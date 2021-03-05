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Ремонт квартиры или дзэн и электрика

Ремонт квартиры или дзэн и электрика (2 фото)

Автор:
05 марта 2021 12:07
Сообщество : Строитель
Метки: Электрика. Самоделкин.   ремонт   строительство   
974
2
Дзэн и другие подобные порталы иногда пугают. Нет, дело не в байках о том, как КВ-2 сотнями уничтожали Фердинанды под Прохоровкой, сочинениях на тему «Как мой дед с рогатиной в 41 году на тигра ходил» или размышлениях о том, «как намекнуть моему парню-второкурснику на то, что мне нужен «Бентли»». Верить в лапшеное чудище или пришествие Ктулху – личное дело каждого, по меньшей мере до тех пор, пока Ктулху не вылезет из головы своего последователя.

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Метки: Электрика. Самоделкин.   ремонт   строительство   
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8k
Павел 5 часов назад
Комрад электрик. Видно что накипело у тебя. И мысли есть. Но читать тебя невозможно.
Дзен,ВВГнг, вишня в голове у Ктулху или у его соседа.
Что хочешьто? Ты по русски нам скажи. Может скинемся или таджика какого знакомого посоветуем.
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Таких "умников "полно, и не только в электрике. Как деревенская с деревенской родословной от каменного века. Просто угораю от советов понаехавших горожан и поучающих деревенских дураков, что надо просто рассыпать семена всего, всего по невспаханному и не скопанному огороду и не поливая и не пропалывая собирать "чумачечие" урожаи, но от их хоть вред только при поджоге сорняков по весне.
У нас в некоторых деревнях волевым решением местных властей профессиональные электрики во всех домах переделали электропроводку. Т.к. выполнена у некоторых она была лет 50 назад и не рассчитана на нагрузку больше пары - тройки лампочек. А так в сводках только и читаешь. Причина возгорания что то с электричеством. Экономят на профессионалах, а потом слезы и идти часто некуда.
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−158
--- 3 часа назад
Скрепно!
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21k
Юрьевич 4 часа назад
«noname» кабели не советую покупать. Во-первых не понятно что там за медь, а во-вторых вас скорее всего наипут с сечением провода.

Мне несколько лет назад срочно потребовалось 3 метра кабеля 2х2 для запитки электрокотла максимальной мощностью 4кW (2 тена по 2кW). Ехать в крупный магазин из-за 3-х метров как-то не хотелось, купил около дома в хозяйственном. Меня сразу напрягло, что на проводе не было никакой маркировки, на бухте висела только бумажка 2х2... Продавец мамой поклялся, что это сечение 2мм^2 и отрезал мне кусок. Приехав на дачу я приступил к прокладке... и зачистив провод поразился слегка окисленному виду медных проводников. Использовать этот кабель мне резко расхотелось. Взял штангель и померил диаметр, диаметр оказался 1.41 мм вместо 1.6 мм! S=3.14*R^2 То есть реальное сечение провода было 1.56мм^2 вместо 2! Хорошо что провод был одинарный и диаметр легко было померить. Такой кабель я прокладывать конечно же не стал, заявился в понедельник с чеком и этим проводом в магазин и потребовал вернуть деньги. Продавец конечно опять мамой клялся что это 2мм^2, но я предусмотрительно захватил с собой штангель... после угроз роспотребнадзором и заявой в полицию, продавец вернул деньги. Денег конечно немного... но принцип! Эта скотина могла меня сжечь вместе с домом этим проводом!
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5k
Владимир Автор поста Юрьевич 3 часа назад
"То есть реальное сечение провода было 1.56мм^2 вместо 2"
До 30% снижения сечения допустимо для бытовых видов кабеля (по ТУ). Это и в СССР так было. Так что вам попался безграмотный продавец.
А для розеточных и силовых сетей меньше 2,5 мм2 вообще нельзя (изменения в СП с 2020 года) - это на будущее.
И медь это полбеды. Беда - это изоляция, которая горит как бенгальский огонь.
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54k
Алекс Юстасов Юрьевич 3 часа назад
У нас в городе только в одном месте продают ГОСТовский ВВГ. А в других магазинах непонятно что. А потому, что большинству народа глубо пох. Они не считают унижаться раздумьями, справочной и правовой информацией. Спрос рождает предложение. Увы.
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17k
Андрей Иванов 4 часа назад
1. В результате оказывается, что 3x1,5 легко держат 16А… Автор «провел эксперимент, сделал выводы и не собирается спорить с электриками».

