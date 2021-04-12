Что пришлось пережить Гагарину во время спуска

Спуск капсулы с орбиты происходил по баллистистической траектории (как и у остальных космических кораблей серий «Восток» и «Восход»), то есть с 8-10 кратными перегрузками, к которым Гагарин был готов. При этом температура снаружи при спуске достигает 3-5 тысяч градусов. В результате после входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка корабля , по стёклам иллюминаторов потекли струйки жидкого металла, последствия чего видны на фотографии капсулы. Сама кабина начала потрескивать. Представьте психологическое состояние космонавта в этот момент.