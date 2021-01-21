Цена на биток снова ползёт вверх, как и интерес к майнингу

Что, опять по новой?
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А так мутная тема ,даже ТА не точно графики рисует, ибо как говорят от 20-до 25 % владельцев тупо не могут слить битки так как похерели пароль ,ну и столько же у чистого криминала в торговле наркотой, оружием онлайн казино и проч .