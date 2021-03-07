Интересно, что Соловьева утвердили на роль исключительно по фотографиям. Более того, у самого Юрия даже не спрашивали. Ему просто позвонили и сказали, что нужно сниматься. Вначале актер даже подумал, что это розыгрыш. Но потом его набрал лично Бондарчук и объяснил всю ситуацию. Тогда наш герой понял, какая важная миссия ему предстоит.



Особенности съемочного процесса

Некоторые эпизоды пришлось вовсе убрать из фильма. В остальных же Бондарчук выкручивался как мог. К примеру, в сцене, когда Лопахин ночью пристает к хозяйке и получает от нее удар. Всё время Соловьев прикрывает лицо рукой, будто держится за синяк.