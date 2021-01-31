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Пустые рейсы. Почему самолеты иногда летают без пассажиров?

Пустые рейсы. Почему самолеты иногда летают без пассажиров? (2 фото)

Автор:
31 января 2021 14:30
Метки: пустые   рейсы   самолётов   
873
2
Иногда пассажирские самолеты летают пустыми. На борту находится только экипаж, рейс выполняется регулярно, но купить билеты на него нельзя. Почему? В загадочном вопросе решил разобраться портал 34travel.me.
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Метки: пустые   рейсы   самолётов   
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7  комментариев
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45k
Albert GER 2 часа назад
Не понятен бизнес этих "хитрованов" из Хитроу.
Есть клиентура = расширяйся, коси бабосы.
Не справляешься = пипла уйдёт к другому с более выгодным вариантом.
Цену поднимать при несправлении самый-невыгодный случай для гешефта.
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29k
Головасыр коричнештанник Albert GER 2 часа назад
клиент уйдёт? куда, в Будапешт?
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852
Шурман Час назад
Писать лень и пошли вы с своими Анальными и Вирусом . Вот мой полет . Я хочу летать и ненавижу это , посмотрите полет за 1000 евро на 4 человека в 2 часа . Хотите полет назад еще покажу :) был бы без жены и детей я бы еще и стюардессам дал 1000 что бы каждую от иметь , почему ? да я просто хотел сидеть один и просто хотел домой , эти доканывая типа чай кофе или потанцуем зае//// . Пустые самолеты и это везде в Европе . Сейчас скажут что я вру
Писать лень и пошли вы с своими Анальными и Вирусом . Вот мой полет . Я хочу летать и ненавижу это , посмотрите полет за 1000 евро на 4 человека в 2 часа . Хотите полет назад еще покажу :) был бы без жены и детей я бы еще и стюардессам дал 1000 что бы каждую от иметь , почему ? да я просто хотел сидеть один и просто хотел домой , эти доканывая типа чай кофе или потанцуем зае//// . Пустые самолеты и это везде в Европе . Сейчас скажут что я вру
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
Какие-то хитрые еврейские штучки !
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