть-просушить. Снег может попасть во внутреннюю часть диска колеса и там растаять, дав влагу на барабан.
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635
g789 ramz 5 часов назад
Зимой ручник не примерзает. И летом тоже.
Межсезонье только. Днём конденсат, ночью минус.
Надо очень постараться, чтобы это поймать. Но поймав, очень пожалеешь))
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