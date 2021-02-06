«Это за тебя, отец!» или Железная пята становится «ахиллесовой», если простые люди объединяются

Организованной группе биржевых «мальков» удалось болезненно потрепать биржевых «акул». Конечно, «акулы» ответили отменой свободы торговли на американской фондовой бирже. И всё же...
Когда в мире утвердившегося ультрамонокапитализма основной проблемой стала фактическая невозможность для «низов» отстаивать свои права, когда стали сомнительными и демократический путь борьбы, и путь «борьбы» — в сердце финансовой цивилизации, на Уолл-стрит, вдруг случилось то, чего никто не ждал.
Внезапно выяснилось, что в организованной мощными хедж-фондами игре на понижение курса акций ряда компаний появились другие игроки, начавшие встречную игру — на повышение. В результате хедж-фонды, рассчитывавшие в оговоренный срок исполнения своих контрактов выкупить акции за бесценок, были вынуждены их выкупать по задранной «мальками» до небес цене. И понесли многомиллиардные убытки.
Классическая схема биржевой игры, в которой крупный куш достается лишь крупным игрокам, а мелкие инвесторы-спекулянты могут довольствоваться только мелкими «утешительными призами» — как все увидели, может быть в одночасье сломана. И это само по себе внушает некоторый оптимизм.
Как это случилось?
Скандал вокруг одной из фирм-посредников, продающей частным лицам и мелким инвесторам небольшое количество акций с фондовой биржи, разразился внезапно. Рано утром 28 января граждане США, играющие на фондовом рынке через приложение Robinhood (интересное название, согласитесь), обнаружили, что они не могут купить акции компании GameStop и еще ряда компаний. Без предварительного объявления и других реверансов этот и несколько других интернет-посредников перестали выполнять для граждан покупку акций нескольких компаний, но оставили возможность эти акции продавать.
Более того, ряд клиентов Robinhood обнаружили, что ранее купленные ими акции GameStop либо уже проданы, либо выставлены на продажу. Причем отменить выставление акций на продажу оказалось невозможно — ибо, по сообщению Robinhood, произведен этот грабеж на большой дороге был «для пользы клиентов и стабилизации рынка».
А днем ранее компания S3 Partners, занимающаяся анализом финансовых данных рынка ценных бумаг, сообщила, что играющие на понижение акций акулы Уолл-стрит уже потеряли $23,6 млрд только на акциях GameStop из-за «восстания мелких инвесторов». Эти же акулы потеряли миллиарды, играя на понижение акций еще 4 компаний.
Что же произошло?
GameStop ― ничем не примечательный розничный продавец компьютерных игр, имеющий свою сеть магазинов. Еще в сентябре одна акция компании стоила менее 5 долларов. Стоимость акций начала незначительно расти после того, как Райан Коэн, предприниматель, основатель Chewy.com, выкупил значительную долю компании, заявив, что находящаяся в затруднительном положении компания созрела для успеха. 11 января в совет директоров компании пришли три новых директора.
После этого мелкие инвесторы, координировавшиеся на Reddit в разделе WallStreetBets, начали покупать акции GameStop, и они начали медленно расти, дойдя до нескольких десятков долларов за акцию. Это привлекло внимание Эндрю Лефта из Citron Research, гуру играющих на понижение торговцев, который в своем отчете от 21 января рекомендовал игрокам с Уолл-стрит делать ставки на понижение стоимости акций компании. К пятнице доля проданных без покрытия акций GameStop (то есть с обязательством их выкупить в оговоренный срок) составила, по данным New York Post, 102% от находящихся в обороте акций компании, ставки на понижение стали самыми высокими на рынке.
Сообщение Лефта вызвало ярость у частных инвесторов. В чате WallStreetBets раздались угрозы в адрес Лефта (которых, заметим, он так испугался, что пожаловался в ФБР). Но помимо угроз и ругательств пользователи, откуда-то узнав, что играющие на понижение должны будут закрыть позиции (то есть выкупить акции с рынка) частично до 29 января включительно, а частично ― позже, приняли решение «наказать долларом» акул Уолл-стрит, пусть даже оставшись в проигрыше.
Сказано ― сделано. Простые американцы пошли скупать акции компании на те суммы, что у них были. Особой популярностью на WallStreetBets пользуются колл-опционы, позволяющие покупать акции, когда их цена достигнет заранее заданного значения. Эти опционы вынуждают крупные финансовые фирмы покупать больше акций самим, чтобы хеджировать свои риски. В результате может образоваться самоподдерживающаяся волна покупок.
