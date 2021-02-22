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Уральские горы. «Каменный пояс Урала»

Уральские горы. «Каменный пояс Урала» (28 фото)

Автор:
22 февраля 2021 20:29
Метки: Россия   Уральские горы   Фотографии.   интересно   красиво   природа   
596
28
Уральские горы, также имеющие название «Каменный пояс Урала», представлены горной системой, находящейся в окружении двух равнин (Восточно-Европейской и Западно-Сибирской).
Эти хребты выполняют функцию природного барьера между азиатской и европейской территорией, и принадлежат к числу старейших гор мира.
Их состав представлен несколькими частями – полярной, южной, приполярной, северной и средней.
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Метки: Россия   Уральские горы   Фотографии.   интересно   красиво   природа   
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8  комментариев
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9k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Есть еще одна уникальная отличительная черта:
Уральские горы являются водоразделом. А река Чусовая - единственная в своем роде, которая пересекает водораздел: ее исток с восточной стороны хребта, а устье (впадает в Каму) - с западной.
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7k
Волк русский - Президент США 2 часа назад
Полжизни прожил на Урале.
По грибы ходил/ездил "с младых ногтей".
Никогда не брал компаса. Поднимешься на пригорок и видно - куда идти.
В Кунгурской Пещере был 18 раз.
Сплавлялся по Усьве (приток Чусовой).
Пил воду из Кутамыша (залив Сылвы - дно видно метров на 5-7).
Ну и Хохловка, конечно.
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2k
Мистер Фикс 3 часа назад
Ну как же Ямантау пропустили...
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435
sedoisever 3 часа назад
"Я дико извиняюсь", но...
Всю жизнь прожил в Воркуте и смотрел из окна на Полярный Урал. У автора проблемы с географией страны. Какая Архангельская область?
Южный Урал (Башкортостан, Курган, Челябинск и Оренбург).
Средний Урал (Свердловск и Пермь).
Северный, Приполярный и Полярный Урал (Ненецкий АО и Республика Коми).
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433k
Юганск Автор поста sedoisever 2 часа назад
Пай-Хой
Объект входит в состав Урало-Новоземельской складчатой области. Он расположен на левом берегу реки Кары. Административно относится к Ненецкому автономному округу Архангельской области. Пай-Хой тянется от северной части Полярного Урала.
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29
Олег Д 4 часа назад
Ещё несколько.
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29
Олег Д 4 часа назад
Это Конжак. Там, за облаками.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
Красотища !!!!!!!!!
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