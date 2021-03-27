Раскапывая Ever Given

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Новые спутниковые снимки застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, который до сих пор блокирует работу канала.
Несмотря на все усилия, пока что разблокировать канал не получается, убытки продолжают расти, как и скопление судов с грузами на миллиарды долларов в Средиземном и Красном морях, ожидающих, пока движение будет восстановлено.
По подсчетам, пробка в Суэцком канале затрагивает до 10-12 процентов всей мировой морской торговли.
По подсчетам, пробка в Суэцком канале затрагивает до 10-12 процентов всей мировой морской торговли.
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А вообще не удивлюсь, если помощь придёт откуда не ждали.
Египетская армия приложила большие усилия для быстрого и эффективного прорыва израильской оборонительной полосы. На своём берегу канала израильтяне построили 18-метровые заграждения, сделанные, в основном, из песка. Изначально для преодоления такого рода препятствий египтяне пользовались взрывчаткой, пока один из молодых офицеров не предложил использовать для этой цели мощные водомёты. Идея понравилась командованию, и в ФРГ было куплено несколько мощных водомётов. Египетские войска использовали эти водомёты при пересечении Суэцкого канала, и использовали их очень успешно: водомёты быстро размыли заграждения, трудности возникли только с самым южным участком.