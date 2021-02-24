FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6696 постов • 1177 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Самый толстый мальчик в мире похудел до неузнаваемости

Самый толстый мальчик в мире похудел до неузнаваемости (10 фото)

Автор:
24 февраля 2021 14:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Арья Пермана   до и после   ожирение   операция   похудел   похудение   толстый мальчик   толстый ребенок   
590
10
В 11 лет Арья Пермана из Индонезии весил 190 кг и считался самым толстым ребенком в мире. Он мог только лежать, есть и играть в игры на мобильном телефоне. Ребенка спасли, сделав операцию по уменьшению желудка. Сейчас мальчику 14 лет, он следит за своим питанием, регулярно занимается спортом и весит 80 кг.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Арья Пермана   до и после   ожирение   операция   похудел   похудение   толстый мальчик   толстый ребенок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
кира 2 часа назад
Хороший пример для тех, кто любит целыми днями валяться на диване и играть в игры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
19k
SerGProS кира Час назад
Вы на блогеров летсплейщиков посмотрите, дрищ на дрище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
pynh 2 часа назад
дак ему и кожу лишнюю срезали так то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Лучший секс в жизни». 56-летняя женщина счастлива с 36-летним бизнесменом (5 фото) «Лучший секс в жизни». 56-летняя женщина счастлива с 36-летним бизнесменом (5 фото) 30 вдохновляющих снимков от людей, которые вылепили себя заново 30 вдохновляющих снимков от людей, которые вылепили себя заново До и после: 19 впечатляющих примеров невероятного преображения До и после: 19 впечатляющих примеров невероятного преображения До и после: 26 впечатляющих примеров невероятного похудения До и после: 26 впечатляющих примеров невероятного похудения Парень сбросил 100 кг после предупреждения врачей, что ему осталось жить 2 года Парень сбросил 100 кг после предупреждения врачей, что ему осталось жить 2 года Женщина, похудевшая на 45 кг, поделилась своим рецептом Женщина, похудевшая на 45 кг, поделилась своим рецептом
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

491470



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели
2
250
"Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели
В Москве водитель машины с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился
2
227
В Москве водитель машины с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился
﻿
Набирающие популярность в сообществах
30-летний канадец потратил уже 20&nbsp;000 долларов на превращение в дракона
0
59
30-летний канадец потратил уже 20 000 долларов на превращение в дракона
Странные результаты: почему тест на беременность не показал ни одной полоски?
0
8
Странные результаты: почему тест на беременность не показал ни одной полоски?
«Лучший секс в жизни». 56-летняя женщина счастлива с 36-летним бизнесменом (5 фото)
«Лучший секс в жизни». 56-летняя женщина счастлива с 36-летним бизнесменом (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#интересное#Украина#армия#новости#приколы#прикольные#красота
#Юмор#Россия#животные#картинки#подборка#автомобили#сатира#ретро#жизнь#23 февраля
#интересно#факты#прикол#природа#в мире#кино#спорт#сарказм#спасение#быт

На что жалуетесь?

Вернуться