При этом инициативу американцев поддержали во всем мире. На данный момент против Уолл-стрит играют в Индии, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Европе. Ненависть к Уолл-стрит и возможность хорошо заработать, если повезет, объединили людей всех стран. Достаточно сказать, что у форума WallStreetBets, где координируется деятельность, 6 миллионов читателей. Не все они играют на рынке, но тем не менее участников розничного рынка акций вдруг оказались десятки, если не сотни тысяч.
Результат деятельности мелких инвесторов
В результате действий частных инвесторов акции GameStop за неделю взлетели более чем на 800%, почти разрушив хедж-фонд под названием Melvin Capital. Лефт сказал 27 января, что он закрыл свои ставки против GameStop и больше никогда не будет публиковать прогнозы для игры на понижение акций, ограничившись долгосрочными прогнозами рынка акций. А Melvin Capital пришлось спасать, влив в него $2,75 млрд. При этом потери хедж-фондов за неделю с 25 по 31 января составили $70 млрд. И поскольку Melvin Capital дело, по-видимому, не ограничивалось, а 28 и 29 января позиции надо было закрывать акулам покрупнее, то продажа акций тем самым простым пользователям компанией Robinhood была прекращена, а у многих эти акции были проданы без их ведома, но «для их же пользы».
Как следствие, 28 января акции GameStop упали почти вдвое, но к вечеру Robinhood смилостивился и позволил клиентам покупать акции GameStop и других, но не более 5 в одни руки. Но даже при таких ограничениях 29 января акции опять пошли в рост и к вечеру пятницы зафиксировались в районе $300 за акцию.
Росли акции не только GameStop, но и еще ряда компаний, против которых играли крупные фирмы с Уолл-стрит. Так, резко пошли вверх акции сети кинотеатров AMC после того, как компания объявила, что сможет избежать банкротства с помощью дополнительного финансирования. Такая новость означает, что компания набирает больше долгов, и, скорее всего, акулы Уолл-стрит ее бы утопили. Но не в этот раз, когда простые люди решили наказать Уолл-стрит.
Также растут акции таких компаний, как Blackberry, Plug Power и Nio, китайского производителя электромобилей. Стоимость Bed Bath & Beyond в среду выросла на 27%, в то время как акции сетей Fossil и Express выросли на 93%. Про значительный рост акций American Airlines, Nokia and Tootsie Roll не сообщается, но торговлю ими Robinhood также ограничил.
На вопрос, стоит ли продолжать покупать акции GameStop, пользователь Reddit 31 января ответил, что надо продолжать покупать, шорт-сквиз (то есть покупка играющими на понижение акций для закрытия позиций) еще не произошел, поэтому надо покупать акции, когда они начнут терять в цене и держать до уровня хотя бы в $5000 за акцию. А если игра пойдет так же, как в случае шорт-сквиза на акциях VW Porsche, то акции GameStop могут взлететь до $30 000 перед падением.
Помимо Robinhood, 27 января продажу акций GameStop и AMC Entertainment ограничила платформа для торговли акциями TD Ameritrade.
Почему они это делают?
При этом люди, покупающие акции, открыто пишут, что деньги могут быть потеряны, так как явно надувается пузырь, и после того как «акулы», хоть и с большими потерями, закроют позиции, стоимость акций неизбежно упадет. «Помните, когда все… говорили, что это будет война? ― написал один из пользователей, после того как акции AMC взлетели более чем на 300%. ― Это то, что мы имели в виду. Ваши друзья могут быть сбиты, и вы можете потерять руку, но на войне так и бывает».
«Это за тебя, отец!» ― написал другой участник форума. Он вспомнил коллапс рынка жилья в 2008 году, и как семья и все родственники потеряли дома, а отец начал спиваться. А в это время акулы Уолл-стрит пили шампанское и подсчитывали прибыль. «Это все деньги, которые у меня есть. Но я предпочту потерять их, чем дать им то, что они хотят, чтобы разрушить меня. Потеря денег нисколько меня не трогает, поскольку я не особенно их ценю. Я готов всё сжечь, лишь бы насолить им».
Внезапно выяснилось, что в организованной мощными хедж-фондами игре на понижение курса акций ряда компаний появились другие игроки, начавшие встречную игру — на повышение. В результате хедж-фонды, рассчитывавшие в оговоренный срок исполнения своих контрактов выкупить акции за бесценок, были вынуждены их выкупать по задранной «мальками» до небес цене. И понесли многомиллиардные убытки.
Классическая схема биржевой игры, в которой крупный куш достается лишь крупным игрокам, а мелкие инвесторы-спекулянты могут довольствоваться только мелкими «утешительными призами» — как все увидели, может быть в одночасье сломана. И это само по себе внушает некоторый оптимизм.
Как это случилось?
