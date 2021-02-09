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Французские легионеры решили обучить африканских детей русскому мату

Французские легионеры решили обучить африканских детей русскому мату (1 фото + 4 видео)

Автор:
09 февраля 2021 11:04
Сообщество : Военное
Метки: Иностранный французский легион   африка   видео   дети   нецензурная лексика   обучение   русский язык   
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Судя по видео, культурный обмен на Черном континенте идет полным ходом.

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Метки: Иностранный французский легион   африка   видео   дети   нецензурная лексика   обучение   русский язык   
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5  комментариев
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1k
Fara Zolkin 22 минуты назад
Иду я в Египте на экскурсии, возле Храма на рынке, пристаёт ко мне местное население с вопросом русский, я говорю конечно. На что мне отвечают иди найух. И стыдно стало мне, потому что научили вот такие маргиналы.
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8k
harlamov Fara Zolkin 16 минут назад
А тебе-то почему стыдно?
Никогда этого не понимал.
Научили маргиналы.
Матерится египтянин.
А стыдно тебе.
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957
Дмитрий 19 минут назад
И поржать с одной стороны, а с другой то стороны, ну вот дебилы же.....не дети конечно!)))
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