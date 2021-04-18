Наш Георгий!

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Актёр из семьи тех кого никогда никто не забывает!
18 апреля 1917 года (по новому стилю) в городе Териоки (сегодня Зеленогорск) родился Георгий Михайлович Вицин — будущий советский актер театра и кино, народный артист СССР. За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах, а также озвучил огромное количество ролей в кино и мультфильмах. Всенародную любовь и известность актеру принесли роли в комедийных картинах. В народной памяти он навсегда остался одним из любимейших советских актеров. Его роли в кино и сегодня любят миллионы зрителей, а шутки, произнесенные его персонажами с экрана, стали настоящей живой классикой отечественного юмора.
Хотя он появился на свет в Выборгской губернии, которая входила в состав Великого княжества Финляндского, родители будущего знаменитого актера были из областей центральной России. Мать Мария Матвеевна — из Пензы, отец Михаил Егорович — из Владимирской губернии. При этом родители Георгия Вицина никак не были связаны с искусством. В то же время Георгий Вицин был неординарным человеком, даже с датой его рождения вышла определенная путаница. Его мать, для того чтобы отправить ребенка в лесную оздоровительную школу, места в которой оставались только в младшей группе, подправила в метрике год рождения на 1918 и поставила дату 23 апреля — день его именин.
Все детство будущий актер провел в Москве, куда его родители переехали, когда мальчику не исполнилось еще и года. Мать Георгия работала билетершей в Колонном зале Дома союзов и часто брала сына с собой на работу. Мальчику очень нравилось наблюдать за поведением актеров и известных людей, смотреть концерты и представления. Подражая своим кумирам, он уже в 12-летнем возрасте участвовал в постановках, которые ставились на школьной сцене. Дар комика уже тогда проявлялся в нем, его пародии на учителей нравились одноклассникам. Позднее Георгий Вицин скажет: «Смеяться — это естественная потребность нормального человека. Отсутствие чувства юмора — это болезнь».
Хотя он появился на свет в Выборгской губернии, которая входила в состав Великого княжества Финляндского, родители будущего знаменитого актера были из областей центральной России. Мать Мария Матвеевна — из Пензы, отец Михаил Егорович — из Владимирской губернии. При этом родители Георгия Вицина никак не были связаны с искусством. В то же время Георгий Вицин был неординарным человеком, даже с датой его рождения вышла определенная путаница. Его мать, для того чтобы отправить ребенка в лесную оздоровительную школу, места в которой оставались только в младшей группе, подправила в метрике год рождения на 1918 и поставила дату 23 апреля — день его именин.
Все детство будущий актер провел в Москве, куда его родители переехали, когда мальчику не исполнилось еще и года. Мать Георгия работала билетершей в Колонном зале Дома союзов и часто брала сына с собой на работу. Мальчику очень нравилось наблюдать за поведением актеров и известных людей, смотреть концерты и представления. Подражая своим кумирам, он уже в 12-летнем возрасте участвовал в постановках, которые ставились на школьной сцене. Дар комика уже тогда проявлялся в нем, его пародии на учителей нравились одноклассникам. Позднее Георгий Вицин скажет: «Смеяться — это естественная потребность нормального человека. Отсутствие чувства юмора — это болезнь».
С 1926 по 1933 год Георгий Вицин учился в обычной московской школе-семилетке №26, после окончания которой решил получить профессиональное актерское образование. В 1933-1934 годах он учился в Театральном училище при Малом театре (сегодня это Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина), откуда его отчислили с формулировкой «за легкомысленное поведение». В 1934 году он поступил в Театральное училище при театре имени Вахтангова (сегодня это театральный институт имени Бориса Щукина). Отсюда он уже в 1935 году переводится в театральную студию МХАТа 2-го. В 1936 году Вицин успешно сдает выпускные экзамены и защищает дипломную работу. Получив заветный диплом, актер полный мечтаний и надежд отправляется на работу в театр.