Скандал вокруг одной из фирм-посредников, продающей частным лицам и мелким инвесторам небольшое количество акций с фондовой биржи, разразился внезапно. Рано утром 28 января граждане США, играющие на фондовом рынке через приложение Robinhood (интересное название, согласитесь), обнаружили, что они не могут купить акции компании GameStop и еще ряда компаний. Без предварительного объявления и других реверансов этот и несколько других интернет-посредников перестали выполнять для граждан покупку акций нескольких компаний, но оставили возможность эти акции продавать.
Более того, ряд клиентов Robinhood обнаружили, что ранее купленные ими акции GameStop либо уже проданы, либо выставлены на продажу. Причем отменить выставление акций на продажу оказалось невозможно — ибо, по сообщению Robinhood, произведен этот грабеж на большой дороге был «для пользы клиентов и стабилизации рынка».
А днем ранее компания S3 Partners, занимающаяся анализом финансовых данных рынка ценных бумаг, сообщила, что играющие на понижение акций акулы Уолл-стрит уже потеряли $23,6 млрд только на акциях GameStop из-за «восстания мелких инвесторов». Эти же акулы потеряли миллиарды, играя на понижение акций еще 4 компаний.
Что же произошло?
GameStop ― ничем не примечательный розничный продавец компьютерных игр, имеющий свою сеть магазинов. Еще в сентябре одна акция компании стоила менее 5 долларов. Стоимость акций начала незначительно расти после того, как Райан Коэн, предприниматель, основатель Chewy.com, выкупил значительную долю компании, заявив, что находящаяся в затруднительном положении компания созрела для успеха. 11 января в совет директоров компании пришли три новых директора.
После этого мелкие инвесторы, координировавшиеся на Reddit в разделе WallStreetBets, начали покупать акции GameStop, и они начали медленно расти, дойдя до нескольких десятков долларов за акцию. Это привлекло внимание Эндрю Лефта из Citron Research, гуру играющих на понижение торговцев, который в своем отчете от 21 января рекомендовал игрокам с Уолл-стрит делать ставки на понижение стоимости акций компании. К пятнице доля проданных без покрытия акций GameStop (то есть с обязательством их выкупить в оговоренный срок) составила, по данным New York Post, 102% от находящихся в обороте акций компании, ставки на понижение стали самыми высокими на рынке.
Сообщение Лефта вызвало ярость у частных инвесторов. В чате WallStreetBets раздались угрозы в адрес Лефта (которых, заметим, он так испугался, что пожаловался в ФБР). Но помимо угроз и ругательств пользователи, откуда-то узнав, что играющие на понижение должны будут закрыть позиции (то есть выкупить акции с рынка) частично до 29 января включительно, а частично ― позже, приняли решение «наказать долларом» акул Уолл-стрит, пусть даже оставшись в проигрыше.
Сказано ― сделано. Простые американцы пошли скупать акции компании на те суммы, что у них были. Особой популярностью на WallStreetBets пользуются колл-опционы, позволяющие покупать акции, когда их цена достигнет заранее заданного значения. Эти опционы вынуждают крупные финансовые фирмы покупать больше акций самим, чтобы хеджировать свои риски. В результате может образоваться самоподдерживающаяся волна покупок.
При этом инициативу американцев поддержали во всем мире. На данный момент против Уолл-стрит играют в Индии, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Европе. Ненависть к Уолл-стрит и возможность хорошо заработать, если повезет, объединили людей всех стран. Достаточно сказать, что у форума WallStreetBets, где координируется деятельность, 6 миллионов читателей. Не все они играют на рынке, но тем не менее участников розничного рынка акций вдруг оказались десятки, если не сотни тысяч.
Результат деятельности мелких инвесторов
В результате действий частных инвесторов акции GameStop за неделю взлетели более чем на 800%, почти разрушив хедж-фонд под названием Melvin Capital. Лефт сказал 27 января, что он закрыл свои ставки против GameStop и больше никогда не будет публиковать прогнозы для игры на понижение акций, ограничившись долгосрочными прогнозами рынка акций. А Melvin Capital пришлось спасать, влив в него $2,75 млрд. При этом потери хедж-фондов за неделю с 25 по 31 января составили $70 млрд. И поскольку Melvin Capital дело, по-видимому, не ограничивалось, а 28 и 29 января позиции надо было закрывать акулам покрупнее, то продажа акций тем самым простым пользователям компанией Robinhood была прекращена, а у многих эти акции были проданы без их ведома, но «для их же пользы».
Как следствие, 28 января акции GameStop упали почти вдвое, но к вечеру Robinhood смилостивился и позволил клиентам покупать акции GameStop и других, но не более 5 в одни руки. Но даже при таких ограничениях 29 января акции опять пошли в рост и к вечеру пятницы зафиксировались в районе $300 за акцию.
