Самый толстый мальчик в мире похудел до неузнаваемости

Теперь Арья может лазить по деревьям и ездить на мотоцикле. Он проходит пешком по 3 км в день и играет в баскетбол или другие виды спорта по два часа в день. Он также ходил в школу до того, как ее закрыли из-за коронавируса.



"Я могу заниматься спортом. Я играю в баскетбол с друзьями. Еще я могу ездить на мотоцикле, - говорит мальчик. - Раньше я даже не думал о том, что это возможно".