Первые 30 лет блестящей карьеры Георгия Вицина были связаны с театром имени Ермоловой, в это время он сравнительно редко снимался в кино. В этом театре он играл с 1937 по 1969 год. В театре Ермоловой Вицин заслужено считался настоящей звездой. Рассказывали, что публика специально ходила на спектакли с его участием, спрашивая еще на кассе, играет ли сегодня на сцене Вицин. Если ответ на заданный вопрос был отрицательным, люди могли просто развернуться и уйти. В те годы о нем с удовольствием писали театральные критики, и мало кто мог подумать, что актер с такой отличной сценической карьерой сможет променять театр на кинематограф и комедийные роли.
Однако в какой-то момент Георгий Вицин все-таки устал от ограниченного театрального репертуара, который повторялся изо дня в день, чтобы вырваться за его рамки он решает попробовать свои силы в кино. Первый его дебют на экране произошел еще в 1944 году, когда он снялся в эпизодической роли опричника в картине Эйзенштейна «Иван Грозный», по другим данным он дебютировал в кино на год позже в картине «Здравствуй, Москва!». После этого последовало несколько ролей в образе Гоголя. В 1951 году он сыграл знаменитого писателя в картине «Белинский», а в 1952 году в фильме «Композитор Глинка». Любопытно, что классика отечественной литературы Вицин играл трижды, в том числе и по причине внешнего сходства с писателем, а также реалистического и очень естественного исполнения данной роли. В третий раз Николая Гоголя актер сыграл в 1959 году в картине «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Первые 30 лет блестящей карьеры Георгия Вицина были связаны с театром имени Ермоловой, в это время он сравнительно редко снимался в кино. В этом театре он играл с 1937 по 1969 год. В театре Ермоловой Вицин заслужено считался настоящей звездой. Рассказывали, что публика специально ходила на спектакли с его участием, спрашивая еще на кассе, играет ли сегодня на сцене Вицин. Если ответ на заданный вопрос был отрицательным, люди могли просто развернуться и уйти. В те годы о нем с удовольствием писали театральные критики, и мало кто мог подумать, что актер с такой отличной сценической карьерой сможет променять театр на кинематограф и комедийные роли.
Однако в какой-то момент Георгий Вицин все-таки устал от ограниченного театрального репертуара, который повторялся изо дня в день, чтобы вырваться за его рамки он решает попробовать свои силы в кино. Первый его дебют на экране произошел еще в 1944 году, когда он снялся в эпизодической роли опричника в картине Эйзенштейна «Иван Грозный», по другим данным он дебютировал в кино на год позже в картине «Здравствуй, Москва!». После этого последовало несколько ролей в образе Гоголя. В 1951 году он сыграл знаменитого писателя в картине «Белинский», а в 1952 году в фильме «Композитор Глинка». Любопытно, что классика отечественной литературы Вицин играл трижды, в том числе и по причине внешнего сходства с писателем, а также реалистического и очень естественного исполнения данной роли. В третий раз Николая Гоголя актер сыграл в 1959 году в картине «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
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Однако не роли в исторических картинах и не образ Гоголя принесли Вицину известность и народную любовь. Первой по-настоящему заметной картиной с его участием стал фильм «Запасной игрок». На экраны стран этот фильм с Вициным в главной роли вышел в 1954 году, вместе с ним к актеру пришла и настоящая известность. Актеру, которому на тот момент было уже 37 лет, надо было сыграть юного, подающего большие надежды футболиста Васю Веснушкина. Для того чтобы достойно смотреться на экране, Георгий Вицин ежедневно тренировался на стадионе, однако подкупила зрителей не его физическая форма. В его исполнении Василий Веснушкин получился скромным и трогательным молодым человеком, находящимся в тени старшего брата. Несмотря на это, благодаря своей честности, интеллигентности, доброте и невероятному энтузиазму, ему удается не только стать звездой своей футбольной команды, но и добиться расположения девушки, в которую он был влюблен. Роль Вицина в этом фильме была очень лиричной, в ней практически ничего не было от будущих комических образов, которые станут легендарными.
