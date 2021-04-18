Мать-кошка против трёх собак

Все происходило на территории закрытого ювелирного рынка. Семимесячный котёнок, испугавшись трёх собак, сначала шипел и выгибал спину, но когда понял, что врагов этим не спугнуть решил удрать. Чем бы закончилась для него встреча с собаками не известно, но, к счастью, на помощь подоспела его мать.