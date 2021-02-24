Как снимали "Большую перемену"

Фильм "Большая перемена", как это часто бывает с хорошими фильмами, основан на реальных событиях. А точнее, на автобиографической повести Георгия Садовникова, которая называется "Иду к людям".

Сам автор скрывается за ролью Нестора Петровича. Хоть Садовников и на собственном опыте знал, что такое обучение взрослых людей, на написание сценария к фильму ушло около двух лет.