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Раскапывая Ever Given

Раскапывая Ever Given (13 фото)

Автор:
27 марта 2021 09:36
Метки: корабли   море   пробки   
1046
13
Новые спутниковые снимки застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, который до сих пор блокирует работу канала.
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Метки: корабли   море   пробки   
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23k
Е-Лена 3 часа назад
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Тень 2 часа назад
Хоть бы название судна не перевирал, инфовоин.
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V2.Smirnov Тень 2 часа назад
А что не так? Ever Given - судно компании Evergreen.
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uutb 3 часа назад
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499k
Alexey Berestenko 3 часа назад
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13k
Lynx 3 часа назад
Надо помочь, чо. Вольфыч, твой выход с наклоном оси.
А вообще не удивлюсь, если помощь придёт откуда не ждали.
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5k
радик геннадиевич 3 часа назад
да уж.один балбес натворил делов.как ,почему капитан посадил на мель.один рулил?где остальные были,помошники?пока наверное не разгрузят его-ничего не получиться
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499k
Alexey Berestenko 3 часа назад
А ведь такое простое решение забыли, которые египтяне успешно использовали в войне 1973г:
Египетская армия приложила большие усилия для быстрого и эффективного прорыва израильской оборонительной полосы. На своём берегу канала израильтяне построили 18-метровые заграждения, сделанные, в основном, из песка. Изначально для преодоления такого рода препятствий египтяне пользовались взрывчаткой, пока один из молодых офицеров не предложил использовать для этой цели мощные водомёты. Идея понравилась командованию, и в ФРГ было куплено несколько мощных водомётов. Египетские войска использовали эти водомёты при пересечении Суэцкого канала, и использовали их очень успешно: водомёты быстро размыли заграждения, трудности возникли только с самым южным участком.
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10k
Bill Alexey Berestenko Час назад
По-моему, это просто красивая арабская легенда. Известно что египтяне прорвали арабскую оборону и переправились через Суэц за один день. Т.е. времени на эксперименты со взрывчаткой, покупку и доставку водометов просто не было.
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ZmeyUA 4 часа назад
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4k
yahaomsk ZmeyUA 3 часа назад
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