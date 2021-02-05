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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
05 февраля 2021 22:39
Метки: Юмор   картинки   прикол   
1004
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
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Метки: Юмор   картинки   прикол   
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
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−12
Володя 3 часа назад
древние люди думаете земледелие просто так вывели?
ну они были собирателями и все собрали
и такие
е=б=т=и ну все.. все что просто плохо лежло собрали, тепрь нужно заняться земледелием?

думаете так было?

нихера... первый ячмень выращивали именно по тому что из него можно сделать бражку и бухнуть!
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Димон, твоё альтерэго - серёжа888 ?
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3.4M
Димон Автор поста Свирепый Бамбр 2 часа назад
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3k
Свирепый Бамбр Димон 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Гур 3 часа назад
С пятницей, только аккуратненько
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−12
Володя 3 часа назад
Стыдно бывает только за то, что помнишь
короче... понеслась
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1k
AРТУР ITA 4 часа назад
Типа в пендоссии выборы были честные?Посмотри на морду ниггера-так и прет перегаром демократии.
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5k
Сергей AРТУР ITA 2 часа назад
По сравнению с нашими - абсолютно честные.
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