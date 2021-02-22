Уральские горы. «Каменный пояс Урала»

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Уральские горы, также имеющие название «Каменный пояс Урала», представлены горной системой, находящейся в окружении двух равнин (Восточно-Европейской и Западно-Сибирской).
Эти хребты выполняют функцию природного барьера между азиатской и европейской территорией, и принадлежат к числу старейших гор мира.
Их состав представлен несколькими частями – полярной, южной, приполярной, северной и средней.
Эти хребты выполняют функцию природного барьера между азиатской и европейской территорией, и принадлежат к числу старейших гор мира.
Их состав представлен несколькими частями – полярной, южной, приполярной, северной и средней.
1.
Особенностью географического положения данной системы считается протяженность от северного к южному направлению.
Возвышенности украшают собой материк Евразию, в основном охватывают две страны – Россию и Казахстан.
Часть массива раскинулась в Архангельской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской областях, Пермском крае, Башкирии.
Координаты природного объекта – горы проходят параллельно 60-му меридиану.
Возвышенности украшают собой материк Евразию, в основном охватывают две страны – Россию и Казахстан.
Часть массива раскинулась в Архангельской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской областях, Пермском крае, Башкирии.
Координаты природного объекта – горы проходят параллельно 60-му меридиану.
2.
Протяженность этой горной гряды более 2500 км, а абсолютная высота основного пика – 1895 м. Средняя высота гор Урала составляет 1300-1400 м.
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7.
Уральские горы достигают берегов, относящихся к Северному Ледовитому океану, далее некоторое расстояние скрываются под водой, продолжаются на Вайгаче и архипелаге Новая Земля.
Таким образом, массив протянулся в северном направлении еще на 800 км. Максимальная ширина «Каменного пояса» – около 200 км. Местами он сужается до 50 км и более.
Таким образом, массив протянулся в северном направлении еще на 800 км. Максимальная ширина «Каменного пояса» – около 200 км. Местами он сужается до 50 км и более.
8.
Геологи утверждают, что Уральские горы имеют сложный способ возникновения, о чем свидетельствует разнообразие находящихся в их структуре пород.
Уральские горы образовались в позднем палеозое в эпоху интенсивного горообразования (герцинская складчатость).
Формирование горной системы Урала началось в позднем девоне (около 350 млн лет назад) при формировании Пангеи и закончилось в триасе (около 200 млн лет назад).
Уральские горы образовались в позднем палеозое в эпоху интенсивного горообразования (герцинская складчатость).
Формирование горной системы Урала началось в позднем девоне (около 350 млн лет назад) при формировании Пангеи и закончилось в триасе (около 200 млн лет назад).
9.
Система сформировалась в результате столкновения двух огромных плит. Началу этих событий предшествовал разрыв в земной коре, после расширения которого произошло образование океана, исчезнувшего со временем.
10.
Природа и богатства «Каменного пояса»
Пребывая в Уральских горах, можно любоваться впечатляющими видами, посещать разнообразные пещеры, купаться в озерной воде, испытывать адреналиновые эмоции, спускаясь вдоль течения бурлящих рек.
Пребывая в Уральских горах, можно любоваться впечатляющими видами, посещать разнообразные пещеры, купаться в озерной воде, испытывать адреналиновые эмоции, спускаясь вдоль течения бурлящих рек.
11.
Животный мир «Каменного пояса» многообразен.
В местах произрастания елей он представлен белками, питающимися семенами хвойных деревьев. После прихода зимы рыжие зверьки кормятся самостоятельно заготовленными припасами (грибами, кедровыми орешками). В изобилии в горных лесах водятся куницы. Эти хищники селятся поблизости с белками и периодически за ними охотятся.
В местах произрастания елей он представлен белками, питающимися семенами хвойных деревьев. После прихода зимы рыжие зверьки кормятся самостоятельно заготовленными припасами (грибами, кедровыми орешками). В изобилии в горных лесах водятся куницы. Эти хищники селятся поблизости с белками и периодически за ними охотятся.
12.
Хребты Уральских гор богаты пушниной.
В отличие от темных сибирских собратьев, соболи Урала имеют рыжеватую окраску. Охота на этих животных запрещена законом, что позволяет им свободно размножаться в горных лесах.
В Уральских горах имеется достаточно места для проживания волков, лосей, оленей, медведей.
Зона, поросшая смешанным лесом, является излюбленным местом для косуль.
На равнинах обитают лисы и зайцы-русаки
В отличие от темных сибирских собратьев, соболи Урала имеют рыжеватую окраску. Охота на этих животных запрещена законом, что позволяет им свободно размножаться в горных лесах.
