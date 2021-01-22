Свои первые сотовые мы бережно хранили - в чехлах на поясе носили

Сейчас это звучит странно, но ещё каких-то 20 лет назад кнопочный сотовый телефон не каждый мог себе позволить. И по большому счету не было такой нужды. Связь дорогущая, в долларах. Телефоны мало у кого есть. Проще на домашний позвонить или сразу идти в гости.

Для каждого поколения есть свои «якорьки» памяти. Забавно, но во мне фотографии моего первого сотового телефона вызывают ностальгию.