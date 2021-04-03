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Квентин Тарантино объединит три своих фильма в один

Квентин Тарантино объединит три своих фильма в один (3 фото)

Автор:
03 апреля 2021 16:34
Метки: кинематограф   кино   тарантиномания   фильмы   
338
3
Тарантиноведы и тарантинофилы знают, что все фильмы режиссера связаны между собой. Хулиган от мира кино каждый раз протягивает невидимые ниточки из ленты в ленту, создавая таким образом единую вселенную. Это могут быть небольшие вещи, фамилии героев или просто упоминания. Сегодня стало известно, что режиссер решил объединить три своих фильма в один. Причем объединить в самом широком смысле этого слова - с перемонтажом и досъемками необходимых сцен.
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Метки: кинематограф   кино   тарантиномания   фильмы   
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6  комментариев
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3k
ezhik 2 часа назад
хм...если это так, то интересно посмотреть будет.
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3k
Свирепый Бамбр 56 минут назад
Ну все, насмотрелся старый "вселенную марвел" и потекла у него кукуха...
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ых 2 часа назад
На сегодня, как режиссер, он сделал 14 фильмов, ну или 13, если считать "Убить Билла" за один.
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19k
Виталий Кот 2 часа назад
и опять и снова,старикан собрался всех удивить

чтош ,бум посмотреть бум посмотреть ...
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3k
ezhik Виталий Кот 2 часа назад
я думаю, что ему доказывать уже ничего не нужно, давно все доказал
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Виталий Кот ezhik Полчаса назад
я сказал-удивить,
а удивлять он умеет ...
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