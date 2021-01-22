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Свои первые сотовые мы бережно хранили - в чехлах на поясе носили

Свои первые сотовые мы бережно хранили - в чехлах на поясе носили (7 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 15:31
Метки: интересно   ностальгия   телефоны   
763
7
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Сейчас это звучит странно, но ещё каких-то 20 лет назад кнопочный сотовый телефон не каждый мог себе позволить. И по большому счету не было такой нужды. Связь дорогущая, в долларах. Телефоны мало у кого есть. Проще на домашний позвонить или сразу идти в гости.

Для каждого поколения есть свои «якорьки» памяти. Забавно, но во мне фотографии моего первого сотового телефона вызывают ностальгию.

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Метки: интересно   ностальгия   телефоны   
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3k
ваня панкин Час назад
один из моих любимых был...
один из моих любимых был...
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54k
Алекс Юстасов 2 минуты назад
Вы не подскажите, КАК можно купить нормальный кнопочный телефон? Везде одно говно продается. Последний месяц не проносил, сдал на экспертизу.
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14k
Lynx 10 минут назад
MPT1327
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4k
masteral 11 минут назад
Вот мой первый, ещё не GSM а NMT, симки нет, номер вшит, тариф 50$ в месяц и 1,5$ минута, цену на смс-ки уже не помню
Вот мой первый, ещё не GSM а NMT, симки нет, номер вшит, тариф 50$ в месяц и 1,5$ минута, цену на смс-ки уже не помню
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49k
Похабыч 19 минут назад
Первый был дампсовский, у Билайна тогда даже GSM ещё не было..
Первый был дампсовский, у Билайна тогда даже GSM ещё не было..
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2k
Max Lu 58 минут назад
у меня была моторолла раскладушка. мне это тогда казалось круто, по крайней мере в фильмах выглядело так

лучше вспомнить как мелодии на звонки ставили, копировали через инфрарот, даже мелодии на гудки были, для тех кто тебе звонил. а сейчас даже фиг понять какая мелодия на смартфоне. он всегда на вибрации )
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7k
Hocico Час назад
Первый аппарат, Ericsson R320, помню, выиграл дорогие билеты на концерт, продал их и на вырученные деньги купил его. Отличный аппарат был
Первый аппарат, Ericsson R320, помню, выиграл дорогие билеты на концерт, продал их и на вырученные деньги купил его. Отличный аппарат был
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270
Alexandr Mamleyev Hocico 23 минуты назад
полностью поддерживаю, а клипса на пояс, и болтик в телефоне))). Прелесть.
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87k
сапер Водичка Час назад
У меня,мой артефакт,сохранился до сих пор.Все отлично работает,отличного качества и прекрасного состояния.
У меня,мой артефакт,сохранился до сих пор.Все отлично работает,отличного качества и прекрасного состояния.
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30k
Alex Час назад
У кореша такая труба была) Крутая вещь, по тем временам.
У кореша такая труба была) Крутая вещь, по тем временам.
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9k
Антон Семёныч Час назад
Мой первенец. За 70 баксов купил б/у в 1999 году. Как же дорого было по нему звонить да и некому.... Из друзей мало у кого было. Больше игрушка и для понтов. Но был очень технологичный. И ответ на звонки откидывающимся микрофоном , антенна выдвигающаяся, переключение по меню колёсиком,зарядное в виде стакана, диктофон, при включении пиксельная анимация в виде пробегающего по экрану страуса. И самое главное он был маленький!!!
Мой первенец. За 70 баксов купил б/у в 1999 году. Как же дорого было по нему звонить да и некому.... Из друзей мало у кого было. Больше игрушка и для понтов. Но был очень технологичный. И ответ на звонки откидывающимся микрофоном , антенна выдвигающаяся, переключение по меню колёсиком,зарядное в виде стакана, диктофон, при включении пиксельная анимация в виде пробегающего по экрану страуса. И самое главное он был маленький!!!
Мой первенец. За 70 баксов купил б/у в 1999 году. Как же дорого было по нему звонить да и некому.... Из друзей мало у кого было. Больше игрушка и для понтов. Но был очень технологичный. И ответ на звонки откидывающимся микрофоном , антенна выдвигающаяся, переключение по меню колёсиком,зарядное в виде стакана, диктофон, при включении пиксельная анимация в виде пробегающего по экрану страуса. И самое главное он был маленький!!!
Мой первенец. За 70 баксов купил б/у в 1999 году. Как же дорого было по нему звонить да и некому.... Из друзей мало у кого было. Больше игрушка и для понтов. Но был очень технологичный. И ответ на звонки откидывающимся микрофоном , антенна выдвигающаяся, переключение по меню колёсиком,зарядное в виде стакана, диктофон, при включении пиксельная анимация в виде пробегающего по экрану страуса. И самое главное он был маленький!!!
Мой первенец. За 70 баксов купил б/у в 1999 году. Как же дорого было по нему звонить да и некому.... Из друзей мало у кого было. Больше игрушка и для понтов. Но был очень технологичный. И ответ на звонки откидывающимся микрофоном , антенна выдвигающаяся, переключение по меню колёсиком,зарядное в виде стакана, диктофон, при включении пиксельная анимация в виде пробегающего по экрану страуса. И самое главное он был маленький!!!
Ссылка www.youtube.com
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44k
noName Час назад
Интересно, я почему то считал знаковым,по параметру цветного экрана,моторолу с350.У меня в те времена был соник т310...
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2k
Владимир Заливанов noName Час назад
На моторе С350 код 54*5*0*15 увеличивал громкость. Она очень тихая была в стоке.
Но не на всех прошивках работал.
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10k
Юрий Николаевич Час назад
Это моя первая труба. Если в чехле на ремешке, ей как нунчаками можно было от гопников отбиваться.
Это моя первая труба. Если в чехле на ремешке, ей как нунчаками можно было от гопников отбиваться.
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1k
Заряд бодрости Час назад
это сотовые той поры, когда их демонстративно носили на шее, чем регулярно пользовались гопники и пачками срывали эти висюльки
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65k
Варакин Алексей Час назад
Хит сезона 2000года-всего 100 убитых енотов!!!! Motorola Talkabout T2288
Хит сезона 2000года-всего 100 убитых енотов!!!! Motorola Talkabout T2288
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10k
Юрий Николаевич Час назад
Нокию 3310 носить в чехле? Ну может быть... Чтоб плитку на полу не разбил.
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−14
Sergey Час назад
Мой первый А52, никаких чехлов. Раз в месяц открывал, чтобы песок высыпать. Продал в идеальном состоянии.
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13k
Ligov Час назад
*Свои первые сотовые мы бережно хранили - в чехлах*
Я и последние держу чехлах-книжках. Без чехлов потратил бы на мобилы минимум раза в два больше денег...)
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10k
KOSTELLO Час назад
Свои первые сотовые мы бережно хранили - в чехлах на поясе носили
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21k
Vazari Час назад
Мой первый телефон-Филипс Аеон.
Однажды, выходя из такси я его уронил неудачно и такси его переехало задним колесом...
Даже экран не треснул, телефон отделался царапинами.
А еще, в те годы я знал секрет, как обычной телефонной картой для уличных таксофонов, звонить по ним бесплатно. Пользовался секретом несколько лет.

Мой первый телефон-Филипс Аеон. Однажды, выходя из такси я его уронил неудачно и такси его переехало задним колесом... Даже экран не треснул, телефон отделался царапинами. А еще, в те годы я знал секрет, как обычной телефонной картой для уличных таксофонов, звонить по ним бесплатно. Пользовался секретом несколько лет.
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11k
Сергей Vazari 42 минуты назад
У меня он тоже был первый. Антенна сломалась, так я её пальцами придерживал и разговаривал))) распальцовка со стороны смотрелась эпично))) а любимый вот такой Панас:
У меня он тоже был первый. Антенна сломалась, так я её пальцами придерживал и разговаривал))) распальцовка со стороны смотрелась эпично))) а любимый вот такой Панас:
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
вот, сижу и вспоминаю...и не могу вспомнить. Как мы, вообще, находились, встречались в нужных местах и нужном времени))) по наитию ходили)))
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6k
Lev Asriev Vladimir Taranovich Час назад
А ехать на машине, куда-нибудь за 300км, в незнакомое место по карте, без навигатора?
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