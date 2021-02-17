Россиянам объяснили, как есть колбасу и при этом оставаться здоровым

Чтобы употребление колбасных продуктов не нанесло вреда здоровью, лучше обходиться в еде не более, чем двумя-тремя кусочками колбаски в неделю, такого мнения придерживается главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

«Но если ты утром съешь маленький ломтик для вкуса, вреда он не принесёт. А если употреблять бесконтрольно любой продукт, то всё это плохо кончится. Сосиски и сардельки — это 25–30% насыщенного жира. Что касается колбас — варёных, копчёных, они также содержат много жира и много холестерина. Но один кусочек колбасы два-три раза в неделю ничего страшного не принесёт», — считает Тутельян.

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Эксперт также объяснил, почему нельзя называть колбасу «вредным продуктом», хотя там содержится много холестерина, 30% жира и «её никак не назовёшь продуктом здорового питания».

«Раз мы назвали продукт пищевым — попробовали, и не умерли, значит он является каким-то источником пищевых веществ, энергии. Но вредные продукты — это те, которые содержат в себе ядовитые вещества или могут содержать. Если говорить об обычной пище, то важно количество и частота потребления», — уточнил для ресурса NEWS.ru диетолог.

Прежде тот же источник сообщал о просьбе производителей повысить цены на колбасу и сосиски. Свою просьбу они мотивируют, якобы увеличившейся стоимостью сырья, в связи с чем хотят поднять оптовую стоимость своей продукции на 10%.

Невольно напрашивается вопрос: если производителям не пойдут навстречу и не одобрят повышение отпускных цен, следует ли полагать, что они всё-таки попытаются сократить издержки, сэкономив на качестве выпускаемой продукции?