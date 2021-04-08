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Телеканал СТС начал вещание 1 декабря 1996 года. В то время он был по-настоящему развлекательным, транслируя уютные зарубежные сериалы. Давайте посмотрим, каким был СТС в свой первый год вещания. Многие ситкомы уже забыты, но те, кто помнит телевидение 90-х, оценят эту подборку!
1. "Альф" (ALF)
И первым список открывает сериал "Альф" (ALF). Он выходил в США с 1986-1990, а в России его также, как и "Даллас", показывали на СТС в первый год вещания. Давно знакомый сюжет любимой комедии помнят все, но мы все-таки освежим детали: на Землю прилетает инопланетянин с планеты Мелмак, его космический корабль терпит крушение и врезается в гараж семьи Таннеров. После знакомства Альф становится членом их семьи. Таннеры скрывают инопланетного гостя от Подразделения по изучению пришельцев. Рейтинг на КиноПоиске: 7,9. Куклой во время съемок управлял Пол Фаско. Warner Bros. в 2018 даже планировали снять ремейк, но из-за пандемии планы сорвались.
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2. "Следы во времени" (Time Trax)
В 90-х особой популярностью пользовались не только комедийные сериалы, но и научно-фантастические. Годы выхода: 1993-1994. По сюжету полицейский Дэриэн Ламберт возвращается из своего 2193 года в прошлое, прямиком в 1993, чтобы выполнить важную миссию. На основе сериала создали игру "Time Trax".
3. "Отступник" (The Renegade)
"Отступник" (The Renegade) - это детективный телесериал о жизни Рено Рейнса, скрывающегося от закона под псевдонимом "Винсент Блэк". А мы скрывать не будем, все девушки и их мамы были в восторге от брутального Лоренцо Ламаса, исполнившего главную роль. Актеру сегодня 63 года. Годы выхода сериала в США: 1992-1997. В России его крутили с 1996 по СТС.
4. "Кегни и Лейси" (Cagney & Lacey)
В 80-х активно снимали сериалы о работе полицейских, показывая специфику ведения расследований. Этот жанр до сих пор пользуется популярностью. Главные героини - опытные детективы Кристин Кегни и Мэри Бет Лейси. За работу над "Кегни и Лейси" (1981-1988) актрисы Шэрон Глэсс и Тайн Дэйли (трижды каждая) получили "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Слава их не утихает до сих пор: в популярном ситкоме "Бруклин 9-9" один из персонажей - лейтенант Терри Джеффордс - назвал дочерей в честь героинь "Кегни и Лейси".
5. "Голова Германа" (Herman's Head)
По сюжету в голове Германа реально полный хаос. Сразу 4 разных персонажа отвечают за его жизненные решения. Годы выхода: 1991-1994, всего 3 сезона (72 серии). В сериале засветилась Дженнифер Энистон. У ситкома были плохие рейтинги и после 3-х лет в эфире его закрыли. В 2021 году вышел российский сериал "Настя, соберись!", основу которого составили адаптация идей из ситкома "Голова Германа" и мультфильма "Головоломка".
6. "Даллас" (Dallas)
Сериал "Даллас" (Dallas) выходил на американском канале CBS с 1978 по 1991 год в прайм-тайм. Считался типичной мыльной оперой, однако заимел много поклонников, после чего его стали показывать и российскому зрителю на СТС в 1996 году. В сериале показана история состоятельной техасской семьи Юингов, которые занимаются сельским хозяйством и нефтедобычей. Каждый сезон сценаристы сознательно заканчивали на самых интригующих местах, заставляя зрителей с нетерпением ждать продолжения.
7. "Странное везение" (Strange Luck)
Еще одна таинственная история от сценаристов. Сериал о загадочной жизни Чанса Харпера, с которым постоянно что-то происходит. Началось это еще в детстве, после того, как мальчик стал единственным выжившим в авиакатастрофе. Изначально сериал сняли в качестве разогрева перед "Секретными материалами". Продержался он в эфире всего год, с 1995-1996 год. Вышло 17 серий.
8. "Напряги Извилины" (Get Smart)
Комедийный шпионский сериал, выходивший в 1965-1970. Всего 5 сезонов (138 серий). У главного героя - неуклюжего агента Максвела Смарта - было много шпионских штучек. Например, мобильный телефон, встроенный в ботинок, чтобы связаться с кем-то, его нужно было снять. В 2008 году вышел фильм с таким же названием и похожей стилистикой, главные роли в картине сыграли Стив Карелл и Энн Хэтэуэй.
9. "Сумеречная зона" (The Twilight Zone)
Черно-белый сериал, который идеями точно опередил свое время. Он выходил с 1959-1964, а по СТС его транслировали с 1996 года. Его трижды перезапускали, а каждый эпизод - отдельная история в разных жанрах. Удивительно, но всем мужчинам, игравшим в "Сумеречной зоне", было 36 лет.
10. "Воздушный волк" (Airwolf)
"Воздушный волк" (Airwolf) - это сериал об сверхзвуковом вертолете. Это не шутка, главный герой - вымышленный вертолет, который умеет скрываться от радаров, с его помощью пилоты выполняют различные задания. Годы выхода: 1984-1987, всего в эфире выло 4 сезона (79 серий).
