Зеленобесие

Британское издание о личных финансах "This Is Money" радует читателей:



«Правительство [Великобритании] рассматривает возможность предоставления энергетическим сетям возможности отключать энергоснабжение в домах без предупреждения или компенсации пострадавшим.



Официальные лица предложили ряд «модификаций» в «Кодекс умной энергетики», которые, похоже, будут приняты к весне следующего года. К ним относятся предоставление операторам сетей права решать, когда они считают, что энергосистема находится в «аварийном» состоянии, и возможность отключать часто используемые электрические устройства, такие как зарядные устройства для электромобилей и системы центрального отопления в британских домах.



Согласно планам, во всех домах необходимо будет установить «умные счетчики» третьего поколения, чтобы включить функцию, позволяющую счетчикам в доме получать и выполнять приказы, отданные энергосетями. Это кардинально изменит роль умных счетчиков, которые в настоящее время могут отправлять только данные об использовании энергии. Если эти «модификации» закона будут приняты без возражений, это будет означать, что владельцы электромобилей смогут подключиться к сети в конце дня и проснуться без достаточного заряда для поездки на следующее утро.» [Прим. Кримсон – это ещё ничего что электрокар с утра не заведется, главное к утру не окоченеть из-за того что для многих британцев электрические приборы отопления – это последняя защита от холода, который каждый год убивает примерно 10000 британцев (не на улице, а в домах). Желающие гуглят "fuel poverty deaths")

https://www.thisismoney.co.uk/money/bills/article-8706033/Smart-meters-used-switch-electricity-without-warning-compensation.html



Жителю цивилизованной страны (то есть России) нужно объяснить, что подразумевается под «аварийным состоянием» энергосистемы.



Во имя счастья спонсоров девочки Греты, обогащения инвесторов в «зелёные компании», а также для того чтобы тупые хипстеры и курицы всех полов (они же «избиратели») радовались социальному одобрению и тому как активно идет борьба с нефтью и газом ради «спасения планеты от климатической катастрофы» в Великобритании проведена успешная борьба с традиционной энергетикой, которая потребляет уголь, газ, уран. Зато поставлены рекорды по доле «зеленой энергетики» в энергосистеме. <…>



Проблема в том, что в этих условиях невозможно обеспечить банальную вещь, а именно принципиально невозможно бесперебойное снабжение электроэнергией рядовых британских потребителей, ибо (сюрприз! сейчас будет шок-контент) солнце не всегда светит, а ветер – не всегда дует. Вместо того чтобы признать проблему и построить (или вернуть в эксплуатацию) нужное количество «традиционных» генерирующих мощностей, сумрачный «зелёный» гений британской политической элиты решил использовать «умные счетчики» для того чтобы тупо отключать британцам свет, если энергосистема в очередной раз (прецеденты были) приближается к отключению.