Как Хрущев решил жилищную проблему в СССР

Квартирный вопрос портил советский народ с 1922 года. С тех пор, когда толпы сельских жителей массово хлынули в города. Если в дореволюционной России доля городских жителей составляла 18% то в 1926 году количество удвоилось до 36%. Естественно всю эту массу бывших сельчан надо было расселять. В первые годы Советской власти проблема решалась просто – уплотнением бывших жильцов. Бывшие особняки и доходные дома переделали в коммуналки. Интеллигентов, бывших чиновников и прочее старорежимное городское население, живущее в шикарных квартирах с кабинетами и спальнями, расселили по тесным комнатенкам с общей кухней и толпой соседей-пролетариев. Как вы думаете, отчего умер известный поэт Александр Блок? Некоторые историки полагают, что от депрессии и стресса когда ему в квартиру подселили трех революционных матросов. Те литрами пили самогон, день и ночь играли на гармошке, отплясывали «яблочко» с местными ткачихами. Естественно тонкая нервная организация поэта не выдержала, и его схватил сердечный приступ. А вот нечего было дворянину воспевать революцию в своих поэмах.

При Сталине началось государственное строительство. Начали строиться новые дома. В основном трех типов. К первому относились гигантские башни-монументы, часто в «неоготическом» стиле, выраставшие в центре мегаполисов (Москвы и Ленинграда). Их шикарные квартиры получало только начальство. Даже в сегодняшние времена такое жилье считается элитным.

Дома класса «люкс» в 3-6 этажей (часто с магазинами на первом) были чуть скромнее, но все же выделялись архитектурной индивидуальностью. Потолки в 3-4 метра и комнаты в 15-20 и даже 30 «квадратов», просторные прихожие и гардеробные, массивные каменные балконы, фигурные карнизы и лепнина делали их предметом всеобщей зависти до самого конца XX века.

Ну и для рядовых граждан Cтраны Советов возводилось скромное 3-4-этажное жилье без изысков, но все же отличавшееся неплохой комфортностью. 2-4-комнатные квартиры с довольно просторными кухнями и большими прихожими, огромными окнами и потолками до 3,2 метра высотой, для бывших жителей общежитий и бараков казались просто дворцами. Иногда, правда кухни были маленькими, а то их вообще не было – подразумевалось, что советский гражданин будет питаться в общественных столовых и кафе.

Такое дорогостоящее и долгостроящееся жилье не могло решить жилищную проблему. После Великой войны в стране наступил невероятный жилищный кризис. Большинство городского населения ютилось в коммуналках, к 50-м годам там жили целыми поколениями. После смерти Сталина ситуация обострилась: бесправным сельским жителям стали выдавать на руки документы, что естественно увеличило миграцию. Колхозники бежали от прелестей сельской жизни, и городское население стало стремительно увеличиваться. В 1956 году оно составляло 48,4% всего населения.

Жилищный вопрос надо было решать. И чем скорее, тем лучше. Пока проблема не назрела подобно гнойному нарыву и не лопнула всенародным возмущением. Уже через неделю после смерти Сталина, новый глава правительства Георгий Маленков призвал расширить жилищное строительство. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, новый лидер страны, жилищной проблеме также уделял пристальное внимание.