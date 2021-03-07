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Фильм «Они сражались за Родину» был признан лучшим согласно опросу журнала «Советский экран» в 1976 году. Но был в этой картине актер, об участии которого в съемках знают далеко не все. Это Юрий Соловьев, который и станет главным героем нашего сегодняшнего материала.
Кратко о герое Будущий актер появился на свет в 1933 году в семье служащих. Он окончил ВГИК и курсы режиссеров телевидения при студии «Ленфильм». За свою карьеру Соловьёв снялся в более чем 80 фильмах. Также он работал в качестве актера озвучки.
Мужчине в том числе пришлось сыграть главную роль в фильме «Они сражались за Родину». Но при этом его имени даже нет в титрах. О том, почему так произошло, мы и расскажем далее.
Юрий Соловьев в фильме «Они сражались за Родину» Наш герой очень уважал творчество Василия Шукшина. Он всегда мечтал сняться в одном из его фильмов. Но Соловьеву выпала другая, очень важная, но грустная миссия. Мужчина заменил Шукшина в вышеупомянуто
Дело в том, что Василий Макарович внезапно скончался, когда 90 % фильма уже были сняты. Так что начинать всё заново никто не собирался. Уже на следующий день после ухода Шукшина режиссер Сергей Бондарчук дал указание искать замену.
Юрий Соловьев подходил по всем параметрам. У него был примерно тот же рост и телосложение. Даже овал лица был похож, что помогало снимать персонажа сзади под углом.
Интересно, что Соловьева утвердили на роль исключительно по фотографиям. Более того, у самого Юрия даже не спрашивали. Ему просто позвонили и сказали, что нужно сниматься. Вначале актер даже подумал, что это розыгрыш. Но потом его набрал лично Бондарчук и объяснил всю ситуацию. Тогда наш герой понял, какая важная миссия ему предстоит.
Особенности съемочного процесса
Некоторые эпизоды пришлось вовсе убрать из фильма. В остальных же Бондарчук выкручивался как мог. К примеру, в сцене, когда Лопахин ночью пристает к хозяйке и получает от нее удар. Всё время Соловьев прикрывает лицо рукой, будто держится за синяк.
Особенности съемочного процесса
Некоторые эпизоды пришлось вовсе убрать из фильма. В остальных же Бондарчук выкручивался как мог. К примеру, в сцене, когда Лопахин ночью пристает к хозяйке и получает от нее удар. Всё время Соловьев прикрывает лицо рукой, будто держится за синяк.
Большинство диалогов построили так, будто Лопахин разговаривает с другими людьми, стоя спиной. Ну а озвучкой персонажа занялся гениальный Игорь Ефимов. Он смог весьма достоверно скопировать голос и интонации Шукшина.
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Метки: ВОВ 1941-1945 Василий Шукшин актёры кино
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