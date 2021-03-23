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"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Переизбранный народ
В Израиле начались четвёртые выборы, в ходе которых избиратели должны будут ответить на вопрос, хотят Читать далее.
Рис. Сергея Сыченко
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Воздушно-капельная тревога
Россия разработала зенитные ракеты, способные сбивать самолеты с инфицированными Читать далее.
Рис. Керима Сака
Сами с голосами
Байден заявил, что глубоко возмущен попыткой Путина исказить результаты американских выборов, будто демократы Читать далее.
Рис. Александра Зудина
Игра приколов
После того, как Илон Маск был удостоен звания Технокороля, Дмитрий Рогозин Читать далее.
Рис. Владимира Солдатова
Per aspera ad AstraZeneka
В Молдавии принято решение вкалывать населению Covid-19, чтобы избавиться от Читать далее.
Рис. Валериу Курту
Поручик Голицын, раздайте вакцины
После того, как Европейское Агентство лекарственных средств сравнило "Спутник V" с “русской рулеткой”, создатели вакцины Читать далее.
Рис. Игоря Лукьянченко
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