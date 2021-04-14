Но для чего же понадобится новая орбитальная станция?



Если "Мир" и "МКС" были необходимы для отработки технологий ДОС и научной работы по длительному пребыванию человека в космосе, то новая станция делается с упором на новые перспективы.



1. РОСС станет первой в истории человечества обслуживающей станцией для межпланетных кораблей.

Как известно, все предыдущие полёты к другим планетам, как пилотируемые так и беспилотные, производились по однополётной схеме, с поверхности Земли до другой планеты и обратно на поверхность Земли. Такой подход по ряду причин является более ресурсоёмким, менее безопасным и куда более затратным.



Новая схема: нам не нужны дорогие сверхтяжи, нам хватит средних и лёгких носителей. Новые российские транспортники типа "Прогресс-ГКМ" способны доставлять части будущего межпланетного корабля на орбиту, к РОССу, где они будут собираться, заправляться и оснащаться для старта к другим планетам, а также принимать обратно корабли и грузы по их возвращению к Земле. Такой подход существенно экономит затраты на космическую технику, делая её по-настоящему многоразовой. А возможность разделения миссий на несколько запусков снижает риски потери их в случае отказа ракетной техники в атмосфере Земли.



2. Производственная и исследовательская платформы. Благодаря большему числу перспективных модулей, и возможности их многократной стыковки-расстыковки с базовой станцией, открываются невиданные до сих пор возможности по созданию промышленного и исследовательского комплекса на орбите, в условиях абсолютной чистоты и невесомости. Такие условия идеально подходят для печати микросхем, созданию новых биологических материалов и исследований в различных областях науки: медицине, материаловедении, биологии и т.п.



Вместе с тем, меняется и парадигма эксплуатации станции. Вместо того, чтобы отправлять на орбиту экипажи из нескольких человек на долгие месяцы, теперь можно отправлять краткосрочные экспедиции для текущего обслуживания оборудования или сборки космического корабля на орбите, а управлять станцией можно с помощь роботов и средств спутниковой связи. Таким образом, стоимость эксплуатации станции падает в несколько раз.



К примеру, на данный момент времени ежегодная эксплуатация российского сегмента МКС обходится бюджету в 10-12 млрд рублей по текущему курсу. На эти средства можно сделать куда больше на новой станции. Допустим, вместо ежеквартальных полетов грузовиков с продовольствием, кислородом и водой для экипажа отправлять туда модули будущего межпланетного ядерного буксира "Нуклон". Или — отправить новый надувной модуль для исследований в области микробиологии. Мало ли что!