Уральские горы. «Каменный пояс Урала»

28.

Базы отдыха на Урале

Для приезжих в Уральских горах созданы все необходимые условия.

Базы отдыха находятся в местах, удаленных от шумной цивилизации, в тихих уголках первозданной природы, часто – на берегах местных озер.

В зависимости от личных предпочтений, здесь можно остановиться в комплексах с современным дизайном или в зданиях, выполненных под старину.

В любом случае путешественников ждут комфорт и вежливый, заботливый персонал.

На базах предусмотрен прокат беговых и горных лыж, байдарок, тюбинга, доступна поездка на снегоходах с опытным водителем.

На территории гостевой зоны традиционно размещаются мангальные зоны, русская баня с бильярдом, детские игровые дома и площадки.

В таких местах можно гарантированно забыть о городской суете, и полноценно отдохнуть самостоятельно или всей семьей, сделав незабываемые фото на память.