В Уральских горах имеется достаточно места для проживания волков, лосей, оленей, медведей.
Зона, поросшая смешанным лесом, является излюбленным местом для косуль.
На равнинах обитают лисы и зайцы-русаки
13.
Уральские горы скрывают в недрах разнообразные полезные ископаемые. Возвышенности таят в себе асбестовые, платиновые, золотые месторождения.
Также здесь имеются залежи самоцветов, золота и малахита.
Также здесь имеются залежи самоцветов, золота и малахита.
14.
Характеристика климата
Большая часть Уральской горной системы охватывает зону умеренного климата. Если в летний сезон продвигаться по периметру гор с северного к южному направлению, можно зафиксировать, что температурные показатели начинают нарастать.
Летом температура колеблется на уровне +10-12 градусов на севере и +20 на юге.
В зимнее время года температурные показатели приобретают меньшую контрастность.
С наступлением января северные термометры показывают около -20 °C, на юге – от -16 до -18 градусов.
Большая часть Уральской горной системы охватывает зону умеренного климата. Если в летний сезон продвигаться по периметру гор с северного к южному направлению, можно зафиксировать, что температурные показатели начинают нарастать.
Летом температура колеблется на уровне +10-12 градусов на севере и +20 на юге.
В зимнее время года температурные показатели приобретают меньшую контрастность.
С наступлением января северные термометры показывают около -20 °C, на юге – от -16 до -18 градусов.
15.
Климат Урала тесно связан с воздушными потоками, прибывающими со стороны Атлантического океана.
Большая часть осадков (до 800 мм в течение года) пропитывает западные склоны.
В восточной части такие показатели уменьшаются до 400-500 мм.
Зимой эта зона горной системы находится под воздействием антициклона, приходящего из Сибири. На юге осенью и зимой следует рассчитывать на малооблачную и холодную погоду.
Большая часть осадков (до 800 мм в течение года) пропитывает западные склоны.
В восточной части такие показатели уменьшаются до 400-500 мм.
Зимой эта зона горной системы находится под воздействием антициклона, приходящего из Сибири. На юге осенью и зимой следует рассчитывать на малооблачную и холодную погоду.
16.
Колебания, типичные для местного климата, во многом обусловлены горным рельефом. С увеличением высоты погода приобретает большую суровость, а температурные показатели существенно варьируются на разных участках склонов.
17.
Уральские горы могут гордиться многими достопримечательностями:
Парком «Оленьи ручьи».
Заказником «Режевской».
Кунгурской пещерой.
Ледяным фонтаном, расположенным в парке «Зюраткуль».
«Бажовскими местами».
Парк «Оленьи ручьи» расположен на территории города Нижние Серги.
Любителям древней истории станет интересной местная скала Писаница, испещренная рисунками художников античности.
Другие выдающиеся места этого парка представлены пещерами и Большим провалом.
Здесь можно пройтись по специальным тропам, посетить смотровые площадки, переправиться в нужное место по канатной дороге.
Парком «Оленьи ручьи».
Заказником «Режевской».
Кунгурской пещерой.
Ледяным фонтаном, расположенным в парке «Зюраткуль».
«Бажовскими местами».
Парк «Оленьи ручьи» расположен на территории города Нижние Серги.
Любителям древней истории станет интересной местная скала Писаница, испещренная рисунками художников античности.
Другие выдающиеся места этого парка представлены пещерами и Большим провалом.
Здесь можно пройтись по специальным тропам, посетить смотровые площадки, переправиться в нужное место по канатной дороге.
19.
Заказник «Режевской» манит к себе всех ценителей самоцветов.
На этой охраняемой территории имеются залежи драгоценных и полудрагоценных камней. Прогуливаться самостоятельно здесь возбраняется – пребывать на территории заповедника можно только под наблюдением сотрудников.
На этой охраняемой территории имеются залежи драгоценных и полудрагоценных камней. Прогуливаться самостоятельно здесь возбраняется – пребывать на территории заповедника можно только под наблюдением сотрудников.
20.
Территорию заказника пересекает река Реж.
На ее правом берегу находится Шайтан-камень.
Многие уральцы считают его волшебным, помогающим в решении различных проблем.
Именно поэтому к камню постоянно идут люди, желающие исполнения своих мечтаний.
На ее правом берегу находится Шайтан-камень.
Многие уральцы считают его волшебным, помогающим в решении различных проблем.
Именно поэтому к камню постоянно идут люди, желающие исполнения своих мечтаний.
21.
Протяженность Кунгурской ледяной пещеры – около 6-ти километров, из которых туристы могут посещать только четвертую часть.
В ней можно увидеть многочисленные озера, гроты, сталактиты и сталагмиты.