Актер на протяжении всей своей творческой карьеры выглядел очень молодо. Именно поэтому в свои 37 лет он с легкостью мог сыграть молодого 18-летнего парня. Все потому, что Георгий Вицин старался вести здоровый образ жизни: он не курил и не пил, а также занимался йогой, что для СССР тех лет было достаточно редким явлением. Георгий Михайлович очень скрупулезно и ответственно относился к собственному здоровью, не любил застолья и игнорировал шумные московские посиделки. На протяжении всей своей жизни он был очень скромным человеком и не любил повышенного внимания к своей персоне. Несмотря на это Вицину очень хорошо удавались роли пьяниц, которые он исполнял достоверно и реалистично.
После картины «Запасной игрок» достаточно долгое время Григорий Вицин снимается в небольших характерных ролях, наподобие сэра Эндрю Эгьючика в «Двенадцатой ночи» Шекспира, которая была экранизирована Яном Фридом, или незначительных эпизодах. Но даже не главные роли Вицину удавалось наполнить таким смыслом и содержание, что зритель часто смотрел только на него. Также он успел сняться в фильме «Она вас любит!», где самостоятельно выполнял некоторые трюки. К примеру, в эпизоде с водными лыжами планировалось изначально снимать дублера, но режиссер решил задействовать Вицина, который его не подвел, идеально выполнив трюк с водными лыжами.
Актер на протяжении всей своей творческой карьеры выглядел очень молодо. Именно поэтому в свои 37 лет он с легкостью мог сыграть молодого 18-летнего парня. Все потому, что Георгий Вицин старался вести здоровый образ жизни: он не курил и не пил, а также занимался йогой, что для СССР тех лет было достаточно редким явлением. Георгий Михайлович очень скрупулезно и ответственно относился к собственному здоровью, не любил застолья и игнорировал шумные московские посиделки. На протяжении всей своей жизни он был очень скромным человеком и не любил повышенного внимания к своей персоне. Несмотря на это Вицину очень хорошо удавались роли пьяниц, которые он исполнял достоверно и реалистично.
После картины «Запасной игрок» достаточно долгое время Григорий Вицин снимается в небольших характерных ролях, наподобие сэра Эндрю Эгьючика в «Двенадцатой ночи» Шекспира, которая была экранизирована Яном Фридом, или незначительных эпизодах. Но даже не главные роли Вицину удавалось наполнить таким смыслом и содержание, что зритель часто смотрел только на него. Также он успел сняться в фильме «Она вас любит!», где самостоятельно выполнял некоторые трюки. К примеру, в эпизоде с водными лыжами планировалось изначально снимать дублера, но режиссер решил задействовать Вицина, который его не подвел, идеально выполнив трюк с водными лыжами.
Настоящий прорыв в карьере Вицина произошел в 1961 году. В этот год он обрел подлинную всесоюзную славу и известность. Славу актеру принесла роль Труса в фильмах Леонида Гайдая, впервые данный образ был воплощен в небольшой киноновелле «Пес Барбос и необычный кросс». После этого последовали картины «Самогонщики», «Операция Ы», «Кавказская пленница», все эти советские комедии имели оглушительный успех. Данные фильмы с удовольствием пересматривают зрители и сегодня уже в XXI веке. Они стали настоящим апогеем в карьере Георгия Вицина. Роль Труса, которую актер сыграл в бессмертных комедиях Гайдая, стала главной ролью его карьеры, которая подарила бессмертие и ему. В этом образе Вицин появлялся на экранах СССР сразу 7 раз. Субтильная фигура Георгия Вицина с вечно виноватым выражением лица на фоне никогда не унывающего Юрия Никулина (Балбес) и здорового Евгения Моргунова (Бывалый) уже сама по себе смотрелась достаточно комично. Над данной троицей зрители смеялись по всей стране, очень сильно полюбив данных героев.
В судьбе Георгия Михайловича было еще большое количество замечательных ролей. Наиболее любимыми зрителями и известными являлись картины «Женитьба Бальзаминова», «Джентльмены удачи», «Старая, старая сказка» и другие. За свою жизнь Вицин сыграл практически в 100 различных фильмах, также известность актеру принесли и его многочисленные театральные роли. Сам актер на протяжении всей своей жизни относился к театру с огромным уважением. Даже после того, как он с головой ушел в съемки в художественных фильмах, Вицин считал, что нет такого понятия как «киноактер», есть актер и рождается он только на сцене, где возможно живое общение со зрителями.
