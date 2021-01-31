Пустые рейсы. Почему самолеты иногда летают без пассажиров?

Аэропорт Хитроу – один из самых загруженных в Европе, каждый день через него проходят больше 200 тысяч пассажиров. Но важно знать, что там всего две взлетно-посадочных полосы, в то время как в аэропорту Чикаго, который обслуживает примерно такое же количество пассажиров, таких полос аж семь штук.

Разумеется, куча авиакомпаний хотят летать в Хитроу, но из-за того, что он так загружен, они не могут просто открыть новый рейс – сначала нужно добыть себе slot pair, т.е. право прилетать и улетать в строго определенное время. Эти права можно купить и продать. Так как спрос среди авиакомпаний на полеты в Хитроу очень высок, а аэропорт физически не может вместить всех (в день доступно всего 650 пар слотов) – цены на них космически высокие.

Например, в 2016 году Kenya Airways продала свой единственный слот в Хитроу Oman Air за Є 68 миллионов. Так авиалинии Омана получили право запустить рейс Лондон – Мускат. Самолет должен прибывать в 6:30 утра и улетать в 8:25 – это, пожалуй, самый загруженный период, потому что ранним утром прилетают дальнемагистральные ночные рейсы из США и Азии. Oman Air тоже мечтал летать в Лондон ночью – и потратился на это.

Эта сделка стала самой дорогостоящей в истории. Даже если остальные перевозчики не тратят на свой слот такие фантастические суммы, они все равно часто вкладывают десятки миллионов евро только в право приземлиться в главном лондонском хабе.

И раз уж слот обходится так дорого, компании будут держаться за него до последнего. По правилам Хитроу, если слот не используется 80% времени, его бесплатно отдают следующей компании в листе ожидания. Поэтому потратить миллионы и не использовать свое право занимать полосу – довольно глупо, его можно просто потерять.