Зеленобесие

Волосы встают дыбом при чтении новостей из Великобритании. Тысячи людей ежегодно умирают там от отсутствия нормального отопления, а теперь государство собирается ещё и начать принудительно отключать электроотопительные приборы ради борьбы с неизбежными в зелёной энергетике дефицитами:
https://t.me/crimsondigest/1261
Британское издание о личных финансах "This Is Money" радует читателей:
«Правительство [Великобритании] рассматривает возможность предоставления энергетическим сетям возможности отключать энергоснабжение в домах без предупреждения или компенсации пострадавшим.
Официальные лица предложили ряд «модификаций» в «Кодекс умной энергетики», которые, похоже, будут приняты к весне следующего года. К ним относятся предоставление операторам сетей права решать, когда они считают, что энергосистема находится в «аварийном» состоянии, и возможность отключать часто используемые электрические устройства, такие как зарядные устройства для электромобилей и системы центрального отопления в британских домах.
Согласно планам, во всех домах необходимо будет установить «умные счетчики» третьего поколения, чтобы включить функцию, позволяющую счетчикам в доме получать и выполнять приказы, отданные энергосетями. Это кардинально изменит роль умных счетчиков, которые в настоящее время могут отправлять только данные об использовании энергии. Если эти «модификации» закона будут приняты без возражений, это будет означать, что владельцы электромобилей смогут подключиться к сети в конце дня и проснуться без достаточного заряда для поездки на следующее утро.» [Прим. Кримсон – это ещё ничего что электрокар с утра не заведется, главное к утру не окоченеть из-за того что для многих британцев электрические приборы отопления – это последняя защита от холода, который каждый год убивает примерно 10000 британцев (не на улице, а в домах). Желающие гуглят "fuel poverty deaths")
https://www.thisismoney.co.uk/money/bills/article-8706033/Smart-meters-used-switch-electricity-without-warning-compensation.html
Жителю цивилизованной страны (то есть России) нужно объяснить, что подразумевается под «аварийным состоянием» энергосистемы.
Во имя счастья спонсоров девочки Греты, обогащения инвесторов в «зелёные компании», а также для того чтобы тупые хипстеры и курицы всех полов (они же «избиратели») радовались социальному одобрению и тому как активно идет борьба с нефтью и газом ради «спасения планеты от климатической катастрофы» в Великобритании проведена успешная борьба с традиционной энергетикой, которая потребляет уголь, газ, уран. Зато поставлены рекорды по доле «зеленой энергетики» в энергосистеме. <…>
Проблема в том, что в этих условиях невозможно обеспечить банальную вещь, а именно принципиально невозможно бесперебойное снабжение электроэнергией рядовых британских потребителей, ибо (сюрприз! сейчас будет шок-контент) солнце не всегда светит, а ветер – не всегда дует. Вместо того чтобы признать проблему и построить (или вернуть в эксплуатацию) нужное количество «традиционных» генерирующих мощностей, сумрачный «зелёный» гений британской политической элиты решил использовать «умные счетчики» для того чтобы тупо отключать британцам свет, если энергосистема в очередной раз (прецеденты были) приближается к отключению.
«Правительство [Великобритании] рассматривает возможность предоставления энергетическим сетям возможности отключать энергоснабжение в домах без предупреждения или компенсации пострадавшим.
Официальные лица предложили ряд «модификаций» в «Кодекс умной энергетики», которые, похоже, будут приняты к весне следующего года. К ним относятся предоставление операторам сетей права решать, когда они считают, что энергосистема находится в «аварийном» состоянии, и возможность отключать часто используемые электрические устройства, такие как зарядные устройства для электромобилей и системы центрального отопления в британских домах.
Согласно планам, во всех домах необходимо будет установить «умные счетчики» третьего поколения, чтобы включить функцию, позволяющую счетчикам в доме получать и выполнять приказы, отданные энергосетями. Это кардинально изменит роль умных счетчиков, которые в настоящее время могут отправлять только данные об использовании энергии. Если эти «модификации» закона будут приняты без возражений, это будет означать, что владельцы электромобилей смогут подключиться к сети в конце дня и проснуться без достаточного заряда для поездки на следующее утро.» [Прим. Кримсон – это ещё ничего что электрокар с утра не заведется, главное к утру не окоченеть из-за того что для многих британцев электрические приборы отопления – это последняя защита от холода, который каждый год убивает примерно 10000 британцев (не на улице, а в домах). Желающие гуглят "fuel poverty deaths")
https://www.thisismoney.co.uk/money/bills/article-8706033/Smart-meters-used-switch-electricity-without-warning-compensation.html
Жителю цивилизованной страны (то есть России) нужно объяснить, что подразумевается под «аварийным состоянием» энергосистемы.
