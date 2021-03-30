Топ сексуальных лысых мужчин в мире

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С первым местом вы будете не согласны!)
Сколько существуют знаменитости, столько люди и пытаются понять и решить, кто же из них самый-самый. Есть разные категории, в которых фанаты сравнивают своих любимчиков, и самая последняя тема — кто же из лысых мужчин самый сексуальный. Издание The Sun ответило на этот вопрос, опубликовав топ-10 самых горячих мужчин, на голове которых нет или почти нет волос.
Исследование было проведено центром по пластической хирургии Longevita с помощью анализа результатов Google Поиска. Но получившийся список из 10 самых сексуальных лысых мужчин пользователей сети не порадовал. Точнее, в основном они остались недовольны только тем, кто занял первое место.
Исследование было проведено центром по пластической хирургии Longevita с помощью анализа результатов Google Поиска. Но получившийся список из 10 самых сексуальных лысых мужчин пользователей сети не порадовал. Точнее, в основном они остались недовольны только тем, кто занял первое место.
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Пользователи тут же принялись предлагать других мужчин, которые вполне могли бы заменить принца
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