Кабель (медный) 2х1,5, 3х1,5 выдерживает до 18А в хороших условиях. Например, погруженный в воду. В самых плохих (производственно-бытовых, а не при катаклизмах) - 14А. Всё есть в специальных таблицах. При прохождении тока, провод\кабель нагревается (всегда), если тепло быстро отводится, то ничего не будет. Далее всё только в возможностях теплосъёма

2. и обнаруживает что, в отличии от норм недуховных американцев, у нас можно прокладывать сеть кабелем сечением 1 мм2,

Теоретически можно (медь). Если найти такой кабель (а не шнур), то он будет спокойно держать 6А, по максимуму - 10. Что соответствует нормативам старой советской проводки, то есть можно заменить, если такая блажь в голову залезет (и вы всё таки найдёте кабель). При установке автоматов 6А (10 - закрыв глаза). Но не по ПУЭ.

3. что «православный» ВВГнг-ls3x2,5 стоит от 70 до 100 руб за метр, в то время как «noname» 2x2,5 в ближайшем хозяйственном стоит уже 30 руб.

Если не вести по улице и не укладывать в других "опасных местах", особенно в домах советской и ранее постройки, то и флаг ему в руки, хотя они наверняка кривые. Я даже не буду говорить, как можно сделать там "заземление", чтоб не воодушевлять таких самоделкиных.
Но хотелось бы увидеть тот магазинчик, где 2x2,5 стоит 30 руб. Святые люди

4. По поводу фото - сдаётся мне, что это знаменитая 137 серия + "собачка у нас туда любит писать"
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17k
Андрей Иванов Владимир 4 часа назад
1. Большая часть квартирных электриков (судя по комментам на дзене) считает нормой подключение 1,5 мм2 на 16А.

Это старая советская норма. В принципе себя тогда оправдывала, поскольку практически отсутствовали мощные бытовые приборы. Утюг, чайник, радиатор - по 500 Ватт, не по 2000. То есть до предела не дотягивала нагрузка. А при прокладке по стене без кабель-канала 1,5 спокойно держит 16-17А. Да и автоматы советские были на 15А. Отсюда разночтения.
Опять же, если поставить автоматы 10А, то все проблемы снимаются. Другое дело, что самоделкины поставят 25А, зато не выбивает

2. ПУНП 2х2,5
https://el-one.ru/pugnp-2kh25/?gclid=EAIaIQobChMIl6uev_mY7wIViaiyCh0fCwBGEAYYBCABEgL77vD_BwEhttps://el-one.ru/pugnp-2kh25/?gclid=EAIaIQobChMIl6uev_mY7wIViaiyCh0fCwBGEAYYBCABEgL77vD_BwE

