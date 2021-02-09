На съемочных площадках классических фильмов Голливуда

Автор:
09 февраля 2021 06:12
Когда снимают хорошее кино, зритель растворяется в нем полностью. Но задумывались ли вы: а как снимали ваш любимый фильм? Как режиссеру и его команде удалось сделать именно этот кадр таким реалистичным? Как ведут себя актеры на съемочной площадке? Какая атмосфера на ней царит? Возможно, на эти и другие вопросы ответит этот пост о том, как обстоят дела на съемках, когда камеры выключены.
1. Унесенные ветром (1939)
2. Волшебник изумрудного города (1939)
4. Эта прекрасная жизнь (1946)
5. Трамвай “Желание” (1951)
6. Поющие под дождем (1952)
8. Вестсайдская история (1961)
10. Убить пересмешника (1962)
13. Ребенок Розмари (1969)
14. Заводной апельсин (1971)
15. Французский связной (1971)
16. Американские граффити (1973)
17. Живи и дай умереть (1973)
18. Техасская резня бензопилой (1974)
19. Молодой Франкенштейн (1974)
20. Пролетая над гнездом кукушки (1975)
21. Близкие контакты третьей степени (1977)
22. Охотник на оленей (1978)
25. Безумный Макс 2: Воин дороги (1981)
29. Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна (1987)
32. Крепкий орешек (1988)
33. Назад в будущее 2 (1989)
34. Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989)
35. Назад, в будущее 3 (1990)
36. Эдвард Руки-ножницы (1990)
38. Терминатор 2: Судный день (1991)
39. Твин Пикс: Огонь, иди со мной
40. Список Шиндлера (1993)
41. Тупой, еще тупее (1994)
43. Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар (1994)
48. Спасти рядового Райана (1998)
49. С широко закрытыми глазами (1999)
52. Гарри Поттер и Философский камень (2001)
53. Поймай меня, если сможешь (2002)
54. Гарри Поттер и Кубок огня (2005)
56. Старикам тут не место (2007)
57. Квант милосердия (2009)
58. Бесславные ублюдки (2009)
61. Джанго освобожденный (2012)
64. Новый Человек-паук (2012)
66. Хоббит: Нежданное путешествие (2012)
67. Железный человек 3 (2013)
68. Человек из стали (2013)
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