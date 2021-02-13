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Зеленобесие

Зеленобесие (3 фото)

Автор:
13 февраля 2021 10:13
Метки: Россия   вымерзает   европа   нефть   
780
3
Волосы встают дыбом при чтении новостей из Великобритании. Тысячи людей ежегодно умирают там от отсутствия нормального отопления, а теперь государство собирается ещё и начать принудительно отключать электроотопительные приборы ради борьбы с неизбежными в зелёной энергетике дефицитами:

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Метки: Россия   вымерзает   европа   нефть   
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54k
Racer777 3 часа назад
Вспомнил один из выпусков Топ Гир, в котором Кларксон поехал на своем Гольф GTi, а Мэй ехал на электрической БМВ. Помимо проблем с зарядкой авто - там половина не работала по пути. А в процессе поездки Кларксон сказал интересную вещь. Великобритания производит электро энергии всего на 5% больше, чем потребляет. При том, что все - повсюду её экономят. И вот он задался вопросм, а что будет при массовом переходе на е-мобили? Ну пришел к выводу, что будет чудовищный дефицит е-энергии. Кларксон известен как ненавистник "зеленых" и всех их идей. Грету он просто назвал необразованной дурой...
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7k
? ? ? 11 минут назад
"не включать пылесосы в холодную погоду" - логика отслеживается лишь отдаленно.
я бы связал это с большим пиковым потреблением подобных девайсов. но почему тут отсутствуют свч печи, чайники, стиральные машины?
любой электроприбор производит тепло, в тч и пылесос. в изолированной системе(квартира, дом) - это тепло пойдёт на подогрев помещения, имеющие связь с внешней средой(та же стиралка) - непосредственно сольёт тепло во внешнюю среду. по мне, в условиях жесткого дефицита искричества - было бы больше пользы от рекомендации обратить внимание на утепление дома, использовать рекуперативные теплообменники в вытяжке итд. даже банально стирать реже, но больше и хранить воду после мытья до остывания позволит снизить потребление.
где рекомендации производителям переходить с выпуска дискретно управляемой нагрузки(к примеру: типичный электробойлер в режиме поддержания температуры работает в режиме "включено-выключено") на линейно-изменяемые(плавное регулирование мощности)? в вышеописанном бойлере это бы привело к постоянному потреблению какой-либо минимальной мощности, компенсирующей лишь теплопотери, а не эпизодическому(хоть и кратковременному, минуты) включению пары-тройки киловатт - это бы значительно снизило пиковые нагрузки на сеть и снизило бы потери в питающе-распред сетях.
где рекомендации населению переходить на отопление с помощью тепловых насосов(тот же кондиционер)? его тепловая эффективность может достигать 500-700% , вы тратите энергию на перенос тепла(в данном случае извне), а не на непосредственный нагрев.
в общем, сплошь непонятки.
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52k
Андрей 13 минут назад
Наши действия: наблюдать, не мешать, не допускать у нас того же.
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70k
Смешная собачка. Час назад
Записываем.. в Англии тоже плохо..
Отлично ждем новых постов о том как везде плохо!..
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4k
TirAn 2 часа назад
Пумните шутку ВВП про дрова из нашей Сибири?
Не просто так запретили вывозить лес-кругляк.
Скоро начнут снабжать Запад колотыми чурками.
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52k
Андрей TirAn 14 минут назад
"Скоро начнут снабжать Запад колотыми чурками."

Там пока только целиковые поставляются, с Ближнего Востока и Магриба.
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8k
Атеист 2 часа назад
Дурни, одним словом..
Ну а как насчет бензо и дизель генераторов? Запрещены?))хэйропа..
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Какая хорошая новость.
Бритоп@доры пускай дохнут. Если вся Бриташка завтра вымрет, это будет очень хорошо - мир станет чище и лучше.
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2k
Дмитр Стар Frank Borman Полчаса назад
вот и они про нас примерно так же думают. "....высокие,высокие отношения"
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1k
ALEX 2 часа назад
Зачем нам заграница?
Делайте посты о нашей России, может хоть толк будет от этого?!

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910
Шурман 2 часа назад
В Бельгии отопление тоже не дешевое иногда даже дороже чем в других странах. ЕС . Мы не экономим , у нас правда настройки стоят что днем сильней топит а ночью меньше . Вчера я камин топил , когда он работает то и отопление в зале нафиг не нужно .
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5k
klop Шурман 55 минут назад
Странная у вас настройка обычно ночью холодней на улице, а днем теплее. Соответственно днем надо убавлять, а ночью прибавлять.
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910
Шурман klop 52 минуты назад
Душно ночью . Да и одеяла тёплые , вообще за 21 год в этой Европе я стал мерзляком . Раньше дома летом под +50 зимой под -30 и ходил нормально . Здесь минус 8 как сегодня уже хожу трясусь от мороза .
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5k
klop Шурман 45 минут назад
Понятно что не надо прибавлять чтобы душно было. У вас там в Европе не резко континентальный климат, когда утром около 0, а днем -10 допустим.
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5k
Echo 2 часа назад
ну это проблемы мелкобритов
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3k
Горожанин 2 часа назад
Здесь все просто и это уже проходили. С лесом... Запад сказал как-то России - все, вы свой лес не можете нам экспортировать, потому что он не сертифицирован по нашим "зелёным" стандартам. Вот сертифицируйте (это значит, что лес получают с учётом сбережения экологии и пользы местных жителей), тогда и экспортируйте, получайте валюту.

Наши в 90-х - 2000-х годах сказали, а что для этого нужно сделать? Запад в ответ - ничего особенного, платите нам за "зелёную" сертификацию, а также платите нашим представителям-сертификаторам безмерно (просто безмерно!) за постоянные командировки, проживание и обслуживание, чтобы постоянно следить за условиями сертификации, и все будет ок. Кто экспортировал в ЕС, так и сделал, пошел на этот кабализм. Потом увидели, что на Украине началось, когда она легла под Запад - весь лес там на корню стали вырубать и вывозить в ЕС без всякой экологии, а местных жителей оставили без штанов. И наши спросили - как же так, как же ваша "зелёная" сертификация, за что мы платим? На этом все заглохло. Прозрели.

Так и с "зеленой' энергетикой. Сколько бабла за нее переплачивает потребители - уйма. Сколько экономических промышленных кластеров на нее работают на дотации и лоббирование западных правительств - уйма. Но главное, геополитика - чтобы как с лесом можно было углеводородной России предъявить претензии, выкручивать руки и шантажировать и брать взятки за свою "зелень".
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27k
winergy2012 3 часа назад
Что то давно никто не пишет писем королеве.Помнится пару лет назад здесь была популярна эта тема.
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11k
KOSTELLO 3 часа назад
Зелень тут ни при чем.
Всему виной, ВНЕЗАПНО, бабло, оттого, что как ни крути а энергоресурсы дорожают, да и геополитические игрища с Россией все же дают о себе знать.
Так бы преспокойно потребляли наш СПГ, а так неизвестно чего будет дальше.
И это не патриотические песни, как многие могут подумать, а текущая ситуация и здравомыслящий анализ.
Британия уже давно не та империя, которая была раньше.
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