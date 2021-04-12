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Что пришлось пережить Гагарину во время спуска

Что пришлось пережить Гагарину во время спуска (4 фото)

Автор:
12 апреля 2021 14:46
Сообщество : Космос
Метки: гагарин   космос   полёт   
1572
4
Спуск капсулы с орбиты происходил по баллистистической траектории, то есть с 8-10 кратными перегрузками.

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Метки: гагарин   космос   полёт   
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10  комментариев
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21k
Юрьевич 4 часа назад
Во время полёта Гагарина произошло как минимум 12 нештатных ситуаций. 9 из них легко могли закончиться его гибелью.

Я не помню какой придурок год назад сказал, что не видит ничего особенного в подвиге Гагарина, типа он был пассажиром. Такое мог сказать только полный кретин, который совершенно не представляет себе что такое космический корабль и физика его полёта.
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31k
Alex Час назад
Все-таки как здорово, что наш первый в космосе побывал. Америкашек до сих пор корежит
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8k
Shep Alex 16 минут назад
"Америкашки" очень тепло встречали его у себя. Равно как и везде его хорошо встречали.
Корежит только не их, а идиотов. Вы поняли про кого я.
(Шутка, Вам не понять, в силу некоторых особенностей устройства нейронных связей).
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1k
Serge Novikoff Alex 15 минут назад
Действительно. Что только они ни делали - и на Луну слетали, и на Марсе их роботы шастают, и корабли их к звёздам аж 40 лет летят и солнечную систему покинули. А не быть им первыми в космосе уже никогда. Это мы сделали, так и будем дальше этим гордиться... и ничего не делать.
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132
Nevad Black 4 часа назад
Конечно он герой, что уж там говорить. Сейчас это все страшно даже представить, а он все это прочувствовал на себе. Поклон и уважение.
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satra 4 часа назад
По лицу все сразу видно, что было "не сладко".
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Sasa satra 4 часа назад
Да уж! Сидит и думает, ни фигасе, неужели жив?
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