Как снимали "Большую перемену"

Фильм "Большая перемена", как это часто бывает с хорошими фильмами, основан на реальных событиях. А точнее, на автобиографической повести Георгия Садовникова, которая называется "Иду к людям".
Сам автор скрывается за ролью Нестора Петровича. Хоть Садовников и на собственном опыте знал, что такое обучение взрослых людей, на написание сценария к фильму ушло около двух лет.
Во многом из-за того, что первоисточник не был комедийным. Также, менялся хронометраж фильма. Задумок хватало и на 5 серий фильма, но вот финансов не хватило.
Характерной чертой фильма является то, что в нём собрался очень разношёрстный актёрский состав. В нём мы можем увидеть как звёзд советского кино, так и совсем молодых, начинающих, актёров.
Главную роль исполнил Михаил Кононов. На эту роль рассматривали многих именитых актёров, например, Константина Райкина и Андрея Мягкова.
Примечательно, что Кононову фильм не особо нравился и он этого не скрывал, ведя себя на съёмочной площадке несколько отчужденно.
На роль Ганжи утвердили Александра Збруева, который отказался сниматься в рабочей одежде. Благодаря этому Ганжи на работе выглядел так модно.
Также. проблемой оказалось то, что Збруев не умел петь, а по сценарию, песня должна была быть. Помог случай, когда режиссёр случайно услышал пение Светланы Крючковой, доносившееся из гостиничного номера. Специально для Светланы был написан романс и музыкальная часть фильма была спасена.
Но некоторые проколы в фильме всё же оказались.
Например, внимательный зритель может заметить, что у Ганжи в кадре забинтована то правая рука, то левая.
Заметили это и киноделы, но было поздно что-то менять. А точнее, слишком сложно. Для исправления этого ляпа пришлось бы возвращаться на завод в Ярославль и восстанавливать декорации.
Есть в фильме и кадры, которые могли стоить слишком дорого. Когда главный герой изображал тонущего, он тонул на самом деле. Случилось так потому, что актёр из-за стеснения не сообщил о том, что плохо плавает и переоценил свои возможности.
Но всё кончилось хорошо и миллионы советских зрителей смогли увидеть этот замечательный фильм. А небольшие ляпы совсем не портят "Большую перемену", а даже наоборот, придают фильму свой шарм, который есть у всякого настоящего кино.
Источник:
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Аффтар, а как стал именитым в 1972-м никому не известный толком Костя Райкин, только-только закончивший учебу?