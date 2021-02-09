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На съемочных площадках классических фильмов Голливуда

На съемочных площадках классических фильмов Голливуда (69 фото)

Автор:
09 февраля 2021 06:12
Метки: актеры   интересное   фильмы   фотографии   
478
69
Когда снимают хорошее кино, зритель растворяется в нем полностью. Но задумывались ли вы: а как снимали ваш любимый фильм? Как режиссеру и его команде удалось сделать именно этот кадр таким реалистичным? Как ведут себя актеры на съемочной площадке? Какая атмосфера на ней царит? Возможно, на эти и другие вопросы ответит этот пост о том, как обстоят дела на съемках, когда камеры выключены.
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Метки: актеры   интересное   фильмы   фотографии   
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Еркен 2 часа назад
Мир кино волшебен.
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