Росли акции не только GameStop, но и еще ряда компаний, против которых играли крупные фирмы с Уолл-стрит. Так, резко пошли вверх акции сети кинотеатров AMC после того, как компания объявила, что сможет избежать банкротства с помощью дополнительного финансирования. Такая новость означает, что компания набирает больше долгов, и, скорее всего, акулы Уолл-стрит ее бы утопили. Но не в этот раз, когда простые люди решили наказать Уолл-стрит.
Также растут акции таких компаний, как Blackberry, Plug Power и Nio, китайского производителя электромобилей. Стоимость Bed Bath & Beyond в среду выросла на 27%, в то время как акции сетей Fossil и Express выросли на 93%. Про значительный рост акций American Airlines, Nokia and Tootsie Roll не сообщается, но торговлю ими Robinhood также ограничил.
На вопрос, стоит ли продолжать покупать акции GameStop, пользователь Reddit 31 января ответил, что надо продолжать покупать, шорт-сквиз (то есть покупка играющими на понижение акций для закрытия позиций) еще не произошел, поэтому надо покупать акции, когда они начнут терять в цене и держать до уровня хотя бы в $5000 за акцию. А если игра пойдет так же, как в случае шорт-сквиза на акциях VW Porsche, то акции GameStop могут взлететь до $30 000 перед падением.
Помимо Robinhood, 27 января продажу акций GameStop и AMC Entertainment ограничила платформа для торговли акциями TD Ameritrade.
Почему они это делают?
При этом люди, покупающие акции, открыто пишут, что деньги могут быть потеряны, так как явно надувается пузырь, и после того как «акулы», хоть и с большими потерями, закроют позиции, стоимость акций неизбежно упадет. «Помните, когда все… говорили, что это будет война? ― написал один из пользователей, после того как акции AMC взлетели более чем на 300%. ― Это то, что мы имели в виду. Ваши друзья могут быть сбиты, и вы можете потерять руку, но на войне так и бывает».
«Это за тебя, отец!» ― написал другой участник форума. Он вспомнил коллапс рынка жилья в 2008 году, и как семья и все родственники потеряли дома, а отец начал спиваться. А в это время акулы Уолл-стрит пили шампанское и подсчитывали прибыль. «Это все деньги, которые у меня есть. Но я предпочту потерять их, чем дать им то, что они хотят, чтобы разрушить меня. Потеря денег нисколько меня не трогает, поскольку я не особенно их ценю. Я готов всё сжечь, лишь бы насолить им».
Протестующий перед зданием Уолл-стрит с плакатом «Robincrook» («Робин-мошенник»). 28 января 2021 года
Реакция богатых
Показательной является реакция хедж-фондов и «элиты» на то, что простые люди коллективным действием сделали то же, что делали крупные фондовые игроки. Если в случае Сороса или других крупных игроков это считалось нормальной игрой на бирже, то когда это сделали простые люди, их объявили чуть ли не финансовыми террористами.
«Это кровавая баня, — признался газете The New York Post один из трейдеров хедж-фонда. — Немытые массы придумали, как играть против ставок на понижение, и это чертова бойня».
Бывший член Комиссии по ценным бумагам и биржам Лаура Унгер заявила, что хаос на рынке акций «мало чем отличается от того, что мы видели 6 января в Капитолии».
Управляющий хедж-фондом миллиардер Леон Куперман на телеканале CNBC заявил: «На рынке происходит то, что происходит, потому что люди сидят дома и получают чеки от правительства. Эта концепция „справедливой доли“ — это чушь собачья, и это просто способ атаковать богатых людей». То есть Куперман подразумевал, что надо запретить «получающим чеки от правительства» покупать акции.
Запрет продажи акций простым людям, который осуществили Robinhood и ряд других платформ, является фактически признанием того, что никакого свободного рынка в США нет, и все разговоры о «невидимой руке рынка» надо прекращать. То есть компания, взявшая имя персонажа, отбиравшего деньги у богатых и раздававшего их бедным, занялась охраной состояния богачей, чтобы они, не дай бог, не разорились. То есть Робин Гуд выступил в роли шерифа из Ноттингема.
Реакция на запрет покупки акций
Сами пострадавшие немедленно подали против Robinhood коллективный иск. Основной истец ― житель Массачусетса Брендон Нельсон — обвинил приложение в нарушении федерального правила, которое гласит, что подобные приложения «должны прилагать все усилия для выполнения рыночного клиентского заказа, который должен быть исполнен быстро и полностью».
Кен Пакстон, генеральный прокурор Техаса, инициировал следственную проверку деятельности ряда фирм, связанных с запретом на торговлю акциями. Офис Пакстона отправил тринадцать следственных требований о выдаче документов в Robinhood, TD Ameritrade, E-Trade, WeBull Financial, Citadel Financial и в несколько других фирм.
