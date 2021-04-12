Что пришлось пережить Гагарину во время спуска

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Спуск капсулы с орбиты происходил по баллистистической траектории, то есть с 8-10 кратными перегрузками.
Это капсула спускаемого аппарата Гагарина. Скорость ее движения вокруг земли во время полета составляла 28.000 км в час, это в 11 раз быстрее скорости сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. На то, чтобы облететь вокруг земли ушло 1 час и 45 минут.
Спуск капсулы с орбиты происходил по баллистистической траектории (как и у остальных космических кораблей серий «Восток» и «Восход»), то есть с 8-10 кратными перегрузками, к которым Гагарин был готов. При этом температура снаружи при спуске достигает 3-5 тысяч градусов. В результате после входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка корабля , по стёклам иллюминаторов потекли струйки жидкого металла, последствия чего видны на фотографии капсулы. Сама кабина начала потрескивать. Представьте психологическое состояние космонавта в этот момент.
Гагарин покинул капсулу на высоте 7000 метров над землей, катапультировавшись. Здесь все произошло по плану. Дальше Гагарин и капсула спускались отдельно. После катапультирования и отсоединения воздуховода спускаемого аппарата, в герметичном скафандре Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен поступать наружный воздух, так что Гагарин чуть не задохнулся.
Авторский пост
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Я не помню какой придурок год назад сказал, что не видит ничего особенного в подвиге Гагарина, типа он был пассажиром. Такое мог сказать только полный кретин, который совершенно не представляет себе что такое космический корабль и физика его полёта.
Корежит только не их, а идиотов. Вы поняли про кого я.
(Шутка, Вам не понять, в силу некоторых особенностей устройства нейронных связей).