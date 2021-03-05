Ремонт квартиры или дзэн и электрика

974
2
Дзэн и другие подобные порталы иногда пугают. Нет, дело не в байках о том, как КВ-2 сотнями уничтожали Фердинанды под Прохоровкой, сочинениях на тему «Как мой дед с рогатиной в 41 году на тигра ходил» или размышлениях о том, «как намекнуть моему парню-второкурснику на то, что мне нужен «Бентли»». Верить в лапшеное чудище или пришествие Ктулху – личное дело каждого, по меньшей мере до тех пор, пока Ктулху не вылезет из головы своего последователя.
Однако ситуация выглядит совсем иначе, если представить, что к вашему соседу сверху приедет не скорая с набором для экстренной лоботомии, а пожарные. А читая посты электропроводке на дзэне начинает казаться, что это – весьма вероятный исход. Вот, например, известный измеритель емкости батареек и светового потока лампочек одного шведского производителя мебели решил померять токи нагрева кабеля. В домашних условиях, само собой. Особенно впечатляет имитация нагрузки – батарея обогревателей. В результате оказывается, что 3x1,5 легко держат 16А… Автор «провел эксперимент, сделал выводы и не собирается спорить с электриками». То, что этот эксперимент не удовлетворяет никаким правилам метрологии, автор скромно умалчивает. Там же в комментариях человек, явно связанный с производством кабелей авторитетно сообщает, что в результате воздействия (на кого?) аферистов от промышленности все ГОСТы отменены, и преследовать за несоблюдение ГОСТа теперь может только министерство обороны, потому что они этот ГОСТ не отменили.
С трудом избавившись от красочной картины преследования пузатого афериста-промышленника министром обороны на вороном коне, читатель ищет дальше и обнаруживает что, в отличии от норм недуховных американцев, у нас можно прокладывать сеть кабелем сечением 1 мм2, а щиток (в оригинале - щитовую, но мы же ведем речь о квартире) можно вообще размещать где угодно, даже в душевой. Итак, вооружившись столь подробными практическими данными (не то что какое-то там загадочное ПУЭ) наш гипотетический читатель и ваш сосед находит в интернете стоимость кабеля и убеждается что «православный» ВВГнг-ls3x2,5 стоит от 70 до 100 руб за метр, в то время как «noname» 2x2,5 в ближайшем хозяйственном стоит уже 30 руб. Все равно, если за ГОСТы преследует только министерства обороны, то домой к вашему соседу он не придет. А если нет разницы?.. И ведь сколько еще можно сэкономить, если купить 2x1, мы же не в америке в конце концов! Да тут у соседа еще остался удлинитель со времен СССР (ну, тогда точно делали все по ГОСТу!), 30 лет на балконе валялся и ничего ему не сделалось.
Дело за малым – найти того, кто все это сделает. Местные специализированные электрики стоят дорого, а некоторые из них еще и отказываются делать чужим материалом, ссылаясь на какие-то ведомые только им правила. Поэтому оптимальным вариантом будет замечательный киргизский парень, сантехник-электрик-штукатур-и-еще-7-в-одном. Впрочем, возможно и сам ваш гипотетический сосед воскликнет «чтож я, не мужик?!» и подключит варочную панель назло газоснабжающей организации со своими друзьями под пару ящиков пивка подцепившись к розетке для электробритвы в коридоре. Конечно же он поставит дифавтомат, хотя стоп! Зачем переплачивать вдесятеро за брендовый дифф, когда можно поставить простенький китайский автомат? Автору этих строк доводилось слышать о наличии в продаже «французских» автоматических выключателей за 1 рубль! Вот это наша цена…
С трудом избавившись от красочной картины преследования пузатого афериста-промышленника министром обороны на вороном коне, читатель ищет дальше и обнаруживает что, в отличии от норм недуховных американцев, у нас можно прокладывать сеть кабелем сечением 1 мм2, а щиток (в оригинале - щитовую, но мы же ведем речь о квартире) можно вообще размещать где угодно, даже в душевой. Итак, вооружившись столь подробными практическими данными (не то что какое-то там загадочное ПУЭ) наш гипотетический читатель и ваш сосед находит в интернете стоимость кабеля и убеждается что «православный» ВВГнг-ls3x2,5 стоит от 70 до 100 руб за метр, в то время как «noname» 2x2,5 в ближайшем хозяйственном стоит уже 30 руб. Все равно, если за ГОСТы преследует только министерства обороны, то домой к вашему соседу он не придет. А если нет разницы?.. И ведь сколько еще можно сэкономить, если купить 2x1, мы же не в америке в конце концов! Да тут у соседа еще остался удлинитель со времен СССР (ну, тогда точно делали все по ГОСТу!), 30 лет на балконе валялся и ничего ему не сделалось.
Дело за малым – найти того, кто все это сделает. Местные специализированные электрики стоят дорого, а некоторые из них еще и отказываются делать чужим материалом, ссылаясь на какие-то ведомые только им правила. Поэтому оптимальным вариантом будет замечательный киргизский парень, сантехник-электрик-штукатур-и-еще-7-в-одном. Впрочем, возможно и сам ваш гипотетический сосед воскликнет «чтож я, не мужик?!» и подключит варочную панель назло газоснабжающей организации со своими друзьями под пару ящиков пивка подцепившись к розетке для электробритвы в коридоре. Конечно же он поставит дифавтомат, хотя стоп! Зачем переплачивать вдесятеро за брендовый дифф, когда можно поставить простенький китайский автомат? Автору этих строк доводилось слышать о наличии в продаже «французских» автоматических выключателей за 1 рубль! Вот это наша цена…
Источник:
Ссылки по теме:
- Молодой инженер соорудил уютный дом на колесах, потратив 15 тысяч долларов
- 20 интересных строительных, околостроительных и ремонтных шпаргалок
- 15 крутых идей, как можно быстро и недорого преобразить ванную комнату
- 20 примеров дизайна, который понравится лишь избранным
- 20 внезапных решений бытовых проблем, которые можно брать на вооружение
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Дзен,ВВГнг, вишня в голове у Ктулху или у его соседа.
