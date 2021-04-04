Вместо «лишенного сна» у Навального на лице защитная маска и беруши

1046
2
У малышей есть такая склонность, как делать все наоборот. Говоришь им не лезть в лужу, они все равно пойдут, в придачу искупаются с ног до головы. Такая же ситуация происходит среди сторонников Алексея Навального.
Политолог Армен Гаспарян считает, что немногочисленная армия навальнят все равно будет верить заявлениям блогера о якобы нечеловеческих условиях в колонии, где тот отбывает наказание. И они используют это для выхода на очередную несанкционированную акцию протеста.
Между тем телеканал RT выпустил материал, где использованы кадры с видеонаблюдения из камеры, где находится блогер. В них отчетливо видно, как недооппозиционер спит как младенец, при этом на глазах у него защитная маска. А для того, чтобы не будоражить его сон посторонними звуками, ему еще разрешено использовать беруши.
Между тем телеканал RT выпустил материал, где использованы кадры с видеонаблюдения из камеры, где находится блогер. В них отчетливо видно, как недооппозиционер спит как младенец, при этом на глазах у него защитная маска. А для того, чтобы не будоражить его сон посторонними звуками, ему еще разрешено использовать беруши.
Как видим, к заключенным не применяются какие-либо пыточные маневры с нарушением сна. И это касается всех, а не одного Навального. Велика честь. А что касается его заявлений, что ночью ему светят фонариком в глаза и лишают сна — оказались очередной ложью. Однако никакие разоблачения не заставят убежденных навальнят поменять свое отношение и мнение к нему.
Возможно, вас мучает вопрос: «Откуда такая преданность?» Эксперт уверен, что Навальному поклоняются безмозглые люди.
«Им без разницы, даже если вы их за руку приведете к нарам, на которых лежит Навальный, они своими глазами увидят, что у него не болит нога, они пощупают его повязку вот эту для сна, — они и в этом случае не поверят, что он не в ГУЛАГе. С ними бесполезно», — считает Гаспарян.
Единственный способ привести их в чувство — пересадка мозгов. Политолог также подчеркивает, что это «сектантство в самом чистом виде».
Все это говорит о бесполезности разубеждать отъявленных сторонников Навального, все равно такие безумные выйдут на митинги. Хорошо, что таких всего лишь несколько тысяч на всю Россию.
А заявления, провокации блогера говорят о том, что он пытается лишний раз напомнить о себе, либо добивается перевода в отдельную камеру или другую колонию.
Возможно, вас мучает вопрос: «Откуда такая преданность?» Эксперт уверен, что Навальному поклоняются безмозглые люди.
«Им без разницы, даже если вы их за руку приведете к нарам, на которых лежит Навальный, они своими глазами увидят, что у него не болит нога, они пощупают его повязку вот эту для сна, — они и в этом случае не поверят, что он не в ГУЛАГе. С ними бесполезно», — считает Гаспарян.
Единственный способ привести их в чувство — пересадка мозгов. Политолог также подчеркивает, что это «сектантство в самом чистом виде».
Все это говорит о бесполезности разубеждать отъявленных сторонников Навального, все равно такие безумные выйдут на митинги. Хорошо, что таких всего лишь несколько тысяч на всю Россию.
А заявления, провокации блогера говорят о том, что он пытается лишний раз напомнить о себе, либо добивается перевода в отдельную камеру или другую колонию.
Авторский пост
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...
А вот вам йух!
"Какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам." (С) Евангелие от Матфея 7:2
Отравили?
-Везде только об этом.
Уж посадили, за дело кстати, всё, исчезнет с радаров, так нет как таракан, везде полезет.
Заколебал уже
==============================
Это и без экспертов понятно.
Достаточно посмотреть это видео: