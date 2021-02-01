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Мальчик, который нарисовал Аушвиц

Мальчик, который нарисовал Аушвиц (12 фото)

Автор:
01 февраля 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Томас Геве   аушвиц   выживший   история   книга   освенцим   рисунки   свидетельства   
470
12
Еврейский подросток Томас Геве попал в Аушвиц в 13-летнем возрасте. Его мать погибла, но самому Томасу чудом удалось выжить. Сразу после освобождения он начал рисовать. Он нарисовал десятки рисунков, изображающих подробности лагерной жизни. Для самого Томаса это стало своеобразной терапией, а для истории - еще одним чудовищным свидетельством Холокоста.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Томас Геве   аушвиц   выживший   история   книга   освенцим   рисунки   свидетельства   
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12k
ЦСКА Полчаса назад
Автор, не подумайте что я злорадствую, просто спрашиваю:
Среди 80 рисунков Томаса Геве, нет хотя бы одного, как 27 января 1945 года, около 3 часов дня в лагере появились солдаты генерал-майора В. Я. Петренко, командира 107-й дивизии 60-й армии?
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1k
Alex 11 секунд назад
Работаю звукорежиссером, делали мероприятие пару лет назад посвященное холокосту. Вот один из первых советских солдат, кто первым обнаружил Освенцим.
Зовут его Иван Степанович Мартынушкин, запомните его имя! Фото конечно не очень, но это не важно, главное личность.

Работаю звукорежиссером, делали мероприятие пару лет назад посвященное холокосту. Вот один из первых советских солдат, кто первым обнаружил Освенцим. Зовут его Иван Степанович Мартынушкин, запомните его имя! Фото конечно не очень, но это не важно, главное личность.
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2k
Frank Borman 3 минуты назад
Ой, вей. У Изралия кончаются шекели, поэтому надо напомнить о Холкосте и стрясти с Германии еще несколько миллиардов евро. Ничего личного, только бизнес.
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20k
Батончик с маком 44 минуты назад
про русских надо писать, а не про этих еврейских недобитых ублюдков которые теперь дружат с фашистами против нас
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2k
Агасфер Батончик с маком Полчаса назад
Мразь
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