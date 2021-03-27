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Куда пропали загадочные "Е" и "Ш" нашего детства?

Куда пропали загадочные "Е" и "Ш" нашего детства? (9 фото)

Автор:
27 марта 2021 11:29
Метки: детство   интересно   истоия   
1904
9

В детстве очень часто на улице находили эти загадочные металлические пластины. Мы не знали для чего они предназначены, но быстро находили им применение, благо металл мягкий-изгибай как угодно.

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Метки: детство   интересно   истоия   
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22  комментария
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3k
Борис Карабанов 9 часов назад
Куда делись? Да никуда не делись. Старых трансформаторов ещё полно гуляет. Изменился образ жизни детей, он стал гораздо более "камерным" и современному пацану по фигу на "Ш", на "Е", на гудрон и на карбид - был бы какой-нибудь гаджет, чтобы уткнуться и кнопочки тыкать.
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5k
АлександрЧестный Полчаса назад
А я в детстве когда их находил много то скреплял их в длинную "цепь".
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2k
Voldometr Noname Час назад
Самое интересное, железо сердечника пользовалось спросом, а вот медная обмотка нет
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
заменено импульсными трансформаторами, развитее микроэлектроники
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10k
koleos72 2 часа назад
Вчера сгорел трансформатор. Сегодня объехали кучу магазинов, обзвонили всяких ятожемогушников. Нету ни где! ТА 126-220-50.
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4k
Олег Данилов koleos72 2 часа назад
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1k
emporio_ss 5 часов назад
это мощные трансформаторы через такие можно магнитолу подключить))
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2k
Мефодий 7 часов назад
Никуда не делись. Здесь все. Работают. Это детство делось куда-то...
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4k
TirAn 9 часов назад
пластины хорошо было использовать как сюрикены.
острые. летели и втыкались в дерево хорошо
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3k
Шура ОсЕчкин 9 часов назад
Ответ на вопрос в заголовке, куда пропало железо от сердечника:
- Пропали трансформаторы, пропало и железо.
Причина - повальный и повсеместный переход производителей электроники всех назначений, на импульсные источники питания. Силовые трансформаторы как были ранее, в них не применяются. Абсолютно другая схемотехника. И трансформаторы уже другие в новых БП. Сердечник - феррит, как правило. И габариты меньше гораздо.
Классические трансформаторы применяются еще. Но уже гораздо реже. Мне они больше нравятся, чем импульсники.
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13k
Lynx Шура ОсЕчкин 9 часов назад
Феррит по причине высокой частоты тока до 100 кГц. Как известно, чем выше частота, тем выше кпд. Но и навесное говно подводит чаще в отличии от линейных бп, которые чинятся на коленке из подручных деталей. Согласен.
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3k
Шура ОсЕчкин Lynx 9 часов назад
И помехи от некачественных импульсных в эфир - о-го-го...
Невозможно в эфире стало работать.
Радиосмог натуральный(((
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31k
Mamin Sibiriak Шура ОсЕчкин 7 часов назад
Не только в эфир. Бытовые и промышленные электрические сети напрочь засорены импульсными ВЧ помехами.
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13k
куджо 10 часов назад
Как куда, мы выросли их перестали выпускать...
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9k
Александр 11 часов назад
очередной школьник решил поведать про трансформаторы.
Дополню немного, железняк есть и в дросселях. Он на фото есть.
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13k
Lynx 11 часов назад
Не верь всему, что пишут.
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3k
ezhik радик геннадиевич 9 часов назад
пару тройку ударов молотком по шву и разлетается) в свое время их много разобрал
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Lynx ezhik 9 часов назад
Так точно. Электротехническая сталь достаточно хрупкая. На излом 2-3 изгиба и хана.
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ezhik радик геннадиевич 9 часов назад
этот от микроволновки. на полный разбор..минут 5 :)
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2k
Мефодий Lynx 7 часов назад
ага, под споттер приготовил?)))
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sssss3 ezhik 2 часа назад
В дешевых микроволновках в трансе меди давно нет, омеднённый алюминий.
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