«Это за тебя, отец!» или Железная пята становится «ахиллесовой», если простые люди объединяются

Реакция богатых



Показательной является реакция хедж-фондов и «элиты» на то, что простые люди коллективным действием сделали то же, что делали крупные фондовые игроки. Если в случае Сороса или других крупных игроков это считалось нормальной игрой на бирже, то когда это сделали простые люди, их объявили чуть ли не финансовыми террористами.



«Это кровавая баня, — признался газете The New York Post один из трейдеров хедж-фонда. — Немытые массы придумали, как играть против ставок на понижение, и это чертова бойня».



Бывший член Комиссии по ценным бумагам и биржам Лаура Унгер заявила, что хаос на рынке акций «мало чем отличается от того, что мы видели 6 января в Капитолии».



Управляющий хедж-фондом миллиардер Леон Куперман на телеканале CNBC заявил: «На рынке происходит то, что происходит, потому что люди сидят дома и получают чеки от правительства. Эта концепция „справедливой доли“ — это чушь собачья, и это просто способ атаковать богатых людей». То есть Куперман подразумевал, что надо запретить «получающим чеки от правительства» покупать акции.



Запрет продажи акций простым людям, который осуществили Robinhood и ряд других платформ, является фактически признанием того, что никакого свободного рынка в США нет, и все разговоры о «невидимой руке рынка» надо прекращать. То есть компания, взявшая имя персонажа, отбиравшего деньги у богатых и раздававшего их бедным, занялась охраной состояния богачей, чтобы они, не дай бог, не разорились. То есть Робин Гуд выступил в роли шерифа из Ноттингема.

Реакция на запрет покупки акций



Сами пострадавшие немедленно подали против Robinhood коллективный иск. Основной истец ― житель Массачусетса Брендон Нельсон — обвинил приложение в нарушении федерального правила, которое гласит, что подобные приложения «должны прилагать все усилия для выполнения рыночного клиентского заказа, который должен быть исполнен быстро и полностью».



Кен Пакстон, генеральный прокурор Техаса, инициировал следственную проверку деятельности ряда фирм, связанных с запретом на торговлю акциями. Офис Пакстона отправил тринадцать следственных требований о выдаче документов в Robinhood, TD Ameritrade, E-Trade, WeBull Financial, Citadel Financial и в несколько других фирм.



Он также отправил следственное требование в Discord, который отключил сервер форума WallStreetBets на том основании, что пользователи якобы используют «язык вражды». На этом сервере мелкие инвесторы договаривались о согласованных акциях. На 30 января форум работает: то ли переехал на другой сервер, то ли Discord сменил гнев на милость.



Член палаты представителей республиканец Пол Госар потребовал от Генеральной прокуратуры начать расследование деятельности компании Robinhood и ее связи с хедж-фондом Citadel.



С другой стороны, правоохранительные органы, в частности ФБР, заинтересовались вовсе не деятельностью Robinhood. Они начали выяснять, кто именно из форумчан на Reddit является инициатором игры на повышение. Сенатор Элизабет Уоррен (демократ, штат Массачусетс) утром 29 января отправила письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с требованием ответов на вопросы. «Эти дикие колебания являются лишь последним признаком того, что многие частные инвестиционные компании, хедж-фонды и другие инвесторы ― большие и маленькие ― относятся к фондовому рынку как к казино, уделяя мало внимания компаниям, сообществам, работникам и потребителям, которые могут пострадать из-за этих рискованных ставок», ― написала Уоррен.



То, что сами «пострадавшие» хедж-фонды используют биржу как казино, причем жульническое, Уоррен, похоже, не волнует. Это нельзя делать только простым американцам.



Комиссия, в свою очередь, заявила, что работает с регулирующими органами и фондовыми биржами США «для выявления и преследования потенциальных правонарушений». При этом надо понимать, что под правонарушителями имеются в виду игравшие на повышение частные лица. Ни одна компания с Уолл-стрит в нарушители не попадет.



Свое возмущение деятельностью биржевых посредников и реакцией на нее Уолл-стрит и элиты высказала однопартийка Уоррен крайне левая Александрия Окасио-Кортес: «Нам нужно больше узнать о решении Robinhood запретить розничным инвесторам покупать акции, в то время как хедж-фонды могли свободно торговать акциями по своему усмотрению». Впервые за всё время ее пребывания в Конгрессе с ней согласились сенатор Тед Круз (республиканец) и даже Дональд Трамп-младший.

Кто стоит за всем этим?



Инициатор продвижения акций GameStop вверх нашелся, им оказался бывший страховой агент Кейт Гилл. В интервью The Washington Post он заявил, что сам не ожидал такого успеха, не хотел никого атаковать, а просто собирался заработать немного денег. В акции GameStop он сам вложился, по его словам, еще в 2019 году. Даже если и так (а публично озвучивать умысел коллективными действиями (сговор!) кого-то разорить ― не самая умная идея в США, где можно получить пожизненный срок за небольшую повторную кражу), масштаб движения перерос самого Гилла уже давно. С понедельника на многих шоссе в США появятся биллборды с призывом покупать акции GameStop, а участники форума полны желания добить Уолл-стрит.



Отметим еще один интересный момент. Хотя Дональд Трамп не имеет никакого отношения к форуму Reddit, однако логотип этого форума представляет собой блондина со странной прической, квадратным лицом, в темном костюме с красным галстуком. Некоторые пользователи называют эту картинку «Трампом в молодости».