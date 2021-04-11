Как Хрущев решил жилищную проблему в СССР

Никиту Хрущева до сих пор не любят на постсоветском пространстве. Обвиняют во множестве грехов. Но надо признаться, что он много сделал и хорошего. Например, решил одну из главных проблем советского народа – ЖИЛИЩНУЮ.
Квартирный вопрос портил советский народ с 1922 года. С тех пор, когда толпы сельских жителей массово хлынули в города. Если в дореволюционной России доля городских жителей составляла 18% то в 1926 году количество удвоилось до 36%. Естественно всю эту массу бывших сельчан надо было расселять. В первые годы Советской власти проблема решалась просто – уплотнением бывших жильцов. Бывшие особняки и доходные дома переделали в коммуналки. Интеллигентов, бывших чиновников и прочее старорежимное городское население, живущее в шикарных квартирах с кабинетами и спальнями, расселили по тесным комнатенкам с общей кухней и толпой соседей-пролетариев. Как вы думаете, отчего умер известный поэт Александр Блок? Некоторые историки полагают, что от депрессии и стресса когда ему в квартиру подселили трех революционных матросов. Те литрами пили самогон, день и ночь играли на гармошке, отплясывали «яблочко» с местными ткачихами. Естественно тонкая нервная организация поэта не выдержала, и его схватил сердечный приступ. А вот нечего было дворянину воспевать революцию в своих поэмах.
При Сталине началось государственное строительство. Начали строиться новые дома. В основном трех типов. К первому относились гигантские башни-монументы, часто в «неоготическом» стиле, выраставшие в центре мегаполисов (Москвы и Ленинграда). Их шикарные квартиры получало только начальство. Даже в сегодняшние времена такое жилье считается элитным.
Дома класса «люкс» в 3-6 этажей (часто с магазинами на первом) были чуть скромнее, но все же выделялись архитектурной индивидуальностью. Потолки в 3-4 метра и комнаты в 15-20 и даже 30 «квадратов», просторные прихожие и гардеробные, массивные каменные балконы, фигурные карнизы и лепнина делали их предметом всеобщей зависти до самого конца XX века.
Ну и для рядовых граждан Cтраны Советов возводилось скромное 3-4-этажное жилье без изысков, но все же отличавшееся неплохой комфортностью. 2-4-комнатные квартиры с довольно просторными кухнями и большими прихожими, огромными окнами и потолками до 3,2 метра высотой, для бывших жителей общежитий и бараков казались просто дворцами. Иногда, правда кухни были маленькими, а то их вообще не было – подразумевалось, что советский гражданин будет питаться в общественных столовых и кафе.
Такое дорогостоящее и долгостроящееся жилье не могло решить жилищную проблему. После Великой войны в стране наступил невероятный жилищный кризис. Большинство городского населения ютилось в коммуналках, к 50-м годам там жили целыми поколениями. После смерти Сталина ситуация обострилась: бесправным сельским жителям стали выдавать на руки документы, что естественно увеличило миграцию. Колхозники бежали от прелестей сельской жизни, и городское население стало стремительно увеличиваться. В 1956 году оно составляло 48,4% всего населения.
Жилищный вопрос надо было решать. И чем скорее, тем лучше. Пока проблема не назрела подобно гнойному нарыву и не лопнула всенародным возмущением. Уже через неделю после смерти Сталина, новый глава правительства Георгий Маленков призвал расширить жилищное строительство. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, новый лидер страны, жилищной проблеме также уделял пристальное внимание.
Решить вопрос могло только быстрое и дешевое строительство жилья. В принципе наработки для этого в мировой практике были. Франция после войны также столкнулась с подобными проблемами. Решили их строительства панельных домов, то есть собираемых из панелей. А разработал проект архитектор Ле Корбюзье. Населяли эти клетушки-дома, с совмещенным санузлом и крохотной кухонькой, естественно не элита общества – студенты, рабочие, мигранты из колоний и прочая небогатая публика. Правда позже эти постройки были признаны во Франции национальным позором и повсеместно снесены. А биографы Корбюзье старательно обходят стороной данные проекты, и потому он до сих пор считается великим архитектором.
В Советском Союзе за разработку панельных домов взялась архитектурная мастерская Михаила Посохина. В 1949 году им и Ашотом Мдоянцем был построен панельный дом на Хорошевском шоссе в Москве. А затем в этом же районе «поточно-скоростным» методом возвели еще 15 таких домов. Инженером проекта был Виталий Лагутенко, дед известного музыканта и певца Ильи Лагутенко из группы «Мумий Троль». Те дома на Хорошевском шоссе внешне мало напоминали сегодняшние «хрущевки». Они были украшены навесными гирляндами под окнами, пилястры в простенках закрывали швы между плитами и вообще отличались добротной и красивой отделкой.
