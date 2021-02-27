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Смешные комментарии из соцсетей

Смешные комментарии из соцсетей (28 фото)

Автор:
27 февраля 2021 16:39
Метки: картинки   комментарии   переписка   приколы   смешные   
2441
28
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Смешные комментарии из соцсетей.

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Метки: картинки   комментарии   переписка   приколы   смешные   
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36  комментариев
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
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4k
samsr 4 минуты назад
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Харэ пропагандонить пид@растию
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708
Алексей 6 минут назад
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просто она из богатой семьи )))
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4k
samsr 7 минут назад
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Он просто её стремается
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4k
samsr 8 минут назад
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Тпшка
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1k
Ослик Иа на позитиве 12 минут назад
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Анекдот (типа):
Театр. Начало спектакля. Полная темнота. На сцену выходит мужичек со свечкой, ставит её на стол, садится на стул и начинает рукоблудить... Через пару минут из зала доносится: "- Да это позор просто какой то!..". Мужик выпячивает глаза в темноту зала.
"- А?!. Кто здесь?!.".
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4k
samsr 13 минут назад
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Тайгу пылисосит, снег утюжит, все четко
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2k
SoulFox Полчаса назад
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Бегун с 7 дорожки завсегдатай травм-пункта?
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4k
Jurijs Krotovs Полчаса назад
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Ну, вроде логично. Это ведь её имя, разве нет?
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29k
KiploksAKS 44 минуты назад
А можно в следующий раз поменьше вчерашних баянов?
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29k
KiploksAKS 47 минут назад
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От викинга к хозяину таверны.
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1k
Валерий 48 минут назад
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Маска из "Пилы" симпотнее...
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16k
Ego sum qui sum Час назад
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фотошопа там больше, а не гормонии
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4k
samsr Ego sum qui sum 6 минут назад
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На хрена коту гОрмонь?)
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16k
Ego sum qui sum Час назад
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и различные отклонения
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5k
night_visitor Ego sum qui sum 42 минуты назад
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К голодному году готовится.
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16k
Ego sum qui sum Час назад
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хорощо хоть не Вротман
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Дороже уксуса стоить не будет.
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2k
Илья Час назад
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И обнаженные фотки скидывает тебе пересланными сообщениями
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879
Лучший Друг Час назад
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Смешная картинка
там ещё все умерли потом
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Ковид-оптовик.
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2k
Илья Час назад
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Та это конь Троянский
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Что вы с этими трусами на сцене делаете?
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