«Это за тебя, отец!» или Железная пята становится «ахиллесовой», если простые люди объединяются

Когда в мире утвердившегося ультрамонокапитализма основной проблемой стала фактическая невозможность для «низов» отстаивать свои права, когда стали сомнительными и демократический путь борьбы, и путь «борьбы» — в сердце финансовой цивилизации, на Уолл-стрит, вдруг случилось то, чего никто не ждал.



Внезапно выяснилось, что в организованной мощными хедж-фондами игре на понижение курса акций ряда компаний появились другие игроки, начавшие встречную игру — на повышение. В результате хедж-фонды, рассчитывавшие в оговоренный срок исполнения своих контрактов выкупить акции за бесценок, были вынуждены их выкупать по задранной «мальками» до небес цене. И понесли многомиллиардные убытки.



Классическая схема биржевой игры, в которой крупный куш достается лишь крупным игрокам, а мелкие инвесторы-спекулянты могут довольствоваться только мелкими «утешительными призами» — как все увидели, может быть в одночасье сломана. И это само по себе внушает некоторый оптимизм.

Как это случилось?



Скандал вокруг одной из фирм-посредников, продающей частным лицам и мелким инвесторам небольшое количество акций с фондовой биржи, разразился внезапно. Рано утром 28 января граждане США, играющие на фондовом рынке через приложение Robinhood (интересное название, согласитесь), обнаружили, что они не могут купить акции компании GameStop и еще ряда компаний. Без предварительного объявления и других реверансов этот и несколько других интернет-посредников перестали выполнять для граждан покупку акций нескольких компаний, но оставили возможность эти акции продавать.



Более того, ряд клиентов Robinhood обнаружили, что ранее купленные ими акции GameStop либо уже проданы, либо выставлены на продажу. Причем отменить выставление акций на продажу оказалось невозможно — ибо, по сообщению Robinhood, произведен этот грабеж на большой дороге был «для пользы клиентов и стабилизации рынка».



А днем ранее компания S3 Partners, занимающаяся анализом финансовых данных рынка ценных бумаг, сообщила, что играющие на понижение акций акулы Уолл-стрит уже потеряли $23,6 млрд только на акциях GameStop из-за «восстания мелких инвесторов». Эти же акулы потеряли миллиарды, играя на понижение акций еще 4 компаний.

Что же произошло?



GameStop ― ничем не примечательный розничный продавец компьютерных игр, имеющий свою сеть магазинов. Еще в сентябре одна акция компании стоила менее 5 долларов. Стоимость акций начала незначительно расти после того, как Райан Коэн, предприниматель, основатель Chewy.com, выкупил значительную долю компании, заявив, что находящаяся в затруднительном положении компания созрела для успеха. 11 января в совет директоров компании пришли три новых директора.



После этого мелкие инвесторы, координировавшиеся на Reddit в разделе WallStreetBets, начали покупать акции GameStop, и они начали медленно расти, дойдя до нескольких десятков долларов за акцию. Это привлекло внимание Эндрю Лефта из Citron Research, гуру играющих на понижение торговцев, который в своем отчете от 21 января рекомендовал игрокам с Уолл-стрит делать ставки на понижение стоимости акций компании. К пятнице доля проданных без покрытия акций GameStop (то есть с обязательством их выкупить в оговоренный срок) составила, по данным New York Post, 102% от находящихся в обороте акций компании, ставки на понижение стали самыми высокими на рынке.



Сообщение Лефта вызвало ярость у частных инвесторов. В чате WallStreetBets раздались угрозы в адрес Лефта (которых, заметим, он так испугался, что пожаловался в ФБР). Но помимо угроз и ругательств пользователи, откуда-то узнав, что играющие на понижение должны будут закрыть позиции (то есть выкупить акции с рынка) частично до 29 января включительно, а частично ― позже, приняли решение «наказать долларом» акул Уолл-стрит, пусть даже оставшись в проигрыше.



Сказано ― сделано. Простые американцы пошли скупать акции компании на те суммы, что у них были. Особой популярностью на WallStreetBets пользуются колл-опционы, позволяющие покупать акции, когда их цена достигнет заранее заданного значения. Эти опционы вынуждают крупные финансовые фирмы покупать больше акций самим, чтобы хеджировать свои риски. В результате может образоваться самоподдерживающаяся волна покупок.



