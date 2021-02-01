Мальчик, который нарисовал Аушвиц

Геве, выросший в нацистской Германии, с самого детства знал, что его еврейство опасно для его жизни. "С пяти лет я знал, что я еврей, потому что мне запретили играт на улице с другими детьми, - говорит он. - Мне оъяснили, что я не такой, как они. Ребята научили меня песне про Гитлера, но родители, услышав ее, сказали: "Но ты не можешь петь эу песню, ведь ты еврей!"

В лагере Геве получил наколку с номером 127003. "Но меня звали только 003 - это стало моим именем на два с половиной года, - говорит он. - Когда мы приехали, мы не знали, что с нами будет. Это была часть гитлеровского замысла: скрыть происходящее от всего мира. Когда нас везли в Аушвиц, я даже не знал, что мы будем заключенными: я полагал, что мы просто будем работать на каком-нибудь заводе".