Среди всех работ Вицина можно особо выделить и комедию «Джентльмены удачи». Его перевоплощение в этом фильме стало настоящим сюрпризом для зрителей. В этой картине Георгий Вицин сыграл отъявленного уголовника по прозвищу Хмырь. Жалобный взгляд, который до этого был присущ Трусу, сменил хитрый прищур, а специфический тонкий голос — жутковатая хрипотца. Жуткий человек с лающим голосом и сентиментальными воспоминаниями, готовый сунуть голову в петлю — этой ролью Вицин не просто затронул современный нерв общества, но и подобрал новые краски для продолжения своей актерской работы.
В судьбе Георгия Михайловича было еще большое количество замечательных ролей. Наиболее любимыми зрителями и известными являлись картины «Женитьба Бальзаминова», «Джентльмены удачи», «Старая, старая сказка» и другие. За свою жизнь Вицин сыграл практически в 100 различных фильмах, также известность актеру принесли и его многочисленные театральные роли. Сам актер на протяжении всей своей жизни относился к театру с огромным уважением. Даже после того, как он с головой ушел в съемки в художественных фильмах, Вицин считал, что нет такого понятия как «киноактер», есть актер и рождается он только на сцене, где возможно живое общение со зрителями.
Среди всех работ Вицина можно особо выделить и комедию «Джентльмены удачи». Его перевоплощение в этом фильме стало настоящим сюрпризом для зрителей. В этой картине Георгий Вицин сыграл отъявленного уголовника по прозвищу Хмырь. Жалобный взгляд, который до этого был присущ Трусу, сменил хитрый прищур, а специфический тонкий голос — жутковатая хрипотца. Жуткий человек с лающим голосом и сентиментальными воспоминаниями, готовый сунуть голову в петлю — этой ролью Вицин не просто затронул современный нерв общества, но и подобрал новые краски для продолжения своей актерской работы.
Помимо съемок в кино и работе в театре Вицин озвучил огромное количество героев мультипликационных фильмов. Георгий Михайлович был прекрасным декламатором. Более того, к своим рисованным и кукольным персонажам он подходил с использованием системы Станиславского, считая эту часть своей творческой деятельности не менее важной и ответственной. Голосом знаменитого комедийного актера говорят, к примеру, домовенок Кузя, Джузеппе из «Приключений Буратино», жук-музыкант из мультфильма «Дюймовочка» и большое количество других персонажей советской мультипликации.
Георгий Вицин был официально женат один раз. Со своей женой Тамарой Федоровной он прожил долгую и счастливую жизнь. В браке у него родилась дочь Наталья, которую он очень любил. До того как встретиться со своей женой, актер длительное время встречался и жил с актрисой Надеждой Тополевой, которая была намного его старше. После того как их отношения закончились и страсть улеглась Вицин продолжал заботиться о Тополевой. После расставания он приносил ей продукты и лекарства.
По воспоминаниям дочери актера Натальи Вициной, ее отец любил рисовать, он мог бы стать художником или скульптором. Известно, что в перерывах между съемками Вицин часто мог сделать наброски портрета своих коллег по съемочной площадке. Он рисовал карикатуры и шаржи на актеров, к примеру, во время съемок «Кавказской пленницы» нарисовал шарж на Юрия Никулина.
Георгий Вицин был официально женат один раз. Со своей женой Тамарой Федоровной он прожил долгую и счастливую жизнь. В браке у него родилась дочь Наталья, которую он очень любил. До того как встретиться со своей женой, актер длительное время встречался и жил с актрисой Надеждой Тополевой, которая была намного его старше. После того как их отношения закончились и страсть улеглась Вицин продолжал заботиться о Тополевой. После расставания он приносил ей продукты и лекарства.