11. "Зеленые просторы" (Green Acres)
Рейтинг сериала "Зеленые просторы" на КиноПоиске: 8,1. Это комедийный ситком, который транслировали за рубежом с 1965 по 1971 год. На СТС начали показывать только в 1996 году. У сериала были отличные рейтинги и отзывы в США, однако его все равно закрыли в 1971 году, когда в начале 70-х стали отменять сериалы про сельскую жизнь. По сюжету супруги переезжают из Нью-Йорка в провинциальный городок Хутервиль, где с ними постоянно происходят нелепые ситуации. Был в сериале один очень милый и хрюкающий персонаж - поросенок Арнольд. За свою роль его признали в 1967 году лучшим животным-актером!
12. "Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast)
Экранизаций по мотивам знаменитой сказки много. Вот одна из них. Сериал "Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast) выходил с 1987 по 1990 год. Всего сняли 3 сезона (56 серий). В главной роли будущая Сара Коннор - Линда Хэмилтон. На макияж и грим актеров уходило по 4 часа. В 2012 вышел ремейк, сняли 70 серий, рейтинг на КиноПоиске: 7,2 из 10.
13. "Человек Ниоткуда" (Nowhere Man)
"Человек Ниоткуда" (Nowhere Man) - это сериал о журналисте, которого словно стерли из реальности. Его не узнает родная мать, друзья, банковские карты не работают. Вышла лента в 1995 году. Первый сезон хорошо приняли критики и зрители, однако продолжения не было, несмотря на то, что закончилась последняя серия приемом под названием "клиффхэнгер". Это когда сценаристы оставляют развязку открытой до появления продолжения. В главной роли Брюс Гринвуд, известный сегодня по фильмам "Белый плен", "Я, робот", "Экипаж" и другим.
14. "Беверли-Хилз 90210" (Beverly Hills, 90210)
Сегодня сериал "Беверли-Хилз 90210" (Beverly Hills, 90210) является одним из самых любимых у поколения 90-х. Однако первый сезон не зацепил зрителей. Трудно представить, что он мог сразу не понравиться молодежи того времени, ведь сейчас считается культовым. После его успеха появилось целых 6 сериалов по франшизе, например, "Мелроуз Плейс", который тоже крутили по СТС. Годы выхода "Беверли-Хилз 90210": 1990-2000, всего 10 сезонов (293 серии).
15. "Мелроуз Плейс" (Melrose Place)
После успеха "Беверли-Хилз 90210" автор проекта - Даррен Стар - решил выпустить еще один сериал. "Мелроуз Плейс" - это тоже история о молодежи, только в ситкоме много откровенных сцен. Выходил на телеканале FOX 7 лет, однако в 1999 году его прикрыли из-за снижения рейтингов и высоких зарплат актеров. Поговаривали, что на гонорар Хизер Локлир можно было снять целый фильм. На СТС начали транслировать с 1997.
16. "Сказочник" (The Storyteller)
"Сказочник" (The Storyteller) - это британский фэнтезийный сериал для детей. Каждая серия рассказывает зрителям версию народной сказки, а спин-офф сериала, с той же собакой, посвящен мифам Древней Греции. В роли сказочника - Джон Харт. С 2019 года Нил Гейман, писатель, знакомый широкой аудитории по "Американским богам", разрабатывает новую версию "Сказочника".
17. "Путешествия в параллельные миры" (Sliders)
По сценарию сериала ученый Куин Мелори создает устройство, позволяющее путешествовать сквоь вселенные. Однако попав в другую реальность, герои не могу в итоге вернуться в свою. Их поиски родной планеты продолжаются с 1995 по 2000 год. Всего по вселенным актеры прыгали в течение 5 сезонов и 88 серий. В главной роли Джерри О'Коннелл, который известен по ролям в "Теории большого взрыва", "Останься со мной", "Джерри Магуайер", "Крутой парень", "Темная Лига справедливости: Война Апоколипса".
18. "Отель" (Hotel)
Сериал "Отель" выходил в 1983 по 1988 год. Всего сняли 114 серий. Благодаря концепции сериала, рассказывающего от серии к серии истории разных персонажей, в картине засветились многие знаменитости того времени. Исполнительница одной из главных ролей - Энн Бакстер - умерла во время съемок, поэтому героиню убили и в сериале.
19. "Динозавры" (Dinosaurs)
"Динозавры" - один из любимых детских сериалов, рассказывающий о совсем не детских проблемах с помощью кукол-марионеток. В 90-е тема антропоморфных динозавров была очень популярна, поэтому сериал продержался аж 4 сезона, с 1991 по 1994 год. Однако производство и съемки были дорогими: для каждой серии нужно было много костюмов, деталей, у кукол менялись голоса, - все это требовало дополнительных средство, которых у проекта не было.
20. "Люблю тебя" (P.S. I Luv U)
"Люблю тебя" (P.S. I Luv U) - криминальная драма о двух влюбленных. Полицейский Джо Пэкайорек и мошенница Ванда Толберт стали работать над одним делом. Вышло всего 13 серий. Причем сериал оборвали прямо посреди сезона. Зачем его показали на СТС, если его закрыли - неизвестно.
А какой ваш любимый сериал из 90-х?
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