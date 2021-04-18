Мать-кошка против трёх собак

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Этот забавный инцидент попал на камеру наблюдения в турецком городе Адане. Три бродячих собаки решили поиграть с котёнком, но кошке их идея пришлась не по нраву.
Все происходило на территории закрытого ювелирного рынка. Семимесячный котёнок, испугавшись трёх собак, сначала шипел и выгибал спину, но когда понял, что врагов этим не спугнуть решил удрать. Чем бы закончилась для него встреча с собаками не известно, но, к счастью, на помощь подоспела его мать.
Один из владельцев торговых точек на рынке, предприниматель Туфан Алтунбюкен, рассказал, что владельцы магазинов заботятся о кошке в течение многих лет. Табир, так зовут кошку, и раньше защищала своё потомство. Но на этот раз её не смутил даже численный перевес противников, покусившихся на котёнка.
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Псина, кстати, овчаркою была, т.е. разница в весе минимум 7 раз...
А если разобраться, то навряд ли собаки совсем голодные, чтобы рассматривать кошку как еду. А вот риск лишиться глаз вполне реален. Поэтому связываться с клубком ярости, вооружённым двумя десятками острейших когтей и имеющим компостер с бритвенными зубами, они не будут. Себе дороже.