Французские легионеры решили обучить африканских детей русскому мату

В Сети появилось видео из африканской страны (какой именно, неизвестно), в котором люди в военной форме обучают свору детей правильному произношению "фундаментальных" русских слов.

Если верить Telegram-каналу Reverce Side of The Medal, филологические экзерсисы проводят бойцы Французского иностранного легиона. В ролике можно услышать, что один из бойцов произносит русские слова с сильным французским акцентом. А обучением, судя по всему, занимается русский солдат, который и снимает происходящее на камеру.

Осторожно, много матерящихся негритят (18+):