Он также отправил следственное требование в Discord, который отключил сервер форума WallStreetBets на том основании, что пользователи якобы используют «язык вражды». На этом сервере мелкие инвесторы договаривались о согласованных акциях. На 30 января форум работает: то ли переехал на другой сервер, то ли Discord сменил гнев на милость.
Член палаты представителей республиканец Пол Госар потребовал от Генеральной прокуратуры начать расследование деятельности компании Robinhood и ее связи с хедж-фондом Citadel.
С другой стороны, правоохранительные органы, в частности ФБР, заинтересовались вовсе не деятельностью Robinhood. Они начали выяснять, кто именно из форумчан на Reddit является инициатором игры на повышение. Сенатор Элизабет Уоррен (демократ, штат Массачусетс) утром 29 января отправила письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с требованием ответов на вопросы. «Эти дикие колебания являются лишь последним признаком того, что многие частные инвестиционные компании, хедж-фонды и другие инвесторы ― большие и маленькие ― относятся к фондовому рынку как к казино, уделяя мало внимания компаниям, сообществам, работникам и потребителям, которые могут пострадать из-за этих рискованных ставок», ― написала Уоррен.
То, что сами «пострадавшие» хедж-фонды используют биржу как казино, причем жульническое, Уоррен, похоже, не волнует. Это нельзя делать только простым американцам.
Комиссия, в свою очередь, заявила, что работает с регулирующими органами и фондовыми биржами США «для выявления и преследования потенциальных правонарушений». При этом надо понимать, что под правонарушителями имеются в виду игравшие на повышение частные лица. Ни одна компания с Уолл-стрит в нарушители не попадет.
Свое возмущение деятельностью биржевых посредников и реакцией на нее Уолл-стрит и элиты высказала однопартийка Уоррен крайне левая Александрия Окасио-Кортес: «Нам нужно больше узнать о решении Robinhood запретить розничным инвесторам покупать акции, в то время как хедж-фонды могли свободно торговать акциями по своему усмотрению». Впервые за всё время ее пребывания в Конгрессе с ней согласились сенатор Тед Круз (республиканец) и даже Дональд Трамп-младший.
Кто стоит за всем этим?
Инициатор продвижения акций GameStop вверх нашелся, им оказался бывший страховой агент Кейт Гилл. В интервью The Washington Post он заявил, что сам не ожидал такого успеха, не хотел никого атаковать, а просто собирался заработать немного денег. В акции GameStop он сам вложился, по его словам, еще в 2019 году. Даже если и так (а публично озвучивать умысел коллективными действиями (сговор!) кого-то разорить ― не самая умная идея в США, где можно получить пожизненный срок за небольшую повторную кражу), масштаб движения перерос самого Гилла уже давно. С понедельника на многих шоссе в США появятся биллборды с призывом покупать акции GameStop, а участники форума полны желания добить Уолл-стрит.
Отметим еще один интересный момент. Хотя Дональд Трамп не имеет никакого отношения к форуму Reddit, однако логотип этого форума представляет собой блондина со странной прической, квадратным лицом, в темном костюме с красным галстуком. Некоторые пользователи называют эту картинку «Трампом в молодости».
Показательной является реакция хедж-фондов и «элиты» на то, что простые люди коллективным действием сделали то же, что делали крупные фондовые игроки. Если в случае Сороса или других крупных игроков это считалось нормальной игрой на бирже, то когда это сделали простые люди, их объявили чуть ли не финансовыми террористами.
«Это кровавая баня, — признался газете The New York Post один из трейдеров хедж-фонда. — Немытые массы придумали, как играть против ставок на понижение, и это чертова бойня».
Бывший член Комиссии по ценным бумагам и биржам Лаура Унгер заявила, что хаос на рынке акций «мало чем отличается от того, что мы видели 6 января в Капитолии».
Управляющий хедж-фондом миллиардер Леон Куперман на телеканале CNBC заявил: «На рынке происходит то, что происходит, потому что люди сидят дома и получают чеки от правительства. Эта концепция „справедливой доли“ — это чушь собачья, и это просто способ атаковать богатых людей». То есть Куперман подразумевал, что надо запретить «получающим чеки от правительства» покупать акции.
Запрет продажи акций простым людям, который осуществили Robinhood и ряд других платформ, является фактически признанием того, что никакого свободного рынка в США нет, и все разговоры о «невидимой руке рынка» надо прекращать. То есть компания, взявшая имя персонажа, отбиравшего деньги у богатых и раздававшего их бедным, занялась охраной состояния богачей, чтобы они, не дай бог, не разорились. То есть Робин Гуд выступил в роли шерифа из Ноттингема.
