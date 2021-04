Квентин Тарантино объединит три своих фильма в один

Речь идет о фильмах "Криминальное чтиво", "Бешеные псы" и "Убить Билла". В центре сюжета окажутся братья Винсент и Вик Вега (Винсента в "...чтиве" сыграл Джон Траволта, а Вика в "...псах" - Майкл Мэдсен). Зритель узнает о криминальном прошлом братьев, расскажет о расколе между ними, раскроет истинную причину, по которой Вик оказался в тюрьме (этот момент был затронут в "...псах"), а Винсент поступил на службу к Марселласу Уоллесу. Параллельно будет развиваться линия актрисы Мии Уоллес (Ума Турман), которая снимается в "пилоте" сериала про женщин-киллеров. В один момент у актрисы начинается психическое расстройство - она перестает различать реальный мир и вымышленный, начинает себя ассоциировать с тренированной убийцей. Чтобы сделать ее менее опасной для общества, врач прописывает сильные транквилизаторы, что приводит ее к наркомании.



Рабочее название фильма - Path to the top of the bottom (можно перевести как "Путь на вершину дна").