Возможно «хорошевские» дома стали бы главным образцом для строительства «хрущевок», если бы в декабре 1954 года не прозвучало выступление Никиты Хрущева на Всесоюзном совещании строителей, архитекторов и прочих работников строительной отрасли. Впервые Хрущев подверг критике Сталина в архитектуре «сталинской неоклассики». Сообщил что высотка МГУ обошлась казне в сумму, на которую можно было построить средний город из панельных домов. Досталось и строителям домов на Хорошевском шоссе, которых лидер страны упрекнул в расточительстве: «понимают архитектуру слишком эстетически, как художественную деятельность, а не как средство удовлетворения насущных потребностей советского народа. Это они тратят народные деньги на никому не нужные красоты, вместо того, чтобы строить проще, но больше».
Результатом выступления Хрущева стало постановление правительства « Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», окончательно положившее конец периоду сталинской архитектуры. Теперь главным в строительстве стало три главных тезиса: проще, дешевле и больше.
Предлагалось множество проектов, вплоть до экзотических, типа дома из пластмассы. Однако самым простым и дешевым, а следовательно лучшим, было признано решение, М.Посохина и В. Лагутенко. По сути, они взяли «хорошевский» проект и убрали все «излишества» - пилястры, навесные гирлянды и прочее. Внешней отделке не было отдано ни одного шанса, расчеты показали, что если отказаться от арок, балюстрад, балконов, колонн и прочей внешней отделки то стоимость такого дома снижается на треть. Никите Хрущеву проект понравился и появился на свет проект домов К-7, в просторечии именуемых «хрущевки», «хрущобы». А иногда и «лагутенки» , так как Виталий Лагутенко стал главным строителем этих домов.
Экономия коснулась не только внешней отделки. Были снижены нормы к габаритам и площадям помещений. Кухня должна была быть 5-6 м², гардероб 2,5 м², минимальная высота потолков 2,5 м, минимальная ширина комнат 2,2 м. Туалет и ванная предусматривалась совмещенными, никаких мусоропроводов и лифтов. Поэтому «хрущевки» были не выше пяти этажей. Большие проблемы с шумоизоляцией и повышенной теплоотдачей.
В реалиях сегодняшних дней «хрущевки» смотрятся, конечно, полным убожеством, но тогда для советских людей проживавших свою жизнь в коммуналках и бараках они казались дворцами. Получить отдельную квартиру в таком доме мечтал каждый. Тем более что Никита Хрущев пообещал, что это жилье временное, в 1980 году наступит коммунизм, панельные дома снесут и каждый советский гражданин получит по отдельному дворцу или комфортабельной вилле.
Опыт строительства первых домов серии К-7 в Москве был признан удачным. Встал вопрос о подобном строительстве по всей стране. Так сказать поставить строительство «на поток». Привлекли к делу французского инженера и разработчика панельного строительства Раймона Камю, закупили у его компании лицензию на производство бетонных плит и переработали ее к советским условиям. По всей стране создавались домостроительные комбинаты, которые по ходу организации приступали к строительству домов К-7. Без подвала, с минимальным размером квартир, дома строились просто и дешево: собирались как этажерка и монтировались «безрастворным методом». Всего два десятка компонентов собирались комплексной бригадой; строители, электрики, штукатуры и сантехники работали в три смены одновременно с монтажниками. Через два года отработки этого метода четырехсекционный, пятиэтажный дом собирался за 12-15 дней. А в Ленинграде одна бригада установила вообще рекорд – собрала дом за пять суток!
Строили «хрущевки» до 1966 года. Потом пришла очередь квартир «брежневок», по сути улучшенной копии домов серии К-7. Комнаты стали не проходными, а смежными, появились балконы, разделили туалет с ванной, обратили внимание на шумо и теплоизоляцию, кухни стали не менее 6 м², а то и более.
Несмотря на все недостатки «хрущевки» и «брежневки» решили жилищную проблему в СССР. В хрущевские времена, с 1956 по 1963 года жилой фонд страны вырос почти в два раза с 640 до 1 184 млн м², а с 1956 по 1985 года было сдано 290 млн. м² жилья. Десятки миллионов советских людей переселились из бараков, подвалов, коммуналок и общежитий в отдельные квартиры. Пусть не самые лучшие, но по сравнению с теми местами, где они жили, это были дворцы.
И еще. Хотя «хрущевки» были рассчитаны на 25 лет, максимум на 50, они до сих пор стоят и до сих пор в них живут люди. И судя по всему, простоят еще долго. Советские градостроители и проектировали и строили на века.
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Я родился в 1970. И проблема коммуналок тогда всё ещё стояла, да и сейчас они есть. В лучшем случае Хрущ убрал 1020 процентов коммуналок, но при этом заложил огромную бомбу замедленного действия под ЖКХ. На данный момент ВСЕ хрущёвки требуют сноса, а денег на переселение нет. При этом сталинские дома простоят ещё долго.
А более-менее решил коммунальную проблему Брежнев, причём брежневки хоть и неказистые, но в массе прочные, более просторней хрущёвок, теплее и т.д.
Любое строительство БЛАГО, жилищное особо....
Маленькая им кухня.
Нынче студии влет продают, вообще без кухни.