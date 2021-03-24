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Нил Бломкамп начал работу над продолжением фильма «District 9»

Нил Бломкамп начал работу над продолжением фильма «District 9» (2 фото)

Автор:
24 марта 2021 21:44
Сообщество : Кино
Метки: movienews.film   актеры   кино   премьеры   фильмы   
752
2
В 2009 году вышел один из самых обсуждаемых научно-фантастических фильмов режисера Нила Бломкапа «Район №9» (District 9). И дело не в огромных кассовых сборах, не в многочисленных номинациях, победах на премиях и признании коллег, а в оригинальном сюжете и поднятия таких сложных остросоциальных социальных тем, как ксенофобия и социальная сегрегация.

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Метки: movienews.film   актеры   кино   премьеры   фильмы   
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12  комментариев
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2k
A 7 часов назад
Наконец-то!!!)))
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2k
Владлен Николаев 4 часа назад
То есть, промахнувшись с "Элизиумом" и облажавшись с "Чаппи", Бломкамп решил вернуться к своему единственному (теперь это очевидно) стоящему произведению? И теперь пойдёт клепать "Район № 10", "Район № 11"...
Похоже, Нил оказался режиссёром одного фильма. Жаль. Очень жаль.
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7k
Прохожий3 Владлен Николаев 3 часа назад
Зря вы так. Лично мне Чаппи понравился. И продолжение 9 района буду ждать с нетерпением.
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2k
Владлен Николаев Прохожий3 2 часа назад
"Робот по имени Чаппи" - не совсем отстой, просто слабенький проходной середнячок. Банальный сюжет, глуповатые герои, вторичные проблемы, слезливый финал.
Наивный, ранимый, периодически истерящий роботёнок против ходульного злодея в окружении разрисованных фриков.
Что это? Боевик? Детский фильм? Социальная драма?
Реклама группы "Die Antwoord"?
По закону больших чисел и у этого творения есть какое-то количество поклонников. Но по сравнению с "Районом № 9" (а ведь мы все фильмы Бломкампа сравниваем с этим шедевром, разве нет?) - жалкое зрелище.

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2k
Владлен Николаев Прохожий3 2 часа назад
Я очень обрадуюсь, если по итогу ошибусь насчёт "Района № 10". Но что-то мне подсказывает - сиквел/приквел/мидквел никогда не достигает уровня оригинального фильма.
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3k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Ну вот, а обещали через 3 года вернуться!
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665
jug 6 часов назад
Надеюсь, что история ван де Мерве получит продолжение.
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8k
Васильевна 6 часов назад
Ураа!
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22k
Саня 7 часов назад
Ждёмс)
Ссылка coub.com
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22k
Саня 7 часов назад
Ссылка coub.com
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5k
Сергей 7 часов назад
Он радует. Абсолютно аутентичное кино снимает. Ярко выраженный авторский взгляд и при этом не инди продукт за копейки, а вполне себе блркбастеры.
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486
Лучший Друг 7 часов назад
Классный фильм


Думал, что продолжения уже не будет. А когда увидел робота чаппи, сразу понял, что его делали те же люди.
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