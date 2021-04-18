Наш Георгий!

С 1926 по 1933 год Георгий Вицин учился в обычной московской школе-семилетке №26, после окончания которой решил получить профессиональное актерское образование. В 1933-1934 годах он учился в Театральном училище при Малом театре (сегодня это Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина), откуда его отчислили с формулировкой «за легкомысленное поведение». В 1934 году он поступил в Театральное училище при театре имени Вахтангова (сегодня это театральный институт имени Бориса Щукина). Отсюда он уже в 1935 году переводится в театральную студию МХАТа 2-го. В 1936 году Вицин успешно сдает выпускные экзамены и защищает дипломную работу. Получив заветный диплом, актер полный мечтаний и надежд отправляется на работу в театр.



Первые 30 лет блестящей карьеры Георгия Вицина были связаны с театром имени Ермоловой, в это время он сравнительно редко снимался в кино. В этом театре он играл с 1937 по 1969 год. В театре Ермоловой Вицин заслужено считался настоящей звездой. Рассказывали, что публика специально ходила на спектакли с его участием, спрашивая еще на кассе, играет ли сегодня на сцене Вицин. Если ответ на заданный вопрос был отрицательным, люди могли просто развернуться и уйти. В те годы о нем с удовольствием писали театральные критики, и мало кто мог подумать, что актер с такой отличной сценической карьерой сможет променять театр на кинематограф и комедийные роли.



Однако в какой-то момент Георгий Вицин все-таки устал от ограниченного театрального репертуара, который повторялся изо дня в день, чтобы вырваться за его рамки он решает попробовать свои силы в кино. Первый его дебют на экране произошел еще в 1944 году, когда он снялся в эпизодической роли опричника в картине Эйзенштейна «Иван Грозный», по другим данным он дебютировал в кино на год позже в картине «Здравствуй, Москва!». После этого последовало несколько ролей в образе Гоголя. В 1951 году он сыграл знаменитого писателя в картине «Белинский», а в 1952 году в фильме «Композитор Глинка». Любопытно, что классика отечественной литературы Вицин играл трижды, в том числе и по причине внешнего сходства с писателем, а также реалистического и очень естественного исполнения данной роли. В третий раз Николая Гоголя актер сыграл в 1959 году в картине «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».