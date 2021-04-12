Игривые фотографии Мэрилин Монро, завтракающей в постели

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Мэрилин Монро завтракает в постели в отеле Bel Air в Лос-Анджелесе, 1953 год.
Андре де Динес был первым фотографом, который сфотографировал юную Норму Джин в 1945 году в качестве профессиональной модели.
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