Так это ж ШВВП. Это же шнур, а не кабель, им вообще прокладывать нельзя.
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5k
Владимир Автор поста Андрей Иванов 3 часа назад
"Так это ж ШВВП."
Нельзя, но если очень хочется... Приходилось видеть товарищей, который с пеной у рта доказывали, что лучше всего для прокладки квартирной проводки - ПВС. Думаю, об опрессовке спрашивать было бесполезно.
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17k
Андрей Иванов Владимир 3 часа назад
Я один раз в коммуналке в щитке обнаружил висящие на проводах пробки (реально патроны от пробок не закреплены на щите, а висят на проводах). Пробки - 20А, провод - телефонная лапша. После этого меня вообще ничем не удивить
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1k
Дмитрий Андрей Иванов 54 минуты назад
Открываем то самое ПУЭ.
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
С удивлением обнаруживаем, что одного квадрата достаточно для 14-17 ампер, в зависимости от тонкостей применения. Никаких десяти ампер там даже близко нет!
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5k
Владимир Автор поста Дмитрий 41 минуту назад
Открываем ГОСТ50571.5.52. "Выбор и монтаж электрооборудования" и смотри таблицу 52.2. Сечение 1,5 - минимум для стационарной сети.
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6
ivan_dio 4 часа назад
Ввести нормативный документ, регламентирующий обследование специалистами ростехнадзора или МРСК состояния сетей и потребителей у абонентов, не зависимо от формы собственности. Не соответствует требованиям ПУЭ, МПОТ, ГОСТ и т. д. - предписание на устранение с чётким сроком. Не устранил- штраф и новое предписание.
Как с газовым оборудованием.
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5k
Владимир Автор поста ivan_dio 3 часа назад
Вы что, хотите как у проклятых капиталистов? ;)
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21k
Сибиряк 4 часа назад
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1k
Albigoec 4 часа назад
Никогда не забуду, как электрик, советский, т.е. электрикой занимался, когда я пешком под стол ходил, подключал электроплиту на 7кВт: вёл до розетки кабель 4 квадрата, ему не хватило, он присоединил кабель 2,5 и присобачил к розетке 16А. А в щитке автомат на 32А.
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5k
Владимир Автор поста Albigoec 4 часа назад
Они и сейчас так делают. Им сколько правила не показывай (не меньше 6 кв. мм по СП), им пох.
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1k
Albigoec Владимир 4 часа назад
Это да. Забыл сказать, плитку уже уложили,
кухонный гарнитур установили и только потом это обнаружилось. Эх.
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39k
Андрей Бертон 4 часа назад
Кстати, привет всем "хозяевам", которые делают капитальный ремонт и не меняют эл. проводку : " зачем, она ведь работает".
Просто любая проводка имеет свой срок годности. А про современные нагрузки на эл. проводку, я вообще молчу.
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39k
Андрей Бертон 4 часа назад
Самый большой бред который я видел, это "времянка" между коммутационными коробками, провод АППВ, алюминий лапша, проложенная по обоями. Его закрепили не клипсами или кабель каналом, а алебастром по обоям, который растения до плинтуса.
Причем, хозяева сказали что это сделал электрик, но проводку он так и не смог починить.
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Андрей Бертон 4 часа назад
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Андрей Бертон 4 часа назад
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39k
Андрей Бертон 4 часа назад
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8k
Uron 4 часа назад
вот прям чую тема злободневная, а про, что текст понять не могу
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45k
noName 5 часов назад
Медь с алюмишкой свели,то что это через колодки делать надо знали,а на "как именно" соображалки не хватило...
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48k
alertol noName 4 часа назад
Судя по виду, там либо ток мизерный типа одна лед-лампочка ватт на 5, либо эта конструкция стоит не долго. (Видел такое, и через некоторое время выглядит это уже далеко не так)
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45k
noName alertol 4 часа назад
10!!! Led светильников,и все это благополучно оканчивается 2-я розетками!)))
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48k
alertol noName 4 часа назад
Значит стоит (на момент фото) не особо долго.
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18k
Will2006 noName 2 часа назад
У меня старая проводка алюминевая 2,5мм, я в свое время поднимал розетки на скрутках медным 1,5 (задешево достались обрезки). До следующего ремонта (примерно 15 лет) продержалось норм (правда мощных потребителей не было: свет, музыка ватт на 150 + ТВ), затем заменил всю проводку на медь. При замене выяснилось, что все скрутки (15 лет) были вполне себе еще живые.
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