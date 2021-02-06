«Это за тебя, отец!» или Железная пята становится «ахиллесовой», если простые люди объединяются

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Тест по русскому языку: проверь свою грамотность Тест по русскому языку: проверь свою грамотность Красивые, свободные, без комплексов: анкеты девушек из приложения для знакомств Красивые, свободные, без комплексов: анкеты девушек из приложения... Делюсь, как я сам сделал ножницы для кирпича Делюсь, как я сам сделал ножницы для кирпича Весёлые картинки Весёлые картинки Находчивый доберман и наивный хозяин Находчивый доберман и наивный хозяин Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей Добрые деревенские кадры, которые вызывают дикую ностальгию Добрые деревенские кадры, которые вызывают дикую ностальгию Девушки кувыркаются на огромном агрегате Девушки кувыркаются на огромном агрегате Тюменский ведущий выругался матом в эфире и был уволен вместе со съемочной группой Тюменский ведущий выругался матом в эфире и был уволен вместе со... Вот такая вечная молодость! Семь лучших авторских песен Чижа Вот такая вечная молодость! Семь лучших авторских песен Чижа Не можешь бить мужиков? Стань девкой и лупи девок Не можешь бить мужиков? Стань девкой и лупи девок Заехать домой - раскошеливайся: перед многоэтажкой в Ростове вырос платный шлагбаум Заехать домой - раскошеливайся: перед многоэтажкой в Ростове вырос... Единая вселенная: 10 незаметных деталей из мультфильмов Pixar Единая вселенная: 10 незаметных деталей из мультфильмов Pixar Гифки Гифки Китайский зонд прислал на Землю свою первую фотографию Марса Китайский зонд прислал на Землю свою первую фотографию Марса 10 любопытных историй происхождения слов и выражений 10 любопытных историй происхождения слов и выражений 15 рукотворных артефактов из древности 15 рукотворных артефактов из древности Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом...
«Это за тебя, отец!» или Железная пята становится «ахиллесовой», если простые люди объединяются

«Это за тебя, отец!» или Железная пята становится «ахиллесовой», если простые люди объединяются (3 фото)

Автор:
06 февраля 2021 20:23
Метки: биржа   рынок   свобода для всех?   свободный рынок   спекулянты   уолл стрит   
777
3
Организованной группе биржевых «мальков» удалось болезненно потрепать биржевых «акул». Конечно, «акулы» ответили отменой свободы торговли на американской фондовой бирже. И всё же...

Источник:

Метки: биржа   рынок   свобода для всех?   свободный рынок   спекулянты   уолл стрит   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
ПаганецЪ 5 часов назад
ИМХО, вся эта биржевая кухня есть просто зло в чистом виде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Седой 56 минут назад
Если бы все играли честно, то биржа неплоха и для фирм и для людей вкладывающих деньги в фирмы, потом получающие прибыль...Ключевое слово ЕСЛИ! Все кризисы породили эти долбанные биржы! А может по старинке, пусть не так быстро развиваться, но без огромных потрясений, к сожалению нельзя назад все вернуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман 56 минут назад
Биржи - ЗЛО!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
<<< Хотя Дональд Трамп не имеет никакого отношения к форуму Reddit, логотип этого форума представляет собой блондина со странной прической, квадратным лицом, в темном костюме с красным галстуком >>>

Копипастеры они такие копипастеры.

Логотип "Reddit"



А речь идет о сабреддите форума - попросту говоря разделе - посвященном WallStreetBets.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Buba_kastorkin 5 часов назад
Когда нибудь появится гений,который реально разрушит эту пирамиду...вот тогда будет жесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sasa Buba_kastorkin 4 часа назад

Т.е. нажмет на красную кнопку черного чемоданчика и появится еще одна пустыня, уже радиоактивная, на бывшей территории США. Правда, на территории Европы тоже часть государств при этом или их областей перестанут существовать! Но Сибирь то останется! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Buba_kastorkin Sasa 4 часа назад
У тебя немножко больная фантазия...откуда такое желание пострелять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sasa Buba_kastorkin 4 часа назад
Шутка не прошла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DerDimon Sasa 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Остап Бульба

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24254



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Свидания: юмор из соцсетей
3
35
Свидания: юмор из соцсетей
"Не вини её одну": всё про расставания
3
76
"Не вини её одну": всё про расставания
﻿
Набирающие популярность
Редкий кабриолет Bristol 405 Drophead 1955 года выпуска с левым рулем
0
2
Редкий кабриолет Bristol 405 Drophead 1955 года выпуска с левым рулем
Мужчина на фото оказался собакой: метаморфоза вызвала оживлённое обсуждение в сети
0
22
Мужчина на фото оказался собакой: метаморфоза вызвала оживлённое обсуждение в сети
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересно#подборка#СССР#сша#аварии#забавно#коты#собаки
#фото#люди#природа#интересное#прикольные#Разное#девушки#китай#приколы#автомир
#животные#прикол#факты#картинки#Россия#собака#дтп#комментарии#смешные#навальный

На что жалуетесь?

Вернуться