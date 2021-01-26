Фургоны-детекторы ТВ на улицах Великобритании

Не стоит думать, что подобные вещи происходят только в Великобритании. Телевизионные лицензии, а также борьба населения и телерадиокомпаний существуют и в других странах:



Бельгия



Здесь сложилась интересная ситуация. Технически эта система все еще существует, хотя в разных частях страны телевизионный налог был снижен до 0 евро в период с 2002 по 2018 год. Голландскоязычная часть Бельгии под названием Фландрия освобождена от уплаты налога. Однако французская часть пока исправно платит. Регионы не имеют права отменять сам налог (это является решением федерального уровня). Таким образом, технически налог всё ещё существует, и в то же время часть жителей уже не обязана его платить.



Германия



Платить нужно в любом случае, вне зависимости от того, какие устройства есть в доме и есть ли они вообще. Это 17.50 евро каждый месяц квартиры/дома от почти всех, включая людей, выживающих на пару сотен евро. C 01.01.2021 размер налога планировали повысить до 18,36 евро. Однако благодаря активному сопротивлению Саксонии-Анхальт сумму налога оставили без изменений. Наличие телевизора, радио не играет никакой роли при начислении платежа (спасибо JDBiber и idiv за дополнение). Кстати, не так давно правительство изменило закон, включив в него и подключение к интернету, так как государственное телевидение присутствует в интернете, и много шоу можно посмотреть онлайн. Люди, находящиеся на той или иной форме социального обеспечения – например, длительная безработица, частичная помощь домохозяйствам с низким доходом или получающие долгосрочную помощь по уходу (Pflegegeld oder Pflegefreibeträge), освобождаются от требования оплачивать лицензию. Каждый человек, который едва сводит концы с концами, может попытаться получить освобождение от «лишений» (Hartefallausnahme). «Вторая прописка» (если человек снимает для работы в другом городе квартиру/дом, zweite Wohnsitz) от налога GEZ тоже освобождается. А где-то до 2010 при каждом переезде немцы автоматически получали письмо с формой для регистрации широковещательных приёмников.



Греция



В Греции многие люди устанавливают электрические источники света на надгробия. А поскольку каждый потребитель электричества обязан платить за телевизионную лицензию, то получается, что даже мёртвые люди приносят телевизионщикам доход.



Дания



Фургоны-детекторы прекратили своё существование в этой стране ещё в 1990-х годах. Их сразу перепрофилировали, использовав для отслеживания помех сигнала. Но до того времени, в период с 1979 по 1990 фургончики разъезжали и запугивали технически несведущих людей всевозможными электронными штуковинами. Но в основном использовалось наблюдение за окнами в поиске отблесков экрана ТВ. В первую очередь наблюдали за домами, жители которых отсутствовали в реестре обладателей лицензии на просмотр телевидения. В 2007 году телевизионная лицензия была заменена «медиа-лицензией», которую обязан приобрести каждый владелец доступа в интернет со скоростью свыше 250 Кбит/с. С 2021 года эта лицензия включает в себя «любого владельца доступа в интернет, будь то телевизор, мобильный телефон, ПК или IoT-устройство».



Италия



Обязательные лицензии на телеприёмники существовали и в Италии. Правда, к нынешнему дню этот своеобразный налог включили в счёт за электричество. Его используют как средство финансирования государственного телевидения, чтобы оно не слишком зависело от рекламодателей, а также для поддержания государственной FM-радиосети, поскольку она имеет стратегическое значение. Например, для координации людей во время стихийных бедствий, информирования автомобилистов об условиях движения на автомагистралях и т.д.



Нидерланды



Аналогичная система существовала до 2000 года и в Нидерландах. Там тоже ездили фургоны-детекторы, отлавливающие нарушителей. До сих пор в памяти жителей ходит история про великую первоапрельскую шутку, которую голландский телевизионный фонд (ныне NOS) сыграл в 1967 году. В новостях было объявлено о проведении общенациональной кампании по отлову так называемых «цварткейкенов» (Zwartkijken, тайных зрителей). Говорилось, что инспекторы будут ездить по улицам со сканером, чтобы поймать людей, которые смотрят телевизор без покупки надлежащей лицензии. Как уверял диктор, единственный способом избежать обнаружения — это завернуть телевизор в алюминиевую фольгу. Через день почти во всех магазина была распродана алюминиевая фольга.



Португалия



В Португалии плата за ежемесячную лицензию включена в счёт, высылаемый энергетической компанией. Каждый потребитель электричества обязан платить этот аудиовизуальный налог. Даже если это электронное табло светофора или светодиодная вывеска на витрине магазина. На самом деле здорово, что светофоры могут смотреть телевизор, когда им становится скучно поздно вечером. В настоящее время одним из способов для обнаружения незаконного телевизионного вещания является запись 5 секунд звука вблизи подозрительного дома с целью сравнения с образцами из всех телеканалов в определённое время.



Финляндия



До недавнего времени использовала схему, аналогичную британской. В настоящее время государство отслеживает всех граждан, которые зарабатывают определённую сумму в месяц, и назначает им прогрессивный налог на СМИ. Причём не имеет значения, что человек смотрит или что использует для просмотра. Заплатить нужно всё равно.



Франция



Пока жители потребляют национальные медиа (французское телевидение, французское радио или французский канал youtube), они должны платить за это. Объясняется это тем, что они потребляют медиаконтент, произведенный Францией или который Франция помогла произвести. Одноразовый налог Redevance télé (он же contribution à l'audiovisuel public или redevance audiovisuelle) в размере 139 € за наличие одно или нескольких телевизоров в квартире или доме раньше платили все, кто платит жилищный налог. Сейчас «жилищный налог» постепенно исчезает (сначала убрали для самых бедных и слегка уменьшили для более обеспеченных, а через год-три должен совсем исчезнуть). Поэтому сборы плавно перемещаются в общую налоговую нагрузку. Тем не менее, французы всё ещё получают квитанции на оплату телевизионной лицензии, необходимой для финансирования France Télévision. Если телевизора нет, необходимо указать эту информацию в годовой налоговой декларации. Правда, такое заявление может повлечь за собой проверку.



Швейцария



В Швейцарии используется радикальный метод, который не требует никаких передовых технологий. Гражданам необходимо заплатить 350 швейцарских франков, если только они не докажут, что не имеют ничего, что способно принять телевизионный или радиосигнал. А так как формально даже обычный транзистор можно расценить как устройство для приёма сигнала, то становится понятно, почему задачу по избавлению от такой финансовой нагрузки считают практически невыполнимой.