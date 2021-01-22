Свои первые сотовые мы бережно хранили - в чехлах на поясе носили

Сейчас это звучит странно, но ещё каких-то 20 лет назад кнопочный сотовый телефон не каждый мог себе позволить. И по большому счету не было такой нужды. Связь дорогущая, в долларах. Телефоны мало у кого есть. Проще на домашний позвонить или сразу идти в гости.
Для каждого поколения есть свои «якорьки» памяти. Забавно, но во мне фотографии моего первого сотового телефона вызывают ностальгию.
Глядя на него, я вспоминаю свою первую девушку. Эти переписки смс-ками, которые были жутко дорогими, и приходилось писать английскими буквами, чтобы уложиться в одно сообщение. Так как стоила такая связь дорого, то и переписывались максимально вкладывая смысл в каждое слово.
Выглядело это примерно так: «Я тя лю.Спок нок,чмок:)звтр че делаешь?Гоу гулять?».
Некоторые «умдрлсь» убрать вообще все гласные из слов, лишь бы влезло. Телефон нельзя было брать в школу, учителя всё равно отберут. Или «не дай Бог» в подворотне столкнешься с "малолетней мафией", которые придумали хитрый ход и говорили: «Есть телефон позвонить?». Если отвечаешь, что есть, но денег на нём нет, то говорили, что у них симка своя.
Телефоны все обязательно носили в защитных чехлах, кто-то на поясе, кто-то на шею вешал, ну и в кармане конечно.
В те дни жизни я со школы несся домой, как пуля, чтобы посмотреть, кто мне позвонил или смс написал.
Однажды пришло смс с незнакомого номера. Оказалось, что какая-то девушка ошиблась номером, но мы стали переписываться. Её звали Лена, и у меня в телефоне она была записана «Х-мтс». Х - означало неизвестная. Мы с ней таким образом общались лет 5, изредка переписываясь. Она жила в другом городе, а потом пропала. Хотя один раз мы даже встретились, уже будучи студентами.
Сименс, Нокиа и Самсуг — вот, пожалуй, три самые распространенные фирмы того времени. Цветные кнопочки и монохромный дисплей.
Первыми мастодонтами цветных дисплеев у нас были Самсунги С-100 и Х-100. Был еще х-600, там даже камера была 0,3 мегапикселя.
И с музыкой тоже была эпопея.
Не то что mp3, полифония была не у всех. Просто пиликалка, но сколько было восторга от этого звука.
Уже значительно попозже, когда телефоны прошли период прогресса, появился флагман музыкального прослушивания - Моторола Е398. Вот он «орал», в смысле, играл громко. Сколько часов он звучал для нас на лавочках во дворах по вечерам. Ни одному смартфону столько и не снилось.
Сотовый телефон был не просто аксессуар или средство связи, для нас это была часть юности. Мало что на нем можно было делать, даже из игр только «змейка» и «ящики передвигать», но это не имело значения.
Я до сих пор не могу понять, как это связано, но когда я гляжу на фотографии этих телефонов, то вспоминаю свою школьную юность. Вот у меня был такой же, а такой был у Тёмы, Антоха себе вот такой купил, а Олька, дурында, вот с этим маялась.
Смешно и забавно, но это так. Вещи для нас, как якорьки памяти. Потянешь за него, и всплывают воспоминания!
Источник:
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лучше вспомнить как мелодии на звонки ставили, копировали через инфрарот, даже мелодии на гудки были, для тех кто тебе звонил. а сейчас даже фиг понять какая мелодия на смартфоне. он всегда на вибрации )
Но не на всех прошивках работал.
Я и последние держу чехлах-книжках. Без чехлов потратил бы на мобилы минимум раза в два больше денег...)
Однажды, выходя из такси я его уронил неудачно и такси его переехало задним колесом...
Даже экран не треснул, телефон отделался царапинами.
А еще, в те годы я знал секрет, как обычной телефонной картой для уличных таксофонов, звонить по ним бесплатно. Пользовался секретом несколько лет.