Во имя счастья спонсоров девочки Греты, обогащения инвесторов в «зелёные компании», а также для того чтобы тупые хипстеры и курицы всех полов (они же «избиратели») радовались социальному одобрению и тому как активно идет борьба с нефтью и газом ради «спасения планеты от климатической катастрофы» в Великобритании проведена успешная борьба с традиционной энергетикой, которая потребляет уголь, газ, уран. Зато поставлены рекорды по доле «зеленой энергетики» в энергосистеме. <…>
Проблема в том, что в этих условиях невозможно обеспечить банальную вещь, а именно принципиально невозможно бесперебойное снабжение электроэнергией рядовых британских потребителей, ибо (сюрприз! сейчас будет шок-контент) солнце не всегда светит, а ветер – не всегда дует. Вместо того чтобы признать проблему и построить (или вернуть в эксплуатацию) нужное количество «традиционных» генерирующих мощностей, сумрачный «зелёный» гений британской политической элиты решил использовать «умные счетчики» для того чтобы тупо отключать британцам свет, если энергосистема в очередной раз (прецеденты были) приближается к отключению.
В Швеции аналогичные проблемы:
Государственная телерадиокомпания Швеции SVT обратилась к населению с настоятельной просьбой не пылесосить в ближайшие дни, пока в стране держатся сильные морозы.
Причина: дефицит электроэнергии, который особенно остро ощущается в холодную погоду, при которой большое количество электроэнергии уходит на обогрев домов.
"Перед тем, как включить пылесос, хорошенько подумайте. Вам нужно делать уборку именно в самые холодные дни?", – обратились к шведам с телеэкранов. Людей попросили не убираться в эти выходные или хотя бы не включать пылесос.
Тем временем скандинавы упорно продолжают зеленеть. Норвежские и шведские финансовые организации рапортуют о полном отказе от инвестиций в новые проекты добычи углеводородов.
Норвежский пенсионный фонд — крупнейший резервный фонд мира — перестал верить в нефть и отказался от активов в компаниях, которые занимаются разведкой и добычей сырья. Это стало большим шагом к «озеленению» инвестиционного гиганта, пишет Bloomberg.
Пенсионный фонд начал отказываться от нефти и газа еще три года назад. Тогда главной целью было диверсифицировать активы и сделать Норвегию, которая является одним из ключевых поставщиков газа в мире и крупным игроком на рынке нефти, менее зависимой от нефтегазового сектора.
Крупнейший банк Швеции Swedbank AB стал последним в стране, кто ограничил кредитование на основе климатических критериев.
Стокгольмский банк перестал предоставлять займы новым нефтегазовым проектам, он также прекратит давать деньги на добычу сырья в Арктике. Финансовая организация по-прежнему открыта для кредитования «тех, кто хочет перейти на углеродную нейтральность», отметил генеральный директор Swedbank Йенс Хенрикссон.
Норвежцы, впрочем, немного лукавят. Их пенсионный фонд был создан путём многолетнего откладывания прибыли от нефтедобычи в Северном море. Разумеется, нефтяная Норвегия не собирается отказываться от главной своей отрасли – до тех пор, пока она продолжает приносить доход.
Инвестирование денег в неуглеродные компании (в основном зарубежные) – это для норвежцев прежде всего диверсификация источников заработка и гарантия того, что они будут стабильно пополнять свои финансы даже в те периоды, когда цены на нефть по каким-то причинам падают. Насколько оправдаются ожидания норвежцев, не лопнет ли их фонд вслед за сдуванием долларового пузыря — это уже другой вопрос.
Государственная телерадиокомпания Швеции SVT обратилась к населению с настоятельной просьбой не пылесосить в ближайшие дни, пока в стране держатся сильные морозы.
Причина: дефицит электроэнергии, который особенно остро ощущается в холодную погоду, при которой большое количество электроэнергии уходит на обогрев домов.
"Перед тем, как включить пылесос, хорошенько подумайте. Вам нужно делать уборку именно в самые холодные дни?", – обратились к шведам с телеэкранов. Людей попросили не убираться в эти выходные или хотя бы не включать пылесос.
Тем временем скандинавы упорно продолжают зеленеть. Норвежские и шведские финансовые организации рапортуют о полном отказе от инвестиций в новые проекты добычи углеводородов.
Норвежский пенсионный фонд — крупнейший резервный фонд мира — перестал верить в нефть и отказался от активов в компаниях, которые занимаются разведкой и добычей сырья. Это стало большим шагом к «озеленению» инвестиционного гиганта, пишет Bloomberg.
Пенсионный фонд начал отказываться от нефти и газа еще три года назад. Тогда главной целью было диверсифицировать активы и сделать Норвегию, которая является одним из ключевых поставщиков газа в мире и крупным игроком на рынке нефти, менее зависимой от нефтегазового сектора.
