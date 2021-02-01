Как бы выглядели Симпсоны, если бы их рисовали советские мультипликаторы

Культовый мультфильм FOX в стиле «Жил-был пёс», «Острова сокровищ» и «Следствие ведут колобки».
Сотрудник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов запустил тред в Twitter, где показал, как могла бы выглядеть семейка Симпсонов в стиле легендарных советских мультипликаторов.
Сотрудник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов запустил тред в Twitter, где показал, как могла бы выглядеть семейка Симпсонов в стиле легендарных советских мультипликаторов.
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Метки: Мультфильмы СССР мультфильмы симпсоны
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