По воспоминаниям дочери актера Натальи Вициной, ее отец любил рисовать, он мог бы стать художником или скульптором. Известно, что в перерывах между съемками Вицин часто мог сделать наброски портрета своих коллег по съемочной площадке. Он рисовал карикатуры и шаржи на актеров, к примеру, во время съемок «Кавказской пленницы» нарисовал шарж на Юрия Никулина.
Заслуги актера были высоко отмечены не только зрителями, но и руководством страны. В 1959 году Георгий Вицин получил звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1977 году стал Народным артистом РСФСР. А в 1990 году был удостоен звания Народного артиста Советского Союза, что являлось высочайшим признанием его актерского таланта.
Отмечали его талант и коллеги. В частности Никулин и Моргунов подчеркивали, что «Вицин дьявольски талантлив и мы оба вместе взятые не стоим его ногтя». Про Георгия Вицина говорили, что он может сыграть даже дверную ручку, что также было отражением признания его актерского мастерства, ему были доступны любые образы. Он мог даже эпизодические небольшие роли сделать запоминающимися и любимыми зрителями. К тому же Вицин был настоящим мастером перевоплощения. Так в 48 лет он сыграл в кино 20-летнего Мишу Бальзаминова. В 37 лет сыграл 18-летнего Васю Веснушкина в картине «Запасной игрок». А в 36 лет ему удалась роль древнего деда Мусия в фильме «Максим Перепелица».
Георгий Михайлович Вицин скончался в Москве после продолжительной болезни 22 октября 2001 года в возрасте 84 лет, у актера были проблемы с сердцем. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 26 июля 2008 года в парке культуры и отдыха Зеленогорска (к 460-летнему юбилею города и 90-летию актера) был открыт памятник Вицину. Скульптура изображает знаменитого актера в образе Бальзаминова из фильма «Женитьба Бальзаминова». А в 2012 году в Иркутске возле здания цирка появился памятник Л. И. Гайдаю и знаменитой «Гайдаевской троице».
Отмечали его талант и коллеги. В частности Никулин и Моргунов подчеркивали, что «Вицин дьявольски талантлив и мы оба вместе взятые не стоим его ногтя». Про Георгия Вицина говорили, что он может сыграть даже дверную ручку, что также было отражением признания его актерского мастерства, ему были доступны любые образы. Он мог даже эпизодические небольшие роли сделать запоминающимися и любимыми зрителями. К тому же Вицин был настоящим мастером перевоплощения. Так в 48 лет он сыграл в кино 20-летнего Мишу Бальзаминова. В 37 лет сыграл 18-летнего Васю Веснушкина в картине «Запасной игрок». А в 36 лет ему удалась роль древнего деда Мусия в фильме «Максим Перепелица».
Георгий Михайлович Вицин скончался в Москве после продолжительной болезни 22 октября 2001 года в возрасте 84 лет, у актера были проблемы с сердцем. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 26 июля 2008 года в парке культуры и отдыха Зеленогорска (к 460-летнему юбилею города и 90-летию актера) был открыт памятник Вицину. Скульптура изображает знаменитого актера в образе Бальзаминова из фильма «Женитьба Бальзаминова». А в 2012 году в Иркутске возле здания цирка появился памятник Л. И. Гайдаю и знаменитой «Гайдаевской троице».
Георгий Вицин наряду со своими партнерами Юрием Никулиным и Евгением Моргуновым стал настоящим идолом советской кинокомедии. При этом его актерские возможности были существенно шире, чем о них можно было подумать, глядя за похождениями «гайдаевской троицы». Вицин обладал незаурядным талантом драматического артиста, однако сознательно выбрал комедийный путь, в котором весьма преуспел, оставшись навсегда в истории одним из величайших советских комиков XX века. Как отмечал во время прощальной речи на похоронах артиста Никита Михалков: «Комедийного артиста подобного масштаба в России не было и никогда не будет. Только услышав фамилию Вицина, люди светлели, на их лицах появлялась улыбка. У Георгия Вицина был дар смотреть на своих героев как бы со стороны, поэтому даже отрицательных персонажей в его исполнении всегда обожали зрители».
Авторский пост
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Идиоты, знали бы кого отчисляют. Хотя, может и это помогло раскрыться его таланту.