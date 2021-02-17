Россиянам объяснили, как есть колбасу и при этом оставаться здоровым

В Минздраве назвали безопасную для организма порцию колбасных продуктов.
Чтобы употребление колбасных продуктов не нанесло вреда здоровью, лучше обходиться в еде не более, чем двумя-тремя кусочками колбаски в неделю, такого мнения придерживается главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
«Но если ты утром съешь маленький ломтик для вкуса, вреда он не принесёт. А если употреблять бесконтрольно любой продукт, то всё это плохо кончится. Сосиски и сардельки — это 25–30% насыщенного жира. Что касается колбас — варёных, копчёных, они также содержат много жира и много холестерина. Но один кусочек колбасы два-три раза в неделю ничего страшного не принесёт», — считает Тутельян.
Эксперт также объяснил, почему нельзя называть колбасу «вредным продуктом», хотя там содержится много холестерина, 30% жира и «её никак не назовёшь продуктом здорового питания».
«Раз мы назвали продукт пищевым — попробовали, и не умерли, значит он является каким-то источником пищевых веществ, энергии. Но вредные продукты — это те, которые содержат в себе ядовитые вещества или могут содержать. Если говорить об обычной пище, то важно количество и частота потребления», — уточнил для ресурса NEWS.ru диетолог.
Прежде тот же источник сообщал о просьбе производителей повысить цены на колбасу и сосиски. Свою просьбу они мотивируют, якобы увеличившейся стоимостью сырья, в связи с чем хотят поднять оптовую стоимость своей продукции на 10%.
Невольно напрашивается вопрос: если производителям не пойдут навстречу и не одобрят повышение отпускных цен, следует ли полагать, что они всё-таки попытаются сократить издержки, сэкономив на качестве выпускаемой продукции?
Источник:
Источник:
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https://www.bfm.ru/news/465165https://www.bfm.ru/news/465165
Понятно. Что еще вредно и нужно есть не больше трех кусочков в неделю?
наши лучшие друзья!
Сало, жир и колбаса
вот это да!
- советская песенка.
Граждане россияненцы! Слишком много колбасы, это вредно для здоровья. Организм накапливает тяжелые металлы, радионуклеиды, ГМО, гормоны и прочую нечисть. Так и копыта можно откинуть.
- предупреждение Минздрава РФ на упаковке колбасы.
Росконтроль не советует покупать ни один из семи проверенных образцов фарша:
https://meatinfo.ru/news/roskontrol-ne-sovetuet-pokupat-ni-odin-404877https://meatinfo.ru/news/roskontrol-ne-sovetuet-pokupat-ni-odin-404877
Маркировка без правил. Обман на полках магазинов.
В рамках спецпроекта «Этикетка без обмана» эксперты проверили несколько тысяч товаров и 10 основных торговых сетей. Как оказалось, недостоверную информацию в маркировке имеет около 60 % товаров, по отдельным категориям до 80 %.
https://roscontrol.com/project/article/roskontrol-podvel-predvaritelnie-itogi-masshtabnoy-proverki/https://roscontrol.com/project/article/roskontrol-podvel-predvaritelnie-itogi-masshtabnoy-proverki/
«Роскачество» выявило массовое несоответствие молочных сосисок ГОСТу
https://www.rbc.ru/business/15/11/2017/5a0ad2989a79477a17c9f534https://www.rbc.ru/business/15/11/2017/5a0ad2989a79477a17c9f534
Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу
https://iz.ru/977254/2020-02-18/roskachestvo-na-nashlo-ni-odnoi-tushenki-po-gostuhttps://iz.ru/977254/2020-02-18/roskachestvo-na-nashlo-ni-odnoi-tushenki-po-gostu
Это все что нужно вам знать о том, чем кормят вас с полок магазинов.
Когда вам жо...у разорвет, перестанете постить этот бред.
Ну ладно с колбасой понятно, особенно сырокопчёной. А, сколько баночек с чёрной и красной икрой можно есть в неделю? Как ни пойду в туалет, так сру, то черной, то красной икрой, а хотелось бы как обычные люди, срать гавном!