Нил Бломкамп начал работу над продолжением фильма «District 9»

Спустя 11 лет после премьеры, Бломкап сообщил в своем твиттере, что приступил к написанию сценария фильма «Район №10», который станет логическим продолжением сюжетной линии первого фильма.

Кэмероном, Ридли Скоттом, Майклом Бэем и другими яркими представителями научно-фантастического жанра в киноиндустрии. В отличие от своих коллег, Бломкамп за свою карьеру снял всего три фильма «Район №9», «Элизиум — рай не на Земле» с Мэттом Деймоном в главной роли и «Робот по имени Чаппи», однако это не помешало ему войти в историю.



После пятилетнего перерыва он решил вернуться к проекту, который сделал его известным в Голливуде. К сотрудничеству Бломкамп вновь пригласил сценаристку Терри Татчелл и Шарлто Копли, для актера это уже третья совместная работа с режиссером.