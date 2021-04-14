Янки в космосе - 1. "Это фиаско, братан!"Только ленивый не ругает сегодня Роскосмос и Рогозина - дескать, летаем мало, ракеты и корабли старые, то и дело аварии и вообще не понятно, куда расходуется куча народных средств. Кстати,...