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20 забытых сериалов из 90-х, которые показывали по СТС в первый год вещания

20 забытых сериалов из 90-х, которые показывали по СТС в первый год вещания (21 фото)

Автор:
08 апреля 2021 16:57
Метки: СТС   ностальгия   сериал 90-х   сериалы   старые сериалы   стс в 90   
546
21
Телеканал СТС начал вещание 1 декабря 1996 года. В то время он был по-настоящему развлекательным, транслируя уютные зарубежные сериалы. Давайте посмотрим, каким был СТС в свой первый год вещания. Многие ситкомы уже забыты, но те, кто помнит телевидение 90-х, оценят эту подборку!
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Метки: СТС   ностальгия   сериал 90-х   сериалы   старые сериалы   стс в 90   
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7  комментариев
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4k
rere82 Полчаса назад
Я так понял что здесь нет молодняка из 90х с кометами? Все рождены после 2000х?
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3k
solovei7 46 секунд назад
Кто это посмел забыть Альфа?!!! Остальное пожалуйста.
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10k
Олегbl4 8 минут назад
Тогда до кучи еще надо и "A-team" (Команда А) , "Quantum leap" (Квантовый скачок)
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46k
noName 9 минут назад
Квантовый скачёк,Рыцарь дорог,Команда А-где!?
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31k
Alex 15 минут назад
Беверли-Хилз - реально классный сериал был. До сих пор помню имена некоторых героев.
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1k
Lovels Travel 16 минут назад
"Я сидел тихо, мирно. Потом проголодался. Дальше как в тумане."

"Как надоели эти тупые правила: не есть кота, не бить посуду, не есть кота..."

"Я устал, я даже моргаю с трудом!"

"Я вас, люди, не понимаю. Если вы любите кого-то, вы боитесь, чтоб он узнал об этом. Но когда оказывается, что вы ему тоже небезразличны, вы жалеете о потерянном времени. А если завтра ваша планета взорвется?"
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23k
Vazari 18 минут назад
Названия вроде знакомые, но из всех смотрел только Альфа. Как раз с будущей женой встречаться начал, вместе смотрели. Потом, перед Новым годом, всю Москву исколесил, чтобы игрушечного Альфа купить)
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