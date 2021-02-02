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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
02 февраля 2021 10:00
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисуноки   юмора   
1219
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисуноки   юмора   
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Шурави Час назад
Опять всплыло.
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Дмитрий Час назад
Вижу бэседер и ставлю минус.
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10k
Taximaxi Час назад
Бесэдер покажет гоям,
Свой обрезанный тряся,
Только он пархатый знает,
Что нам можно-что нельзя.
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