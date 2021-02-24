Самый толстый мальчик в мире похудел до неузнаваемости

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В 11 лет Арья Пермана из Индонезии весил 190 кг и считался самым толстым ребенком в мире. Он мог только лежать, есть и играть в игры на мобильном телефоне. Ребенка спасли, сделав операцию по уменьшению желудка. Сейчас мальчику 14 лет, он следит за своим питанием, регулярно занимается спортом и весит 80 кг.
Этот случай ожирения озадачил врачей несколько лет назад, когда по интернету разлетелись фотографии болезненно тучного ребенка из маленькой деревни Чипурвасари (провинция Западная Ява, Индонезия).
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Арья был таким огромным, что на него даже одежду найти было проблематично - чаще всего он просто оборачивал тело саронгом.
На фотографиях выше Арье 11 лет, он весит почти 200 кг. Все, что он тогда - это лежать, играя в игры на мобильном телефоне или поедая груды не самой здоровой пищи, и иногда купаться в небольшом бассейне во дворе, чтобы остыть. В школу мальчик ходить не мог - прогулка до школы была для него слишком тяжелым испытанием.
Теперь в этой одежде он может утонуть!
Благодаря тому, что за его случай взялись неравнодушные врачи, и ему была сделана бариатрическая операция (уменьшили желудок), а также благодаря тщательному соблюдению диеты и регулярным физическим упражнениям за несколько лет Арья сбросил 110 килограммов.
"Большинство людей переходят на принудительную диету в течение недели, и на восьмой день они счастливы, но едят много и снова набирают вес, - говорит Арья. - Порцию еды нужно уменьшать постепенно. Уменьшайте ее понемногу каждую неделю, а не сразу. Например, съешьте тарелку риса, а затем постепенно уменьшите количество всего до 5 столовых ложек. Я так сделал".
Теперь Арья может лазить по деревьям и ездить на мотоцикле. Он проходит пешком по 3 км в день и играет в баскетбол или другие виды спорта по два часа в день. Он также ходил в школу до того, как ее закрыли из-за коронавируса.
"Я могу заниматься спортом. Я играю в баскетбол с друзьями. Еще я могу ездить на мотоцикле, - говорит мальчик. - Раньше я даже не думал о том, что это возможно".
"Я могу заниматься спортом. Я играю в баскетбол с друзьями. Еще я могу ездить на мотоцикле, - говорит мальчик. - Раньше я даже не думал о том, что это возможно".
В возрасте десяти лет Арья пристрастился к кока-коле и лапше быстрого приготовления. Он мог за день съесть столько риса, рыбного карри, говядины, овощнойго супа и темпе - традиционной соевой лепешки, - что хватило бы на двоих взрослых.
Нельзя сказать, что его родители ничего не делали. Они были очень обеспокоены и посадили его на строгую диету. Затем уже и врачи появились, и тоже предписали диету из фруктов и овощей, а также прогулки и плавание. Но сбросить удалось лишь 9 кг за 4 месяца. Поэтому было решено провести операцию, которая помогла снизить вес с 186,4 до 169 кг всего за три недели.
Размер желудка был уменьшен, чтобы Арья не смог поглощать такое количество еды, как раньше. "Мы сделали желудок в виде банана и его объем составил 30 процентов от первоначального", - рассказал доктор Хэнди Винг, лапароскопический хирург, проводивший эту операцию.
Дальше пришлось уже потрудиться самому - изменить привычки питания, режим сна и бодрствования (необходимо ложиться спать вовремя, а не под утро), начать заниматься физическими упражнениями. Да, это очень непросто, но вы видите результат!
Дальше пришлось уже потрудиться самому - изменить привычки питания, режим сна и бодрствования (необходимо ложиться спать вовремя, а не под утро), начать заниматься физическими упражнениями. Да, это очень непросто, но вы видите результат!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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