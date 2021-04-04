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Вместо «лишенного сна» у Навального на лице защитная маска и беруши

Вместо «лишенного сна» у Навального на лице защитная маска и беруши (2 фото)

Автор:
04 апреля 2021 11:53
Метки: навальный   несанкционированные акции   оппозиция   русофобия   
1046
2
У малышей есть такая склонность, как делать все наоборот. Говоришь им не лезть в лужу, они все равно пойдут, в придачу искупаются с ног до головы. Такая же ситуация происходит среди сторонников Алексея Навального.

Авторский пост

Метки: навальный   несанкционированные акции   оппозиция   русофобия   
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28  комментариев
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2k
Kungs 2 часа назад
Интересно, если бы придумали такую дудку (как в сказке Андерсона, где мальчик при помощи её утопил крыс) и всех адептов этого сисястого животного сразу и скопом притопили в каком большом водоёме? С этой заразой всё же надо как-то бороться.
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2k
Mellivora 2 минуты назад
Сукаб*ядь, думали Леху приземлят, так хоть отдохнем от него в общественном пространстве.
А вот вам йух!
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3k
VL 18 минут назад
Синоним анального навальниста - долбоёп конченный.
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8k
KAUSTIC 20 минут назад
Сисята яростно минусуют ...а что вы еще можете , юродиевые , кроме этого , бессильные пиндожополизы ???
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3k
VL KAUSTIC 17 минут назад
отсосыши госдеповские они
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8k
KAUSTIC VL 12 минут назад
Ясен перец ....ктож еще ?
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35
Sergey Mikula Полчаса назад
Уважаемые админы, пожалуйста, перемещайте подобное гамно,на антифишки, ну тошнит уже от этих любителей Навального.
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3k
Вадим Игнатьев 39 минут назад
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1k
Bogdan Krasota 47 минут назад
Снимать спящего человека, даже осуждённого и публиковать фото без его разрешения некрасиво.
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596
Атомный Крот Bogdan Krasota Полчаса назад
А врать на весь мир красиво?

"Какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам." (С) Евангелие от Матфея 7:2
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28k
LEPA 50 минут назад
Удивительное нашествие пропутенцев на отдельно взятый пост!
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3k
VL LEPA 15 минут назад
А что, сисянские отсосыши должны здесь пастись?
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28k
LEPA VL 6 минут назад
Привет адепту секты свидетелей иВовы!
Рад,что разбередил дерьмовник,уже начинает пахнуть. Продолжай,не останавливайся!
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1k
Титус LEPA 4 минуты назад
Пророссийски настроенный люд презирает этого пропиндосского защеканца. Всё же лежит на самой поверхности. По другому и быть не может.
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1k
Uhbirj 56 минут назад
Да блин, откуда новости про Навального всё лезут и лезут?!
Отравили?
-Везде только об этом.
Уж посадили, за дело кстати, всё, исчезнет с радаров, так нет как таракан, везде полезет.
Заколебал уже
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2k
Frank Borman 59 минут назад
Леша, держись! Америка и НАТО с тобой! В случае победы цветной ЦРУшной революции, пост гауляйтера колонии Рашша за тобой. Вице-гауляйтером будет Люба Писец.
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43k
zloykoyot Час назад
Хомячкам хоть ссы в глаза. Скажут что сначала сняли как ололоша спит, а потом уже без камеры как набегут, как начнут будить...
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673
Сергей Час назад
Алеша не мужик.
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3k
VL Сергей 13 минут назад
А кто-то обратное утверждал?
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11k
albedo 2 часа назад
Эксперт уверен, что Навальному поклоняются безмозглые люди.
==============================
Это и без экспертов понятно.
Достаточно посмотреть это видео:
Ссылка youtu.be
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3k
Rubiroid_47 albedo Полчаса назад
Его не в тюрьму, его в клинику закрывать надо... это же пиз*дец какой то.
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9k
ГородДомов 2 часа назад
презерватив у него на глазах, а не маска
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7k
? ? ? ГородДомов Полчаса назад
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239
игорь просоловский 2 часа назад
в Америке точно так же проходят проверки зеков, и есть ночные проверки, для тех кто склонен к суициду и побегу, к тем кому грозин опасность, 24 часовое видеонаблюдение в камере происходит, их проверяют и днем и ночью, когда навальнисты вякают, это концлагерь нарушение прав, они даже не знают что такая же практика и еще похуже есть в странах мечты этих навальнят.
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1k
dj ZXC 2 часа назад
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−102
мать вашу, ублюдки 2 часа назад
ванальный и есть ванальный...
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9k
Сережа 2 часа назад
Заипали уже с этим Навальным. То с Ефремовым носились так теперь еще с этим носятся. В этом вопросе больше всего сочувствую сотрудникам ФСИН, которые с ним возятся. Получается, что это не он у них сидит, а они у него. :)
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