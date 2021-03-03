Brit awards 1990 – последнее появление фредди меркьюри на публике

Уже с начала 1987-го музыкант постоянно обращался к врачам, хотя нашел в себе силы для выпуска не одного, а сразу двух рок-пластинок - «Miracle», 1989 и «Innuendo», февраль 1991. Как позже признавались участники коллектива, они даже не подозревали, насколько серьезно болен фронтмен, который жил и работал на обезболивающих препаратах. Никогда не жаловался, но часто просил сделать паузу в репетициях. По воспоминаниям коллег болезнь была запретной темой и, объясняя свой отказ ехать в тур для поддержки альбома, вокалист просто сказал, что не может и все. На том и порешили. Только в заключительные год-два товарищи узнали подробности о физическом состоянии друга, поэтому на BritAwards-1990 лидером коллектива выступил Мэй, принимавший награду, произносивший поздравительную речь и отвечавший на вопросы журналистов.