Реакция на запрет покупки акций
Сами пострадавшие немедленно подали против Robinhood коллективный иск. Основной истец ― житель Массачусетса Брендон Нельсон — обвинил приложение в нарушении федерального правила, которое гласит, что подобные приложения «должны прилагать все усилия для выполнения рыночного клиентского заказа, который должен быть исполнен быстро и полностью».
Кен Пакстон, генеральный прокурор Техаса, инициировал следственную проверку деятельности ряда фирм, связанных с запретом на торговлю акциями. Офис Пакстона отправил тринадцать следственных требований о выдаче документов в Robinhood, TD Ameritrade, E-Trade, WeBull Financial, Citadel Financial и в несколько других фирм.
Он также отправил следственное требование в Discord, который отключил сервер форума WallStreetBets на том основании, что пользователи якобы используют «язык вражды». На этом сервере мелкие инвесторы договаривались о согласованных акциях. На 30 января форум работает: то ли переехал на другой сервер, то ли Discord сменил гнев на милость.
Член палаты представителей республиканец Пол Госар потребовал от Генеральной прокуратуры начать расследование деятельности компании Robinhood и ее связи с хедж-фондом Citadel.
С другой стороны, правоохранительные органы, в частности ФБР, заинтересовались вовсе не деятельностью Robinhood. Они начали выяснять, кто именно из форумчан на Reddit является инициатором игры на повышение. Сенатор Элизабет Уоррен (демократ, штат Массачусетс) утром 29 января отправила письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с требованием ответов на вопросы. «Эти дикие колебания являются лишь последним признаком того, что многие частные инвестиционные компании, хедж-фонды и другие инвесторы ― большие и маленькие ― относятся к фондовому рынку как к казино, уделяя мало внимания компаниям, сообществам, работникам и потребителям, которые могут пострадать из-за этих рискованных ставок», ― написала Уоррен.
То, что сами «пострадавшие» хедж-фонды используют биржу как казино, причем жульническое, Уоррен, похоже, не волнует. Это нельзя делать только простым американцам.
Комиссия, в свою очередь, заявила, что работает с регулирующими органами и фондовыми биржами США «для выявления и преследования потенциальных правонарушений». При этом надо понимать, что под правонарушителями имеются в виду игравшие на повышение частные лица. Ни одна компания с Уолл-стрит в нарушители не попадет.
Свое возмущение деятельностью биржевых посредников и реакцией на нее Уолл-стрит и элиты высказала однопартийка Уоррен крайне левая Александрия Окасио-Кортес: «Нам нужно больше узнать о решении Robinhood запретить розничным инвесторам покупать акции, в то время как хедж-фонды могли свободно торговать акциями по своему усмотрению». Впервые за всё время ее пребывания в Конгрессе с ней согласились сенатор Тед Круз (республиканец) и даже Дональд Трамп-младший.
Кто стоит за всем этим?
Инициатор продвижения акций GameStop вверх нашелся, им оказался бывший страховой агент Кейт Гилл. В интервью The Washington Post он заявил, что сам не ожидал такого успеха, не хотел никого атаковать, а просто собирался заработать немного денег. В акции GameStop он сам вложился, по его словам, еще в 2019 году. Даже если и так (а публично озвучивать умысел коллективными действиями (сговор!) кого-то разорить ― не самая умная идея в США, где можно получить пожизненный срок за небольшую повторную кражу), масштаб движения перерос самого Гилла уже давно. С понедельника на многих шоссе в США появятся биллборды с призывом покупать акции GameStop, а участники форума полны желания добить Уолл-стрит.
Отметим еще один интересный момент. Хотя Дональд Трамп не имеет никакого отношения к форуму Reddit, однако логотип этого форума представляет собой блондина со странной прической, квадратным лицом, в темном костюме с красным галстуком. Некоторые пользователи называют эту картинку «Трампом в молодости».
Как ведется игра на понижение?
Как именно крупные игроки играют на понижение, описал подробно Патрик Бирн на своем сайте Deepcapture. Он, по его словам, занялся выяснением этого после того, как его компанию Overstock, генеральным директором которой он являлся, попытались уничтожить игрой на понижение в 2004 году. В то время компания была преуспевающим онлайн-торговцем и серьезным конкурентом Amazon.
По словам Бирна, играющие на понижение хедж-фонды ― это часть намертво сращенного с мафией сложного конгломерата «экспертов», журналистов крупнейших изданий, государственных чиновников. Утопление фирмы-жертвы осуществляется следующим образом.
Играющий на понижение хедж-фонд делает ставку против фирмы-жертвы на бирже.
Одновременно с этим или чуть позже прикормленная фондом «аналитическая фирма» выдает отчет о бедственном положении фирмы-жертвы. Причем отчет может содержать прямую ложь ― за десятки лет существования данной схемы «аналитиков» к ответственности так никто и не призвал. Как пример Бирн называет фирму из Аризоны Gradient Analytics.
