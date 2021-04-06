Существуют различные способы устранения специфического запаха пластмассы. Самый простой – прокипятить воду несколько раз, полностью ее сливая и заполняя каждый раз заново. Если обычное кипячение не помогло устранить проблему, и запах пластмассы все же чувствуется, можно попробовать обратиться к народным средствам. Хорошо себя зарекомендовал в этом плане лимонный сок. В качестве доступной альтернативы можно использовать лимонную кислоту. Способ обработки предельно простой: нужно залить в чайник воду, засыпать пару пакетов лимонной кислоты, прокипятить и оставить прибор на 12 часов. После этого прокипятить воду повторно, вылить ее и тщательно несколько раз прополоскать емкость. Аналогично используется свежевыжатый лимонный сок. Для очищения резервуара его понадобится 2-3 столовых ложки.

Еще один способ ликвидации неприятного химического запаха – использование лаврового листа. Эта доступная пряность присутствует на каждой кухне. Внутрь чайника необходимо засыпать половину обычного пакета с лавровым листом, заполнить его водой, прокипятить и оставить на пару часов. После этого содержимое удалить, тщательно промыть чайник и оставить его проветриваться на полчаса.

Убрать специфический запах, а заодно и почистить чайник помогает сода. Для этого нужно набрать в чайник воду, добавить три столовых ложки соды, прокипятить воду, дать немного постоять и еще раз повторить процедуру.

Не совсем очевидно, но с неприятным запахом могут справиться газированные напитки типа Колы. В их составе присутствует особый компонент – ортофосфорная кислота Е 338, за счет которой и осуществляется очищение внутренней поверхности чайника и устранение ненужных неприятных запахов. Методика предельно проста: в емкость заливают газировку и кипятят два-три раза. Затем устройство нужно хорошо прополоскать под краном.

Естественно, можно использовать и специальные моющие средства, как в жидкой форме, так и в виде порошка. Применять их необходимо в соответствии с инструкцией производителя.

Как убрать затхлый запах

Если чайник долгое время эксплуатируется, а вода не убирается из него полностью, то может возникнуть специфический неприятный запах затхлости. Для его устранения тоже подходит лимонная кислота. В качестве альтернативы можно взять обычный сахар. Для этого необходимо засыпать в емкость пару ложек сахарного песка, залить водой и оставить его в таком виде на 12 часов. Предупредить появление затхлости можно, если наливать воды ровно столько, сколько необходимо для приготовления напитка на текущий момент. Кипяченая вода остается пригодной для употребления не более суток. Если кипятить ее заново, то она уже даже становится вредной.