Крупнейший банк Швеции Swedbank AB стал последним в стране, кто ограничил кредитование на основе климатических критериев.
Стокгольмский банк перестал предоставлять займы новым нефтегазовым проектам, он также прекратит давать деньги на добычу сырья в Арктике. Финансовая организация по-прежнему открыта для кредитования «тех, кто хочет перейти на углеродную нейтральность», отметил генеральный директор Swedbank Йенс Хенрикссон.
Норвежцы, впрочем, немного лукавят. Их пенсионный фонд был создан путём многолетнего откладывания прибыли от нефтедобычи в Северном море. Разумеется, нефтяная Норвегия не собирается отказываться от главной своей отрасли – до тех пор, пока она продолжает приносить доход.
Инвестирование денег в неуглеродные компании (в основном зарубежные) – это для норвежцев прежде всего диверсификация источников заработка и гарантия того, что они будут стабильно пополнять свои финансы даже в те периоды, когда цены на нефть по каким-то причинам падают. Насколько оправдаются ожидания норвежцев, не лопнет ли их фонд вслед за сдуванием долларового пузыря — это уже другой вопрос.
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я бы связал это с большим пиковым потреблением подобных девайсов. но почему тут отсутствуют свч печи, чайники, стиральные машины?
любой электроприбор производит тепло, в тч и пылесос. в изолированной системе(квартира, дом) - это тепло пойдёт на подогрев помещения, имеющие связь с внешней средой(та же стиралка) - непосредственно сольёт тепло во внешнюю среду. по мне, в условиях жесткого дефицита искричества - было бы больше пользы от рекомендации обратить внимание на утепление дома, использовать рекуперативные теплообменники в вытяжке итд. даже банально стирать реже, но больше и хранить воду после мытья до остывания позволит снизить потребление.
где рекомендации производителям переходить с выпуска дискретно управляемой нагрузки(к примеру: типичный электробойлер в режиме поддержания температуры работает в режиме "включено-выключено") на линейно-изменяемые(плавное регулирование мощности)? в вышеописанном бойлере это бы привело к постоянному потреблению какой-либо минимальной мощности, компенсирующей лишь теплопотери, а не эпизодическому(хоть и кратковременному, минуты) включению пары-тройки киловатт - это бы значительно снизило пиковые нагрузки на сеть и снизило бы потери в питающе-распред сетях.
где рекомендации населению переходить на отопление с помощью тепловых насосов(тот же кондиционер)? его тепловая эффективность может достигать 500-700% , вы тратите энергию на перенос тепла(в данном случае извне), а не на непосредственный нагрев.
в общем, сплошь непонятки.
Отлично ждем новых постов о том как везде плохо!..
Не просто так запретили вывозить лес-кругляк.
Скоро начнут снабжать Запад колотыми чурками.
Там пока только целиковые поставляются, с Ближнего Востока и Магриба.
Ну а как насчет бензо и дизель генераторов? Запрещены?))хэйропа..
Бритоп@доры пускай дохнут. Если вся Бриташка завтра вымрет, это будет очень хорошо - мир станет чище и лучше.
Делайте посты о нашей России, может хоть толк будет от этого?!
Наши в 90-х - 2000-х годах сказали, а что для этого нужно сделать? Запад в ответ - ничего особенного, платите нам за "зелёную" сертификацию, а также платите нашим представителям-сертификаторам безмерно (просто безмерно!) за постоянные командировки, проживание и обслуживание, чтобы постоянно следить за условиями сертификации, и все будет ок. Кто экспортировал в ЕС, так и сделал, пошел на этот кабализм. Потом увидели, что на Украине началось, когда она легла под Запад - весь лес там на корню стали вырубать и вывозить в ЕС без всякой экологии, а местных жителей оставили без штанов. И наши спросили - как же так, как же ваша "зелёная" сертификация, за что мы платим? На этом все заглохло. Прозрели.
Так и с "зеленой' энергетикой. Сколько бабла за нее переплачивает потребители - уйма. Сколько экономических промышленных кластеров на нее работают на дотации и лоббирование западных правительств - уйма. Но главное, геополитика - чтобы как с лесом можно было углеводородной России предъявить претензии, выкручивать руки и шантажировать и брать взятки за свою "зелень".
Всему виной, ВНЕЗАПНО, бабло, оттого, что как ни крути а энергоресурсы дорожают, да и геополитические игрища с Россией все же дают о себе знать.
Так бы преспокойно потребляли наш СПГ, а так неизвестно чего будет дальше.
И это не патриотические песни, как многие могут подумать, а текущая ситуация и здравомыслящий анализ.
Британия уже давно не та империя, которая была раньше.