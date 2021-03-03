FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4689 постов • 649 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Brit awards 1990 – последнее появление фредди меркьюри на публике

Brit awards 1990 – последнее появление фредди меркьюри на публике (13 фото)

Автор:
03 марта 2021 11:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 1990-е   Brit Awards   Фредди Меркьюри   
2162
13
На 10-й по счету церемонии вручения Brit Awards главными победителями стали артист Фил Коллинз и рок-группа «Five Young Cannibals», забравшие домой по два основных приза (лучший сингл и соло-артист Коллинз и лучшая британская группа и альбом года для “пятерки молодых каннибалов”). Но так распорядилась судьба, что главной звездой церемонии оказался Фредди Меркьюри, который на BritAwards-1990 в последний раз появился на публике.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: 1990-е   Brit Awards   Фредди Меркьюри   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
372
Эльза Вайнц 7 часов назад
Фредди не умер. Он живёт в наших сердцах и плейлистах. Его шоу будет продолжаться, пока жива музыка Queen.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
863
Murych 2 часа назад
Кто знает, почему он усы сбрил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Игорь 3 часа назад
певец он отменный, но его пристрастия
"В 1969 году в США среди проституток были зафиксированы первые случаи болезни, протекавшей с симптомами СПИДа. Тогда медики не обратили на них особого внимания, посчитав редкой формой пневмонии. В 1978 году у гомосексуалистов в США и Швеции, а также среди гетеросексуальных мужчин в Танзании и на Гаити были обнаружены симптомы одного и того же заболевания.

И только в 1981 году Центр по контролю и профилактике болезней (CDC) сообщил о выявлении у молодых гомосексуалистов в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке новой болезни. В США было выявлено около 440 носителей вируса ВИЧ. Около 200 из этих людей умерли. Так как большинство больных были гомосексуалистами, новая болезнь получила название "Иммунодефицит, передаваемый гомосексуалистами" (Gay Related Immuno Deficiency – GRID) или "Гомосексуальный рак" (A Gay Cancer).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Элек Мек 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
OldIron 5 часов назад
Ну и уж по мелочи докопаюсь:

Fine Young Cannibals, а не Five Young Cannibals.
И было их, соответственно, трое, а не пятеро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Племянник Путина 6 часов назад
Хорошие песни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Без усов!!!! Первый раз вижу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rhino Свирепый Бамбр 3 часа назад
С усами ему определенно лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Rhino 2 часа назад
Он усы и носил, что сам очень стенялся выпирающих зубов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Peter Griffin 7 часов назад
Бессмертные не умирают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Вася 7 часов назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Владимир 7 часов назад
Даже не озаботились написать в заголовке имя и фамилию с большой буквы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Отпуск по беременности - один день»: кабальные контракты российских звезд (10 фото) «Отпуск по беременности - один день»: кабальные контракты российских звезд (10 фото) Внезапные приступы вдохновения мешали Фредди Меркьюри в интимной жизни Внезапные приступы вдохновения мешали Фредди Меркьюри в интимной жизни Китайские цензоры отредактировали "Богемскую рапсодию" Китайские цензоры отредактировали "Богемскую рапсодию" Фредди Меркьюри нарисовали в роли героя ретро-комиксов Фредди Меркьюри нарисовали в роли героя ретро-комиксов Фредди Меркьюри и его кошки, которых он очень любил и относился к ним, как к своим детям Фредди Меркьюри и его кошки, которых он очень любил и относился к ним, как к своим детям Клип группы Queen побил новый рекорд Клип группы Queen побил новый рекорд
АРОН

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

477635



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
0
205
Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение
3
51
Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Я не живодёрка!", или логика, ты здесь ночевала?
0
9
"Я не живодёрка!", или логика, ты здесь ночевала?
«Дешевая» реплика Lamborghini Reventon совсем не из дешевых
0
7
«Дешевая» реплика Lamborghini Reventon совсем не из дешевых
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#дтп#Россия#СССР#искусство#в мире#позитив#авария дня
#фото#история#люди#кино#аварии#автомир#картинки#знаменитости#прикольные#еда
#интересное#факты#животные#подборка#авто аварии#автомобили#приколы#падение#Разное#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться