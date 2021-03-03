Brit awards 1990 – последнее появление фредди меркьюри на публике

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На 10-й по счету церемонии вручения Brit Awards главными победителями стали артист Фил Коллинз и рок-группа «Five Young Cannibals», забравшие домой по два основных приза (лучший сингл и соло-артист Коллинз и лучшая британская группа и альбом года для “пятерки молодых каннибалов”). Но так распорядилась судьба, что главной звездой церемонии оказался Фредди Меркьюри, который на BritAwards-1990 в последний раз появился на публике.
БОЛЕЗНЬ ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ
Слухи о пошатнувшемся здоровье суперзвезды ходили с осени 1986-го, когда газета “The Sun” опубликовала материал о том, что вокалист «Queen» ВИЧ-инфицирован. Это издание обладает репутацией желтой прессы, обожающей грязное белье и скандалы из личной жизни звезд, поэтому публика отказывалась верить в болезнь Фредди Меркьюри и с нетерпением ожидала очередной – 13-й по счету альбом любимой рок-группы. Однако в этот раз журналисты оказались правы.
Слухи о пошатнувшемся здоровье суперзвезды ходили с осени 1986-го, когда газета “The Sun” опубликовала материал о том, что вокалист «Queen» ВИЧ-инфицирован. Это издание обладает репутацией желтой прессы, обожающей грязное белье и скандалы из личной жизни звезд, поэтому публика отказывалась верить в болезнь Фредди Меркьюри и с нетерпением ожидала очередной – 13-й по счету альбом любимой рок-группы. Однако в этот раз журналисты оказались правы.
Уже с начала 1987-го музыкант постоянно обращался к врачам, хотя нашел в себе силы для выпуска не одного, а сразу двух рок-пластинок - «Miracle», 1989 и «Innuendo», февраль 1991. Как позже признавались участники коллектива, они даже не подозревали, насколько серьезно болен фронтмен, который жил и работал на обезболивающих препаратах. Никогда не жаловался, но часто просил сделать паузу в репетициях. По воспоминаниям коллег болезнь была запретной темой и, объясняя свой отказ ехать в тур для поддержки альбома, вокалист просто сказал, что не может и все. На том и порешили. Только в заключительные год-два товарищи узнали подробности о физическом состоянии друга, поэтому на BritAwards-1990 лидером коллектива выступил Мэй, принимавший награду, произносивший поздравительную речь и отвечавший на вопросы журналистов.
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ФОТО ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ НА BRIT AWARDS 1990
В 1990-м легендарная группа «Queen» отмечала двадцатилетие своего творчества и в честь этой даты культовым рокерам была презентована награда за «выдающийся вклад в развитие музыки». Праздничное мероприятие проходило 18 февраля впервые на сцене театра Доминион (в предыдущие годы использовался большой зал Альберт-Холла) и выход «квинов» послужил настоящим гвоздем программы. Бремя лидера взвалил на себя Брайан Мэй, а культовый фронтмен лишь улыбался, кланялся, махал рукой, греясь в лучах софитов в последний раз, а потом наклонился к микрофону и произнес три слова : «Спасибо всем. Прощайте».
В 1990-м легендарная группа «Queen» отмечала двадцатилетие своего творчества и в честь этой даты культовым рокерам была презентована награда за «выдающийся вклад в развитие музыки». Праздничное мероприятие проходило 18 февраля впервые на сцене театра Доминион (в предыдущие годы использовался большой зал Альберт-Холла) и выход «квинов» послужил настоящим гвоздем программы. Бремя лидера взвалил на себя Брайан Мэй, а культовый фронтмен лишь улыбался, кланялся, махал рукой, греясь в лучах софитов в последний раз, а потом наклонился к микрофону и произнес три слова : «Спасибо всем. Прощайте».
Воистину пророческие слова. Только самые близкие люди знали, что у рок-музыканта диагностировали СПИД, который за три года превратил эпатажного артиста в тень себя прежнего. Меркьюри оставалось жить всего полтора года (певец скончался 24 ноября 1991), но он уже пребывал в тяжелом состоянии и каждый день чувствовал адскую боль. Выход на сцену Dominion-Theatre стал заключительным публичным появлением умирающего поэта, который ещё несколько раз попадал в объективы фотокамер, однако на официальных мероприятиях больше не выступал.
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Метки: 1990-е Brit Awards Фредди Меркьюри
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"В 1969 году в США среди проституток были зафиксированы первые случаи болезни, протекавшей с симптомами СПИДа. Тогда медики не обратили на них особого внимания, посчитав редкой формой пневмонии. В 1978 году у гомосексуалистов в США и Швеции, а также среди гетеросексуальных мужчин в Танзании и на Гаити были обнаружены симптомы одного и того же заболевания.
И только в 1981 году Центр по контролю и профилактике болезней (CDC) сообщил о выявлении у молодых гомосексуалистов в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке новой болезни. В США было выявлено около 440 носителей вируса ВИЧ. Около 200 из этих людей умерли. Так как большинство больных были гомосексуалистами, новая болезнь получила название "Иммунодефицит, передаваемый гомосексуалистами" (Gay Related Immuno Deficiency – GRID) или "Гомосексуальный рак" (A Gay Cancer).
Fine Young Cannibals, а не Five Young Cannibals.
И было их, соответственно, трое, а не пятеро.