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Цена на биток снова ползёт вверх, как и интерес к майнингу

Цена на биток снова ползёт вверх, как и интерес к майнингу (15 фото)

Автор:
21 января 2021 11:02
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: биткоин   интересное   история успеха   майнеры   майнинг   прикол   
1603
15

Что, опять по новой?

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Метки: биткоин   интересное   история успеха   майнеры   майнинг   прикол   
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3  комментария
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Комментарий удален. Причина: флуд
145k
784
Виталий Касандров Полчаса назад
К лету когда случится очередной обвал, будет куча горелых видеокарт на Авито и прочих . Потом 3-4 года будет плавать в районе от 2-до 5-6 тыс , а потом с новыми лохами к новым или старым вершинам.
А так мутная тема ,даже ТА не точно графики рисует, ибо как говорят от 20-до 25 % владельцев тупо не могут слить битки так как похерели пароль ,ну и столько же у чистого криминала в торговле наркотой, оружием онлайн казино и проч .
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4k
RomaXz 59 минут назад
Помню, когда крипта начиналась, ей пророчили забвение через полгода. А в результате вот как вышло. Не только не забыли, но и стоимость взлетела до небес...
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