При этом инициативу американцев поддержали во всем мире. На данный момент против Уолл-стрит играют в Индии, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Европе. Ненависть к Уолл-стрит и возможность хорошо заработать, если повезет, объединили людей всех стран. Достаточно сказать, что у форума WallStreetBets, где координируется деятельность, 6 миллионов читателей. Не все они играют на рынке, но тем не менее участников розничного рынка акций вдруг оказались десятки, если не сотни тысяч.

Результат деятельности мелких инвесторов



В результате действий частных инвесторов акции GameStop за неделю взлетели более чем на 800%, почти разрушив хедж-фонд под названием Melvin Capital. Лефт сказал 27 января, что он закрыл свои ставки против GameStop и больше никогда не будет публиковать прогнозы для игры на понижение акций, ограничившись долгосрочными прогнозами рынка акций. А Melvin Capital пришлось спасать, влив в него $2,75 млрд. При этом потери хедж-фондов за неделю с 25 по 31 января составили $70 млрд. И поскольку Melvin Capital дело, по-видимому, не ограничивалось, а 28 и 29 января позиции надо было закрывать акулам покрупнее, то продажа акций тем самым простым пользователям компанией Robinhood была прекращена, а у многих эти акции были проданы без их ведома, но «для их же пользы».



Как следствие, 28 января акции GameStop упали почти вдвое, но к вечеру Robinhood смилостивился и позволил клиентам покупать акции GameStop и других, но не более 5 в одни руки. Но даже при таких ограничениях 29 января акции опять пошли в рост и к вечеру пятницы зафиксировались в районе $300 за акцию.



Росли акции не только GameStop, но и еще ряда компаний, против которых играли крупные фирмы с Уолл-стрит. Так, резко пошли вверх акции сети кинотеатров AMC после того, как компания объявила, что сможет избежать банкротства с помощью дополнительного финансирования. Такая новость означает, что компания набирает больше долгов, и, скорее всего, акулы Уолл-стрит ее бы утопили. Но не в этот раз, когда простые люди решили наказать Уолл-стрит.



Также растут акции таких компаний, как Blackberry, Plug Power и Nio, китайского производителя электромобилей. Стоимость Bed Bath & Beyond в среду выросла на 27%, в то время как акции сетей Fossil и Express выросли на 93%. Про значительный рост акций American Airlines, Nokia and Tootsie Roll не сообщается, но торговлю ими Robinhood также ограничил.



На вопрос, стоит ли продолжать покупать акции GameStop, пользователь Reddit 31 января ответил, что надо продолжать покупать, шорт-сквиз (то есть покупка играющими на понижение акций для закрытия позиций) еще не произошел, поэтому надо покупать акции, когда они начнут терять в цене и держать до уровня хотя бы в $5000 за акцию. А если игра пойдет так же, как в случае шорт-сквиза на акциях VW Porsche, то акции GameStop могут взлететь до $30 000 перед падением.



Помимо Robinhood, 27 января продажу акций GameStop и AMC Entertainment ограничила платформа для торговли акциями TD Ameritrade.

Почему они это делают?



При этом люди, покупающие акции, открыто пишут, что деньги могут быть потеряны, так как явно надувается пузырь, и после того как «акулы», хоть и с большими потерями, закроют позиции, стоимость акций неизбежно упадет. «Помните, когда все… говорили, что это будет война? ― написал один из пользователей, после того как акции AMC взлетели более чем на 300%. ― Это то, что мы имели в виду. Ваши друзья могут быть сбиты, и вы можете потерять руку, но на войне так и бывает».



«Это за тебя, отец!» ― написал другой участник форума. Он вспомнил коллапс рынка жилья в 2008 году, и как семья и все родственники потеряли дома, а отец начал спиваться. А в это время акулы Уолл-стрит пили шампанское и подсчитывали прибыль. «Это все деньги, которые у меня есть. Но я предпочту потерять их, чем дать им то, что они хотят, чтобы разрушить меня. Потеря денег нисколько меня не трогает, поскольку я не особенно их ценю. Я готов всё сжечь, лишь бы насолить им».