Что хочешьто? Ты по русски нам скажи. Может скинемся или таджика какого знакомого посоветуем.
У нас в некоторых деревнях волевым решением местных властей профессиональные электрики во всех домах переделали электропроводку. Т.к. выполнена у некоторых она была лет 50 назад и не рассчитана на нагрузку больше пары - тройки лампочек. А так в сводках только и читаешь. Причина возгорания что то с электричеством. Экономят на профессионалах, а потом слезы и идти часто некуда.
Мне несколько лет назад срочно потребовалось 3 метра кабеля 2х2 для запитки электрокотла максимальной мощностью 4кW (2 тена по 2кW). Ехать в крупный магазин из-за 3-х метров как-то не хотелось, купил около дома в хозяйственном. Меня сразу напрягло, что на проводе не было никакой маркировки, на бухте висела только бумажка 2х2... Продавец мамой поклялся, что это сечение 2мм^2 и отрезал мне кусок. Приехав на дачу я приступил к прокладке... и зачистив провод поразился слегка окисленному виду медных проводников. Использовать этот кабель мне резко расхотелось. Взял штангель и померил диаметр, диаметр оказался 1.41 мм вместо 1.6 мм! S=3.14*R^2 То есть реальное сечение провода было 1.56мм^2 вместо 2! Хорошо что провод был одинарный и диаметр легко было померить. Такой кабель я прокладывать конечно же не стал, заявился в понедельник с чеком и этим проводом в магазин и потребовал вернуть деньги. Продавец конечно опять мамой клялся что это 2мм^2, но я предусмотрительно захватил с собой штангель... после угроз роспотребнадзором и заявой в полицию, продавец вернул деньги. Денег конечно немного... но принцип! Эта скотина могла меня сжечь вместе с домом этим проводом!
До 30% снижения сечения допустимо для бытовых видов кабеля (по ТУ). Это и в СССР так было. Так что вам попался безграмотный продавец.
А для розеточных и силовых сетей меньше 2,5 мм2 вообще нельзя (изменения в СП с 2020 года) - это на будущее.
И медь это полбеды. Беда - это изоляция, которая горит как бенгальский огонь.
Кабель (медный) 2х1,5, 3х1,5 выдерживает до 18А в хороших условиях. Например, погруженный в воду. В самых плохих (производственно-бытовых, а не при катаклизмах) - 14А. Всё есть в специальных таблицах. При прохождении тока, провод\кабель нагревается (всегда), если тепло быстро отводится, то ничего не будет. Далее всё только в возможностях теплосъёма
2. и обнаруживает что, в отличии от норм недуховных американцев, у нас можно прокладывать сеть кабелем сечением 1 мм2,
Теоретически можно (медь). Если найти такой кабель (а не шнур), то он будет спокойно держать 6А, по максимуму - 10. Что соответствует нормативам старой советской проводки, то есть можно заменить, если такая блажь в голову залезет (и вы всё таки найдёте кабель). При установке автоматов 6А (10 - закрыв глаза). Но не по ПУЭ.
3. что «православный» ВВГнг-ls3x2,5 стоит от 70 до 100 руб за метр, в то время как «noname» 2x2,5 в ближайшем хозяйственном стоит уже 30 руб.
Если не вести по улице и не укладывать в других "опасных местах", особенно в домах советской и ранее постройки, то и флаг ему в руки, хотя они наверняка кривые. Я даже не буду говорить, как можно сделать там "заземление", чтоб не воодушевлять таких самоделкиных.
Но хотелось бы увидеть тот магазинчик, где 2x2,5 стоит 30 руб. Святые люди
4. По поводу фото - сдаётся мне, что это знаменитая 137 серия + "собачка у нас туда любит писать"
Это старая советская норма. В принципе себя тогда оправдывала, поскольку практически отсутствовали мощные бытовые приборы. Утюг, чайник, радиатор - по 500 Ватт, не по 2000. То есть до предела не дотягивала нагрузка. А при прокладке по стене без кабель-канала 1,5 спокойно держит 16-17А. Да и автоматы советские были на 15А. Отсюда разночтения.
Опять же, если поставить автоматы 10А, то все проблемы снимаются. Другое дело, что самоделкины поставят 25А, зато не выбивает
2. ПУНП 2х2,5
https://el-one.ru/pugnp-2kh25/?gclid=EAIaIQobChMIl6uev_mY7wIViaiyCh0fCwBGEAYYBCABEgL77vD_BwEhttps://el-one.ru/pugnp-2kh25/?gclid=EAIaIQobChMIl6uev_mY7wIViaiyCh0fCwBGEAYYBCABEgL77vD_BwE
Так это ж ШВВП. Это же шнур, а не кабель, им вообще прокладывать нельзя.
Нельзя, но если очень хочется... Приходилось видеть товарищей, который с пеной у рта доказывали, что лучше всего для прокладки квартирной проводки - ПВС. Думаю, об опрессовке спрашивать было бесполезно.
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
С удивлением обнаруживаем, что одного квадрата достаточно для 14-17 ампер, в зависимости от тонкостей применения. Никаких десяти ампер там даже близко нет!
Как с газовым оборудованием.
кухонный гарнитур установили и только потом это обнаружилось. Эх.
Просто любая проводка имеет свой срок годности. А про современные нагрузки на эл. проводку, я вообще молчу.
Причем, хозяева сказали что это сделал электрик, но проводку он так и не смог починить.