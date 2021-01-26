Бывший глава подразделения УФСКН по Москве был задержан за торговлю наркотиками

За торговлю наркотиками поймали бывшего главу УФСКН РФ по Москве. Кроме него задержаны ещё 15 человек. Среди них руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области. Вещества они развозили на автомобиле с мигалкой и в форме ФСБ.