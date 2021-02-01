Еврейский подросток Томас Геве попал в Аушвиц в 13-летнем возрасте. Его мать погибла, но самому Томасу чудом удалось выжить. Сразу после освобождения он начал рисовать. Он нарисовал десятки рисунков, изображающих подробности лагерной жизни. Для самого Томаса это стало своеобразной терапией, а для истории - еще одним чудовищным свидетельством Холокоста.
13-летний Томас Геве в 1943 году был отправлен в Аушвиц, где пробыл до 1945 года. Детей в Аушвице обычно сразу отправляли в газовую камеру - но Томасу повезло: он был высоким для своего возраста, и его отправили на работы. Самым теплым воспоминанием для Томаса стала встреча с матерью, с которой его разделили по прибылии в лагерь. Многие люди рискнули жизнью, чтобы случилась эта 15-секундная встреча, после которой Томас больше никогда не видел матери. В 1945 году он выжил в знаменитом "марше смерти" узников Освенцима, из 60000 участников которого выжил лишь каждый четвертый. Геве был освобожден в Бухенвальде в апреле 1945 года. После освобождения Геве начал рисовать. Он рисовал углем на мешках из-под цемента, позже, обзаведясь карандашами, рисовал на клочках бумаги, запечатлевая в десятках картин свои детские воспоминания о лагере.
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Позднее Геве уехал в Англию к отцу, который перебрался туда еще в 1939 году, а затем переехал в Израиль. Его рисунки много десятилетий хранились в банковской ячейке прежде, чем он сумел найти в себе силы извлечь их. Теперь они хранятся в музее Яд Ва-шем. А недавно Томас Геве совместно с журналистом Чарли Ингфилдом выпустил книгу со своими рисунками.
Более 80 рисунков, сделанных Геве после освобождения, стали иллюстрациями к книге "Мальчик, который нарисовал Аушвиц".
Семья Геве проживала в Берлине. Его отец и брат уехали в Англию в 1939 году. Позже Томас с матерью должны были присоединиться к ним, но не успели: после начала войны границы Германии закрылись для евреев.
В Берилине Томас с матерью голодали, и, несмотря на свой юный возраст, мальчик подрабатывал на кладбище, копая могилы, чтобы заработать на еду. Все закончилось в 1943 году, когда они были отправлены в Аушвиц.
Как говорит сегодня проживающий в Израиле 91-летний Геве, он хочет, чтобы его рисунки служили для всех людей постоянным напоминанием о трагедии Холокоста.
Как считают психологи и даже дочь Геве, Ифат Меир, рисование стало для мальчика своеобразной формой психотерапии - оно помогло ему выплеснуть свои страшные переживания и подсказывало другим бывшим малолетним узникам способ справиться со своими мучительными воспоминаниями.
Геве, выросший в нацистской Германии, с самого детства знал, что его еврейство опасно для его жизни. "С пяти лет я знал, что я еврей, потому что мне запретили играт на улице с другими детьми, - говорит он. - Мне оъяснили, что я не такой, как они. Ребята научили меня песне про Гитлера, но родители, услышав ее, сказали: "Но ты не можешь петь эу песню, ведь ты еврей!"
В лагере Геве получил наколку с номером 127003. "Но меня звали только 003 - это стало моим именем на два с половиной года, - говорит он. - Когда мы приехали, мы не знали, что с нами будет. Это была часть гитлеровского замысла: скрыть происходящее от всего мира. Когда нас везли в Аушвиц, я даже не знал, что мы будем заключенными: я полагал, что мы просто будем работать на каком-нибудь заводе".
В лагере Геве получил наколку с номером 127003. "Но меня звали только 003 - это стало моим именем на два с половиной года, - говорит он. - Когда мы приехали, мы не знали, что с нами будет. Это была часть гитлеровского замысла: скрыть происходящее от всего мира. Когда нас везли в Аушвиц, я даже не знал, что мы будем заключенными: я полагал, что мы просто будем работать на каком-нибудь заводе".
Официально среди 18000 мужчин Аушвица не было никого младше 15 лет - младших детей отправляли в газовую камеру по прибытии. Но высокому и крепкому Томасу повезло: ему удалось выдать себя за 15-летнего подростка. "Я был третьим среди заключенных ребенком дл 15, - вспоминает Геве. - Я работал каменщиокм, и это было тяжело: ведь я не мог равняться силой со взрослыми мужчинами. Но когда люди узнавали, что мне 13, они делали все, чтобы помочь мне".
После лагеря, до того, как отправиться к отцу в Англию, Геве был отправлен в сиротский оагерь в Швейцарии. Там он и начал рисовать. "Отец говорил мне, что рисовал семью цветными карандашами, - говорит дочь Геве Ифат Меир. - Это очень символично, ведь семь цветов - это цвета радуги, символ жизни и мира".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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