Нил Бломкамп начал работу над продолжением фильма «District 9»

752
2
В 2009 году вышел один из самых обсуждаемых научно-фантастических фильмов режисера Нила Бломкапа «Район №9» (District 9). И дело не в огромных кассовых сборах, не в многочисленных номинациях, победах на премиях и признании коллег, а в оригинальном сюжете и поднятия таких сложных остросоциальных социальных тем, как ксенофобия и социальная сегрегация.
Спустя 11 лет после премьеры, Бломкап сообщил в своем твиттере, что приступил к написанию сценария фильма «Район №10», который станет логическим продолжением сюжетной линии первого фильма.
Кэмероном, Ридли Скоттом, Майклом Бэем и другими яркими представителями научно-фантастического жанра в киноиндустрии. В отличие от своих коллег, Бломкамп за свою карьеру снял всего три фильма «Район №9», «Элизиум — рай не на Земле» с Мэттом Деймоном в главной роли и «Робот по имени Чаппи», однако это не помешало ему войти в историю.
После пятилетнего перерыва он решил вернуться к проекту, который сделал его известным в Голливуде. К сотрудничеству Бломкамп вновь пригласил сценаристку Терри Татчелл и Шарлто Копли, для актера это уже третья совместная работа с режиссером.
Кэмероном, Ридли Скоттом, Майклом Бэем и другими яркими представителями научно-фантастического жанра в киноиндустрии. В отличие от своих коллег, Бломкамп за свою карьеру снял всего три фильма «Район №9», «Элизиум — рай не на Земле» с Мэттом Деймоном в главной роли и «Робот по имени Чаппи», однако это не помешало ему войти в историю.
После пятилетнего перерыва он решил вернуться к проекту, который сделал его известным в Голливуде. К сотрудничеству Бломкамп вновь пригласил сценаристку Терри Татчелл и Шарлто Копли, для актера это уже третья совместная работа с режиссером.
Бломкамп никогда не скрывал, что хотел бы снять продолжение фильма «Район №9» (District 9) и был готов выпустить продолжение через три года.
Однако ему поступили предложения проявить себя в таких проектах как «Чужой 5» и «Хало» (оба фильма не были выпущены), потом началась работа над двумя собственными фильмами, подготовка к научно-фантастическому триллеру «Инферно» (Archon) с Тейлором Китчем в главной роли. Пандемия позволила ему сосредоточиться на реализации давней мечты – снять продолжение про загнанных в гетто беженцев-инопланетян.
Сюжетная линия и подробности производства фильма пока не известны.
Однако ему поступили предложения проявить себя в таких проектах как «Чужой 5» и «Хало» (оба фильма не были выпущены), потом началась работа над двумя собственными фильмами, подготовка к научно-фантастическому триллеру «Инферно» (Archon) с Тейлором Китчем в главной роли. Пандемия позволила ему сосредоточиться на реализации давней мечты – снять продолжение про загнанных в гетто беженцев-инопланетян.
Сюжетная линия и подробности производства фильма пока не известны.
Источник:
Ссылки по теме:
- 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате
- HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"
- 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино
- Первый трейлер фильма "Люди в черном: Интернэшнл"
- Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3"
Метки: movienews.film актеры кино премьеры фильмы
45
Понравилось45
Новости партнёров
Загрузка...
Похоже, Нил оказался режиссёром одного фильма. Жаль. Очень жаль.
Наивный, ранимый, периодически истерящий роботёнок против ходульного злодея в окружении разрисованных фриков.
Что это? Боевик? Детский фильм? Социальная драма?
Реклама группы "Die Antwoord"?
По закону больших чисел и у этого творения есть какое-то количество поклонников. Но по сравнению с "Районом № 9" (а ведь мы все фильмы Бломкампа сравниваем с этим шедевром, разве нет?) - жалкое зрелище.
Думал, что продолжения уже не будет. А когда увидел робота чаппи, сразу понял, что его делали те же люди.