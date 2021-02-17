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Россиянам объяснили, как есть колбасу и при этом оставаться здоровым

Россиянам объяснили, как есть колбасу и при этом оставаться здоровым (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 10:26
Сообщество : Еда
Метки: Россия   безопасность   здоровые   колбаса   количество   минздрав   рекомендации   сохранение   
1542
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В Минздраве назвали безопасную для организма порцию колбасных продуктов.

Источник:

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Метки: Россия   безопасность   здоровые   колбаса   количество   минздрав   рекомендации   сохранение   
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28  комментариев
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−1
Evgeniy Gkyra 3 часа назад
а может нужно начать делать качественную колбасу?
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10k
Олегbl4 13 минут назад
«Ъ»: колбаса и сосиски могут подорожать на 15%
https://www.bfm.ru/news/465165https://www.bfm.ru/news/465165

Понятно. Что еще вредно и нужно есть не больше трех кусочков в неделю?
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354
azuver Час назад
Колбасу не покупаю давно.Делаю домашнюю , балык из говядины и грудки индюшки тоже .В так называемой гостовской и подобных колбасах,сосисках мяса нет.
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283
Дмитрий Ржевский Час назад
Как странно: чем вреднее продукт тем он дороже (как правило). Представляю вредность черной икры)))
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172
*опа Час назад
А колбасу лучше есть с редькой или с хреном?
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−56
гоша каретный 2 часа назад
правильно...много есть не надо, да и денег и русских не так уж и много, что бы каждый день ее есть
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Солнце, воздух и вода
наши лучшие друзья!
Сало, жир и колбаса
вот это да!
- советская песенка.

Граждане россияненцы! Слишком много колбасы, это вредно для здоровья. Организм накапливает тяжелые металлы, радионуклеиды, ГМО, гормоны и прочую нечисть. Так и копыта можно откинуть.
- предупреждение Минздрава РФ на упаковке колбасы.
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1k
zenon 3 часа назад
С дыханием тоже непорядок. Утром можно один раз вздохнуть. Днём не боле трёх, четырёх раз, то есть раз в час. Пришёл домой, вздохнул и лёг, до утра. Тогда и колбаса не понадобится. Интересно, а можно делать нормальную колбасу?
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10
Сергей 3 часа назад
Да это ж подготовка пересчета потребительской корзины - типа надо обосновать что она не выросла - просто батон колбасы превратился в 100 грамм нарезки.
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19k
BillyBonzz 3 часа назад
Естессно, потому что в отстутствии здоровой конкуренции и импортозамещения, производители продукции кормят потребителей откровенным гавном, по принципу "все равно купят, потому что альтернативы нет"
Росконтроль не советует покупать ни один из семи проверенных образцов фарша:
https://meatinfo.ru/news/roskontrol-ne-sovetuet-pokupat-ni-odin-404877https://meatinfo.ru/news/roskontrol-ne-sovetuet-pokupat-ni-odin-404877
Маркировка без правил. Обман на полках магазинов.
В рамках спецпроекта «Этикетка без обмана» эксперты проверили несколько тысяч товаров и 10 основных торговых сетей. Как оказалось, недостоверную информацию в маркировке имеет около 60 % товаров, по отдельным категориям до 80 %.
https://roscontrol.com/project/article/roskontrol-podvel-predvaritelnie-itogi-masshtabnoy-proverki/https://roscontrol.com/project/article/roskontrol-podvel-predvaritelnie-itogi-masshtabnoy-proverki/
«Роскачество» выявило массовое несоответствие молочных сосисок ГОСТу
https://www.rbc.ru/business/15/11/2017/5a0ad2989a79477a17c9f534https://www.rbc.ru/business/15/11/2017/5a0ad2989a79477a17c9f534
Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу
https://iz.ru/977254/2020-02-18/roskachestvo-na-nashlo-ni-odnoi-tushenki-po-gostuhttps://iz.ru/977254/2020-02-18/roskachestvo-na-nashlo-ni-odnoi-tushenki-po-gostu
Это все что нужно вам знать о том, чем кормят вас с полок магазинов.
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1k
ALEX 3 часа назад
Колбаса которая дешевле 1000 рублей за килограмм, делается вот по такому рецепту.

Ссылка youtu.be
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2k
insaider 3 часа назад
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17
Sergey Mikula agentfsb Полчаса назад
Ай ай - обычный лапоть, решил заняться печководством! А ведь лапти в печке горят не хуже жидов.
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4k
agentfsb Sergey Mikula Полчаса назад
Вот только, жидами проверено уже.
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13k
Роман insaider 24 минуты назад
insaider, искренне вам желаю оказаться в брежневских временах.
Когда вам жо...у разорвет, перестанете постить этот бред.
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17
Sergey Mikula agentfsb 19 минут назад
А ничего, что и на русских проверено, в тех же, концлагерях? Радуешься небось фашистик?
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4k
agentfsb Sergey Mikula 12 минут назад
Фашиста в зеркале увидишь, хотя жиды хуже фашистов.
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17
Sergey Mikula 3 часа назад
Чтобы употребление колбасных продуктов не нанесло вреда здоровью.

Ну ладно с колбасой понятно, особенно сырокопчёной. А, сколько баночек с чёрной и красной икрой можно есть в неделю? Как ни пойду в туалет, так сру, то черной, то красной икрой, а хотелось бы как обычные люди, срать гавном!
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6k
Pillin Alex Sergey Mikula 3 часа назад
Так ты икру в тарталетки накладывай, и только потом ешь! А то мучаешься бедненький.
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1k
zenon Sergey Mikula 3 часа назад
Если вы такой спец - вы должны работать на правительство.
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295
Сплетник Sergey Mikula 2 часа назад
А ты ешь говно, которое обычные люди едят под названием "продукты", будешь срать как все!
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