FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото) «Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин... И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках Самое жгучее растение на планете Самое жгучее растение на планете Инкассатор придушил буйного кавказца в столичной "Пятерочке" Инкассатор придушил буйного кавказца в столичной "Пятерочке" Кудри вдоль ушей Кудри вдоль ушей Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней На Украине датчанин приобрёл швабру, чтобы отмыть грязное окно своего купе в поезде На Украине датчанин приобрёл швабру, чтобы отмыть грязное окно... Михаил Боярский - Трубадур. Михаил Боярский - Трубадур. Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом" районе Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом"... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные 15 запутанных фотографий, к которым нужно внимательно приглядеться 15 запутанных фотографий, к которым нужно внимательно приглядеться Сделано людьми для людей Сделано людьми для людей Фуфлыжники Фуфлыжники Армянин назвал Кузбасс своей землёй и угрожал сотрудникам ДПС Армянин назвал Кузбасс своей землёй и угрожал сотрудникам ДПС Москва было/стало 1980-е Москва было/стало 1980-е Филипп Эдинбургский – по молодости нищий и храбрый морской офицер Филипп Эдинбургский – по молодости нищий и храбрый морской офицер Техника из бумаги Алексея Рыжова. Часть 2 Техника из бумаги Алексея Рыжова. Часть 2 Фотоподборка Фотоподборка Люди труда на фотографиях Семёна Фридлянда Люди труда на фотографиях Семёна Фридлянда
Как Хрущев решил жилищную проблему в СССР

Как Хрущев решил жилищную проблему в СССР (5 фото)

Автор:
11 апреля 2021 15:38
Метки: СССР   жилье   история   строительство   
340
5

Никиту Хрущева до сих пор не любят на постсоветском пространстве. Обвиняют во множестве грехов. Но надо признаться, что он много сделал и хорошего. Например, решил одну из главных проблем советского народа – ЖИЛИЩНУЮ.

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   жилье   история   строительство   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Андрей Иванов Час назад
Нихрена он не решил. Переселил часть людей из коммуналок в те же коммуналки, но с раздельными санузлами.
Я родился в 1970. И проблема коммуналок тогда всё ещё стояла, да и сейчас они есть. В лучшем случае Хрущ убрал 1020 процентов коммуналок, но при этом заложил огромную бомбу замедленного действия под ЖКХ. На данный момент ВСЕ хрущёвки требуют сноса, а денег на переселение нет. При этом сталинские дома простоят ещё долго.

А более-менее решил коммунальную проблему Брежнев, причём брежневки хоть и неказистые, но в массе прочные, более просторней хрущёвок, теплее и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
13k
sssss3 Полчаса назад
Решил-не решил, не мне решать.....
Любое строительство БЛАГО, жилищное особо....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106
Sandmann Полчаса назад
Голосуем кто за б\п совмещёнки, а кто за ипотеку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Седой 37 минут назад
Решил??? Он ее просто сдвинул дальше, теперь все ломают...деньги на ветер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Максим 58 минут назад
Решил.. Принял богатейшую страну, развалил экономику, уничтожил сельское хозяйство и частное предпринимательство (артели). Золотой запас при нем упал почти на 50% с 2500 до 1600 тонн.. При нем начали закупать зерно в США и вливать бабло в страны 3-его мира только за слова о поддержке коммунизма. В итоге на проект Сталина (сталинки) банально не осталось средств (а они были запланированы) пришлось срочно переделывать проект в убогие хрущевки.. когда высоту потолков просто росчерком пера обрезал сам никитка со словами, - быдлу хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
panama Максим Полчаса назад
Зато ты - быдло с крышей над головой остался - бесплатно! Поражаюсь и по сей день над людьми, квартиры выдали по реновации, переехали из барака и ремонт им не нравится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
755
Веселый Пук Час назад
Главное бесплатно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Броненосец Потелкам Час назад
Интересно.
Маленькая им кухня.
Нынче студии влет продают, вообще без кухни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото) «Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото) 5 самых маленьких квартир в Москве за немаленькие деньги 5 самых маленьких квартир в Москве за немаленькие деньги Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов Афганская война в фотографиях 1979-1989 годов Парень построил себе эко-дом на колесах, и теперь продает такие по всему миру Парень построил себе эко-дом на колесах, и теперь продает такие по всему миру Бутылочная деревня приглашает гостей Бутылочная деревня приглашает гостей
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3628010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
0
17
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
Москва было/стало 1980-е
0
7
Москва было/стало 1980-е
﻿
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото)
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#история#прикол#Россия#забавно#приколы#подборка#еда#позитив#на различный вкус
#интересно#СССР#картинки#люди#кино#прикольные#сша#космос#смешно#спорт
#фото#факты#комментарии#животные#наука#Фотографии.#фотографии#новости#смешные#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться