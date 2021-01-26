Фургоны-детекторы ТВ на улицах Великобритании

Возможно, вы не знали, но Соединённое Королевство требует от каждой семьи, которая пользуется телевизором, приобретать лицензию на эту привилегию.
Появившаяся в 1923 году после принятия Закона о беспроводной телеграфии лицензия требовалась всем, кто пользовался радиоприёмниками. В 1946 году под лицензирование попало и телевидение. Средства, собираемые с граждан, используются в качестве основного источника финансирования Британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации. Если коротко, то BBC.
Да, вы всё правильно поняли. Каждая семья, слушающая радио или смотрящая телевидение, должна пойти на почту, заплатить деньги и приобрести эту лицензию. Почтовая служба автоматически переводит полученные деньги непосредственно Би-би-си.
Чтобы ни один пенни за просмотр ТВ или прослушивание радио не прошёл мимо бюджета компании, BBC создала и выпустила на улицы специальные фургоны, чьей задачей был поиск незаконно работающих телевизоров.
Да, вы всё правильно поняли. Каждая семья, слушающая радио или смотрящая телевидение, должна пойти на почту, заплатить деньги и приобрести эту лицензию. Почтовая служба автоматически переводит полученные деньги непосредственно Би-би-си.
Чтобы ни один пенни за просмотр ТВ или прослушивание радио не прошёл мимо бюджета компании, BBC создала и выпустила на улицы специальные фургоны, чьей задачей был поиск незаконно работающих телевизоров.
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Типичный счёт за лицензию на ТВ. Отдельные лицензии для черно-белых и цветных наборов всё ещё существуют: в 2019 году было выдано 6000 лицензий для чёрно-белых телевизоров.
Фургон следит за тобой
Чтобы обеспечить стабильный доход, BBC внедрила срок действия лицензий, а также создала реестр семей, которые пользуются телекоммуникационными устройствами. Одна выданная лицензия на ТВ действительна не более 12 месяцев. В системе телерадиовещателя регистрируют номер лицензии и дату истечения её срока действия. В отношении семей, подозреваемых во владении телевизором, но не внёсших требуемую сумму в нужный срок, проводятся расследования.
Чтобы гарантировать себе полный и своевременный сбор средств за лицензии, специальная служба TV Licensing регулярно шлёт грозные письма тем, у кого истекает срок действия лицензии или кто не купил её. Если реакции нет, сотрудники службы могут организовать визит сотрудников правоохранительных органов. Эти сотрудники не имеют права насильственно входить в дома, но если семья категорически отказывается сотрудничать с полицией, TV Licensing подаёт заявку на выдачу ордера на обыск. Поводом для такой заявки может стать спутниковая тарелка или антенна, обнаруженная на крыше жилого дома. Ну, или визуальное наблюдение за окнами квартиры, в которой предположительно находится «нелегальный» телевизор.
Ещё одним способом выявления неплательщиком долгое время являлся автофургон, оборудованный современной техникой, способной обнаруживать работу телевизионных устройств. Такие фургоны часто отправляются по адресам с просроченными или отсутствующими телевизионными лицензиями. Если удаётся зафиксировать, что в семье есть устройство, которое может работать и принимать сигналы вещания, TV Licensing подаёт заявку на выдачу ордера для продолжения расследования.
Фургоны-детекторы ТВ используются в основном для сбора «улик», необходимых для одобрения заявки на обыск. Доказательства, собранные фургоном, редко используются в суде для преследования лиц, уклоняющихся от лицензии. Ведь имея на руках ордер, полицейские смогут использовать прямые улики (вроде телевизора, подключённого к антенне), чтобы привлечь нарушителя к ответственности.
Чтобы гарантировать себе полный и своевременный сбор средств за лицензии, специальная служба TV Licensing регулярно шлёт грозные письма тем, у кого истекает срок действия лицензии или кто не купил её. Если реакции нет, сотрудники службы могут организовать визит сотрудников правоохранительных органов. Эти сотрудники не имеют права насильственно входить в дома, но если семья категорически отказывается сотрудничать с полицией, TV Licensing подаёт заявку на выдачу ордера на обыск. Поводом для такой заявки может стать спутниковая тарелка или антенна, обнаруженная на крыше жилого дома. Ну, или визуальное наблюдение за окнами квартиры, в которой предположительно находится «нелегальный» телевизор.
Ещё одним способом выявления неплательщиком долгое время являлся автофургон, оборудованный современной техникой, способной обнаруживать работу телевизионных устройств. Такие фургоны часто отправляются по адресам с просроченными или отсутствующими телевизионными лицензиями. Если удаётся зафиксировать, что в семье есть устройство, которое может работать и принимать сигналы вещания, TV Licensing подаёт заявку на выдачу ордера для продолжения расследования.
Фургоны-детекторы ТВ используются в основном для сбора «улик», необходимых для одобрения заявки на обыск. Доказательства, собранные фургоном, редко используются в суде для преследования лиц, уклоняющихся от лицензии. Ведь имея на руках ордер, полицейские смогут использовать прямые улики (вроде телевизора, подключённого к антенне), чтобы привлечь нарушителя к ответственности.
Как искали работающие телевизоры
Первый фургон-детектор вышел на разведку в 1952 году. Он работал, обнаруживая магнитное поле, а не какой-либо радиосигнал, из-за отклонения горизонтальной строчной развертки внутри электронно-лучевой трубки. Телевизионные трубки, в отличие от осциллографических, использовали магнитное отклонение луча. Ток отклонения представлял собой пилообразную форму с частотой 10,125 кГц.
Также использовались три маленькие горизонтальные рамочные антенны, установленные на крыше детекторного фургона. Они были расположены в форме буквы L, вручную переключались в двух парах по диагонали спереди-сзади и сбоку. Катушки и их приемник были настроены на фиксированную частоту 20,25 кГц, смешанной с генератором частоты локальных биений на частоте 19,25 кГц для создания тона 1 кГц, указывающей оператору, что есть сигнал. Когда фургон находился рядом с работающим телевизором в доме, сигнал между передней и боковой антеннами был примерно одинаковым. Затем можно сравнить сигнал от правой и левой антенн, чтобы определить, на какой стороне улицы находится телевизор.
Новые модели
В 1963 году начала вещание вторая британская телевизионная сеть, ITV. Это усложнило работу системы обнаружения ТВ. В двух сетях сигналы строчной развертки не были точно синхронизированы. Если два соседних телевизора были настроены на разные каналы, они создавали эффект частоты биений, который мог заглушить ТВ-детектор. Первоначальная система магнитных низкочастотных детекторов также страдала, потому что конструкция телевизора была улучшена, чтобы излучать меньше магнитного поля, а также увеличивающееся количество автомобилей увеличивало помехи от их цепей зажигания.
Поскольку вещание происходило в диапазонах от 47 до 240 МГц, создать компактный тюнер и антенну для покрытия всего этого диапазона было почти невозможно. Вместо этого оборудование перенастроили на работу в диапазоне частот 110–250 МГц на основных частотах верхних диапазонов или гармониках низкочастотных генераторов. Для наведения на объект использовалась высоконаправленная антенна, а также был установлен перископ, чтобы оператор мог видеть дом, на который указывала антенна. При работе в темноте можно использовать перископ, чтобы направить небольшую световую точку в направлении антенны, чтобы идентифицировать соответствующую цель. Результаты сопоставлялись со списком домов с истекшими или отсутствующими лицензиями, чтобы выявлять неплательщиков.
Новые модели
В 1963 году начала вещание вторая британская телевизионная сеть, ITV. Это усложнило работу системы обнаружения ТВ. В двух сетях сигналы строчной развертки не были точно синхронизированы. Если два соседних телевизора были настроены на разные каналы, они создавали эффект частоты биений, который мог заглушить ТВ-детектор. Первоначальная система магнитных низкочастотных детекторов также страдала, потому что конструкция телевизора была улучшена, чтобы излучать меньше магнитного поля, а также увеличивающееся количество автомобилей увеличивало помехи от их цепей зажигания.
Поскольку вещание происходило в диапазонах от 47 до 240 МГц, создать компактный тюнер и антенну для покрытия всего этого диапазона было почти невозможно. Вместо этого оборудование перенастроили на работу в диапазоне частот 110–250 МГц на основных частотах верхних диапазонов или гармониках низкочастотных генераторов. Для наведения на объект использовалась высоконаправленная антенна, а также был установлен перископ, чтобы оператор мог видеть дом, на который указывала антенна. При работе в темноте можно использовать перископ, чтобы направить небольшую световую точку в направлении антенны, чтобы идентифицировать соответствующую цель. Результаты сопоставлялись со списком домов с истекшими или отсутствующими лицензиями, чтобы выявлять неплательщиков.
Появление UHF-диапазона (дециметровых волн) привело не только к дальнейшим изменениям конструкции фургонов. Была также введена новая, более дорогая лицензия на цветное ТВ, и ожидалось увеличение случаев уклонения от лицензирования, поскольку платить за цветной телевизор при наличии более дешёвой лицензии на чёрно-белый хотели далеко не все добропорядочные англичане.
BBC необходимо было решить две новые проблемы: во-первых, излучение было как по частоте, так и по мощности сигнала ниже, чем раньше. Во-вторых, распространение сигналов на этой длине волны и их склонность к сбиванию с толку отражений от многих близлежащих поверхностей означало, что предыдущий метод триангуляции с нескольких позиций больше не был надежным. Требовался метод, который мог бы заменить триангуляцию более непосредственной формой определения местоположения.
Инженеры снова сделали ставку на гармоники, чтобы позволить системе покрыть весь диапазон от низких частот VHF до более высоких частот UHF. Использовалась пара логопериодических спиралей, намотанных на шестифутовый конический формирователь. Спирали можно было изменять по разносу для эффективной настройки различных частот. На практике антенны должны были быть направлены на ряд домов, а фургон медленно ехал по улице. Движение медленно движущегося транспортного средства использовалось в качестве механизма сканирования, а датчик вращения на приводе спидометра обеспечивал сигнал сканирования по оси X для дисплея. При пересечении границы каждого дома оператор вручную нажимал на кнопку. Диаграмма луча пары антенн показывала семь отдельных лепестков на ЭЛТ внутри фургона при обнаружении телевизора. Выявления работающего телевизора требовало определённых навыков, ведь оператору приходилось интерпретировать сигналы, полученные на ЭЛТ-дисплее.
BBC необходимо было решить две новые проблемы: во-первых, излучение было как по частоте, так и по мощности сигнала ниже, чем раньше. Во-вторых, распространение сигналов на этой длине волны и их склонность к сбиванию с толку отражений от многих близлежащих поверхностей означало, что предыдущий метод триангуляции с нескольких позиций больше не был надежным. Требовался метод, который мог бы заменить триангуляцию более непосредственной формой определения местоположения.
Инженеры снова сделали ставку на гармоники, чтобы позволить системе покрыть весь диапазон от низких частот VHF до более высоких частот UHF. Использовалась пара логопериодических спиралей, намотанных на шестифутовый конический формирователь. Спирали можно было изменять по разносу для эффективной настройки различных частот. На практике антенны должны были быть направлены на ряд домов, а фургон медленно ехал по улице. Движение медленно движущегося транспортного средства использовалось в качестве механизма сканирования, а датчик вращения на приводе спидометра обеспечивал сигнал сканирования по оси X для дисплея. При пересечении границы каждого дома оператор вручную нажимал на кнопку. Диаграмма луча пары антенн показывала семь отдельных лепестков на ЭЛТ внутри фургона при обнаружении телевизора. Выявления работающего телевизора требовало определённых навыков, ведь оператору приходилось интерпретировать сигналы, полученные на ЭЛТ-дисплее.
Уникальность британской системы в том, что она не является (технически) налогом и не собирается правительством. Вместо этого это фактически монополия, санкционированная государством. Практически это не имеет большого значения, но идея заключается в том, что это даёт Би-би-си независимость от правительства.
Кстати, одной из особенностей телевизионных лицензий в Великобритании (по крайней мере, до конца 90-х) заключалась в том, что магазины, торгующие телевизорами, должны были сообщать имя и адрес клиентов, купивших их. Вероятно, таким образом можно было бы проверить базу данных, чтобы узнать, у кого нет лицензии, но есть телевизор. Однако ничто не мешало клиенту сообщить фальшивый адрес.
Кстати, одной из особенностей телевизионных лицензий в Великобритании (по крайней мере, до конца 90-х) заключалась в том, что магазины, торгующие телевизорами, должны были сообщать имя и адрес клиентов, купивших их. Вероятно, таким образом можно было бы проверить базу данных, чтобы узнать, у кого нет лицензии, но есть телевизор. Однако ничто не мешало клиенту сообщить фальшивый адрес.
Как ищут нелегальные телевизоры в наше время
О том, как сейчас ищут уклонистов, не желающих платить за лицензию, мало что известно. Современные плоские телевизоры, принимающие цифровой сигнал, не излучают столько радиопомех, как более старые устройства. Кроме того, любые такие обнаруженные сигналы труднее сопоставить с вещательным телевидением. Ведь на экране вполне может быть игра, если владелец ТВ также является и владельцем игровой приставки. А ещё есть стриминговые сервисы, которые тоже можно смотреть, не оплачивая лицензионный сбор.
Если изучить поданные BBC заявления о выдаче ордера на обыск, то можно заметить, что чаще всего там фигурируют оптические методы наблюдения, когда отраженный свет от телевизора в доме зрителя сравнивается с сигналом прямой трансляции. Компания вообще неохотно делится информацией о своих фургонах-детекторах ТВ. Пусть они ещё и ездят по улицам, но с учётом разнообразия доступных вещательных, кабельных и спутниковых каналов есть основание подозревать, что их дни практически сочтены.
Если изучить поданные BBC заявления о выдаче ордера на обыск, то можно заметить, что чаще всего там фигурируют оптические методы наблюдения, когда отраженный свет от телевизора в доме зрителя сравнивается с сигналом прямой трансляции. Компания вообще неохотно делится информацией о своих фургонах-детекторах ТВ. Пусть они ещё и ездят по улицам, но с учётом разнообразия доступных вещательных, кабельных и спутниковых каналов есть основание подозревать, что их дни практически сочтены.
А что в других странах?
Не стоит думать, что подобные вещи происходят только в Великобритании. Телевизионные лицензии, а также борьба населения и телерадиокомпаний существуют и в других странах:
Бельгия
Здесь сложилась интересная ситуация. Технически эта система все еще существует, хотя в разных частях страны телевизионный налог был снижен до 0 евро в период с 2002 по 2018 год. Голландскоязычная часть Бельгии под названием Фландрия освобождена от уплаты налога. Однако французская часть пока исправно платит. Регионы не имеют права отменять сам налог (это является решением федерального уровня). Таким образом, технически налог всё ещё существует, и в то же время часть жителей уже не обязана его платить.
Германия
Платить нужно в любом случае, вне зависимости от того, какие устройства есть в доме и есть ли они вообще. Это 17.50 евро каждый месяц квартиры/дома от почти всех, включая людей, выживающих на пару сотен евро. C 01.01.2021 размер налога планировали повысить до 18,36 евро. Однако благодаря активному сопротивлению Саксонии-Анхальт сумму налога оставили без изменений. Наличие телевизора, радио не играет никакой роли при начислении платежа (спасибо JDBiber и idiv за дополнение). Кстати, не так давно правительство изменило закон, включив в него и подключение к интернету, так как государственное телевидение присутствует в интернете, и много шоу можно посмотреть онлайн. Люди, находящиеся на той или иной форме социального обеспечения – например, длительная безработица, частичная помощь домохозяйствам с низким доходом или получающие долгосрочную помощь по уходу (Pflegegeld oder Pflegefreibeträge), освобождаются от требования оплачивать лицензию. Каждый человек, который едва сводит концы с концами, может попытаться получить освобождение от «лишений» (Hartefallausnahme). «Вторая прописка» (если человек снимает для работы в другом городе квартиру/дом, zweite Wohnsitz) от налога GEZ тоже освобождается. А где-то до 2010 при каждом переезде немцы автоматически получали письмо с формой для регистрации широковещательных приёмников.
Греция
В Греции многие люди устанавливают электрические источники света на надгробия. А поскольку каждый потребитель электричества обязан платить за телевизионную лицензию, то получается, что даже мёртвые люди приносят телевизионщикам доход.
Дания
Фургоны-детекторы прекратили своё существование в этой стране ещё в 1990-х годах. Их сразу перепрофилировали, использовав для отслеживания помех сигнала. Но до того времени, в период с 1979 по 1990 фургончики разъезжали и запугивали технически несведущих людей всевозможными электронными штуковинами. Но в основном использовалось наблюдение за окнами в поиске отблесков экрана ТВ. В первую очередь наблюдали за домами, жители которых отсутствовали в реестре обладателей лицензии на просмотр телевидения. В 2007 году телевизионная лицензия была заменена «медиа-лицензией», которую обязан приобрести каждый владелец доступа в интернет со скоростью свыше 250 Кбит/с. С 2021 года эта лицензия включает в себя «любого владельца доступа в интернет, будь то телевизор, мобильный телефон, ПК или IoT-устройство».
Италия
Обязательные лицензии на телеприёмники существовали и в Италии. Правда, к нынешнему дню этот своеобразный налог включили в счёт за электричество. Его используют как средство финансирования государственного телевидения, чтобы оно не слишком зависело от рекламодателей, а также для поддержания государственной FM-радиосети, поскольку она имеет стратегическое значение. Например, для координации людей во время стихийных бедствий, информирования автомобилистов об условиях движения на автомагистралях и т.д.
Нидерланды
Аналогичная система существовала до 2000 года и в Нидерландах. Там тоже ездили фургоны-детекторы, отлавливающие нарушителей. До сих пор в памяти жителей ходит история про великую первоапрельскую шутку, которую голландский телевизионный фонд (ныне NOS) сыграл в 1967 году. В новостях было объявлено о проведении общенациональной кампании по отлову так называемых «цварткейкенов» (Zwartkijken, тайных зрителей). Говорилось, что инспекторы будут ездить по улицам со сканером, чтобы поймать людей, которые смотрят телевизор без покупки надлежащей лицензии. Как уверял диктор, единственный способом избежать обнаружения — это завернуть телевизор в алюминиевую фольгу. Через день почти во всех магазина была распродана алюминиевая фольга.
Португалия
В Португалии плата за ежемесячную лицензию включена в счёт, высылаемый энергетической компанией. Каждый потребитель электричества обязан платить этот аудиовизуальный налог. Даже если это электронное табло светофора или светодиодная вывеска на витрине магазина. На самом деле здорово, что светофоры могут смотреть телевизор, когда им становится скучно поздно вечером. В настоящее время одним из способов для обнаружения незаконного телевизионного вещания является запись 5 секунд звука вблизи подозрительного дома с целью сравнения с образцами из всех телеканалов в определённое время.
Финляндия
До недавнего времени использовала схему, аналогичную британской. В настоящее время государство отслеживает всех граждан, которые зарабатывают определённую сумму в месяц, и назначает им прогрессивный налог на СМИ. Причём не имеет значения, что человек смотрит или что использует для просмотра. Заплатить нужно всё равно.
Франция
Пока жители потребляют национальные медиа (французское телевидение, французское радио или французский канал youtube), они должны платить за это. Объясняется это тем, что они потребляют медиаконтент, произведенный Францией или который Франция помогла произвести. Одноразовый налог Redevance télé (он же contribution à l'audiovisuel public или redevance audiovisuelle) в размере 139 € за наличие одно или нескольких телевизоров в квартире или доме раньше платили все, кто платит жилищный налог. Сейчас «жилищный налог» постепенно исчезает (сначала убрали для самых бедных и слегка уменьшили для более обеспеченных, а через год-три должен совсем исчезнуть). Поэтому сборы плавно перемещаются в общую налоговую нагрузку. Тем не менее, французы всё ещё получают квитанции на оплату телевизионной лицензии, необходимой для финансирования France Télévision. Если телевизора нет, необходимо указать эту информацию в годовой налоговой декларации. Правда, такое заявление может повлечь за собой проверку.
Швейцария
В Швейцарии используется радикальный метод, который не требует никаких передовых технологий. Гражданам необходимо заплатить 350 швейцарских франков, если только они не докажут, что не имеют ничего, что способно принять телевизионный или радиосигнал. А так как формально даже обычный транзистор можно расценить как устройство для приёма сигнала, то становится понятно, почему задачу по избавлению от такой финансовой нагрузки считают практически невыполнимой.
Бельгия
Здесь сложилась интересная ситуация. Технически эта система все еще существует, хотя в разных частях страны телевизионный налог был снижен до 0 евро в период с 2002 по 2018 год. Голландскоязычная часть Бельгии под названием Фландрия освобождена от уплаты налога. Однако французская часть пока исправно платит. Регионы не имеют права отменять сам налог (это является решением федерального уровня). Таким образом, технически налог всё ещё существует, и в то же время часть жителей уже не обязана его платить.
Германия
Платить нужно в любом случае, вне зависимости от того, какие устройства есть в доме и есть ли они вообще. Это 17.50 евро каждый месяц квартиры/дома от почти всех, включая людей, выживающих на пару сотен евро. C 01.01.2021 размер налога планировали повысить до 18,36 евро. Однако благодаря активному сопротивлению Саксонии-Анхальт сумму налога оставили без изменений. Наличие телевизора, радио не играет никакой роли при начислении платежа (спасибо JDBiber и idiv за дополнение). Кстати, не так давно правительство изменило закон, включив в него и подключение к интернету, так как государственное телевидение присутствует в интернете, и много шоу можно посмотреть онлайн. Люди, находящиеся на той или иной форме социального обеспечения – например, длительная безработица, частичная помощь домохозяйствам с низким доходом или получающие долгосрочную помощь по уходу (Pflegegeld oder Pflegefreibeträge), освобождаются от требования оплачивать лицензию. Каждый человек, который едва сводит концы с концами, может попытаться получить освобождение от «лишений» (Hartefallausnahme). «Вторая прописка» (если человек снимает для работы в другом городе квартиру/дом, zweite Wohnsitz) от налога GEZ тоже освобождается. А где-то до 2010 при каждом переезде немцы автоматически получали письмо с формой для регистрации широковещательных приёмников.
Греция
В Греции многие люди устанавливают электрические источники света на надгробия. А поскольку каждый потребитель электричества обязан платить за телевизионную лицензию, то получается, что даже мёртвые люди приносят телевизионщикам доход.
Дания
Фургоны-детекторы прекратили своё существование в этой стране ещё в 1990-х годах. Их сразу перепрофилировали, использовав для отслеживания помех сигнала. Но до того времени, в период с 1979 по 1990 фургончики разъезжали и запугивали технически несведущих людей всевозможными электронными штуковинами. Но в основном использовалось наблюдение за окнами в поиске отблесков экрана ТВ. В первую очередь наблюдали за домами, жители которых отсутствовали в реестре обладателей лицензии на просмотр телевидения. В 2007 году телевизионная лицензия была заменена «медиа-лицензией», которую обязан приобрести каждый владелец доступа в интернет со скоростью свыше 250 Кбит/с. С 2021 года эта лицензия включает в себя «любого владельца доступа в интернет, будь то телевизор, мобильный телефон, ПК или IoT-устройство».
Италия
Обязательные лицензии на телеприёмники существовали и в Италии. Правда, к нынешнему дню этот своеобразный налог включили в счёт за электричество. Его используют как средство финансирования государственного телевидения, чтобы оно не слишком зависело от рекламодателей, а также для поддержания государственной FM-радиосети, поскольку она имеет стратегическое значение. Например, для координации людей во время стихийных бедствий, информирования автомобилистов об условиях движения на автомагистралях и т.д.
Нидерланды
Аналогичная система существовала до 2000 года и в Нидерландах. Там тоже ездили фургоны-детекторы, отлавливающие нарушителей. До сих пор в памяти жителей ходит история про великую первоапрельскую шутку, которую голландский телевизионный фонд (ныне NOS) сыграл в 1967 году. В новостях было объявлено о проведении общенациональной кампании по отлову так называемых «цварткейкенов» (Zwartkijken, тайных зрителей). Говорилось, что инспекторы будут ездить по улицам со сканером, чтобы поймать людей, которые смотрят телевизор без покупки надлежащей лицензии. Как уверял диктор, единственный способом избежать обнаружения — это завернуть телевизор в алюминиевую фольгу. Через день почти во всех магазина была распродана алюминиевая фольга.
Португалия
В Португалии плата за ежемесячную лицензию включена в счёт, высылаемый энергетической компанией. Каждый потребитель электричества обязан платить этот аудиовизуальный налог. Даже если это электронное табло светофора или светодиодная вывеска на витрине магазина. На самом деле здорово, что светофоры могут смотреть телевизор, когда им становится скучно поздно вечером. В настоящее время одним из способов для обнаружения незаконного телевизионного вещания является запись 5 секунд звука вблизи подозрительного дома с целью сравнения с образцами из всех телеканалов в определённое время.
Финляндия
До недавнего времени использовала схему, аналогичную британской. В настоящее время государство отслеживает всех граждан, которые зарабатывают определённую сумму в месяц, и назначает им прогрессивный налог на СМИ. Причём не имеет значения, что человек смотрит или что использует для просмотра. Заплатить нужно всё равно.
Франция
Пока жители потребляют национальные медиа (французское телевидение, французское радио или французский канал youtube), они должны платить за это. Объясняется это тем, что они потребляют медиаконтент, произведенный Францией или который Франция помогла произвести. Одноразовый налог Redevance télé (он же contribution à l'audiovisuel public или redevance audiovisuelle) в размере 139 € за наличие одно или нескольких телевизоров в квартире или доме раньше платили все, кто платит жилищный налог. Сейчас «жилищный налог» постепенно исчезает (сначала убрали для самых бедных и слегка уменьшили для более обеспеченных, а через год-три должен совсем исчезнуть). Поэтому сборы плавно перемещаются в общую налоговую нагрузку. Тем не менее, французы всё ещё получают квитанции на оплату телевизионной лицензии, необходимой для финансирования France Télévision. Если телевизора нет, необходимо указать эту информацию в годовой налоговой декларации. Правда, такое заявление может повлечь за собой проверку.
Швейцария
В Швейцарии используется радикальный метод, который не требует никаких передовых технологий. Гражданам необходимо заплатить 350 швейцарских франков, если только они не докажут, что не имеют ничего, что способно принять телевизионный или радиосигнал. А так как формально даже обычный транзистор можно расценить как устройство для приёма сигнала, то становится понятно, почему задачу по избавлению от такой финансовой нагрузки считают практически невыполнимой.
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Метки: история лицензия налог телевидение
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Именно настоящие телеканалы? Типа ОРТ или ББС или Сиэнэн?
По мне так за это доплачивать должны ещё. Нахрена этот шлак?
Я его с 15 лет пожалуй не смотрю. А мне уже полтинник.
Вру, смотрел, как видаки пошли в массы, но это не телепрограммы.
Дома один телик, в зале, для жены)))
Что мне нужно я в сети найду и без рекламы.
Завидую, кто кино постоянно смотрит, мне некогда:)))
Время такая мимолетная штука, что не успеваешь многое познать и тратить его на тупые сериалы просто жаль...
Отменили с 1 января 1962г постановлением Совета министров СССР от 18 августа 1961 года "Об отмене регистрации в предприятиях связи радиоприемников и телевизоров и взимания абонентской платы за пользование ими".