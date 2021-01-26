Бывший глава подразделения УФСКН по Москве был задержан за торговлю наркотиками

Экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве и Московской области был задержан в Ивановской области за наркоторговлю. Мужчина создал сеть нарколабораторий, в которых работали мигранты.
За торговлю наркотиками поймали бывшего главу УФСКН РФ по Москве. Кроме него задержаны ещё 15 человек. Среди них руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области. Вещества они развозили на автомобиле с мигалкой и в форме ФСБ.
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