Чтобы усилить визуальные эффекты, здесь имеется особая подсветка.
Чтобы наслаждаться здешними красотами, необходимо иметь при себе теплые вещи.
В ней можно увидеть многочисленные озера, гроты, сталактиты и сталагмиты.
Чтобы усилить визуальные эффекты, здесь имеется особая подсветка.
Чтобы наслаждаться здешними красотами, необходимо иметь при себе теплые вещи.
24.
Ледяной фонтан из национального парка «Зюраткуль», раскинувшегося в районе г. Сатки Челябинской области, возник благодаря появлению геологической скважины. На него стоит смотреть исключительно зимой.
В морозную пору этот подземный фонтан замерзает, и приобретает форму 14-метровой сосульки.
В морозную пору этот подземный фонтан замерзает, и приобретает форму 14-метровой сосульки.
26.
Парк «Бажовские места» ассоциируется со знаменитой и любимой многими книгой «Малахитовая шкатулка».
В этом месте созданы полноценные условия для отдыхающих. Можно отправиться в увлекательную прогулку пешком, на велосипеде, верхом на лошади, любуясь при этом живописными пейзажами.
В этом месте созданы полноценные условия для отдыхающих. Можно отправиться в увлекательную прогулку пешком, на велосипеде, верхом на лошади, любуясь при этом живописными пейзажами.
27.
Любой желающий сможет охладиться здесь в озерных водах или взойти на возвышенность Марков камень.
В летний сезон в «Бажовские места» прибывают многочисленные любители экстрима с целью осуществить спуск по течению горных рек.
Зимой в парке удастся испытать не меньше адреналина во время прогулок на снегоходе.
В летний сезон в «Бажовские места» прибывают многочисленные любители экстрима с целью осуществить спуск по течению горных рек.
Зимой в парке удастся испытать не меньше адреналина во время прогулок на снегоходе.
28.
Базы отдыха на Урале
Для приезжих в Уральских горах созданы все необходимые условия.
Базы отдыха находятся в местах, удаленных от шумной цивилизации, в тихих уголках первозданной природы, часто – на берегах местных озер.
В зависимости от личных предпочтений, здесь можно остановиться в комплексах с современным дизайном или в зданиях, выполненных под старину.
В любом случае путешественников ждут комфорт и вежливый, заботливый персонал.
На базах предусмотрен прокат беговых и горных лыж, байдарок, тюбинга, доступна поездка на снегоходах с опытным водителем.
На территории гостевой зоны традиционно размещаются мангальные зоны, русская баня с бильярдом, детские игровые дома и площадки.
В таких местах можно гарантированно забыть о городской суете, и полноценно отдохнуть самостоятельно или всей семьей, сделав незабываемые фото на память.
Для приезжих в Уральских горах созданы все необходимые условия.
Базы отдыха находятся в местах, удаленных от шумной цивилизации, в тихих уголках первозданной природы, часто – на берегах местных озер.
В зависимости от личных предпочтений, здесь можно остановиться в комплексах с современным дизайном или в зданиях, выполненных под старину.
В любом случае путешественников ждут комфорт и вежливый, заботливый персонал.
На базах предусмотрен прокат беговых и горных лыж, байдарок, тюбинга, доступна поездка на снегоходах с опытным водителем.
На территории гостевой зоны традиционно размещаются мангальные зоны, русская баня с бильярдом, детские игровые дома и площадки.
В таких местах можно гарантированно забыть о городской суете, и полноценно отдохнуть самостоятельно или всей семьей, сделав незабываемые фото на память.
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Уральские горы являются водоразделом. А река Чусовая - единственная в своем роде, которая пересекает водораздел: ее исток с восточной стороны хребта, а устье (впадает в Каму) - с западной.
По грибы ходил/ездил "с младых ногтей".
Никогда не брал компаса. Поднимешься на пригорок и видно - куда идти.
В Кунгурской Пещере был 18 раз.
Сплавлялся по Усьве (приток Чусовой).
Пил воду из Кутамыша (залив Сылвы - дно видно метров на 5-7).
Ну и Хохловка, конечно.
Всю жизнь прожил в Воркуте и смотрел из окна на Полярный Урал. У автора проблемы с географией страны. Какая Архангельская область?
Южный Урал (Башкортостан, Курган, Челябинск и Оренбург).
Средний Урал (Свердловск и Пермь).
Северный, Приполярный и Полярный Урал (Ненецкий АО и Республика Коми).
Объект входит в состав Урало-Новоземельской складчатой области. Он расположен на левом берегу реки Кары. Административно относится к Ненецкому автономному округу Архангельской области. Пай-Хой тянется от северной части Полярного Урала.