Правильный подход к организации Олимпиады

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Как же это нетолерантно с больными людьми!
Сильная мотивация - запрет на участие в Олимпиаде, способна творить настоящие чудеса, поверьте! Это будет переворот в медицине, излечение будет массовым.
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2. Есть список болезных, которым разрешено принятие лекарств, запрещенных для остальных. Всех по списку и не допускать.
Китайская медицина одна из самых древних и загадочных. Вот теперь научились лечить не только травками и иглами, но и могучим словом простых рекомендаций перед Олимпиадой.
Неустойка в млрд зеленых, дальнейшее исключения из притендентов на проведение. Разгоняется и ещё раз отменят.