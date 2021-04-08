Рейтинг сериала "Зеленые просторы" на КиноПоиске: 8,1. Это комедийный ситком, который транслировали за рубежом с 1965 по 1971 год. На СТС начали показывать только в 1996 году. У сериала были отличные рейтинги и отзывы в США, однако его все равно закрыли в 1971 году, когда в начале 70-х стали отменять сериалы про сельскую жизнь. По сюжету супруги переезжают из Нью-Йорка в провинциальный городок Хутервиль, где с ними постоянно происходят нелепые ситуации. Был в сериале один очень милый и хрюкающий персонаж - поросенок Арнольд. За свою роль его признали в 1967 году лучшим животным-актером!