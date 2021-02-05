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ну они были собирателями и все собрали
и такие
е=б=т=и ну все.. все что просто плохо лежло собрали, тепрь нужно заняться земледелием?
думаете так было?
нихера... первый ячмень выращивали именно по тому что из него можно сделать бражку и бухнуть!
короче... понеслась