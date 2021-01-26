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Фургоны-детекторы ТВ на улицах Великобритании

Фургоны-детекторы ТВ на улицах Великобритании (6 фото)

Автор:
26 января 2021 15:23
Метки: история   лицензия   налог   телевидение   
1957
6
Возможно, вы не знали, но Соединённое Королевство требует от каждой семьи, которая пользуется телевизором, приобретать лицензию на эту привилегию.
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Метки: история   лицензия   налог   телевидение   
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12  комментариев
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40k
Соломей 8 часов назад
Это ДРУГОЕ!Понимать надо!
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224
Bender Rodriguez 2 часа назад
Ну и дикий же народ
Ну и дикий же народ
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296
FIDEL11 2 часа назад
А если в Англии не платить за тв то придётся идти в суд и там повесят в 5 раз больше.
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19k
pssst 3 часа назад
Про BBC прикольно. Интересно, как они объясняют плательщикам существование, например, такой мелочи, как Русская Служба BBC?
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613
Konstantin Anisko 3 часа назад
В Финляндии на эти деньги финансирубтся три (кажется) государственных канала. На них нет рекламы вообще. До отмены налога на ТВ-приемник ходили проверяющие, финны любили покупать "секретеры" - тумбы под ТВ с крышкой. Лет пять назад да, налог вменили всем без разбора.
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12k
Денис 6 часов назад
Платить бабло, чтобы смотреть телек?
Именно настоящие телеканалы? Типа ОРТ или ББС или Сиэнэн?
По мне так за это доплачивать должны ещё. Нахрена этот шлак?
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5k
Янус Полуэктович Денис 5 часов назад
а никого это неипёт. это "цивилизованные" страны же. плати за саму возможность их смотреть.
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Денис Янус Полуэктович 5 часов назад
Фургоны-детекторы ТВ на улицах Великобритании
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5k
Дельфин Красивый 6 часов назад
давай давай, подсказывай мишустину как ещё народишко стричь
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2k
Allmaster 6 часов назад
Так то государство должно приплачивать, за то что граждане имеют телик. Это средство оболванивания и пропаганды для населения.
Я его с 15 лет пожалуй не смотрю. А мне уже полтинник.
Вру, смотрел, как видаки пошли в массы, но это не телепрограммы.
Дома один телик, в зале, для жены)))
Что мне нужно я в сети найду и без рекламы.
Завидую, кто кино постоянно смотрит, мне некогда:)))
Время такая мимолетная штука, что не успеваешь многое познать и тратить его на тупые сериалы просто жаль...
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4k
Fishki_surfer 7 часов назад
В СССР до 1961 года стационарные радиоприёмники и телевизоры нужно было регистрировать в ближайшем почтовом отделении и платить абонентскую плату.
Отменили с 1 января 1962г постановлением Совета министров СССР от 18 августа 1961 года "Об отмене регистрации в предприятиях связи радиоприемников и телевизоров и взимания абонентской платы за пользование ими".
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