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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
23 марта 2021 09:06
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисуноки   юмора   
1314
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисуноки   юмора   
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5  комментариев
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10k
Taximaxi 53 минуты назад
Пришла беда откуда мы не ждали,
Как будто кто-то в комнате насЕр,
На фишки вновь из нужника крадётся,
Говном воняя -мерзкий бесэдер.
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4k
a6m5 Полчаса назад
Настолько плоские шутки, что даже блевануть хочется.
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2k
Том Сойер Полчаса назад
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2k
Том Сойер Полчаса назад
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−50
Golf Полчаса назад
Это должно быть смешно? Бэсэдер и раньше не блистал, а тут совсем уж .
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