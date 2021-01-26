FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 454 поста • 222 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Бывший глава подразделения УФСКН по Москве был задержан за торговлю наркотиками

Бывший глава подразделения УФСКН по Москве был задержан за торговлю наркотиками (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 16:31
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Россия   УФСКН   видео   криминал   наркотики   
3764
1
1
Экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве и Московской области был задержан в Ивановской области за наркоторговлю. Мужчина создал сеть нарколабораторий, в которых работали мигранты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: 360подмосковье   Россия   УФСКН   видео   криминал   наркотики   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
36
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Нанук Паналык 7 часов назад
Никогда такого не было-и вот опять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
0
Александр Час назад
Предлагаю с этим бороться - перестать покупать наркоту у полицаев! Ударим по ним рублём!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Миха Александр 41 минуту назад
Бывший глава подразделения УФСКН по Москве был задержан за торговлю наркотиками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий 3 часа назад
А что если всех начальников, генералов, полкашей и прочих руководителей от власти вместо пенсии сразу в тюрьму сажать?
Ведь есть за что каждого!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
aleksei Великий Кормчий 3 часа назад
Другие придут, свято место пусто не бывает, система прогнила, а если она гнилая, то менять надо начиная с самых верхов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 3 часа назад
фамилию героя в студию....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
157
Yuriy 4 часа назад
Аномально тёплый и зелёный выдался январь в этом году в москве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 4 часа назад
Да он только ради этого в полицаи и записался!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Maikie 5 часов назад
Нефортонуло , палицай к успеху шёл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Isakov Sergey Maikie 3 часа назад
Нефортон?
Палица?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Semen 5 часов назад
Его подставили!.. Мне хозяин дворца все рассказал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
С миру по нитке 5 часов назад
пока эту погань отстреливать не начнут все будет продолжаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 5 часов назад
Опять, как снова. Кто-то же должен удовлетворять спрос и он подумал - что специалист и почему не он?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DarkMan666 5 часов назад
Новостью было бы если б он наркотой НЕ торговал. А так - обычная ситуация. К сожалению
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Р Х 5 часов назад
Походу, они идут служить в органы, чтобы безопасно заниматься подобной х@йнёй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Telar Gouroi 5 часов назад
А уволился он три дня назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
soar Telar Gouroi 5 часов назад
Причем узнал об этом в момент задержания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Павел Иванов 5 часов назад
пфф, они что не могут сказать, мол так и так, ни я, ни мои родственники, ни мои друзья к этому отношения не имеют и.. все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
x3matic 6 часов назад
Боролись,боролись а сами себя побороть не смогли.И так в стране дела не айс,эти пид.ары,все никак деньгами нажраться не могут.Заставить бы его сожрать, все это говно что они наварили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Jackson-Motor 6 часов назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ПаганецЪ Jackson-Motor 6 часов назад
Опередил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Jackson-Motor ПаганецЪ 5 часов назад
Ну, и кто из нас ПОГАНЕЦ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ПаганецЪ Jackson-Motor 3 часа назад
Не пОганец, а пАганец. Разница, однако.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дельфин Красивый 6 часов назад
вот мы удивились! попробуй кто туда чужой влезть - полицаи покрошат на подходе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Alex 6 часов назад
на кол посадить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
кот базилий Alex 6 часов назад
Двойной срок впаять собаке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Илья Карбышев 7 часов назад
ЭТО АНЕКДОТ:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Зотов 7 часов назад
рутина всех полицейских подразделений, занимающихся борьбой с наркотой)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Онотолей 7 часов назад
Так уже давно известно что сами силовики и крышуют всю наркоту.Потому что наркота это прежде всего огромные бабки.Слили слабое звено которое по какой либо причине стало не нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Что стало с Сочи через 7 лет после Олимпиады Что стало с Сочи через 7 лет после Олимпиады Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли и вернули матери Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли и вернули матери В страшной аварии под Саранском несколько человек сгорели заживо В страшной аварии под Саранском несколько человек сгорели заживо Туроператоры России перестали принимать туристов из Китая из-за коронавируса Туроператоры России перестали принимать туристов из Китая из-за коронавируса
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

607993



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Нейросеть показала как могли бы выглядеть люди из прошлого
3
129
Нейросеть показала как могли бы выглядеть люди из прошлого
Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете
2
83
Познавательные и неизвестные многим факты обо всем на свете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ветеран отпраздновал свой 90-й день рождения, купив себе новый Chevrolet Corvette
1
24
Ветеран отпраздновал свой 90-й день рождения, купив себе новый Chevrolet Corvette
10 невероятных фактов о нашей планете
2
27
10 невероятных фактов о нашей планете
Что стало с Сочи через 7 лет после Олимпиады
Что стало с Сочи через 7 лет после Олимпиады
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#люди#приколы#автомир#Разное#путин#навальный#найдено на ebay
#фото#прикол#история#аварии#авто аварии#автомобили#дети#СССР#кот#смешные
#интересное#интересно#Россия#дтп#картинки#прикольные#обучение#сша#кино#собаки

На что жалуетесь?

Вернуться