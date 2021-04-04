Вместо «лишенного сна» у Навального на лице защитная маска и беруши

Как видим, к заключенным не применяются какие-либо пыточные маневры с нарушением сна. И это касается всех, а не одного Навального. Велика честь. А что касается его заявлений, что ночью ему светят фонариком в глаза и лишают сна — оказались очередной ложью. Однако никакие разоблачения не заставят убежденных навальнят поменять свое отношение и мнение к нему.



Возможно, вас мучает вопрос: «Откуда такая преданность?» Эксперт уверен, что Навальному поклоняются безмозглые люди.



«Им без разницы, даже если вы их за руку приведете к нарам, на которых лежит Навальный, они своими глазами увидят, что у него не болит нога, они пощупают его повязку вот эту для сна, — они и в этом случае не поверят, что он не в ГУЛАГе. С ними бесполезно», — считает Гаспарян.



Единственный способ привести их в чувство — пересадка мозгов. Политолог также подчеркивает, что это «сектантство в самом чистом виде».



Все это говорит о бесполезности разубеждать отъявленных сторонников Навального, все равно такие безумные выйдут на митинги. Хорошо, что таких всего лишь несколько тысяч на всю Россию.



А заявления, провокации блогера говорят о том, что он пытается лишний раз напомнить о себе, либо добивается перевода в отдельную камеру или другую колонию.