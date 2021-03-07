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Юрий Соловьев заменил Василия Шукшина в фильме «Они сражались за Родину», а его имя даже не указали

Юрий Соловьев заменил Василия Шукшина в фильме «Они сражались за Родину», а его имя даже не указали (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2021 21:15
Метки: ВОВ 1941-1945   Василий Шукшин   актёры   кино   
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Фильм «Они сражались за Родину» был признан лучшим согласно опросу журнала «Советский экран» в 1976 году. Но был в этой картине актер, об участии которого в съемках знают далеко не все. Это Юрий Соловьев, который и станет главным героем нашего сегодняшнего материала.

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Метки: ВОВ 1941-1945   Василий Шукшин   актёры   кино   
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1  комментарий
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Белый 4 часа назад
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