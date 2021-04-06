Электрический чайник – это, пожалуй, самый распространенный кухонный агрегат, который присутствует на любой кухне. Но иногда случается так, что сильно пахнет пластик, из которого сделан прибор, что ухудшает эксплуатационные характеристики. Почему появляется неприятный специфический запах, и как от него избавиться?
Легкий ненавязчивый запах обычно исчезает сам после мытья техники и последующей эксплуатации. Если же пластмасса продолжает издавать неприятный аромат, то это говорит о присутствии в ней составляющих низкого качества. Убрать его практически невозможно. Более того, использование такого устройства для нагревания воды может сказаться и на состоянии здоровья.
Если чайник уже достаточно долго использовался, а запах так и не исчез, то причинами этого могут быть:
- с внутреннего резервуара долгое время полностью не сливали воду и не очищали его;
- использование воды низкого качества;
- действие других внешних запахов.
Существуют различные способы устранения специфического запаха пластмассы. Самый простой – прокипятить воду несколько раз, полностью ее сливая и заполняя каждый раз заново. Если обычное кипячение не помогло устранить проблему, и запах пластмассы все же чувствуется, можно попробовать обратиться к народным средствам. Хорошо себя зарекомендовал в этом плане лимонный сок. В качестве доступной альтернативы можно использовать лимонную кислоту. Способ обработки предельно простой: нужно залить в чайник воду, засыпать пару пакетов лимонной кислоты, прокипятить и оставить прибор на 12 часов. После этого прокипятить воду повторно, вылить ее и тщательно несколько раз прополоскать емкость. Аналогично используется свежевыжатый лимонный сок. Для очищения резервуара его понадобится 2-3 столовых ложки.
Еще один способ ликвидации неприятного химического запаха – использование лаврового листа. Эта доступная пряность присутствует на каждой кухне. Внутрь чайника необходимо засыпать половину обычного пакета с лавровым листом, заполнить его водой, прокипятить и оставить на пару часов. После этого содержимое удалить, тщательно промыть чайник и оставить его проветриваться на полчаса.
Убрать специфический запах, а заодно и почистить чайник помогает сода. Для этого нужно набрать в чайник воду, добавить три столовых ложки соды, прокипятить воду, дать немного постоять и еще раз повторить процедуру.
Не совсем очевидно, но с неприятным запахом могут справиться газированные напитки типа Колы. В их составе присутствует особый компонент – ортофосфорная кислота Е 338, за счет которой и осуществляется очищение внутренней поверхности чайника и устранение ненужных неприятных запахов. Методика предельно проста: в емкость заливают газировку и кипятят два-три раза. Затем устройство нужно хорошо прополоскать под краном.
Естественно, можно использовать и специальные моющие средства, как в жидкой форме, так и в виде порошка. Применять их необходимо в соответствии с инструкцией производителя.
Как убрать затхлый запах
Если чайник долгое время эксплуатируется, а вода не убирается из него полностью, то может возникнуть специфический неприятный запах затхлости. Для его устранения тоже подходит лимонная кислота. В качестве альтернативы можно взять обычный сахар. Для этого необходимо засыпать в емкость пару ложек сахарного песка, залить водой и оставить его в таком виде на 12 часов. Предупредить появление затхлости можно, если наливать воды ровно столько, сколько необходимо для приготовления напитка на текущий момент. Кипяченая вода остается пригодной для употребления не более суток. Если кипятить ее заново, то она уже даже становится вредной.
Качественная техника не должна выделять в процессе эксплуатации никаких посторонних запахов. Даже если запах и присутствует после покупки, то после начала использования он должен выветрится самостоятельно. Производители, пытающиеся удешевить свою продукцию, добавляют в пластик пластификатор и краситель низкого качества, не задумываясь над тем, что они при взаимодействии с водой могут стать опасными для здоровья.
Если запах остается, то покупку можно вернуть в магазин, воспользовавшись правом потребителя на возврат некачественного товара в течение 14 дней с момента покупки. Покупатель имеет право как произвести замену на качественный продукт, так и вернуть деньги. Если гарантийный срок закончился, то такую технику лучше просто выбросить.
Таким образом, существуют разные методики устранения неприятного запаха пластика в случае с электрическим чайником. Во избежание появления специфического резкого запаха лучше всего покупать технику проверенных производителей, которая не представляет опасности для здоровья.
Источник:
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Затем лимонный сок, ( желательно с лимонной кислотой ),
ещё лучше с добавлением лаврового листа!!!!
Затем пол пачки соды, и быстро отбежать!!!
Далее всё это кипятим, ждём 12 часов и выливаем.
Потом берём "ортофосфорная кислота Е 338" , заливаем, кипятим, выливаем...
Следом "можно использовать и специальные моющие средства, как в жидкой форме, так и в виде порошка."
Далее: "необходимо засыпать в емкость пару ложек сахарного песка, залить водой и оставить его в таком виде на 12 часов."
Ну и затем уж выкидываем чайник на...уй!!
Это - ключевая мысль поста.
И решение только одно - немедленно сдать чайник обратно в магазин.
Чем больше чайников вернутся продаванам, тем больше придется их закуперам задумываться о смене поставщика.
Прочие советы в статье - хороши, но они работают только с "нормальными" чайниками. Которые и не пахли изначально или их стартовый запах сразу же выветрился.