На основании этого отчета ангажированный журналист, специализирующийся на финансах и ведущий финансовую колонку в The Wall Street Journal, Fortune, CNBC или The New York Times (это в 2000-х, к 2021 году эти журналисты могли сменить издание), публикует статью о том, как плохи дела у фирмы-жертвы, из-за чего ее акции падают в цене.
Одновременно с этим брокеры, используя прорехи в программном обеспечении биржи, выставляют на продажу акции компании-жертвы, которые никогда не существовали. То есть физически их нет, никаких документов о владении акциями купившему их лицу предоставлено быть не может, а они стоят на торгах, быстро снижая стоимость и без того подешевевших акций. В принципе даже одна только торговля «фантомными акциями» может разорить любую сколь угодно процветающую фирму, если миллионы ее акций вдруг окажутся на рынке в трудный для нее момент. Так, Бирн говорит, что Enron был утоплен именно громадным количеством фантомных акций, выброшенных на рынок. Мог ли он выжить, если бы они не были выброшены ― вопрос открытый.
После падения акций уже прикормленная хедж-фондом юридическая фирма подает иск от имени акционеров фирмы-жертвы о том, как фирма их вводила в заблуждение, скрывая правду о своем финансовом положении. Это снижает стоимость акций еще больше. Одновременно проводится кампания по очернению фирмы-жертвы и ее руководства, в том числе посредством интернета.
Юрист требует расследования деятельности фирмы у Генеральной прокуратуры и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Причем в качестве обоснования и доказательства приводит статью журналиста. По словам Бирна, в начале 2000-х годов такое расследование начиналось незамедлительно и могло длиться несколько лет. Что чаще всего приводило к банкротству фирмы и огромным барышам хедж-фондов.
Если же кто-то видел в фирме-жертве потенциал и пытался скупать ее акции, то тут в дело шли угрозы физической расправы и могли подключиться боевики мафии.
Бирн также пишет, что в начале 2000-х годов хедж-фонды по непонятной причине уничтожали мелкие фармацевтические фирмы, производившие новые лекарства.
Вот такие грязные правила игры на бирже существовали в 1990-2000-х годах. Вероятно, существуют и сегодня. Бирн ничего не пишет о более раннем времени, т. к. не был свидетелем.
Деятельность мелких инвесторов впервые привела к поломке этой схемы, потому что они решили держать стоимость акций, полностью игнорируя аналитику, статьи и возможные иски. Они точно знают, что играют против хедж-фондов и должны держать цену. А сотню тысяч мелких акционеров за неделю или даже месяц никакая мафия, даже огосударствленная, запугать не может — их слишком много.
В результате финансовой элите пришлось снять маски и признаться, что слова о свободном рынке были только словами, которыми пользовались, пока у мелких инвесторов не было реальных инструментов игры на бирже. Когда они появились, и обычные люди начали согласованно играть на бирже, акулы финансового мира заявили, что это вовсе не нужно и вредно.
То есть буквально за несколько дней свобода торговли в США была похоронена. Вместе с «невидимой рукой рынка».
Но игра мелких инвесторов против Уолл-стрит еще не завершилась. Посмотрим, чем закончится их битва с акулами биржи. Однако уже сейчас можно предполагать, что в США «акулы» эту битву — увы! — вряд ли проиграют.
Во-первых, для того, чтобы мелкие инвесторы организовались и решились на скоординированную игру, понадобилось шестимиллионное сообщество WallStreetBets на Reddit и другие форумы. А «акулы» наверняка найдут лазейки в законе (или создадут новый закон), позволяющие подобные форумы уничтожать на корню.
Во-вторых, для успеха таких игр должен появиться какой-то инсайдер (или другой «осведомленный» участник биржевой игры), способный узнавать и сообщать мелким игрокам, когда именно «акулы», играющие на понижение, собираются закрыть позиции, то есть выкупить акции с рынка. А к инсайдерам и распространению инсайдерской информации американское финансовое законодательство относится очень неблагосклонно…
Как именно крупные игроки играют на понижение, описал подробно Патрик Бирн на своем сайте Deepcapture. Он, по его словам, занялся выяснением этого после того, как его компанию Overstock, генеральным директором которой он являлся, попытались уничтожить игрой на понижение в 2004 году. В то время компания была преуспевающим онлайн-торговцем и серьезным конкурентом Amazon.
По словам Бирна, играющие на понижение хедж-фонды ― это часть намертво сращенного с мафией сложного конгломерата «экспертов», журналистов крупнейших изданий, государственных чиновников. Утопление фирмы-жертвы осуществляется следующим образом.
Играющий на понижение хедж-фонд делает ставку против фирмы-жертвы на бирже.
