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Запах пластика от электрочайника: причины появления и способы устранения

Запах пластика от электрочайника: причины появления и способы устранения (3 фото)

Автор:
06 апреля 2021 10:52
Сообщество : Факты
Метки: вода   добавка   запах   кипячение   пластик   почемучка   примесь   чайник   
483
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Электрический чайник – это, пожалуй, самый распространенный кухонный агрегат, который присутствует на любой кухне. Но иногда случается так, что сильно пахнет пластик, из которого сделан прибор, что ухудшает эксплуатационные характеристики. Почему появляется неприятный специфический запах, и как от него избавиться?

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Метки: вода   добавка   запах   кипячение   пластик   почемучка   примесь   чайник   
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27k
Snork Snorkoff Час назад
Пункт первый. Снять чайник с комфорки!
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6k
Игорь 12 минут назад
Ответ простой - купить нормальный, не за 500 руб. чайник.
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12k
Совранский 13 минут назад
Как избавиться от неприятного запаха пластмассы? (с) - просто не покупать )))
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34k
jonnyD 18 минут назад
А нехрен сосиски в целлофане варить в чайнике !
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185
анатолий горленко Полчаса назад
"Самый простой – прокипятить воду несколько раз".
Затем лимонный сок, ( желательно с лимонной кислотой ),
ещё лучше с добавлением лаврового листа!!!!
Затем пол пачки соды, и быстро отбежать!!!
Далее всё это кипятим, ждём 12 часов и выливаем.
Потом берём "ортофосфорная кислота Е 338" , заливаем, кипятим, выливаем...
Следом "можно использовать и специальные моющие средства, как в жидкой форме, так и в виде порошка."
Далее: "необходимо засыпать в емкость пару ложек сахарного песка, залить водой и оставить его в таком виде на 12 часов."

Ну и затем уж выкидываем чайник на...уй!!
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295
andrey 46 минут назад
А может не покупать дешовое гавно ?
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559
KevinSmith Час назад
Люблю запах пластика по утрам...

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2k
Виталий Касандров Час назад
Если появился запах значит вы купили какое контрафактное говно .Выбросите его на помойку и купите нормальный чайник.
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600
Атомный Крот Час назад
"Если же пластмасса продолжает издавать неприятный аромат, то это говорит о присутствии в ней составляющих низкого качества. Убрать его практически невозможно."

Это - ключевая мысль поста.
И решение только одно - немедленно сдать чайник обратно в магазин.

Чем больше чайников вернутся продаванам, тем больше придется их закуперам задумываться о смене поставщика.

Прочие советы в статье - хороши, но они работают только с "нормальными" чайниками. Которые и не пахли изначально или их стартовый запах сразу же выветрился.
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21k
Russo Turisto Атомный Крот 52 минуты назад
Полностью согласен! Не надо заниматься самообманом и надеяться что этот запах пройдет. Он не пройдет. Не травите себя!
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