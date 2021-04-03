Квентин Тарантино объединит три своих фильма в один

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Тарантиноведы и тарантинофилы знают, что все фильмы режиссера связаны между собой. Хулиган от мира кино каждый раз протягивает невидимые ниточки из ленты в ленту, создавая таким образом единую вселенную. Это могут быть небольшие вещи, фамилии героев или просто упоминания. Сегодня стало известно, что режиссер решил объединить три своих фильма в один. Причем объединить в самом широком смысле этого слова - с перемонтажом и досъемками необходимых сцен.
Сюжет
Речь идет о фильмах "Криминальное чтиво", "Бешеные псы" и "Убить Билла". В центре сюжета окажутся братья Винсент и Вик Вега (Винсента в "...чтиве" сыграл Джон Траволта, а Вика в "...псах" - Майкл Мэдсен). Зритель узнает о криминальном прошлом братьев, расскажет о расколе между ними, раскроет истинную причину, по которой Вик оказался в тюрьме (этот момент был затронут в "...псах"), а Винсент поступил на службу к Марселласу Уоллесу. Параллельно будет развиваться линия актрисы Мии Уоллес (Ума Турман), которая снимается в "пилоте" сериала про женщин-киллеров. В один момент у актрисы начинается психическое расстройство - она перестает различать реальный мир и вымышленный, начинает себя ассоциировать с тренированной убийцей. Чтобы сделать ее менее опасной для общества, врач прописывает сильные транквилизаторы, что приводит ее к наркомании.
Рабочее название фильма - Path to the top of the bottom (можно перевести как "Путь на вершину дна").
Рабочее название фильма - Path to the top of the bottom (можно перевести как "Путь на вершину дна").
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Досъемки и выход
Тарантино не планирует обходиться одним монтажом, режиссер хочет провести досъемки всех необходимых сцен. Траволта, Мэдсен и Турман вернутся к своим персонажам, а впоследствии их омолодят при помощи компьютерной графики (по аналогии с "Ирландцем" Мартина Скорсезе). Еще один актер, который точно появится в фильме-эксперименте Тарантино - это Винг Реймс (исполнитель роли Марселласа Уоллеса). По поводу участия Сэмюэля Л. Джексона информации пока нет, но хочется верить, что "талисман" режиссера не останется в стороне. Может, будет хотя бы камео, где он учит стих 17, глава 25 из "Книги Пророка Иезекииля".
О сроках выхода пока информации нет, но скорее всего, Тарантино приступит к этому эпохальному проекту не раньше, чем закончит минисериал "Дымящийся кольт" про Дикий Запад с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Однако, известно, что "Путь на вершину дна" взял под свое крыло стриминговый сервис Netflix, предварительно одобрив режиссеру бюджет в $300 млн.
О сроках выхода пока информации нет, но скорее всего, Тарантино приступит к этому эпохальному проекту не раньше, чем закончит минисериал "Дымящийся кольт" про Дикий Запад с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Однако, известно, что "Путь на вершину дна" взял под свое крыло стриминговый сервис Netflix, предварительно одобрив режиссеру бюджет в $300 млн.
Вместо итога
Что же, главный хулиган Голливуда снова удивляет. Тарантино же говорил, что собирается сделать десять фильмов (на сегодня их вышло девять, если "Убить Билла" считать за один). И как это будет, черт подери, красиво - последний фильм, в котором будет использован материал из первых. Чисто по-тарантиновски!
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Метки: кинематограф кино тарантиномания фильмы
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