Одновременно с этим или чуть позже прикормленная фондом «аналитическая фирма» выдает отчет о бедственном положении фирмы-жертвы. Причем отчет может содержать прямую ложь ― за десятки лет существования данной схемы «аналитиков» к ответственности так никто и не призвал. Как пример Бирн называет фирму из Аризоны Gradient Analytics.
На основании этого отчета ангажированный журналист, специализирующийся на финансах и ведущий финансовую колонку в The Wall Street Journal, Fortune, CNBC или The New York Times (это в 2000-х, к 2021 году эти журналисты могли сменить издание), публикует статью о том, как плохи дела у фирмы-жертвы, из-за чего ее акции падают в цене.
Одновременно с этим брокеры, используя прорехи в программном обеспечении биржи, выставляют на продажу акции компании-жертвы, которые никогда не существовали. То есть физически их нет, никаких документов о владении акциями купившему их лицу предоставлено быть не может, а они стоят на торгах, быстро снижая стоимость и без того подешевевших акций. В принципе даже одна только торговля «фантомными акциями» может разорить любую сколь угодно процветающую фирму, если миллионы ее акций вдруг окажутся на рынке в трудный для нее момент. Так, Бирн говорит, что Enron был утоплен именно громадным количеством фантомных акций, выброшенных на рынок. Мог ли он выжить, если бы они не были выброшены ― вопрос открытый.
После падения акций уже прикормленная хедж-фондом юридическая фирма подает иск от имени акционеров фирмы-жертвы о том, как фирма их вводила в заблуждение, скрывая правду о своем финансовом положении. Это снижает стоимость акций еще больше. Одновременно проводится кампания по очернению фирмы-жертвы и ее руководства, в том числе посредством интернета.
Юрист требует расследования деятельности фирмы у Генеральной прокуратуры и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Причем в качестве обоснования и доказательства приводит статью журналиста. По словам Бирна, в начале 2000-х годов такое расследование начиналось незамедлительно и могло длиться несколько лет. Что чаще всего приводило к банкротству фирмы и огромным барышам хедж-фондов.
Если же кто-то видел в фирме-жертве потенциал и пытался скупать ее акции, то тут в дело шли угрозы физической расправы и могли подключиться боевики мафии.
Бирн также пишет, что в начале 2000-х годов хедж-фонды по непонятной причине уничтожали мелкие фармацевтические фирмы, производившие новые лекарства.
Вот такие грязные правила игры на бирже существовали в 1990-2000-х годах. Вероятно, существуют и сегодня. Бирн ничего не пишет о более раннем времени, т. к. не был свидетелем.
Деятельность мелких инвесторов впервые привела к поломке этой схемы, потому что они решили держать стоимость акций, полностью игнорируя аналитику, статьи и возможные иски. Они точно знают, что играют против хедж-фондов и должны держать цену. А сотню тысяч мелких акционеров за неделю или даже месяц никакая мафия, даже огосударствленная, запугать не может — их слишком много.
В результате финансовой элите пришлось снять маски и признаться, что слова о свободном рынке были только словами, которыми пользовались, пока у мелких инвесторов не было реальных инструментов игры на бирже. Когда они появились, и обычные люди начали согласованно играть на бирже, акулы финансового мира заявили, что это вовсе не нужно и вредно.
То есть буквально за несколько дней свобода торговли в США была похоронена. Вместе с «невидимой рукой рынка».
Но игра мелких инвесторов против Уолл-стрит еще не завершилась. Посмотрим, чем закончится их битва с акулами биржи. Однако уже сейчас можно предполагать, что в США «акулы» эту битву — увы! — вряд ли проиграют.
Во-первых, для того, чтобы мелкие инвесторы организовались и решились на скоординированную игру, понадобилось шестимиллионное сообщество WallStreetBets на Reddit и другие форумы. А «акулы» наверняка найдут лазейки в законе (или создадут новый закон), позволяющие подобные форумы уничтожать на корню.
Во-вторых, для успеха таких игр должен появиться какой-то инсайдер (или другой «осведомленный» участник биржевой игры), способный узнавать и сообщать мелким игрокам, когда именно «акулы», играющие на понижение, собираются закрыть позиции, то есть выкупить акции с рынка. А к инсайдерам и распространению инсайдерской информации американское финансовое законодательство относится очень неблагосклонно…
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Копипастеры они такие копипастеры.
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А речь идет о сабреддите форума - попросту говоря разделе - посвященном WallStreetBets.
Т.е. нажмет на красную кнопку черного чемоданчика и появится еще одна пустыня, уже радиоактивная, на бывшей территории США. Правда, на территории Европы тоже часть государств при этом или их областей перестанут существовать! Но Сибирь то останется! )))