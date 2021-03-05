Ремонт квартиры или дзэн и электрика

Однако ситуация выглядит совсем иначе, если представить, что к вашему соседу сверху приедет не скорая с набором для экстренной лоботомии, а пожарные. А читая посты электропроводке на дзэне начинает казаться, что это – весьма вероятный исход. Вот, например, известный измеритель емкости батареек и светового потока лампочек одного шведского производителя мебели решил померять токи нагрева кабеля. В домашних условиях, само собой. Особенно впечатляет имитация нагрузки – батарея обогревателей. В результате оказывается, что 3x1,5 легко держат 16А… Автор «провел эксперимент, сделал выводы и не собирается спорить с электриками». То, что этот эксперимент не удовлетворяет никаким правилам метрологии, автор скромно умалчивает. Там же в комментариях человек, явно связанный с производством кабелей авторитетно сообщает, что в результате воздействия (на кого?) аферистов от промышленности все ГОСТы отменены, и преследовать за несоблюдение ГОСТа теперь может только министерство обороны, потому что они этот ГОСТ не отменили.

С трудом избавившись от красочной картины преследования пузатого афериста-промышленника министром обороны на вороном коне, читатель ищет дальше и обнаруживает что, в отличии от норм недуховных американцев, у нас можно прокладывать сеть кабелем сечением 1 мм2, а щиток (в оригинале - щитовую, но мы же ведем речь о квартире) можно вообще размещать где угодно, даже в душевой. Итак, вооружившись столь подробными практическими данными (не то что какое-то там загадочное ПУЭ) наш гипотетический читатель и ваш сосед находит в интернете стоимость кабеля и убеждается что «православный» ВВГнг-ls3x2,5 стоит от 70 до 100 руб за метр, в то время как «noname» 2x2,5 в ближайшем хозяйственном стоит уже 30 руб. Все равно, если за ГОСТы преследует только министерства обороны, то домой к вашему соседу он не придет. А если нет разницы?.. И ведь сколько еще можно сэкономить, если купить 2x1, мы же не в америке в конце концов! Да тут у соседа еще остался удлинитель со времен СССР (ну, тогда точно делали все по ГОСТу!), 30 лет на балконе валялся и ничего ему не сделалось.

Дело за малым – найти того, кто все это сделает. Местные специализированные электрики стоят дорого, а некоторые из них еще и отказываются делать чужим материалом, ссылаясь на какие-то ведомые только им правила. Поэтому оптимальным вариантом будет замечательный киргизский парень, сантехник-электрик-штукатур-и-еще-7-в-одном. Впрочем, возможно и сам ваш гипотетический сосед воскликнет «чтож я, не мужик?!» и подключит варочную панель назло газоснабжающей организации со своими друзьями под пару ящиков пивка подцепившись к розетке для электробритвы в коридоре. Конечно же он поставит дифавтомат, хотя стоп! Зачем переплачивать вдесятеро за брендовый дифф, когда можно поставить простенький китайский автомат? Автору этих строк доводилось слышать о наличии в продаже «французских» автоматических выключателей за 1 рубль! Вот это наша цена…