Французские легионеры решили обучить африканских детей русскому мату

Судя по видео, культурный обмен на Черном континенте идет полным ходом.
В Сети появилось видео из африканской страны (какой именно, неизвестно), в котором люди в военной форме обучают свору детей правильному произношению "фундаментальных" русских слов.
Если верить Telegram-каналу Reverce Side of The Medal, филологические экзерсисы проводят бойцы Французского иностранного легиона. В ролике можно услышать, что один из бойцов произносит русские слова с сильным французским акцентом. А обучением, судя по всему, занимается русский солдат, который и снимает происходящее на камеру.
Осторожно, много матерящихся негритят (18+):
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Говорят, во Французском легионе отношение к русскому языку особое, если быть точным, - к его непристойной стороне. И среди русскоговорящих легионеров давно стало традицией обучать своих иностранных коллег русским словам, без которых в бою просто не обойтись.
Впрочем, учат не только нецензурной лексике, но и песенкам крокодила Гены (18+)
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Филологические упражнения в казарме (18+)
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В общем, культурный обмен идет на полную катушку. Вскоре, надо думать, благодаря стараниям легионеров, в Африке русских будут встречать только так:
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Никогда этого не понимал.
Научили маргиналы.
Матерится египтянин.
А стыдно тебе.