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Как бы выглядели Симпсоны, если бы их рисовали советские мультипликаторы

Как бы выглядели Симпсоны, если бы их рисовали советские мультипликаторы (12 фото)

Автор:
01 февраля 2021 14:32
Метки: Мультфильмы СССР   мультфильмы   симпсоны   
1282
12
Культовый мультфильм FOX в стиле «Жил-был пёс», «Острова сокровищ» и «Следствие ведут колобки».
Сотрудник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов запустил тред в Twitter, где показал, как могла бы выглядеть семейка Симпсонов в стиле легендарных советских мультипликаторов.
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Метки: Мультфильмы СССР   мультфильмы   симпсоны   
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1k
Sam 3 часа назад
Где этот вариант?
Где этот вариант?
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39k
Raush 14 минут назад
Как бы выглядели Симпсоны, если бы их рисовали советские мультипликаторы
Как бы выглядели Симпсоны, если бы их рисовали советские мультипликаторы
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
чуднО и чУдно
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54
Nevad Black 3 часа назад
это очень круто на мой взгляд
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12k
Пумба 3 часа назад
А вот просто русские Симпсоны.
А вот просто русские Симпсоны.
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54k
Алекс Юстасов Пумба 2 часа назад
Скорее украинские. Рыба на табуретке из Чернобыля.
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19
Andrew Yrkov 3 часа назад
Уже было. Причём недавно!
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