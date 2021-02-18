5 художников, которые виртуозно рисуют котов

Эти художники очень любят котов, а еще и мастерски их рисуют, частенько дополняя забавными и жизненными подписями. Знакомьтесь!
Российский иллюстратор Вася Ложкин
А по паспорту Алексей Куделин, родился в городе Солнечногорске. Его рисунки отличаются неподражаемым юмором, часто отличаются остросоциальными темами.
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Вася шутливо признается, что его картины — на самом деле сказки с хорошим концом. Так что есть надежда на то, что справедливость мировая восторжествует, и колбасы все-таки хватит на всех.
Американская художница-иллюстратор Джой Кэмпбелл
Джой живет в штате Вашингтон и рисует котиков уже более 30 лет.
Любимые животные в ее работах откормлены, холены, довольны жизнью и самодостаточны. Лежат на диванах, ловят рыбу, с наслаждениям едят, наряжаются, изучают науки и вызывают умиление.
Литовская художница Нора
Живет в Вильнюсе со своим рыжим котом Элвисом. Он-то и вдохновляет художницу на забавные рисунки котов с их милыми повадками и уютной жизнью.
Нора говорит, что своими картинами создает неиссякаемый источник улыбок и хорошего настроения.
Российский художник Владимир Румянцев
Владимир — член Российского союза художников. Его работы есть в музейных коллекциях России, а также в частных коллекциях Германии, США, Великобритании, Финляндии и Швеции.
Настоящую популярность ему принесли картины о котах, которые живут в Санкт-Петербурге, как и сам художник.
Его коты — романтики и оптимисты, они гуляют по крышам, поют романсы, играют в гольф, ходят на работу и на рыбалку, любят цветы и город на Неве.
Российский художник-иллюстратор Bird Born
Этот молодой и талантливый автор, работающий под псевдонимом, подарил нам кота Степана и его очаровательную спутницу Марию Васильевну.
Его очаровательные коты рассуждают о любви и дружбе, об отношениях друг с другом и родителями, о еде и погоде, о городах и стереотипах. И вызывают улыбку, у каждого, кто их видит.
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Метки: интересное коты рисунки художники
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