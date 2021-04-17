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Правильный подход к организации Олимпиады

Правильный подход к организации Олимпиады (2 фото)

Автор:
17 апреля 2021 17:57
Метки: допинг   олимпиада   пекин   
964
2

Как же это нетолерантно с больными людьми!

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Метки: допинг   олимпиада   пекин   
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Как Китай это собирается реализовывать?
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Fishki_surfer 2 часа назад
"Громче всех кричит - ДЕРЖИ ВОРА - сам вор" (русская народная поговорка)
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10k
кира 2 часа назад
"Сильная мотивация - запрет на участие в Олимпиаде, способна творить настоящие чудеса, поверьте! Это будет переворот в медицине, излечение будет массовым."

Китайская медицина одна из самых древних и загадочных. Вот теперь научились лечить не только травками и иглами, но и могучим словом простых рекомендаций перед Олимпиадой.
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4k
tamin 2 часа назад
Очень интересный ход. Формально Китай не может что-то требовать от мок. Ибо допинг вообще не дело принимающей стороны. Но....сколько лет подготовка к олимпиаде идёт? 8? Стройка, стадионы, проходи и.т.д.. вот сейчас Китай скажет мок, что приедут норвежцы с исключением, мы отменили олимпиаду. И мок будет причмокивать. Рекламные контракты накроет я на 8 лет....ахааа. китайцы молодцы. Страшные ребята
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13k
Юлия tamin 2 часа назад
Такой большой, а в сказки верит.
Неустойка в млрд зеленых, дальнейшее исключения из притендентов на проведение. Разгоняется и ещё раз отменят.
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60k
Viktor 3 часа назад
Так пусть на паралимпийских выступают если так невмоготу!
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55k
Парагвайский шпион 3 часа назад
Астматики из Норвегии, которые, несмотря на серьезную болезнь "непостижимым" образом берут пьедестал год за годом зае@али всех.
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33k
AE Парагвайский шпион 2 часа назад
кто мешает другим выпустить "астматиков"?
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2k
Frank Borman Парагвайский шпион 55 минут назад
Норвегия - свободная демократическая страна. К тому же американская колония. Так что норвежским инвалидам можно. А вот некотоым другим странам нельзя. Например, которые тоталитарные, арессивные и создают проблемы США.
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