"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Не влезай, убьём!
“Навальный – политический проходимец, который стремится залезть во власть”, – заявил Дмитрий Медведев, выступая Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
Чтоб все было по-тесному
Под давлением общественной критики муниципалитет Геленджика постановил уменьшить площадь Читать далее.
Рис. Александра Зудина
Палестиновая ворона
На планируемом арабо-израильском кинофестивале в Абу-Даби будет запрещен показ израильских фильмов, т.к. они Читать далее.
Рис. Феликса Данкевича
Шерше ля штамм
В этом году традиционная Неделя высокой моды в Париже прошла без Читать далее.
Верными кругами идете, товарищи!
Найден Джо Байден, заблудившийся в Читать далее.
В руках правды нет
Полицейский, на демонстрации пнувший женщину, заявил, что он голосовал за Читать далее.
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