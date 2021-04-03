Квентин Тарантино объединит три своих фильма в один

Тарантино не планирует обходиться одним монтажом, режиссер хочет провести досъемки всех необходимых сцен. Траволта, Мэдсен и Турман вернутся к своим персонажам, а впоследствии их омолодят при помощи компьютерной графики (по аналогии с "Ирландцем" Мартина Скорсезе). Еще один актер, который точно появится в фильме-эксперименте Тарантино - это Винг Реймс (исполнитель роли Марселласа Уоллеса). По поводу участия Сэмюэля Л. Джексона информации пока нет, но хочется верить, что "талисман" режиссера не останется в стороне. Может, будет хотя бы камео, где он учит стих 17, глава 25 из "Книги Пророка Иезекииля".



О сроках выхода пока информации нет, но скорее всего, Тарантино приступит к этому эпохальному проекту не раньше, чем закончит минисериал "Дымящийся кольт" про Дикий Запад с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Однако, известно, что "Путь на вершину дна" взял под свое крыло стриминговый сервис Netflix, предварительно одобрив режиссеру бюджет в $300 млн.