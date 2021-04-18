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Мать-кошка против трёх собак

Мать-кошка против трёх собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 апреля 2021 16:41
Сообщество : Животные
Метки: Турция   видео   котёнок   кошка   мать   собаки   
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Этот забавный инцидент попал на камеру наблюдения в турецком городе Адане. Три бродячих собаки решили поиграть с котёнком, но кошке их идея пришлась не по нраву.

Источник:

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Метки: Турция   видео   котёнок   кошка   мать   собаки   
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5  комментариев
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487k
Winner56 Час назад
У нас мать кошка при подобной ситуации псине всеми четырьмя лапами в морду вцепилась, еле отодрали.
Псина, кстати, овчаркою была, т.е. разница в весе минимум 7 раз...
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49k
smakido 22 минуты назад
Сила материнской любви!
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36k
Андрей Полчаса назад
Сила в правде. Кто прав, тот и сильнее.
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1k
Hallo FreeSpace 45 минут назад
когда опонент не оставляет себе 2 шанса , это страшно
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23k
Павел Плеханов Час назад
Ну что, классика: "Страшнее кошки зверя нет!"
А если разобраться, то навряд ли собаки совсем голодные, чтобы рассматривать кошку как еду. А вот риск лишиться глаз вполне реален. Поэтому связываться с клубком ярости, вооружённым двумя десятками острейших когтей и имеющим компостер с бритвенными зубами, они не будут. Себе дороже.
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