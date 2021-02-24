Как снимали "Большую перемену"

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при... Они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие умирают со смеху от их фото Они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие умирают со... Истории о глупых пациентах Истории о глупых пациентах Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки 20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны 20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны Я живу с монстром! Я живу с монстром! Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля... Новая супер яхта Абрамовича Новая супер яхта Абрамовича Импровизации в советском кино, которые стали культовыми Импровизации в советском кино, которые стали культовыми В Горно-Алтайске водитель подогнал автобус к горящему ТЦ и спас людей В Горно-Алтайске водитель подогнал автобус к горящему ТЦ и спас людей Он заменил собой Шукшина в фильме «Они сражались за Родину». А зрители даже не заметили подмену Он заменил собой Шукшина в фильме «Они сражались за Родину». А... Без носков и пены для бритья: мужчины хвастаются подарками на 23 февраля Без носков и пены для бритья: мужчины хвастаются подарками на 23... Девушка сравнила чеки за 2014 год и сегодняшние: продуктовая корзина подорожала на 75% Девушка сравнила чеки за 2014 год и сегодняшние: продуктовая... В Кирове быдлан пнул в спину пожилого инвалида, который мешал ему пройти в магазин В Кирове быдлан пнул в спину пожилого инвалида, который мешал ему... Впечатляющий прыжок бельгийской овчарки Впечатляющий прыжок бельгийской овчарки "Не растерялся и спрятался за девушку": в автобусе произошла потасовка "Не растерялся и спрятался за девушку": в автобусе произошла потасовка
Как снимали "Большую перемену"

Как снимали "Большую перемену" (7 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 21:51
Метки: актеры   история фильма   кино   
481
7
1

Фильм "Большая перемена", как это часто бывает с хорошими фильмами, основан на реальных событиях. А точнее, на автобиографической повести Георгия Садовникова, которая называется "Иду к людям".

Сам автор скрывается за ролью Нестора Петровича. Хоть Садовников и на собственном опыте знал, что такое обучение взрослых людей, на написание сценария к фильму ушло около двух лет.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   история фильма   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
portmen77 4 часа назад
Отличный фильм. Передает дух эпохи. И комедия там сверху, как сироп на таблетке. Внутри кипят нешуточные страсти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Васильевна Минуту назад
Сейчас, кстати, смотрится немного иначе. Всякие "идейные" составляющие ощущаются какими-то искусственными, даже бездушными, а обычные человеческие чувства и потребности отзываются в душе. Раньше же была на стороне идейности, а "простое, человеческое" ощущалось как что-то осуждаемое. Ганжа хочет быть самим собой? Низзя! Эгоист! Надо быть тем, кем от него ожидают, чтобы он был. А сейчас так его понимаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Corvus Corax 2 часа назад
Фильм отличный.

Аффтар, а как стал именитым в 1972-м никому не известный толком Костя Райкин, только-только закончивший учебу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
diman02 2 часа назад
Так а как снимали ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Corvus Corax diman02 Час назад
По секрету скажу - на камеру! Только - тссс...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Никита 3 часа назад
Автор, благодарю за пост.Я всегда пересматриваю этот замечательный и добрый,сегодня немного наивный фильм с большим удовольствием.В детстве он воспринимался,как добрая и весёлая,лёгкая комедия то сегодня мне уже за 53 года и стало так грустно что большинство героев фильма остались только в памяти у нас и в этом великолепном фильме,где они такие молодые талантливые и полные надежд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мистер Фикс 3 часа назад
- Да жмот я, жмот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec 4 часа назад
- Ходишь, ходишь в школу... А потом бац! Вторая смена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Shekhar Kapur 4 часа назад
Хороший фильм. Леонов его очень украсил своей добротой, своей игрой. И ещё мне нравится красавица- блондинка, которая играла жену Ганжи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Без работы и со штрафом. Как живет после увольнения ведущая «Вестей» (3 фото + видео) Без работы и со штрафом. Как живет после увольнения ведущая «Вестей» (3 фото + видео) 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х Как выглядят актеры популярных сериалов 2000-х? Как выглядят актеры популярных сериалов 2000-х?
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3545270



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Работа автомеханика полна неожиданностей
1
154
Работа автомеханика полна неожиданностей
В Москве водитель машины с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился
2
227
В Москве водитель машины с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился
﻿
Набирающие популярность
Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки
0
30
Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки
Фальшивое чудо в Андах
2
25
Фальшивое чудо в Андах
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Россия#кино#автомобили#спасение#новости#природа#сатира#автомир
#фото#люди#история#прикол#подборка#Украина#приколы#аварии#СССР#прикольные
#интересно#факты#картинки#интересное#в мире#армия#спорт#дтп#авто аварии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться