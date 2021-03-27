Куда пропали загадочные "Е" и "Ш" нашего детства?

В детстве очень часто на улице находили эти загадочные металлические пластины. Мы не знали для чего они предназначены, но быстро находили им применение, благо металл мягкий-изгибай как угодно.
Мне больше всего нравилось, нанизывая друг на друга, собирать очень длинные конструкции. Из нескольких встречно нанизанных пластин получалась интересная "летающая тарелка". Запускали на спор у кого дальше улетит или ловко закрутив в броске "подстригали" короны деревьев.
Уже в школьном возрасте узнали, что из этих "букв" состоит сердечник трансформатора. В каждом телевизоре или радиоле таких трансформаторов было несколько и причем разного размера.
Чем мощнее трансформатор, тем больше его размер. Представляете размер трансформатора на крупной подстанции? там пластины сердечника так просто не унесешь:
Пластины сердечника трансформаторов бывали и других видов, но в бытовой технике они применялись реже и поэтому нам не попадались
Обмотка трансформаторов иногда перегорала, причем с характерным облаком белого дыма и с едким запахом эмали и парафина. Чаще всего сгоревшие трансформаторы перематывали, заменяя сгоревший провод, но иногда и выбрасывали к радости детворы.
С развитием электроники, в бытовой аппаратуре начали применять импульсные блоки питания. Трансформаторы стали маленькими и с ферритовыми сердечниками. Там уж пластин "Ш" и "Е" нет.
Даже если кто то выбросит обнаруженный в чулане старый телевизор с тяжелым трансформатором-нынче шустрые дворники быстро приберут "начинку", чтобы сдать в металлолом. Вот поэтому мы больше не видим валяющихся металлических пластин "Ш" или "Е".
Источник:
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острые. летели и втыкались в дерево хорошо
- Пропали трансформаторы, пропало и железо.
Причина - повальный и повсеместный переход производителей электроники всех назначений, на импульсные источники питания. Силовые трансформаторы как были ранее, в них не применяются. Абсолютно другая схемотехника. И трансформаторы уже другие в новых БП. Сердечник - феррит, как правило. И габариты меньше гораздо.
Классические трансформаторы применяются еще. Но уже гораздо реже. Мне они больше нравятся, чем импульсники.
Невозможно в эфире стало работать.
Радиосмог натуральный(((
Дополню немного, железняк есть и в дросселях. Он на фото есть.